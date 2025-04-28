100 справ щодо війни за якими варто спостерігати цього тижня: відеопастка, удар по КНУ та завербований рашистами боєць ССО

У доданих файлах є посилання на загальну таблицю зі всіма справами, розподіленими за областями. Також до цієї таблиці веде кожне посилання з листа та з матеріалу з анонсами на сайті.

Чернігівщина

Відеопастка. Аліна Супрунова ― 31-річна медсестра з Чернігова. Слідство вважає, що саме за її наведенням на початку листопада 2024 року росіяни вдарили по місту. Для коригувань, на думку слідства, російські спецслужби визначили їй завдання: встановити приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.

За допомогою замаскованої відеопастки росіяни хотіли простежувати локації української системи ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки. СБУ запобігла цьому і затримала Супрунову. Адвокатка доводить, що жодних даних, які б вказували на це, немає. Наразі Супрунова в СІЗО. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 750/2922/25. Засідання призначено на 28 квітня об 11:00 у Деснянському районному суді Чернігова.

Ще дві справи з Чернігівщини — у таблиці МІПЛ: завербований “Шут” і справа підвалу в Ягідному.

Харківщина

Координати. Валерій Каніболоцький — 49-річний мешканець Харкова. За даними слідства, він був підсобним робітником у місцевому видавництві. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канали. Під виглядом службових поїздок він об’їжджав північні райони міста, фіксуючи координати українських військових об’єктів та енергоінфраструктури.

Зібрані дані передавав ворогу через месенджери й отримував інструкції для подальших дій. За його координатами росіяни планували здійснити серію повітряних ударів КАБами по Харкову. Каніболоцького затримали вдома в Харкові. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 638/6650/25. Засідання призначено на 2 травня о 12:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Ще 13 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: зґвалтування в окупації, злив секретних даних, намісник монастиря, що благословляв російських військових, агропідприємець, продаж зерна в Росію, розповідь чоловіку в Росії про ЗСУ, посада в окупаційному управлінні фінансів, допити цивільних, чергування на російських блокпостах, катування, співпраця з окупантами, пограбування Добкіна та придушення руху опору.

Житомирщина

Удар по КНУ. Володимир Мілевич — 40-річний мешканець Києва. За даними слідства, у 2022 році він виїхав до Росії, добровільно звернувся до ФСБ і погодився на співпрацю. Після інструктажу в Москві його відправили в Україну для коригування ударів по столиці. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року армія РФ завдала удару по одному з корпусів КНУ імені Шевченка.

Мілевич також збирав інформацію про дислокацію ЗСУ в Києві та на Житомирщині. Його затримали вдома в Києві. СБУ вилучила документи для оформлення російського громадянства, російську символіку та переписку з куратором із ФСБ. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 273/1427/24. Засідання призначено на 1 травня о 13:30 у Новоград-Волинському міськрайонному суді.

Ще три справи з Житомирщини — у таблиці МІПЛ: наведення обстрілу на нагородження військових, обстріл військової частини та працівниця колонії.

Київщина

Звільнений військовополонений. Максим Бобилєв — колишній український військовополонений. Його обвинувачують у співпраці з росіянами та участі в побитті в полоні українських військових. Інший звільнений військовополонений заявив, що Бобилєв нібито працював на адміністрацію ізолятора, в якому тримали й катували полонених. Він нібито був інформатором росіян, брав участь у побитті “азовців”, не хотів повертатися за обміном та відмовлявся від українського громадянства.

Згодом опубліковані інші свідчення людей, які підтвердили причетність Бобилєва до знущань над українськими військовими. Його обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Справа № 761/2773/25. Засідання призначено на 29 квітня о 12:30 у Печерському районному суді Києва.

Ще 32 справи з Київщини — у таблиці МІПЛ: проросійська пропаганда в Лаврі, численні воєнні злочини періоду окупації, справа Миколи Семени, висміювання пам’ятників загиблим військовим, пости в соцмережах, кримські судді, листи до Генпрокуратури з виправдовуванням Росії, колишній посадовець РНБО, насмішки з людей, що ховалися в укриття, пошук HIMARS, погрози посадовцям СБУ та звинувачення Джо Байдена у повномасштабному вторгненні.

Херсонщина

Боєць ССО. Сергій Десятник із Херсонщини раніше проходив військову службу, а у 2022 році за мобілізацією знову став до лав ЗСУ на посаду кулеметника Сил спецпризначення. У червні 2022 року під час виконання завдання на окупованій території він та ще кілька військових потрапили у полон. Чоловіка утримували в катівні, яку росіяни облаштували у приміщенні головного управління поліції.

Як каже слідство, військового завербували і він видав закладені його групою місця схронів зброї, дислокації розміщення українських військових і конспіративні квартири бійців ССО. Крім цього, військовий випитував інформацію в інших полонених, схиляв переходити на бік ворога.

Завдяки даним від Десятника росіяни затримали мешканців Херсона, які допомагали ЗСУ й отримали від Десятника вибухівку. Чоловіка взяли під варту. Його захисник просив суд про м’якший запобіжний захід, адже він потребує реабілітації. Вказував, що в полоні Десятника катували. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/1107/23. Засідання призначено на 2 травня о 12:30 у Херсонському міському суді.

Ще 11 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: робота на російському “референдумі”, пенсіонер із СБУ, робота на окупаційну поліцію, розстріл цивільного, тюремник, інтерв’ю російським пропагандистам, інспектор у катівні, директорка дитсадка і робота в колонії.

Одещина

Спільні навчання з НАТО і блокпости. Леонід Прядун — мешканець Одеси. Як каже обвинувачення, він має проросійські погляди, ще у 2014 році в Криму познайомився із представником ФСБ. На його прохання мав збирати інформацію про росіян, які служать в ЗСУ. Але повернувся до Одеси й не зміг роздобути такі дані. Далі ефесбешник просив його спостерігати за навчаннями українських ВМС з представниками НАТО.

Чоловік переслав йому декілька фото з невстановлених джерел. Вже після повномасштабного вторгнення ефесбешник знову написав Прядуну. За завданням Прядун робив фото блокпостів в місті та повідомляв про військових, які там чергують. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/6898/22. Засідання призначено на 28 квітня о 12:30 у Приморському районному суді Одеси.

Ще вісім справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: ютубер, працівники колоній окупантів у Херсоні, чиновник в окупації, координати військових в оздоровчому таборі, передача інформації ФСБ через чернетки на пошті, розвідування позицій ЗСУ та коригування по Одесі.

Миколаївщина

Вербування мера Очакова. Едуард Шевченко — колишній командир 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. У березні 2023 року його затримала СБУ. За версією слідства, за завданням окупантів він передавав інформацію про наслідки обстрілів. А згодом нібито спробував завербувати міського голову Очакова, радником якого працював на той момент. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 483/1839/23. Засідання призначено на 29 квітня о 10:30 у Заводському районному суді Миколаєва.

Ще одна справа з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: коригування по базах і складах Очакова.

Запоріжжя

Захоплення Запорізької АЕС. Дмитро Чистяков — генерал-майор, командир 102-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ нацгвардії Росії по Республіці Дагестан, Олексій Домбровський — генерал-майор, заступник начальника головного управління росгвардії по Краснодарському краю, Сергій Довгань — полковник, начальник відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу росгвардії, Олексій Решетнєв — полковник, командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу росгвардії, Юрій Лукачов — полковник, командир 22-ї окремої бригади оперативного призначення “Кобра” Північнокавказького округу росгвардії, Мурадхан Ахмедханов — підполковник, командир посиленої тактичної групи 749-го окремого батальйону особливого призначення росгвардії.

За даними обвинувачення, вони віддавали накази обстрілювати ЗАЕС, координували захоплення ядерного об’єкту. Внаслідок цього російські військові обстріляли енергоблоки, резервну дизельну електростанцію, бризкальні басейни, адміністративну будівлю, лабораторно-побутовий комплекс тощо.

Деякі з об’єктів станції пошкоджені снарядами. Справу слухають in absentia. Російських військових обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Справа № 334/2065/25. Засідання призначено на 29 квітня о 15:30 у Ленінському районному суді Запоріжжя.

Ще сім справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: катування селянина, скриншоти мап для росіян, син начальника охорони Януковича, служба в російській поліції, вимагання грошей за припинення катувань, камери стеження за ЗСУ та прямі ефіри в соцмережах проти мобілізації.

Дніпропетровщина

Інформація про 110-ту бригаду. Артем Михайлин — уродженець Харкова, служив на посаді начальника служби групи війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту 63-го окремого стрілецького батальйону. Як каже обвинувачення, у липні 2024 року через проросійські погляди та гроші він зливав інформацію про свій підрозділ ФСБ.

Зокрема написав співрозмовнику у Telegram про організаційно-штатну структуру 63-го окремого стрілецького батальйону 110-ої окремої механізованої бригади. Також інформував про військових, які зникли безвісти, поранених і загиблих, людей, які перебувають у відпустці, особисті справи, витяги з бойового журналу, послужні списки та посвідчення військових.

Чоловік надавав інформацію про розташування зброї та боєприпасів, переміщення військової техніки й особового складу ЗСУ на Донеччині, Черкащині, Закарпатті, Львівщині та Чернігівщині. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 208/1283/25. Засідання призначено на 29 квітня о 15:00 у Заводському районному суді Кам’янського.

Ще 12 справ із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: втеча від мобілізації в Росію, дані про ЗСУ в Бахмуті, херсонський депутат, бізнес в Росії, злив даних про переміщення ЗСУ, організатор катівні, дані про військових на території заводу, сітка інформаторів, мобілізація в Луганську, депутатка від “Слуги народу”, повторний розгляд справи старости села та чекання на Росію в Дніпрі.

Автори: Анастасія Зубова, журналістка судового моніторингу МІПЛ, Надія Чучвага, журналістка судового моніторингу МІПЛ

Джерело: МІПЛ