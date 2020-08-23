25 важных фактов об украинском флаге: о традиции сочетании синего и желтого цветов и символике украинского флага

История украинского флага отражает всю историю украинской государственности — с древних времен и по сей день. пишет Укринформ. Ритуальную символику этих цветов связывают еще с Великим переселением народов, которое происходило 3000 лет до н.э. Со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах нашего государства разных веков. В том варианте, как мы видим его сейчас, украинский флаг был поднят во Львове в июне 1848 года. В СССР это сочетание цветов преследовалось как опасное преступление. Под сине-желтым флагом состоялись три провозглашения украинской государственности: в 1917-м, 1941-м и 1990-м годах, три революции нового времени: «на граните» и два Майдана, а сейчас ведется война против российско-имперского нашествия на Донбасс и Крым.

Украинский флаг в древности …

Впервые сочетание синего и желтого появилось на гербе Львова: Даниил Галицкий подарил городу, основанному в 1256 году, герб с изображением желтого льва на голубом фоне.

Золотой и синий цвет использовались в гербе Русского королевства официально с XIV века. Также эти цвета присутствуют и на гербах местной знати, князей, дворян.

Флаги казаков Запорожской Сечи также часто имели сочетание сине-желтого, особенно начиная с XVIII века. Обычно на флаге было и изображение казака в одежде золотого или красного цветов.

Во время революционной «Весны народов» 1848 года Головна Руська рада во Львове восстанавливает использования герба Русского королевства (Галицко-Волынского государства) ХIII-XIV века с изображением золотого льва на синем поле, а как национальные флаги широко используются флаги с сочетанием синего и желтого цветов.

На своей картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (в 1891 г..) над головами казаков Илья Репин скрыл на копьях желто-голубые и красно-черные флаги. Консультантом художника, во время написания этой картины, был известный историк украинского казачества Дмитрий Яворницкий. Именно из экспонатов коллекции Яворницкого Репин изобразил большую часть амуниции, оружия, другой казацкой атрибутики, в том числе и флаги.

Начиная с 5 мая 1900 года в Галичине под сине-желтым флагом начинает деятельность Украинское спортивно-пожарно-спортивное товарищество «Сич». Постепенно представление о сине-желтом украинском флаге распространяется на закарпатские земли, а с началом массовой эмиграции украинский в конце XIX века за океан — и на поселения в Америке.

…в борьбе за Независимую Украину…

Впервые после Февральской революции 1917 года украинские сине-желтые флаги публично появились в Киеве, Одессе и Харькове 16 марта. Украинизация подразделений царской армии на фронтах Первой мировой войны и на Черноморском флоте происходила под украинскими флагами.

17 марта 1917 года было объявлено об организации Центральной Рады, с этого времени в Киеве начинают публично на государственном уровне появляться украинские сине-желтые флаги. Первый Президент Украины Михаил Грушевский утвердил такое сочетание цветов в качестве официального флага страны.

Под этим флагом шли в бой украинские юноши под Крутами против российских большевиков и бойцы Украинской Галицкой армии, как во время Украинско-польской войны, так и на антибольшевистском фронте, поскольку сине-желтым был и флаг Западно-Украинской Народной Республики.

Бойцы Украинской Галицкой армии

До сих пор продолжаются — и порой становятся острыми — споры о расположении цветов: правильно ли, что на современном флаге верхний цвет синий, и не следовало бы флагу оставаться «как в УНР» — желтым сверху. Современные ученые исходят из того, что не существует документов, которыми в Украинской Народной Республике утверждался бы «желто-голубой» порядок полос. На цветных открытках того времени зафиксированы оба варианта, а по черно-белыми старыми фото нельзя точно сказать, где какой цвет.

В начале 1940-х годов революционное крыло Организации украинских националистов — ОУН(б) под руководством Степана Бандеры — стремилось выработать собственную, красно-черную, символику, чтобы отличаться от ОУН(м) под руководством Андрея Мельника, которая использовала оуновский голубой флаг и герб с золотым трезубцем с мечом. Красно-черный флаг стал популярным среди молодежи, в частности в «Пласте», еще в 1920-х годах, когда польские власти в Галичине преследовали использования украинцами национального сине-желтого флага (например, футболисты спортивного общества «Украина» выступали в красно-черной форме ). Но началась советско-немецкая война, и черно-красная символика так и осталась неофициальной.

Гравюра (дереворит) Нила Хасевича

В 1940-1950-х годах многие рядовые бойцы Украинской повстанческой армии — вооруженного крыла ОУН — даже не знали о ней, поэтому воевали с сине-желтыми флагами, которые были в крыивках и бункерах.

С 15 марта до конца мая 1939 года под сине-желтым флагом возникло и боролось за независимость государство Карпатская Украина.

…во времена СССР…

В Советском Союзе использование или даже хранение сине-желтого флага считалось преступлением и строго каралось. В докладах КГБ за 1950-1980-е годы регулярно сообщалось о вывешивании флага в населенных пунктах Украины.

В ночь на 1 мая 1966 года над зданием Киевского института народного хозяйства (ныне это Киевский национальный экономический университет) 26-летний Виктор Кукса и 28-летний Георгий Москаленко вывесили желто-голубой флаг. Красный — советский — сорвали, а национальный украинский подняли. Флаг пошили из двух шарфов и от руки сделали надпись «Ще не вмерла Україна — ще її не вбили». Оба получили тюремные сроки, но через много лет, уже в независимой Украине долго не могли добиться реабилитации.

30 декабря 1967 года в Днепропетровске на центральном проспекте неизвестные вывесили сине-желтый флаг, на древке карандашом был нарисован трезубец и сделана надпись: «Ще не вмерла Україна і воля і слава. 20 листопада 50 років УНР, 22 січня 1918 року — проголошення незалежності України».

21 февраля 1976 года желто-голубой флаг появился даже на Крещатике — на крыше дома №21.

22 июля 1976 в Монреале на XXI Олимпийских играх во время соревнований гандбольных команд СССР и Румынии студент из Торонто Любомир Шух размахивал украинским флагом, за что был удален с арены. Представитель Организационного комитета Олимпийских игр пояснил, что действия студента носили признаки политического протеста, а «потенциально опасный» флаг «мог привести к беспорядкам».

А уже через пять дней там же во время полуфинала по футболу между сборными ГДР и СССР, в составе которой преобладали игроки из киевского «Динамо», 150 украинцев вывесили плакат «Свобода Украине!». Во втором тайме 20-летний Данила Мигаль из Тандер-Бей (Онтарио) выбежал на поле в вышиванке и с сине-желтым флагом, выкрикивая «Свобода Украине!» и танцуя гопак. Акция длилась 15 секунд, после чего полиция вывела его со стадиона.

26 апреля 1989 года Юрий Волощак, активист Общества Льва впервые открыто поднял национальный флаг на митинге в честь годовщины Чернобыльской катастрофы на пл. Рынок во Львове; сшила его художница Галя Дмитришин, он был с нашитым золотым трезубцем.

…и современного Украинского Государства

Не случайно в День Государственного флага мы вспоминаем исторический момент внесения национального флага в Верховную Раду 24 августа 1991 года. До того дня прокоммунистическое большинство в парламенте всячески препятствовало появлению сине-желтого флага в здании ВР, требовало убрать даже маленькие флажки, которые депутаты фракции «Народная Рада» держали на своих рабочих местах. Но после провала «московского путча — ГКЧП» возражения против национальной символики в национальном же законодательном собрании стали уже невозможны.

Официально утвердили сине-желтый флаг в качестве государственного символа Украины 28 января 1992 года. В августе 2004 года Президент подписал Указ об установлении Дня государственного флага Украины, который празднуется ежегодно 23 августа. В Киеве на муниципальном уровне отмечают еще и 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией.

Зима 2013-2014 годов: Майдан, смерти Героев Небесной Сотни, — и сразу за ними поток переломных для сознания трагедий на атакованных врагом территории Украины — они в корне изменили и отношение к государственным символам. Исторические раздумья и геральдические споры отступают перед живой историей, которая творится на глазах.

17 апреля 2014 года в Горловке был похищен неизвестными депутат городского совета Владимир Рыбак, который попытался снять флаг сепаратистов и вернуть украинский флаг на здание горсовета. Через два дня его тело было найдено местными рыбаками в реке с признаками пыток. 20 февраля 2015 года ему присвоено звание Героя Украины (посмертно). Лица, совершившие это преступление, сейчас скрываются на территории государства-агрессора.

Впрочем, и там знают украинский флаг. 20 августа 2014 года руфер Mustang покрасил верхнюю половину золотой звезды на высотном здании в Москве в синий цвет, сделав ее таким образом «украинской» (к слову, через год — к годовщине Майдана на том же здании снова развевался украинский флаг).

Сине-желтые флаги в России берут на пикеты, в частности, в защиту политзаключенных и преследуемых крымских татар. Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы с целью рассказать о ситуации в Крыму.

Сине-желтый флаг поднимали над зданиями Донецкого аэропорта на протяжении всей его обороны. Враг сбивал флаги огнем, но «киборги» непременно восстанавливали символ украинского государства. 23 августа 2014 года флаг установили бойцы третьего отдельного полка спецназначения. Теперь, два раза в год — в день Государственного Флага и в день воинской части — это легендарное знамя из Донецкого аэропорта поднимают над военной частью в Кропивницком. 16 октября 2014 года украинский флаг на здании аэропорта вывесили «киборги» из Николаевской 79-й отдельной аэромобильной бригады. Да и над самой высокой точкой аэропорта — диспетчерской вышкой развевался желто-голубой флаг, пока враг не уничтожил саму вышку.

9 августа 2019 года на временно оккупированной территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим в Павлополе морпехам из 36-й бригады ВСУ. Ранее, 17 декабря 2018 года флаг над мысом Форос подняли в честь 24 украинских моряков, находящихся в плену в Москве.

Сегодня по всей Украине поднимутся тысячи флагов свободной независимой страны, которая воюет и строит свое будущее, и стремится от постимперии в сообщество демократических европейских государств… символика которого «по удивительному совпадению» тоже сине-желтая.

Автор: Александр Волынский; Укринформ