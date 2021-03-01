Как в 2014-м Россия в Крыму готовила почву оккупации под прикрытием Московского патриархата

В январе 2014-го года Россия привезла в Крым христианские святыни «Дары волхвов», хранящиеся в Греции. Эти дары, считают православные, принесли Иисусу вскоре после его рождения, и они имеют целительную силу. Вместе с этими святынями в Крым прилетела группа россиян, которая провела переговоры с тогда еще спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым и малоизвестным в 2014-м пророссийским политиком Сергеем Аксеновым.

«Дары волхвов» ‒ одна из важнейших святынь для православных. Это 28 золотых пластин-подвесок, к которым прикреплены бусины из ладана и ценной ароматической смолы ‒ смирны. Считается, что все это было принесено в дар новорожденному Христу. Дары хранятся в монастыре Святого Павла на горе Афон. В 2014 году они впервые за пять веков покинули Грецию. И двадцать четвертого января 2014 года «Дары волхвов» привезли в Киев, напоминяет издание Крым.Реалии.

«Мы принесли сюда честные «Дары волхвов» благочестивому народу Украины по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», ‒ говорил тогда в столице Украины настоятель монастыря святого Павла архимандрит Парфений.

Акция была организована под патронатом Русской Православной Церкви. Оплачивал вояж «Дары волхвов» русский православный олигарх Константин Малофеев.

«Мы все это финансируем. Мы ‒ это фонд Василия Великого», ‒ заявил в середине января Константин Малофеев российским СМИ.

Руководил охраной Игорь Гиркин, полковник ГРУ, использовавший псевдоним Стрелков. Позже он заявит, что, мол, был уже в отставке и работал на Константина Малофеева. Крым в маршруте святыни вообще не значился. Но план меняется буквально за день, и в конце января «Дары волхвов» везут самолетом Малофеева в Крым.

«Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл настоял, чтобы в маршрут принесения честных «Даров волхвов» сюда, в пределах русской церкви, обязательно был включен в маршрут принесения Крым ‒ Симферополь и Севастополь», ‒ объяснял тогда монах Никодим, насельник монастыря святого Павла.

Летом 2014 года МВД Украины откроет на Константина Малофеева уголовное производство по подозрению в создании военизированных или вооруженных формирований.

В интервью BBC Малофеев заявлял, что, мол, его роль в акции с Дарами ‒ только духовная.

«В Севастополе подходишь к очереди и спрашиваешь: «Простите, вы за что будете молиться?» ‒ «Конечно, чтобы Севастополь был российским». И вот так вся очередь. Все, вот от малышей до бабушек, говорили это. Если бы я сам это не слышал, я бы не поверил, потому что не было никакого другого ответа. Что касается нашей скромной роли, она была исключительно религиозной. Привезя эти «Дары», мы вселили в людей какую-то надежду. А то, что со мной находились некоторые депутаты Госдумы? Ну, они верующие люди», ‒ заявил в интервью Константин Малофеев.

Другое услышала в Симферополе и показала крымская журналистка Анна Андриевская. Она снимала, как «Дары» привезли в Симферополь и общалась с людьми.

«Настроения были очень разные. Я помню, когда общалась с теми людьми, которые стояли уже несколько часов на морозе, я спрашивала у них и они рассказывали, что пришли для того, чтобы в стране был мир. И что важнее, многие говорили такую фразу, что «мы хотим, чтобы был мир в нашем государстве Украина». Никто не вспоминал о том, что это была акция в сотрудничестве с российской стороной, они вместе привозили «Дары Волхвов» в Крым. То есть люди стояли именно с настроениями, чтобы был мир в нашей стране, в Украине», ‒ вспоминает Анна Андриевская.

Вот несколько тех интервью крымчан в январе 2014 года.

«Такой момент для страны сложный, хотим очиститься сами и немножко помолиться за страну», ‒ рассказывала прихожанка Елена.

«Попросить мира и тепла для государства Украина», ‒ говорила прихожанка Мария.

Даже благочинный Севастопольского округа православной церкви Московского патриархата Сергей Халюта тогда использовал слова «наше государство».

«Это молитвенный ответ на вызов, который сегодня прозвучал в нашем государстве. Севастопольцы молятся о мире в нашем государстве», ‒ говорил журналистам благочинный Сергий Халюта.

Сергей Гайдук, в марте 2014 года назначенный командующим ВМС ВС в Крыму, считает Сергея Халюту работником ФСБ.

«Ну, мне было очевидно, что это ФСБшник, одетый в рясу. Это подтвердилось, потому что он там собирал матрасы и размещал на территории святыни военнослужащих России. Я говорю: «Я дал команду вас на территорию воинской части не пускать. Командирам к исполнению», ‒ рассказал Крым.Реалии Сергей Гайдук.

Кто был в делегации «Даров»?

Меры безопасности и охрану во время пребывания «Даров волхвов» в Крыму организовывали не крымчане ‒ на это в Симферополе обратила внимание журналистка Анна Андриевская.

«Это были совершенно не крымские люди, и у них были какие-то списки: кого пускать, кого – нет, с использованием средств массовой информации. И было видно, что, например, те же охранники первых лиц Крыма себя чувствовали хозяевами на любых официальных мероприятиях, в тот момент они сами были уже не главными в этом процессе, они сами подчинялись тем, кто был главным в этом процессе», ‒ вспоминает Анна Андриевская.

Кроме Гиркина, организовывавшего охрану и финансирующего визит реликвии Малофеева, в составе делегации были Олег Лебедев, депутат Госдумы России, политик от «Единой России», «афганец», живший в молодости в Партените, и Дмитрий Саблин, тогда экс-депутат Госдумы России, сенатор Совета Федерации, заместитель главы российской организации «Боевое братство», позже ставший соучредителем движения «Антимайдан» в России.

«Он (Дмитрий Саблин ‒ КР) уже после того, как был замечен в этой ситуации, очень часто ездил в Сирию и проводил встречи с патриархом Антиохийским. Можем понять, что Саблин от российских властей или от министерства обороны тоже имеет определенные полномочия курировать эти переговоры, задействуя религиозный фактор», ‒ считает религиовед, директор общественной организации «Центр религиозной безопасности» Дмитрий Горевой.

В 2020 году Игорь Гиркин в интервью Гордону прямо рассказал, что делал в Крыму во время привоза «Даров волхвов». Но заявил, что все это было самостоятельно, мол, уже не работал в спецслужбах.

Гиркин отводит себе ведущую роль в этой акции.

«Я познакомился с Аксеновым, поскольку казаки с аксеновской организации охраняли «Дары волхвов» в Симферополе. Тогда я установил контакт с офицерами штаба флота Черноморского, украинского Черноморского флота, ну еще ряд провел встреч. Соответственно, когда события начались, я просто поехал советником к Аксенову, имея очень аморфную задачу помогать ему всеми силами и возможностями», ‒ заявил Игорь Гиркин в интервью.

Рустам Темиргалиев зимой 2014 года был вице-премьером правительства Крыма. Он рассказал потом российскому изданию «Ведомости», что в разговоре со спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым модератором был Дмитрий Саблин. Он и Константин Малофеев говорили сначала о том, что нужно поднимать флаг независимого или как минимум автономного Крыма.

«На площадке были Саблин, Малофеев и два интересных человека, которые тоже сопровождали «Дары волхвов». Они непубличные, фамилии этих людей ни о чем не скажут… Мы сидели в кафе на катке вшестером и дискутировали. И вот тогда откровенный стоял разговор, готов ли Константинов в случае возникновения хаотической ситуации в Киеве на какие-то более резкие действия, связанные с автономностью Крыма, с меньшей зависимостью Крыма. Константинов очень удивился, или по крайней мере сделал вид. В тот момент он общался очень дипломатично, но я знаю Владимира Андреевича давно и знаю его пророссийские настроения, мы с ним на этом же катке неоднократно говорили о том, что вариантов у Крыма на самом деле не остается. В тот день стороны разошлись довольные разговором», ‒ рассказывал Рустам Темиргалиев.

Дмитрий Саблин сейчас снова депутат Госдумы России, теперь уже седьмого созыва. Еще он глава севастопольского отделения партии «Единая Россия».

О том, что было до начала аннексии Крыма, до сих пор ничего не рассказывает, все подробности только о событиях февраля и марта. Вот выдержка из его интервью youtube-каналу WarDoc в 2019 году.

«Ну, наверное, о тех событиях еще до конца история не написана. И я думаю, что… ну, надеюсь, что Украина рано или поздно признает Крым и Севастополь российскими, и весь мир признает. Вот тогда можно будет уже говорить, как было на самом деле», ‒ заявил Дмитрий Саблин.

В интервью с Темиргалиевым журналист «Ведомостей» заявил об уверенности, что Саблин не мог самостоятельно говорить от имени Москвы. На это Темиргалиев отвечает: «Я этого точно не знаю, но могу предположить, что какой-то центр управления был».

Все события за кулисами привоза религиозной реликвии ‒ это один из ярких примеров того, как российское государство использует РПЦ для своей политики за рубежом, считает религиовед Дмитрий Горевой.

«Был задействован для этого владелец этой реликвии, это настоятель афонского монастыря святого Павла игумен Парфений. Собственно, тогда его роль как-то не была активно замечена, но уже потом, через 4 года, когда у нас стартовал автокефальный процесс, я лично отслеживал информационные сообщения Московской Патриархии и они использовали авторитет этого старца для того, чтобы вбрасывать негативные дискредитирующие месседжи, нарративы по украинской автокефалии», ‒ говорит Дмитрий Горевой.

Константин Малофеев и сейчас продолжает политическую деятельность под крышей РПЦ, отмечает религиовед Дмитрий Горевой.

«Он является заместителем патриарха Кирилла в такой организации как «Всемирный русский народный собор». Это такая их квази-религиозно-политическая площадка, площадка для продвижения идей по удержанию, по воздействию на окружающие страны, на сбор, что называется, русских земель и восстановлению исторической России, как они называют, или второго Советского Союза», ‒ говорит религиовед.

Московский патриархат в Крыму сыграл свою роль в целом в оккупации полуострова, подчеркивает религиозный публицист, автор книги «Московский патриархат в Украине ‒ анатомия предательства», соучредитель «Центра религиозной безопасности» Татьяна Деркач.

«В Керчи, когда происходила высадка лиц, абсолютно неопознанных, но вооруженных, они действительно располагались в храмах. Они там хранили свое оружие и, собственно, священники вовсе это не скрывают. Мне кажется, что этим священникам было известно нечто большее, чем простым крымчанам и украинцам на материке. Потому что когда происходил захват украинских военных частей, то, естественно, что россияне брали с собой священников, которые уговаривали «не воевать против братьев». Значит, священники были готовы», ‒ считает Татьяна Деркач.

Крым.Реалии обратились за комментариями к УПЦ Московского патриархата, в РПЦ и в Минобороны России. Ответов пока не получили. УПЦ Московского патриархата и Минобороны России не ответили на такие запросы об участии священников в тех событиях от российского издания «Медуза».

В 2018 году Служба безопасности Украины разработала информационный буклет, в котором сообщается об использовании Россией религиозных структур Московского патриархата в гибридной агрессии. Речь идет там и о «Дарах волхвов».

«Использование Московского патриархата спецслужбами России для подготовки аннексии Крыма. 30 января 2014 года ‒ вооруженная группа террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) осуществляет разведку в городе Симферополь под прикрытием охраны церковных святынь «Дары волхвов», ‒ говорится в буклете СБУ.

Редакция обратилась за подробностями относительно тех событий и их роли в подготовке оккупации и аннексии Крыма в Службу безопасности Украины. В интервью Крым.Реалии отказали. Причин не объяснили, только отметили, что в СБУ «на постоянной основе исследуется и документируется противоправная деятельность лиц, причастных к аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году»

Автор: ; Крым.Реалии