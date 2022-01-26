Расстрел российскими военными спального района Восточный города Мариуполя: путь от трагедии до восстановления
Семь лет назад ракеты «Градов» и «Ураганов» российских оккупационных войск попали в спальный район Мариуполя Восточный. Следствие Украины, а также международное сообщество расследователей Bellingcat установили, что обстрелом руководили высшие командиры армии России – начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных Сил России генерал-майор Степан Ярощук, полковник Александр Цаплюк и подполковник Максим Власов. Установки, из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрелов.
24 января 2015 на улицах Мариуполя стоял дымы от разрывов ракет, были разрушены подъезды многоэтажек и лежали тела погибших. Радио Донбасс. Реалии вспоминает, как все было и как город оправился от такого коварного нападения «братьев».
Ранним субботним утром, за одну минуту на спальный район города обрушились 120 снарядов, посеяв боль и страх, разрушив дома, школы и судьбы.
Миссия ОБСЕ фиксирует разрушения и жертвы на улицах микрорайона Восточный. По заключению, который обнародует СММ, огонь велся с оккупированной территории
Район приходит в себя после трагедии.
Дотла сгорела автопарковка на Восточном
Жизнь продолжается. Но память остается. Она живет в городских памятниках, муралах и у мемориала погибшим в той страшной трагедии, где круглый год лежат цветы.
Город хоронил своих жителей целыми семьями. Среди погибших были дети – 4-летний мальчик и 17-летняя девушка.
Время стремится исцелить раны и сгладить боль. Вот уже поросли травой воронки от снарядов, отремонтированы дома, школы и улицы.
Добровольцы сдают кровь пострадавшим
На помощь пострадавшим пришли волонтеры и спасатели, военные и гуманитарные организации, медики и полиция, предприятия, городские власти и обычные жители. Пленка для окон, теплая одежда, продукты и медикаменты раздавали на быстро на сооруженных пунктах помощи.