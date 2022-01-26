Расстрел российскими военными спального района Восточный города Мариуполя: путь от трагедии до восстановления

Семь лет назад ракеты «Градов» и «Ураганов» российских оккупационных войск попали в спальный район Мариуполя Восточный. Следствие Украины, а также международное сообщество расследователей Bellingcat установили, что обстрелом руководили высшие командиры армии России – начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных Сил России генерал-майор Степан Ярощук, полковник Александр Цаплюк и подполковник Максим Власов. Установки, из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрелов.

24 января 2015 на улицах Мариуполя стоял дымы от разрывов ракет, были разрушены подъезды многоэтажек и лежали тела погибших. Радио Донбасс. Реалии вспоминает, как все было и как город оправился от такого коварного нападения «братьев».