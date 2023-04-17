Зруйнована російськими загарбниками Північна Салтівка – фото із землі і повітря

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вулиця Дружби Народів, 271

Чорні будинки, розбиті вікна, безлюдні вулиці. І враження, що час зупинився в один момент. І ні, це не Прип’ять. Це — Північна Салтівка, великий спальний район у Харкові, улітку 2022-го року.

Салтівку, мікрорайон, де до війни мешкали пів мільйона людей, обстрілювали щодня, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. Більш за все руйнувань зазнав мікрорайон Північна Салтівка. За даними міської влади, приблизно 70% будинків тут — пошкоджено чи знищено.

Документатори Харківської правозахисної групи майже рік знімають зруйновану Харківщину на камери із землі та з дронів. У цій підбірці — світлини зруйнованої Північної Салтівки.

Ясла-Садок №109, вулиця Дружби Народів, 245 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

Ясла-Садок №109, вулиця Дружби Народів, 245

вулиця Дружби Народів, 271 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Дружби Народів, 271

вулиця Дружби Народів, 271 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Дружби Народів, 271

вулиця Леся Сердюка, 42 і 44 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Леся Сердюка, 42 і 44

Кіоск біля вул. Леся Сердюка, 42 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

Кіоск біля вул. Леся Сердюка, 42

вулиця Леся Сердюка, 48 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Леся Сердюка, 48

вулиця Кричевсьокго, 41 [харків велика данилівка північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Кричевсьокго, 41

вулиця Наталії Ужвій, 108 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Наталії Ужвій, 108

вулиця Наталії Ужвій, 82 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Наталії Ужвій, 82

вулиця Наталії Ужвій, 82 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Наталії Ужвій, 82

вулиця Наталії Ужвій, 96 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Наталії Ужвій, 96

вулиця Наталії Ужвій, 102 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Наталії Ужвій, 102

вулиця Наталії Ужвій, 112 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Наталії Ужвій, 112

вулиця Метробудівників, 41 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

вулиця Метробудівників, 41

Комунальне підтприємство “Харківські теплові мережі”, вулиця Метробудівників, 23 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

Комунальне підтприємство “Харківські теплові мережі”, вулиця Метробудівників, 23

вулиця Метробудівників, 4 [харків північна салтівка дрон документування руйнування]

Вулиця Метробудівників, 4

Біля будинку на вулиці Метробудівників, Харків, 01.08.2022. © Денис Волоха / ХПГ

Джерело: ХПГ

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