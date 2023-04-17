Зруйнована російськими загарбниками Північна Салтівка – фото із землі і повітря

Чорні будинки, розбиті вікна, безлюдні вулиці. І враження, що час зупинився в один момент. І ні, це не Прип’ять. Це — Північна Салтівка, великий спальний район у Харкові, улітку 2022-го року.

Салтівку, мікрорайон, де до війни мешкали пів мільйона людей, обстрілювали щодня, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. Більш за все руйнувань зазнав мікрорайон Північна Салтівка. За даними міської влади, приблизно 70% будинків тут — пошкоджено чи знищено.

Документатори Харківської правозахисної групи майже рік знімають зруйновану Харківщину на камери із землі та з дронів. У цій підбірці — світлини зруйнованої Північної Салтівки.

Ясла-Садок №109, вулиця Дружби Народів, 245

вулиця Дружби Народів, 271

вулиця Дружби Народів, 271

вулиця Леся Сердюка, 42 і 44

Кіоск біля вул. Леся Сердюка, 42

вулиця Леся Сердюка, 48

вулиця Кричевсьокго, 41

вулиця Наталії Ужвій, 108

вулиця Наталії Ужвій, 82

вулиця Наталії Ужвій, 82

вулиця Наталії Ужвій, 96

вулиця Наталії Ужвій, 102

вулиця Наталії Ужвій, 112

вулиця Метробудівників, 41

Комунальне підтприємство “Харківські теплові мережі”, вулиця Метробудівників, 23

Вулиця Метробудівників, 4

Біля будинку на вулиці Метробудівників, Харків, 01.08.2022. © Денис Волоха / ХПГ

Джерело: ХПГ