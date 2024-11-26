Грандіозне шахрайство про “вагітну 15 місяців”, яке жінки у відчаї вважали “дивом”

Хіома впевнена, що Хоуп, хлопчик, якого вона тримає на руках, є її сином. Після восьми років невдалих спроб завагітніти вона бачить у ньому свою диво-дитину. “Я власниця своєї дитини”, – зухвало каже вона. Вона сидить біля свого чоловіка Айка у кабінеті нігерійської чиновниці, яка допитує пару.

Як уповноважена у справах жінок і соціального забезпечення штату Анамбра, Іфі Обінабо має великий досвід у вирішенні сімейних суперечок, але цей випадок – незвичайний. П’ять членів родини Айка, які також присутні в кімнаті, не вірять, що Хоуп – це біологічний син пари, як заявляють Аяк і Хіома.

Хіома стверджує, що “виношувала” дитину близько 15 місяців. Комісар та сім’я Айка не вірять у цю заяву і вважають її абсурдною. Але за твердженням у 15 місяців вагітності стоїть величезна система афер з дітьми, до яких залучені ошукані біологічні матері та жінки, які хочуть дітей, але не можуть їх мати.

Хіома каже, що сім’я Айка тиснула, щоб вона завагітніла. Вони навіть просили його одружитися з іншою жінкою. У відчаї вона відвідала “клініку”, де запропонували нетрадиційне “лікування” – дивовижне і тривожне шахрайство, жертвами якого стають жінки, які відчайдушно прагнуть стати матерями, і що включає торгівлю немовлятами.

Влада Нігерії дозволила журналістам BBC бути присутніми під час розмови чиновниці з Хіомою в рамках нашого розслідування таємничої афери з вагітністю.

Ми змінили ім’я Хіоми, Айка та інших у цій статті, щоб захистити їх від репресій у їхніх спільнотах.

Чиновниця Іфі Обінабо намагається запобігти шахрайствам

Нігерія має один із найвищих показників народжуваності у світі, жінки в країні часто зіштовхуються з соціальним тиском, щоб завагітніти. А якщо не можуть, то зазнають навіть гонінь чи жорстокого поводження. Під цим тиском деякі жінки вдаються до крайнощів, щоб реалізувати мрію про материнство.

Понад рік BBC Africa Eye розслідує шахрайство із “загадковими вагітностями”. Шахраї, видаючи себе за лікарів або медсестер, переконують жінок, що вони мають “чудодійне лікування безпліддя”, яке гарантує їм вагітність. Початкове “лікування” зазвичай коштує сотні доларів та складається з ін’єкції, напою або введення речовини у піхву.

Жодна з жінок чи чиновників, з якими ми спілкувалися під час нашого розслідування, не знає напевно, що входить до складу цих препаратів. Але деякі жінки розповіли, що препарати призвели до змін у їхніх тілах, наприклад до роздутого живота, що ще більше переконало їх у вагітності.

Жінкам, які проходять “лікування”, кажуть не відвідувати звичайних лікарів або лікарень, тому що жодне УЗД чи тест на вагітність не виявлять “дитину”, яка, як стверджують шахраї, росте поза утробою матері.

Коли настає час “народжувати”, жінкам кажуть, що пологи почнуться лише після того, коли їх викликають “рідкісним та дорогим препаратом”, що вимагає подальшої оплати.

Розповіді про те, як відбуваються “пологи”, різні, але всі моторошні.

Декому вводили заспокійливі, але вони прокидалися зі слідом розрізу, схожим на кесарів розтин. Інші кажуть, що їм робили ін’єкцію, яка викликала сонливий, галюцинаторний стан, у якому вони вірили, що народжують.

У будь-якому випадку в кінцевому результаті жінки отримують дітей, яких вони нібито народили.

Хіома розповіла комісарці Обінабо, що коли настав її час “народжувати”, так званий лікар зробив їй ін’єкцію в поперек і сказав тужитися. Вона не пояснює, як опинилася поруч із Хоупом, але каже, що пологи були “болісними”.

“Доктор Рут” керує клінікою прихованої вагітності в штаті Анамбра

Нашій команді вдається проникнути в одну з цих таємних “клінік” і зв’язатися з жінкою, відомою своїм клієнтам як “доктор Рут”, видаючи себе за пару, яка вісім років намагалася завагітніти.

Так звана “доктор Рут” керує своєю клінікою кожну другу суботу місяця в напівзруйнованому готелі в місті Іхіала, на південному сході штату Анамбра. Біля її кімнати десятки жінок чекають на неї в коридорах готелю, деякі з помітно випнутими животами.

Атмосфера пронизана позитивом. У якийсь момент в кімнаті починають гучно святкувати після того, як одній жінці повідомили, що вона вагітна.

Коли настає наша черга навідати “доктор Рут”, вона запевняє, що її лікування точно спрацює.

Вона пропонує репортерці під прикриттям ін’єкцію, заявляючи, що це дозволить парі “вибрати” стать майбутньої дитини, що з медичної точки зору неможливо.

Після того, як ми відмовляємося від ін’єкції, “доктор Рут” передає нам пакетик із подрібненими таблетками, а також ще кілька таблеток, які можна прийняти вдома, разом із інструкціями, коли зайнятися сексом.

Початкове лікування коштує 350 тисяч найр (205 доларів).

Репортерка під прикриттям не приймає ліків і не виконує інструкцій “доктора Рут” і повертається до неї через чотири тижні.

Коли вона проводить приладом, схожим на ультразвуковий сканер, по животу журналістки, з’являються звуки, що нагадують серцебиття, і “доктор Рут” вітає її з вагітністю.

Ми як пара вдаємо радість від цієї звістки.

Повідомивши гарні новини, “доктор Рут” пояснює, як їм треба буде заплатити за “дефіцитний” і дорогий препарат, необхідний для народження дитини, вартістю десь від 1,5 до двох мільйонів найр (1180 доларів).

Нехтуючи науковими фактами, “доктор Рут” стверджує, що без цього препарату вагітність може тривати більш ніж дев’ять місяців, і додає: “Дитина буде недоїдати – нам треба буде відновити її”.

“Доктор Рут” не відповіла на звинувачення, висунуті їй BBC.

Десятки жінок чекають в черзі на “доктор Рут”

Наскільки залучені жінки справді вірять цим заявам – неясно.

Але підказки про те, чому вони сприйнятливі до такої нахабної брехні, частково можна знайти в онлайн-групах, де широко поширена дезінформація про вагітність.

Мережа дезінформації

Прихована вагітність – це визнаний медичний феномен, коли жінка дізнається про свою вагітність на пізніх стадіях.

Але в ході нашого розслідування ВВС виявила багато дезінформації в групах і на сторінках Facebook про такий тип вагітності.

Одна жінка з США, яка присвятила свою сторінку своїй “прихованій вагітності” стверджує, що була вагітна “уже багато років” і що наука це не пояснює.

У закритих групах у Facebook у багатьох дописах використовують релігійні терміни – називають фіктивне “лікування” “дивом” для тих, хто не зміг завагітніти.

Уся ця дезінформація допомагає зміцнювати віру жінок у шахрайство.

У цих групах сидять люди не тільки з Нігерії, а й з Південної Африки, країн Карибського басейну та США.

Шахраї іноді керують цими групами або ж розміщують там публікації, що дозволяють жінкам, які виявляють інтерес до “лікування”, зв’язатися з ними.

Коли хтось відгукується, людину запрошують у безпечні групи у WhatsApp. Там адміністратори діляться інформацією про “клініки прихованої вагітності” та про те, що передбачає процес.

“Я все ще розгублена”

Влада каже ВВС, що для того, аби закінчити “лікування”, шахраї потребують немовлят і щоб їх дістати, вони шукають вразливих жінок у відчаї – вони молоді та вагітні в країні, де аборти заборонені.

У лютому 2024 року міністерство охорони здоров’я штату Анамбра провело обшуки в закладі, де Хіома “народила” Хоупа.

BBC отримала кадри з цих обшуків, на яких видно величезний комплекс, що складається з двох будівель.

У одній будівлі були кімнати з медичним обладнанням, очевидно, для клієнтів, а в іншій було кілька вагітних жінок, яких утримували проти їхньої волі. Деяким із них було всього 17 років.

Деякі з них розповіли нам, що їх обманом змусили піти туди. Вони не знали, що їхніх дітей продадуть клієнтам шахраїв.

Інші, як-от Уджу (це не її справжнє ім’я), були надто налякані, щоб сказати родині, що вони вагітні, і шукали вихід. Вона сказала, що їй запропонували 800 000 найр ($470) за дитину.

На питання, чи шкодує вона про рішення продати своє дитя, вона відповіла: “Я все ще розгублена”.

Комісарка Обінабо, яка брала участь у цих заходах, спрямованих на припинення шахрайства, каже, що шахраї полюють на таких вразливих жінок, як Уджу, щоб отримати дітей.

Уджу продала би свою дитину, якби влада не врятувала її

Наприкінці напруженого допиту комісарка Обінабо погрожує відібрати дитину в Хіоми.

Але Хіома відстоює свою справу, і комісар зрештою приймає її пояснення, що вона сама є жертвою і не усвідомлювала, що відбувається.

На цій підставі вона дозволяє Хіомі та Айку залишити дитину – якщо біологічні батьки не прийдуть вимагати повернути хлопчика.

Але якщо ставлення до жінок, безпліддя, репродуктивних прав та усиновлення не зміниться, подібне шахрайство буде процвітати, попереджають експерти.

Автори: Ємісі Адегоке, Чіагозі Нвонву та Ліна Шайхуні

Джерело: BBC World Service