Хто стоїть за рекламою “допомоги у виїзді за кордон” для ухилянтів – сліди ведуть у Казахстан і Росію

У Google поширені рекламні оголошення, що пропонують підробний висновок ВЛК про непридатність до військової служби, “вирішення питання з ТЦК”, високооплачувану роботу в Європі. Про це пише видання Texty.org.ua.



Реклама в Google, що розрахована на шукачів протизаконних способів уникнути мобілізації чи виїхати з України, має ознаки шахрайської, а поширюється вона через посередника з Казахстану. Той, своєю чергою, допомагає рекламувати продаж старлінків для російської армії та бере оплату в рублях.

Приклад реклами нелегального чи напівлегального виїзду військовозобовʼязаних чоловіків із країни

Використовуючи сервіс Google Ads Transparency, що допомагає ідентифікувати замовника реклами, ми знайшли цікаву деталь: частина реклами зареєстрована на казахстанську компанію KazakhWeb або на її працівника Артема Садкова. Він працює ще й на російську фірму з Тюмені.

KazakhWeb спеціалізується на піар-послугах, вебдизайні та розробці сайтів. Компанія заявляє, що 98% її клієнтів цілковито задоволені послугами, серед них є і щонайменше два рекламодавці з України.

Представившись замовниками реклами, що мала б зацікавити чоловіків, які хочуть нелегально або напівлегально виїхати з України, ми написали менеджеру компанії — тому самому Артему Садкову, таргетологу. За його словами, для такого виду реклами вже є навіть “прогрітий кабінет”, що полегшує роботу й пришвидшує запуск реклами, а послугами KazakhWeb користуються два клієнти з України з “шаленими заявками” (тобто на цю рекламу нібито великий попит серед споживачів).

Чому Казахстан?

За словами Артема Садкова, Google блокує рекламу, зареєстровану на неверифікованих осіб. Тобто його фірма-посередник слугує прикриттям для такої реклами.

Коштують такі послуги відносно недорого. KazakhWeb просить 200 доларів за повне ведення реклами, а якщо рекламодавець хоче лише “поповнювати рекламу” (найімовірніше, йдеться про наповнення сайту й продовження реєстрації на особу чи компанію з Казахстану), то послуги обійдуться лише в 100 доларів плюс деякі податки. Плата приймається в криптовалюті або… в рублях.

Старлінки для СВО

Загалом KazakhWeb має 13 рекламних оголошень на території України, 10 із них — нелегальний виїзд чоловіків за кордон, ще 3 — реклама продажу систем Starlink. Для СВО, тобто для російської армії. Хоча сайт продавця зараз не працює, ще місяць тому за 75 тисяч рублів (приблизно 500 доларів) пропонували доставити систему за два-три дні в будь-яку точку фронту.

Оголошення компанії KazakhWeb. Поруч із рекламою виїзду за кордон продаж систем Starlink окупантам

Загалом у день виходу матеріалу Texty.org.ua нарахували 24 рекламних оголошення, повʼязаних із казахстанською фірмою та її таргетологом (порівняно з літнім періодом їх кількість збільшилась удвічі). За запитом “виїзд з України” або “виїзд за кордон” майже на кожній сторінці трапляється реклама від KazakhWeb.

Суцільні “червоні прапорці”

Реклама, яку поширює казахстанський посередник, видається шахрайською. Візьмемо одного з рекламодавців, який співпрацює із цією казахстанською фірмою. Організація пропонує висновок ВЛК із виключенням із військового обліку за 2,7 тисячі доларів, відстрочку за 1,2 тисячі, бронювання за 800 доларів на рік тощо. Це на порядок дешевше, ніж пропонують їхні конкуренти в цій сфері.

Це нібито благодійна організація з Німеччини Offentliche Unternehmen (укр. “Публічні компанії”). Головою “юридичної компанії” є Анна Толочко, яка навіть записала відео зі словами подяки клієнтів фірми.

Offentliche Unternehmen називає себе “громадською організацією № 1” в Україні, що пропонує послуги з надання громадянам України гарантованого відстрочення від служби в армії, а також допомогу у виїзді за кордон. На сайті написано, що в компанії працюють колишні працівники спецслужб, які гарантують цілковиту безпеку клієнтів.

Анна Толочко нібито живе в Німеччині, де нібито міститься датацентр компанії. За легендою, Анна емігрувала до Європи через проблеми із законом в Україні. У тексті-презентації на сайті йдеться про те, що вона нібито була помічником прокурора в Одесі. І, за її словами, на неї готували сфабриковану кримінальну справу. Тоді її друзі порадили покинути Батьківщину. Так Анна начебто почала допомагати людям з України та пострадянських країн, які “були змушені виїхати через несправедливе ставлення до них з боку їхньої держави”.

Головна сторінка організації, що пропонує допомогу у виїзді чоловіків з України

Схоже, що Анна Толочко — вигаданий персонаж. Ми зʼясували, що жінка, яка грає роль голови компанії на відео, насправді підробляє на різних сайтах, зокрема й російських, записуючи відео з відгуками на різні компанії, що обіцяють шалені прибутки охочим до легкого заробітку (на зразок різних інвестицій і спортивних ставок). Не факт, що ця жінка знала, кого вона грає.

Жінка, яка грає роль голови компанії, що пропонує допомогу у виїзді за кордон, підробляє на інших шахрайських і напівшахрайських сайтах

У відеовідгуках клієнтів немає жодної конкретики: дякую клієнтам (а за що?), наша компанія надає послуги (які саме?) і таке інше.

Приклад відгуку на сайті Анни Толочко від клієнта, якому начебто допомогли виїхати за кордон Приклад відгуку на сайті Анни Толочко, що пропонує нелегальний чи напівлегальний виїзд за кордон

Можливо, вони також “продавці” відгуків.

Грубі підробки

Як додаткові аргументи на цьому сайті використовуються численні приклади документів, зокрема висновки ТЦК про непридатність. Такий висновок пропонують за 2,5 тисячі доларів.

“Аванс по ВЛК не беру, — розповідає менеджер, спілкуючись із кореспондентом Texty.org.ua, який представився потенційним клієнтом. — Розрахунок вже тоді, коли документи готові і ви їх перевірите на пошті. У нас є чіткий алгоритм співпраці. Надсилаємо поштовим переказом делівері із забороною на видачу документів. Ви приходите, перевіряєте, оплачуєте, і ми знімаємо заборону”.

Менеджер цієї компанії стверджує, що в них є “свої люди” в деяких ТЦК, зокрема у Святошинському районному. В інших документах фігурують Малиновський (Одеса), Київський міський і Львівський районний ТЦК та СП.

Приклади документів, які нібито роблять рекламодавці для виїзду чоловіків з України Приклади документів, які нібито роблять рекламодавці для виїзду чоловіків з України Приклади документів, які нібито роблять рекламодавці для виїзду чоловіків з України Підтвердити реальність цих документів, не маючи доступу до баз даних, неможливо. Ми звернулися до згаданих ТЦК та СП. За два місяці відповіді дочекалися лише зі Львівського ТЦК: там заявили, що такий документ не видавали. Власне, зробити таку підробку нескладно, адже печатку ТЦК можна купити на сайті з продажу печаток за 12,3 тисячі гривень. Оголошення про продаж печаток ТЦК та СП

Автор: Володимир Литвинов

Джерело: ТЕКСТИ.org.ua