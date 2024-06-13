Моніторинговий візит до Бердичівського виправного центру №108: порушення права засуджених на гідні умови тримання

В установі утримуються чоловіки, засуджені до покарання у виді обмеження волі за нетяжкі злочини. Є певні проблеми з оформленням засудженим паспортів громадянина України, деякі приміщення потребують капітального ремонту, прогулянковий дворик у ДІЗО занадто заґратований.

Загальна інформація

БВЦ-70 розташовано за адресою: місто Бердичів, Житомирської області, вулиця Низгірецька, 2 А.

Керівник установи — полковник внутрішньої служби Арменак Чобанян.

Виправний центр передбачений для тримання чоловіків, засуджених до покарання у виді обмеження волі за нетяжкі злочини. Установа складається з трьох дільниць СПС (одна законсервована), харчоблоку, дільниці КДіР, банно-прального комбінату, дільниці ДІЗО, адміністративних приміщень.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 89 посад: 61 атестованих і 28 вільнонайманих співробітників. Фактична чисельність — 69,5 посад: 52 атестованих і 28 вільнонайманих. Загальний некомплект персоналу по установі — 19,5 співробітників: 9 атестованих і 10,5 вільнонайманих. В установі працює один психолог.

Планове наповнення установи — 335 осіб. Фактична кількість — 321 особа.

Протягом поточного року до установи прибув 121 засуджений.

У 2023 році померло дві людини, у 2024 році — одна людина. Працевлаштована 241 особа згідно з трудовими договорами, всі працюють за межами установи.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувало: схильні до самогубства — чотири; схильні до членоушкоджень — шість; до втечі — шість осіб. Одна особа має інвалідність ІІ гр., вісім — ІІІ гр., 19 засуджених на програмі ЗПТ.

У 2023 році стався один випадок самогубства.

В установі немає обмежень на користування планшетами і мобільними телефонами.

Групою моніторів проведено опитування 54 засуджених.

Факти, виявлені під час відвідування

1. Порушення права на гідні умови тримання (стаття 5 Загальної декларації прав людини, частина 1 стаття 28 Конституції України)

1.1 Обладнання дільниці ДІЗО не відповідає стандартам поводження з в’язнями та умовам їхнього тримання за функціональним призначенням. Приміщення дільниці у незадовільному санітарно-гігієнічному стані і потребують проведення капітального ремонту.

Так, в порушення вимог Норми забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправного центру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 року №1118/5 (далі — Норми забезпечення), відсутній ряд приміщень, а саме: кімната для роздачі їжі, зберігання харчових продуктів і миття столового посуду, душова, приміщення для роздягання, перукарня. Відсутність даних приміщень може призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм внаслідок неналежних умов зберігання харчових продуктів і особистих речей засуджених.

1.2 В порушення вимог правила 22.5 Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) (далі — ЄПП) та Норм забезпечення приміщення, камери ДІЗО не забезпечені баками для питної води місткістю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом, у зв’язку з чим засуджені змушені вживати воду з централізованого водопостачання установи. Разом з тим, замість баків встановлено пластикові рукомийники місткістю 10 л., які не використовуються.

1.3 В порушення вимог правила 22.5 Європейських пенітенціарних правил, санвузли в камерах ДІЗО не обладнані дверцятами, у зв’язку з чим не дотримується право засуджених на приватність. Невдала конструкція санвузлів порушує право на гідність та ускладнена для осіб, які мають обмежені фізичні можливості.

1.4 Прогулянковий дворик у ДІЗО занадто заґратований, у ньому недостатньо природного освітлення.

1.5 Аналогічні порушення вимог Норм забезпечення, що призводять до порушення права засуджених на гідні умови тримання, було зафіксовано моніторами у дільниці КДіР (приміщення для новоприбулих засуджених). В дільниці відсутні: кімната для виховної роботи; кімната для зберігання харчових продуктів; кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу; кімната побуту; сушарка та кімната для вмивання.

1.6 В порушення вимог пункту 2.11 Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №849/5 від 08.06.2021 року (далі — Положення), у приміщенні лазні не працює примусова припливно-витяжна система вентиляції через що не забезпечується повітрообмін у приміщенні.

1.7 В порушення вимог пункту 2.19 Положення, в приміщеннях для роздягання (одягання) не встановлений умивальник.

1.8 В порушення п 2.13.3 Положення, в приміщеннях для роздягання (одягання) на підлозі у проходах відсутні прогумовані килимки.

1.9 Лазне-пральне обслуговування здійснюється з порушенням правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил через відсутність на душових кабінах шторок, через що не дотримується право засуджених на приватність.

1.10 В порушення вимог пункту 2.14 Положення, у виправному центрі відсутнє окреме приміщення перукарні.

1.11 На момент візиту засуджений К. перебував на спальному ліжку. Спальне ліжко без постільної білизни. Засуджений повідомив, що постільні речі йому не видавали.

1.12 У дільницях СПС на інформаційних стендах відсутня інформація про адресу Центру безоплатної правової допомоги.

1.13 В установі 20 засуджених не мають паспортів, що унеможливлює їхнє працевлаштування, а також укладання декларації з сімейним лікарем.

2. Порушення прав засуджених при проведенні первинного та профілактичних медичних оглядів

2.1 Згідно з пунктом 7 глави III розділу II Порядку, засуджені, які працюють на об’єктах харчування (крім робіт, пов’язаних з посадами продавців, завідувачів продовольчих та речових складів, комірників), у переробної промисловості, у будинках дитини, закладах загальної середньої освіти, підрозділах з професійної підготовки у спеціальних виховних колоніях, медичних частинах (фельдшерських пунктах) та лікарняних закладах ДКВС (крім робіт, пов’язаних із наданням медичної допомоги), пральнях, лазнях, кімнатах для тривалих побачень, гуртожитках, клубах, на об’єктах водозабезпечення та каналізації, дільницях розведення i вирощування тварин, проходять обов’язкові попередні та профілактичні медичні огляди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року №559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”, на кожного засудженого зазначеної категорії заводиться форма первинної облікової документації № 1-ОМК “Особиста медична книжка”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 року №150, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.04.2013 року за №662/23194. Разом з тим, моніторингова група зафіксувала відсутність особистих медичних книжок у більшості працівників їдальні та результатів обстеження в медичній документації, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), які необхідні для допуску до роботи на об’єктах харчування. Так, медичну книжку мали тільки двоє засуджених осіб, які обіймали посаду кухарів.

2.2 Згідно з частиною 3 ст. 59 Кримінально-виконавчого кодексу України, засудженим може бути дозволено короткочасні виїзди за межі виправного центру за обставин, передбачених законом для осіб, засуджених до позбавлення волі, а також з інших поважних причин, зокрема за необхідності звернутися в медичний заклад з приводу захворювання чи лікування за наявності відповідного медичного висновку. Разом з тим, в порушення вимог частини 4 статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України, адміністрація виправного центру не організувала на належному рівні роботу з оформлення засудженим паспортів громадянина України, у зв’язку з чим засуджені позбавлені можливості діставати соціальні послуги, працевлаштуватися, оформити пенсію, зокрема отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я.

Так, до моніторингової групи звернулися ряд засуджених зі скаргами на те, що через відсутность паспорта вони не можуть укласти декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, через що позбавлені можливості отримувати необхідні медичні послуги. Зазначене призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Рекомендації:

Привести до належного вигляду приміщення ДІЗО, в тому числі обладнати дверцятами санвузли; Забезпечити приміщення ДІЗО баками з питною водою; Привести прогулянковий дворик ДІЗО до належного вигляду; Привести у відповідність приміщення КДіР; Привести у відповідність приміщення лазні; Забезпечити засуджених спальними речами; Забезпечити право засуджених на безперешкодний доступ до медичної допомоги.

Превентивний моніторинговий візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань, відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарання. Візит здійснено групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України”. Відвідування здійснили монітори:

Діденко Андрій Андрійович — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина;

Зуйков Сергій Юрійович — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України;

Цвілий Олег Володимирович — член громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Дата візиту: 02 травня 2024 року