Моніторинговий візит до Білоцерківської виправної колонії №35: Порушення права на гідні умови тримання

Перший візит до установи відбувся 6 серпня 2021 року. Під час повторного візиту наші монітори побачили, що надані рекомендації були виконані лише частково. У закладі практикується рабська безоплатна праця, відсутність приватності, неналежна фіксація тілесних ушкоджень та інші порушення.

Загальна інформація

БВК-35 — це виправна колонія середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі.

БВК-35 розташована за адресою: місто Біла Церква, Київська область, вулиця Василя Симоненка, 16.

Керівник установи — полковник внутрішньої служби Поночовний Євгеній Володимирович.

Установа складається з виробничої зони, харчоблоку, житлової зони з дільницями СПС, дільниці КДіР, медичної частини, банно-прального комбінату, дільниці ДІЗО/ПКТ, крамниці, бібліотеки, адміністративних приміщень.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 262,5 посад. Фактична чисельність — 162,5 посад. Загальний некомплект персоналу по установі — 100 співробітників.

Планове наповнення установи — 782 особи. Фактична кількість — 651 особа.

В БВК-35 — 17 відділень СПС. Протягом поточного року до установи прибули 136 осіб.

У 2023 році померло чотири особи, в поточному році — одна особа. Працевлаштовано 259 осіб згідно з трудовим договором. У ДІЗО перебувало три особи, в ПКТ — також три. У медичній частині на лікуванні — п’ять осіб. У дільниці КДіР — 24 особи, в дільниці СІЗО — одна особа.

На обліку ВІЛ/СНІД — 88 осіб. На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувало: схильні до самогубства — дві; схильні до членоушкоджень — 13; до втечі — три; злісних порушників режиму утримання — 93 особи. Протягом 2023-2024 років не зафіксовано жодної скарги від засуджених на неналежні умови утримання і неналежне надання медичної допомоги. Дві особи мають інвалідність ІІ гр., 13 — ІІІ гр. 61 особа відторгнута загалом.

У власному користуванні засуджені мають 41 планшет з доступом до мережі інтернет. 15 засуджених мають власну електронну адресу. У 2023 році один засуджений мав короткостроковий виїзд за межі установи у зв’язку з винятковими обставинами, в поточному році — також один.

Групою моніторів проведено опитування 201 засудженого.

Гуманітарні потреби: термос на 12 літрів — 18 штук, термос на 36 літрів — сім штук.

Попередні зауваження

Попереднє відвідування БВК -35 групою моніторів здійснено 06.08.2021 року.

За результатами попереднього відвідування установи було встановлено:

Потребують капітального ремонту приміщення швейного цеху, туалети, рукомийники в неналежному стані; Потребують ремонту прогулянкові дворики ДІЗО/ПКТ; Неправомірне одиночне утримання особи в дільниці СІЗО; Проблеми з паспортизацією засуджених; Підвальне приміщення для зберігання консервації в підтопленому стані після дощу; Квашена капуста в великій кількості, непридатна для споживання; Протікає дах в котельній; Сушіння білизни в робочих приміщеннях; Опис майна, в якому зазначено, що матеріальна відповідальність лягає на засудженого; Порушення права на надання медичної допомоги.

Рекомендації, надані за результатами попереднього відвідування, були виконані частково, а саме: здійснені ремонтні роботи в житлових і виробничих приміщеннях.

Факти, виявлені під час відвідування

1. Порушення права на гідні умови тримання (стаття 5 Загальної декларації прав людини, частина 1 стаття 28 Конституції України)

1.1 Обладнання дільниці дисциплінарного ізолятора (далі — ДІЗО), слідчого ізолятору (далі — СІЗО), карантину, діагностики та розподілу (далі — КдіР) не відповідають стандартам поводження з в’язнями та умовам їхнього тримання за функціональним призначенням. Так, в порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії середнього рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 року №1118/5 (далі — Норми забезпечення), у кімнаті для роздачі їжі, зберігання харчових продуктів і миття столового посуду дільниці ДІЗО відсутня мийка двокамерна зі змішувачем, стелаж-сушка та стіл для розкладання продуктів.

Відсутнє приміщення для роздягання, у зв’язку з чим роздягання засуджених осіб проводиться у кімнаті для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу.

1.2 У камері №3 ДІЗО для тримання осіб на загальних підставах надмірна заґратованість вікна і недостатньо природнього освітлення, тому постійно увімкнено загальне освітлення. На момент відвідування показник загального освітлення складав 26 люкс, при тому, що згідно з додатком Ж. “Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель”, ДБН В.2.5.-28:2018 “Природне і штучне освітлення”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 року №264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 люкс.

У камері №6 ПКТ надмірно заґратоване вікно і недостатнє природне освітлення: 6,5 люкс — природне освітлення, 55 люкс — загальне з увімкненим світлом. Відсутні баки з питною водою.

У камері №7 ПКТ надмірна заґратованість вікна і недостатнє природне освітлення: 5,6 люкс — природне освітлення, 49 люкс — загальне з увімкненим світлом.

1.3 У відділенні №15, в спальних приміщеннях дільниць СПС ліжка розташовані впритул, що не забезпечує засудженим особистого простору, що передбачено правилом 18.1 ЄПП.

1.4 У спальних приміщеннях дільниці СПС, де мешкають засуджені, відсутні розетки. При цьому, засуджені мають право користуватися планшетами і аксесуарами до них.

1.5 У спальному приміщенні 14 відділення СПС мешкають 20 засуджених у кімнаті загальною площею 54,65 м², що складає 2,7 м² на одного засудженого, що є порушенням мінімальних стандартів: 4 м² житлової площі на одного засудженого.

1.6 У 14 відділенні СПС відсутні бачки з питною водою.

1.7 У приміщенні бомбосховища відсутня аптечка і бачки з питною водою.

1.8 В порушення Норм забезпечення в дільниці слідчого ізолятора, в кабінеті лікаря для амбулаторного прийому відсутні стілець, табурет, шафа медична та умивальник (рукомийник).

1.9 У дільниці КДіР відсутня облаштована кімната для зберігання харчових продуктів, у зв’язку з чим новоприбулі засуджені зберігають харчові продукти у кімнаті для приймання їжі. Відсутня облаштована кімната побуту.

1.10 В порушення вимог пункту 2 розділу 1 Положення про дільницю карантину, діагностики та розподілу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2013 року № 2300/5, у дільниці КДіР не облаштована душова кабіна, у зв’язку з чим засуджені вимушені приймати гігієнічні процедури в загальній лазні. Зазначене не забезпечує ізольоване тримання новоприбулих засуджених з метою унеможливлення їхнього контактування з іншими засудженими.

1.11 В порушення вимог пункту 2.19. Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №849/5 від 08.06.2021 року (далі — Положення), у приміщенні перукарні та пральні на видному місці не розміщена інформація, яка містить посадові обов’язки осіб, відповідальних за надання лазне-пральних послуг, правила техніки безпеки, норми забезпечення мийними засобами.

1.12 В порушення п 2.13.3 Положення, у приміщеннях для роздягання (одягання) на підлозі у проходах відсутні прогумовані килимки.

2. Порушення права на працю і на соціальний захист

Порушення права на працю та захист від експлуатації (стаття 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 43 Конституції України). Згідно зі статтею 119 КВК України, праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до їхньої кількості і якості. Окрім цього, в пункті 5.1. Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 року №396/5, зазначено, що заробітна плата, нарахована засудженим за умови виконання ними норм виробітку або тривалості робочого часу, не може бути менше законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати. Засуджені мають отримувати мінімальну заробітну плату.

2.1 У відділенні ДІЗО/ПКТ/ дільниці СІЗО працюють три днювальних без оплати праці.

Опитані засуджені повідомили наступне: засуджений Я. працює днювальним біля року. Заступає на роботу о 7:00 годині ранку і працює до 20:00 години без вихідних і святкових днів. Засуджений Н. повідомив, що працює днювальним п’ять місяців, заступає на роботу о 6:10 і працює до 21:00 години без вихідних і святкових днів.

2.2 Засуджені Н., Г. працюють на підсобному господарстві без оплати праці і без соціального захисту, що є порушенням їхнього прав на працю і соціальний захист.

Відповідно до довідки, наданої керівництвом установи за підписом заступника начальника установи з І та КПЗ підполковника вн.сл. Вадима Поліщука, станом на 01.05.2024 року про утримання поголів’я тварин на підсобному господарстві БВК-35, є група тварин та птахив: свинки ремонтні — чотири голови, основні свиноматки — одна голова, відгодівля — 16 голів, вівці — 25 голів, качки — сім голів. Харчування тварин здійснюється за допомогою збору харчових відходів у їдальні для засуджених. Протягом 2024 року було реалізовано 1 галових свиней живою вагою 127 кг. на загальну суму 7874.00 гривні. Забою тварин для харчування засуджених не проводилося.

Враховуючи ці обставини, засуджені повинні отримувати мінімальну заробітну плату. На виробництві і в майстернях було опитано засуджених, монітори ознайомилися з документацією стосовно нарахування заробітної плати за січень, лютий і березень 2024 року.

Засуджений Ц. заробив 681 гривню, 60 копійок, засуджений Б. — 681 гривню, 60 копійок, засуджений Г. — 639 гривень, засуджений Д. — 690 гривень, 54 копійки, засуджений Ц. — 690 гривень, 54 копійки. Таку заробітну плату за три місяці можна прирівняти до рабської праці, враховуючи, що мінімальна заробітна плата за один місяць по країні, станом на серпень 2023 року, складає 6700 гривень.

Медична частина №35 філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в місті Києві та Київській області

Завідувач медичної частини №35 філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в місті Києві та Київській області (далі — медична частина) — Чирка Петро Петрович.

Стаціонар медичної частини має в наявності одну палату для соматичних хворих, розраховану на шість ліжко-місць, один інфекційний ізолятор, розрахований на шість ліжко-місць та палату-ізолятор для осіб з розладами психіки на два ліжко-місця.

Згідно зі штатним розкладом вакантні наступні посади: лікар загальної практики сімейний лікар — 1 ст.; лікар інфекціоніст — 0,5 ст.; старший фельдшер — 1 ст.

У стаціонарі медичної частини на день візиту перебувало п’ять осіб.

Під час відвідування моніторинговою групою вивчено медичну документацію, оглянуті приміщення медичної частини на їхню відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів, та були виявлені недоліки в роботі медичної частини №35, що призводять до порушення прав засуджених та осіб, які тримаються в ДУ “Білоцерківська виправна колонія №35”, зокрема:

1. Порушення права засуджених осіб на захист від катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) та Порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу (стаття 49 Конституції України)

1.1 В порушення пункту 37 Постанови кабінету міністрів України №285 від 2 березня 2016 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”, відсутній документ, що підтверджує вільний доступ до будівель та приміщень медичного закладу маломобільних груп населення, отримання якого є обов’язковим.

1.2 Відповідно до вимог пункту 7 частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 року №1394 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році”, НСЗУ оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі пацієнтів, які утримуються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, до забезпечення створення закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби технічної можливості виписувати електронні направлення. Проте, через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

1.3 В порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення i на присутність або участь учасників освітнього процесу”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110, встановлено відсутність підписаної пацієнтами, які перебувають у стаціонарі, інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування. Разом з тим пацієнтам пропонувалось підписати згоду невстановленого зразка.

Зазначене може свідчити про відсутність добровільної згоди пацієнтів для застосування щодо них методів діагностики, профілактики та лікування, що є порушенням статті 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та пункту 47 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part) (далі — Стандарти КЗК).

1.4 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, відповідно до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2012 року №200.

Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

Таким чином дані особи позбавлені можливості отримувати ЗПТ, що порушує їхнє право на вибір методів лікування відповідно до статті 38 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Разом із тим Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, висловлює чітку позицію, що в’язні повинні мати доступ до замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) тією ж мірою, що й вільні особи, та відповідати загальному принципу рівності медичної допомоги в установах виконання покарань і серед вільних осіб. (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну у 2009 році (140.CPT / Inf (2011) 29)., 2013року (164.CPT/Inf (2014) 15).

1.5 Під час проведення візиту моніторами було встановлено, що у відділенні цілодобово перебуває засуджений, який виконує функцію днювального. Під час спілкування він повідомив, що працює без укладеного трудового договору та займає спальне місце в ізоляторі для осіб із розладами психіки. Таким чином керівництво установи та медичний персонал делегували днювальному право щодо здійснення постійного нагляду за засудженими в стаціонарі, контролю за дотриманням ними внутрішнього розпорядку дня та роботи пов’язані з наданням медичної допомоги.

Разом з тим, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню неодноразово рекомендував припинити практику використання засуджених в якості помічників у медичних частинах та в якості санітарів. (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну в 2005 року (132.CPT/Inf (2007) 22), 2013р. (151.CPT/Inf (2014) 15) , 2017р. (86. CPT/Inf (2018) 41).

1.6 В порушення вимог п.3 розділу 1, глави II спільного Наказу Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572 “Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, медичні працівники не складають належним чином довідок, у яких детально описується характер тілесних ушкоджень, їхні розміри та розташування.

Зокрема, в порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 511/о “Довідка №___ про фіксацію тілесних ушкоджень”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110, заповнюють форму №318-ОД “Про затвердження карти первинної фіксації зовнішніх ушкоджень, інструкцій щодо її заповнення та форми журналу обліку виявлених тілесних ушкоджень”, яка станом на 30.04.2024 року втратила чинність.

Відсутність фіксації належним чином тілесних ушкоджень не відповідає пункту 60 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part), де зазначено, що медичні служби у місцях позбавлення волі можуть зробити свій внесок у запобігання насильству проти осіб, яких тримають під вартою, шляхом систематичної реєстрації тілесних ушкоджень, а також, якщо це необхідно, через інформування відповідних органів влади.

1.7 Під час перевірки дільниці ДІЗО моніторами було встановлено, що при поміщенні засудженого до дисциплінарного ізолятора практикується долучення до справи медичної довідки, яка містить інформацію про стан здоров’я, скарги та згідно з висновком якої засуджений за станом здоров’я в ДІЗО, ПКТ, карцері утримуватися може. Виявлені факти засвідчують, що працівники установи володіють конфіденційною інформацією щодо стану здоров’я засуджених осіб, які перебувають у дільниці ДІЗО. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я.

Крім того, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, неодноразово рекомендував, щоби лікарі не посвідчували, що стан здоров’я засуджених дозволяє поміщення в ДІЗО/ПКТ. У зв’язку з цим КЗК хотів би підкреслити, що медичні працівники, які працюють в установах виконання покарань, є особистими лікарями ув’язнених, що забезпечує наявність позитивних стосунків між лікарем і пацієнтом та є важливим фактором збереження здоров’я, благополуччя та добробуту в’язнів. Зазначене вище підриває позитивні відносини між засудженими та лікарями (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну в 2005 році (144.CPT/Inf (2007) 22), 2009 році (151.CPT/Inf (2011) 29). На додаток, воно суперечить п. 43.3 Європейських в’язничних правил.

1.8 В порушення статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, в палаті для соматичних хворих порушуються вимоги щодо норми жилої площі на одного засудженого в умовах стаціонарного лікування (не менше 5 м²). Так загальна площа приміщення палати для соматичних хворих, де розташовані шість ліжок, згідно з планом будівлі складає всього 29,4 м².

1.9 В інфекційному ізоляторі та палаті для соматичних хворих ліжка розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує засудженим особистого простору та порушує правило 18.1 Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) (далі — ЄПП).

1.10 В порушення вимог правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил, санвузол в ізоляторі для інфекційних хворих не обладнаний дверцятами, у зв’язку з чим не дотримується право засуджених на приватність.

2. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами. Порушення правил пожежної безпеки

2.1 В порушення вимог Табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2005 року №158, в медичній частині відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

2.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено, що термін придатності електродів минув 05.11.2021 року. Разом з тим, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню рекомендував, щоб медичні служби в усіх відвіданих в’язницях (і всіх інших пенітенціарних установах в Україні) були оснащені обладнанням для порятунку життя лікарями (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну у 2017р.,87. CPT/Inf (2018) 41).

2.3 В порушення Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 року №681, персонал медичної частини позбавлений можливості здійснювати запити на телемедичне консультування та отримувати консультацію для надання медичної допомоги засудженим особам з технічних причин.

2.4 В порушення вимог Норми належності постільних речей, спеціального одягу та спеціального взуття (інвентарне майно) для засуджених, які проходять лікування у лікувально-профілактичних закладах, закладах на правах лікувальних та в медичних частинах при установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженої наказом МЮУ від 20.02.2012 року №280/5, засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

2.5 Приміщення рентген-кабінету не забезпечено вогнегасниками, що є порушенням вимог п. 3.6 глави 3 розділу V Правил та порушенням п. 10.18. глави 10 Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур” затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 року №294, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за №1256/14523.

2.6 В порушення Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417, приміщення медичної частини не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації.

2.7 В порушення “Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами”, затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 року №325, філією ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в місті Києві та Київській області, не укладено угоду зі спеціалізованою установою на утилізацію медичних відходів, у зв’язку з чим у медичній частині з початку 2024 року не організовано належного збирання, сортування та утилізацію медичних відходів.

3. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при проведенні первинного та профілактичних медичних оглядів

3.1 Згідно з пунктом 7 глави III розділу II Порядку, засуджені, які працюють на об’єктах харчування (крім робіт, пов’язаних з посадами продавців, завідувачів продовольчих та речових складів, комірників), у переробної промисловості, у будинках дитини, закладах загальної середньої освіти, підрозділах з професійної підготовки у спеціальних виховних колоніях, медичних частинах (фельдшерських пунктах) та лікарняних закладах ДКВС (крім робіт, пов’язаних із наданням медичної допомоги), пральнях, лазнях, кімнатах для тривалих побачень, гуртожитках, клубах, на об’єктах водозабезпечення та каналізації, дільницях розведення i вирощування тварин, проходять обов’язкові попередні та профілактичні медичні огляди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року №559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”, на кожного засудженого зазначеної категорії заводиться форма первинної облікової документації № 1-ОМК “Особиста медична книжка”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 року №150, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.04.2013 року за №662/23194.

Разом з тим, моніторингова група зафіксувала відсутність особистої медичної книжки у двох працівників лазні та результатів обстеження в медичній документації, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), які необхідні для допуску до роботи.

3.2 В порушення п.6 глави III розділу II “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, не вноситься інформація у графі діагноз, рекомендації та власне ім’я прізвища лікаря та його підпис, які реєструються у “Журналі обліку результатів проходження профілактичного медичного огляду”, форма якого наведена в додатку 4 до Порядку, що свідчить про неналежне проведення профілактичних оглядів.

4. Порушення права на належну психіатричну допомогу

Відповідно до пункту 43 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part), утримувати душевнохворого ув’язненого і доглядати за ним слід в лікарняному закладі з достатнім обладнанням і належним чином підготовленим персоналом. Таким закладом могла б бути звичайна (цивільна) психіатрична лікарня або спеціально обладнаний психіатричний заклад в рамках пенітенціарної системи. Відповідно до 44 пункту Стандартів КЗК, лікування психічно нестійкого та буйного пацієнта слід проводити під суворим наглядом із забезпеченням догляду за хворим, та, якщо це буде визнано необхідним, із застосуванням заспокійливих медичних препаратів.

Разом з тим, моніторинговою групою було виявлено особу з розладами психіки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні в камері-палаті для соматичних хворих разом з іншими засудженими. Крім того, в порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-7/о “Усвідомлена згода особи на проведення психіатричного огляду”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.09.2016 року №970, встановлено відсутність у медичній картці стаціонарного хворого № 003/о підписаної пацієнтом усвідомленої згоди особи на проведення психіатричного огляду.

5. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

В порушення вимог Стандартів медичної допомоги при ВГС у дорослих, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.2021 року №51, не всі особи з підозрою на вірусний гепатит С проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширенню зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

6. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

6.1 Диспансерний нагляд здійснюється за 14 особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — 2 особи; Ⅲ гр. — 12 осіб. Разом з тим, в порушення вимог Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що не всі особи з інвалідністю мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР, у зв’язку з чим вони не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями та наслідками травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

6.2 В порушення вимог Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди”. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”, в медичній частині не створено умов щодо утримання людей з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

7. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

7.1 В порушення Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2020 року №1777, у медичній частині обладнано лише один ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасного розміщення хворих на небезпечні інфекційні захворювання окремо одне від одного та інших засуджених.

7.2 В порушення вимог пункту 1 Розділу ІІ Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2019 року №287, у медичній частині не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз осіб, палата використовуються більше ніж на одну-дві особи (одна палата-камера на шусть ліжко-місць), двері до палати не оснащені ущільненим порогом, ущільнювачами по краях, не забезпечена рециркуляція повітря за допомогою механічної вентиляції.

8. Рекомендації:

Припинити практику використання неоплачуваної праці засуджених; Переглянути практику реалізації права засуджених на оплачувану працю, згідно з законодавством про працю; Забезпечити засудженим достатній рівень освітлення в житлових приміщеннях; В спальних приміщеннях забезпечити право на приватність; Вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень прав людини та недопущення катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у медичній частині №35 філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в місті Києві та Київській області; Забезпечити контроль за належним веденням медичної документації відповідно до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572 та інших нормативно-правових актів; Виконати вимоги пункту 37 Постанови кабінету міністрів України № 285 від 2 березня 2016 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”; Забезпечити доступність будівель установи відповідно до Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”; Забезпечити засуджених осіб угодами з лікарями, які надають первинну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України; Забезпечити отримання інформованої згоди пацієнтів на обстеження та лікування у встановленій формі; Забезпечити своєчасну та належну фіксацію тілесних ушкоджень у засуджених; Припинити практику посвідчування лікарями стану здоров’я засуджених та ув’язнених при поміщенні їх у дільницю ДІЗО/ПКТ; Припинити практику використання засуджених в якості помічників та санітарів у медичних частинах; Забезпечити надання належної психіатричної медичної допомоги відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”; Забезпечити медичну частину госпітальним майном (костюм, халат та капці госпітальні); Забезпечити аптеку медичної частини усіма необхідними лікарськими засобами та медичними виробами; Забезпечити належну утилізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення; Забезпечити обладнання необхідної кількості ізоляторів для інфекційних хворих; Забезпечити дотримання встановленої норми площі з розрахунку для однієї засудженої особи згідно з вимогами статті 115 Кримінально-виконавчого Кодексу; Забезпечити належну медичну допомогу особам, хворим на вірусний гепатит С; Забезпечити проведення належного обліку профілактичного огляду; Обладнати протипожежну систему відповідно до встановлених вимог; Забезпечити належну роботу телемедичного комплексу для здійснення запитів лікарями на телемедичне консультування; Забезпечити можливість отримання замісної підтримувальної терапії на підставі діагнозу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів; Провести заміну накладок до зовнішнього автоматичного дефібрилятора; Забезпечити проведення належного медичного огляду осіб, які працюють у лазні та видачу особистих медичних книжок; Забезпечити проведення індивідуальної реабілітації осіб, які її потребують; Усунути порушення Правил пожежної безпеки; Забезпечити вогнегасником приміщення рентгенкабінету.

Превентивний моніторинговий візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань, відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарання. Візит здійснено групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України”. Відвідування здійснили монітори:

Діденко Андрій Андрійович — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина;

Зуйков Сергій Юрійович — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України;

Цвілий Олег Володимирович — член громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Дата візиту: 03 травня 2024 року

Дата попереднього візиту: 06 серпня 2021 року

Автори: Андрій Діденко, Сергій Зуйков, Олег Цвілий

Джерело: ХПГ