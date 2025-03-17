Моніторинговий візит до Дніпровської установи виконання покарань №4: бруд, таргани, жінки мають можливість приймати душ лише один раз на тиждень

Зафіксовано грубе порушення вимог законодавства у приміщеннях збірного відділення. У прогулянкових двориках встановлено козирки, які повністю блокують доступ природного освітлення. В окремих камерних приміщеннях моніторами було зафіксовано наявність тарганів.

26 грудня 2024 року відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарань, групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України” здійснено відвідування державної установи “Дніпровська установа виконання покарань №4” (далі ДУВП-4, установа, заклад). Відбувся плановий повторний візит без попереджень.

Під час підготовки до візиту монітори використовували матеріали звернень ув’язнених/засуджених і їхніх родичів, матеріали попереднього візиту, який відбувся 6 грудня 2023 року, а також звіт моніторів Національного превентивного механізму при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (НПМ).

Візит проводиться в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Відвідування здійснили монітори:

Діденко Андрій — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатор програм Харківської правозахисної групи, досвід моніторингових візитів з 2014 року;

Зуйков Сергій — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України, член громадської організації “Захист в’язнів України”, має багаторічний досвід моніторингових візитів;

Олег Цвілий — член громадської ради при Міністерстві юстиції України, керівник громадської організації “Захист в’язнів України”, має великий досвід моніторингових візитів, спеціалізується на питаннях катувань, жорстокого, нелюдяного поводження.

Загальна інформація

Установа виконує функції слідчого ізолятора. В закладі утримуються особи, які звинувачуються у скоєнні кримінальних злочинів і стосовно яких за рішенням суду вибрана міра запобіжного заходу тримання під вартою, а також засуджені судами, вирок відносно яких не набрав законної сили. У ДУВП-4 функціонує сектор максимального рівня безпеки для тримання засуджених довічно.

Установа розташована за адресою: 49000 вулиця Надії Алексеєнко, 80, місто Дніпро, Дніпропетровської області.

Керівник закладу — полковник внутрішньої служби Білецький Ігор Анатолійович..

Установа складається з чергової частини, збірного відділення, харчоблоку, камер слідчо-заарештованих чоловіків, жінок і неповнолітніх, сектору максимального рівня безпеки для тримання засуджених довічно, транзитних камер, дільниці господарського обслуговування, карцерів, медичної частини, банно-прального комбінату, кімнат побачення, крамниці, бібліотеки, кімнати отримання передач, адміністративних приміщень.

За даними адміністрації установи штатна чисельність персоналу складається з 548 посад. Фактична чисельність — 373 посади. Загальний некомплект персоналу по установі — 175 співробітників. В установі працюють 3 психологи.

Установа розрахована на 1714 місць. Протягом 2024 року до ДУВП-4 прибули 5657 осіб. У закладі утримується 1408 ув’язнених/засуджених. У ДУВП-4 — 388 діючих камер, 165 законсервовано і 4 камери на ремонті.

У 2023 році померло 18 осіб, у 2024 — 11. Працевлаштовано 44 особи, з них за трудовими договорами — 44 особи.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувало: схильні до самогубства — 22 особи (у 2024 році скоєно 2 самогубства), схильні до членоушкоджень — 35 осіб, до втечі — 5 осіб, до нападу — 6 осіб.

У 2023-2024 роки від ув’язнених і засуджених не надійшло жодної скарги на неналежні умови утримання і на неналежне надання медичної допомоги.

У власному користуванні засуджені мають 32 планшети з доступом до мережі інтернет.

Протягом 2023 року було зафіксовано 259 випадків тілесних ушкоджень: 173 під час прибуття і 86 випадків під час перебування в установі. Протягом 2024 року — 320 випадків під час прибуття і 74 під час перебування в установі.

Групою моніторів проведено опитування близько 345 ув’язнених і засуджених. Варто зазначити, що адміністрація не приховує недоліки в установі, керівництво закладу всіляко сприяло проведенню моніторингового візиту, що можна вважати ознаками відкритості і прозорості, належним і адекватним реагуванням на порушення прав людини.

Факти, виявлені під час відвідування

У ході моніторингового візиту виявлено порушення вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій у сфері поводження з в’язнями, що призводять до порушень прав ув’язнених та засуджених осіб.

1. У порушення абзацу 2 статті 11 Закону України “Про попереднє ув’язнення”, пункту 10 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, площа на одну особу взяту під варту в окремих камерних приміщеннях складає менше ніж 2,5 м². Так, під час вибіркової перевірки встановлено, що у камерному приміщенні №413, де перебувало 23 ув’язнених чоловіків, площа камери згідно з актом вимірювання жилої площі складає 56 м². Таким чином фактична площа на одну особу узяту під варту складала 2,43 м². Аналогічні порушення встановлено у камерних приміщеннях №№ 416,423.

Частиною 1 статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі — КВК) передбачено, що норма жилої площі на одного засудженого не може бути менше ніж 4 м². Разом з тим встановлено, що у камерному приміщенні №210, де перебувало 6 засуджених осіб, площа камери згідно з актом вимірювання жилої площі складає 21,5 м². Таким чином фактична площа на одну засуджену особу складала 3,58 м². Аналогічне порушення встановлено у камерному приміщенні №205.

Крім того, у порушення пункту 1 глави 2 розділу III Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 року №1769/5 (далі — ПВР СІЗО) встановлено, що у ряді камерних приміщень фактична наявність спальних місць перевищує допустиму для забезпечення передбаченої законодавством норми площі на одну особу.

Так, у камерному приміщенні №212, яке згідно з актом вимірювання жилої площі розраховане на 5 місць за нормою 2,5 м² на одну особу, розташовано 9 ліжок. Аналогічне порушення встановлено у камерних приміщеннях №№211,210,208,413,416,423. Зазначене порушення створює умови для можливих зловживань з боку адміністрації та персоналу установи в контексті дотримання норми жилої площі на одну особу та не забезпечує належного особистого простору утримуваним особам у камерних приміщеннях.

У пункті 13 Сьомої Загальної доповіді Європейського комітету з питань запобігання катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (далі — Комітет) зазначається, що проблема з переповненими камерними приміщеннями призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, перезавантаження медичних служб та інфраструктури установи. Комітет приходить до висновку, що доволі часто негативний вплив перенаселення мав наслідком нелюдські або принизливі умови утримання в’язнів (CPT/Inf (97) 10).

На додаток Комітет у доповіді за наслідками візиту до України у 2023 році вкотре закликає українську владу вжити заходів, відповідно до давньої рекомендації Комітету, для перегляду існуючих правових норм щодо житлової площі для осіб, взятих під варту, щоб гарантувати щонайменше 4 м² на особу в камерах для кількох осіб (не враховуючи площу, зайняту туалетами в камерах). (CPT/Inf (2024) 20) пункт 38).

2. У порушення статті 8 Закону України “Про попереднє ув’язнення” та пункту 17.2 Європейських пенітенціарних правил (далі — ЄПП) моніторами встановлено випадки порушення вимог щодо роздільного тримання ув’язнених. Так, під час вибіркової перевірки, моніторинговою групою встановлено, що у камерних приміщеннях №№200,201,413,414,415,421 утримувалися особи, які раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі разом із особою, яка/які вперше притягнута до кримінальної відповідальності. Зазначене свідчить про системне недотримання адміністрацією установи вимог щодо забезпечення належного контролю за розміщенням ув’язнених, не відповідає принципам динамічної безпеки та призводить до порушення прав в’язнів на особисту безпеку, що суперечить національному законодавству та міжнародним стандартам, зокрема статті 3 Конвенції про захист прав людини i основоположних свобод.

3. Порядок приймання ув’язнених та засуджених до установи не повною мірою відповідає вимогам глави 2 розділу ІІ ПВР СІЗО. Так, під час відвідування приміщень збірного відділення встановлено, що медичний огляд новоприбулим проводився в умовах, які не забезпечують приватність та конфіденційність, зокрема у приміщенні для тимчасового перебування осіб узятих під варту та у присутності персоналу установи.

Це свідчить про отримання співробітниками установи та іншими особами з-поміж ув’язнених та засуджених конфіденційної інформації щодо стану здоров’я цих осіб в ході медичного огляду. Зазначене порушує вимоги пункту 7 глави 2 розділу X ПВР СІЗО, статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я та пункту 9 розділу І “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572.

4. Відповідно до вимог пункту 10 глави 2 розділу ІІ ПВР СІЗО на період оформлення облікових документів ув’язнені та засуджені розміщуються у приміщеннях збірного відділення на строк не більше двох годин з додержанням вимог ізоляції. Час поміщення осіб до приміщень збірного відділення і час їхнього переведення до камер повинен фіксуватися у книзі чергувань по збірному відділенню.

Однак під час перевірки встановлено грубі порушення цих вимог. Зокрема, ведення книги чергувань по збірному відділенню здійснюється формально: час поміщення, переведення (вибуття) ув’язнених і засуджених своєчасно не вноситься, а контроль за дотриманням строків перебування у приміщеннях збірного відділення не здійснюється.

Так, 26.12.2024 року о 12:30, моніторингова група зафіксувала перебування двох ув’язнених у приміщенні збірного відділення. Один з них повідомив, що перебуває там понад три години, що перевищує встановлений строк. Водночас у книзі чергувань по збірному відділенню моніторинговою групою було встановлено відсутність записів щодо часу поміщення та переведення (вибуття) 31 ув’язненої та засудженої особи, зазначених у книзі станом на 12:32 того ж дня.

5. У камерних приміщеннях встановлено порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що забезпечує право на повагу до приватного життя. Так, у порушення правила 18.1 Європейських пенітенціарних правил ліжка у деяких камерних приміщеннях розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує ув’язненим особистого простору (камери №№414,416,413 тощо).

Санвузли у деяких камерах не містять достатніх перегородок або дверцят, які дозволяють усамітнитись, що порушує вимогу правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил (камери №№206,211,210,416,414,413 тощо).

У камерних приміщеннях ув’язненими проводиться прання та сушіння одягу, що свідчить про неналежну організацію надання лазне-пральних послуг в установі.

Присутній наявний неприємний запах, антисанітарія, на стелі деяких камерних приміщень надмірна сирість, стеля та стіни вкриті пліснявою від затікання води, значна захаращеність особистими речами, постільні речі, матраци потребують заміни.

Заходи з дезінсекції, що вживаються адміністрацією установи не достатні, в окремих камерних приміщеннях моніторами було зафіксовано наявність тарганів. Більшість камерних приміщень не забезпечено достатнім рівнем природного освітлення та вентиляції. Зазначене свідчить про порушення прав ув’язнених на гуманне ставлення та на повагу до їхньої людської гідності, згідно з частиною третьої статті 1 Закону України “Про попереднє ув’язнення” та правилам 13,14,15 Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями (Правила Мандели).

Разом з тим у доповіді Уряду України за наслідками візиту у 2023 році Комітет закликав українську владу вжити необхідних заходів для поліпшення матеріальних умов тримання під вартою, зокрема, зменшити наповнюваність камер таким чином, щоб на одну взяту під варту особу припадало щонайменше 4 м² житлової площі (не враховуючи площі, яку займають внутрішньо камерні туалети); всі місця розміщення засуджених і взятих під варту осіб, включаючи санітарні приміщення, утримувати в належному ремонтному та гігієнічному стані, регулярно і часто проводити дезінсекції; забезпечити достатній доступ до природного освітлення та вентиляції у камерах, внутрішні санітарні приміщення повністю обладнати перегородками (тобто від підлоги до стелі). (CPT/Inf (2024) 20) пункт 58).

6. Під час відвідування сектору максимального рівня безпеки біля зовнішніх дверей камер для тримання засуджених до довічного позбавлення волі встановлено розміщення поіменних карт з наданням інформації короткого опису злочинів, скоєних особами, які знаходяться в камерах. У своїй доповіді за результатами візиту до України у 2020 році Комітет зазначив, що дану практику слід зупинити, оскільки вона не служить жодній розумній меті, і окрім стигматизації, має ефект пошкодження стосунків між ув’язненими та працівниками в’язниці. (CPT/Inf (2020) 40) пункт 52).

7. Під час візиту моніторингова група зафіксувала, що персонал установи, який безпосередньо контактує із засудженими, відкрито носить спеціальні засоби, зокрема гумові кийки. Разом з тим, згідно з абзацом восьмого пункту 8 глави 1 розділу V ПВР СІЗО, носіння персоналом СІЗО спеціальних засобів в межах території СІЗО, що охороняється, має бути за можливості максимально прихованим від оточення. Водночас Комітет рекомендує, щоб пенітенціарні співробітники, які працюють у прямому контакті зі в’язнями, не носили спецзасоби (такі як гумові кийки, наручники та балончики, споряджені сльозогінним газом) відкрито перед в’язнями. Таке носіння перешкоджає встановленню нормальних відносин між персоналом та в’язнями п.85 (CPT/Inf (2011) 29) п. 23 (CPT/Iinf (2013) 23) п.166 (CPT/Inf (2014) 15).

8. Відповідно до службової документації, станом на 26.12.2024 загальний некомплект по установі складав 175 посад (31,9%) від штатної чисельності персоналу. Водночас у доповіді Уряду України за наслідками візиту у 2023 році Комітет наголошує, що забезпечення позитивного клімату в пенітенціарній установі вимагає наявності професійної команди персоналу, який повинен бути присутнім у достатній кількості в будь-який момент часу в місцях тримання під вартою.

Недостатня кількість персоналу може лише збільшити ризик насильства та залякування між засудженими. Нестача персоналу, який перебуває на передовій лінії, також підриває якість та рівень заходів, що пропонуються засудженим, і ставить під загрозу перспективу підготовки до звільнення та соціальної реабілітації. У зв’язку з чим Комітет закликає українську владу вжити рішучих заходів для суттєвого збільшення кількості персоналу у пенітенціарних установах України, де спостерігається низький рівень укомплектованості персоналом, з метою посилення присутності персоналу служб охорони і нагляду всередині установ. Необхідно також вжити заходів, щоб покласти край 24-годинній зміні персоналу, який несе службу. (CPT/Inf (2024) 20) пункт 93).

9. У прогулянкових двориках встановлено козирки, які повністю блокують доступ природного освітлення, що призводить до утримання осіб у постійній темряві або напівтемряві. Разом з тим Комітет неодноразово рекомендував переглянути дизайн та розмір прогулянкових двориків “звідки в кращому випадку відкривається вид на небо”. (пункт 122, пункт 127 (CPT/Inf (2014) 15).

10. У порушення статті 119 КВК України, статті 52 Кодексу законів про працю України та Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 року №396/5, моніторинговою групою під час аналізу документації та в ході конфіденційного спілкування було встановлено, що тривалість робочого дня засуджених з господарського обслуговування в їдальні, з якими укладено трудовий договір на 1 ставку є більшою за 8 годин та сягає 12-13 годин на день, тобто понад 40 годин на тиждень, а робочий тиждень складає шість, а в окремих випадках сім днів.

Крім того, до робіт в харчоблоці та лазне-прального комплексу на повний робочий день, який триває 8 годин, залучаються ув’язнені. Разом з тим залучення ув’язнених до вказаних робіт без оплати їхньої праці суперечить вимогам пункту 1 та пункту 6 глави 1 розділу IX ПВР СІЗО та вимогам частини другої статті 16 Закону України “Про попереднє ув’язнення”, де зазначено, що “Взяті під варту особи можуть залучатися без оплати їхньої праці лише до робіт пов’язаних зі створенням належних санітарно-побутових умов і впорядкуванням місця попереднього ув’язнення. До таких робіт ці особи залучаються почергово у вільний від проведення слідчих дій час і не більш як на дві години протягом дня”.

11. Моніторинговою групою встановлено ряд порушень в організації лазне-прального обслуговування засуджених та ув’язнених осіб. Так, під час спілкування з особами узятими під варту та засудженими, моніторинговою групою було встановлено, що взяті під варту особи жіночої статі мають можливість приймати душ лише один раз на тиждень. Зазначене порушує вимоги п. 19.4 Європейських пенітенціарних правил та пункту 3.2 Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 849/5 від 08.06.2021 року (далі — Положення).

У порушення вимог пункту 2.11. розділу II Положення у приміщенні лазні належним чином не працює та потребує ремонту примусова припливно-витяжна система вентиляції. Моніторингова група встановила, що санітарна обробка ув’язнених та засуджених, яка повинна проводитися щомісяця як плановий захід, а також під час приймання новоприбулих осіб, не здійснюється належним чином.

Згідно з записами у журналі дезінфекції (дезінсекції), такі заходи здійснюються виключно відділеннями Дніпровської багатопрофільної лікарні №4, що суперечить вимогам пункту 3.19 розділу ІІІ Положення та пункту 11 глави 2 розділу ІІ ПВР СІЗО, які передбачають проведення дезінфекції та дезінсекції особистого одягу і постільних речей засуджених та осіб узятих під варту у дезінфекційних камерах.

У порушення Норм забезпечення у приміщенні для роздягання відсутня настінна вішалка на 10-25 гачків. Натомість засуджені та ув’язнені змушені користуватися дошкою з вбитими у неї цвяхами, закріпленою до стіни. У порушення вимог правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил у приміщенні лазні не дотримується право на приватність через відсутність шторок на душових перегородках.

Крім того на території лазне-прального комплексу, у пральні грубо порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697, (далі — Правила пожежної безпеки), зокрема, відкриті двері електрощитової, що може призвести до ураження ув’язнених чи персоналу УВП електричним струмом та інших негативних наслідків.

12. Приміщення відділення для засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, не повною мірою відповідають вимогам Норм забезпечення. Зокрема відсутня кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна та спецодягу, гардеробна, кімната побуту та сушарка. Через неналежну організацію зберігання особистих речей засуджених верхній одяг і взуття зберігаються безпосередньо у спальних приміщеннях, що порушує встановлені санітарно-гігієнічні та побутові вимоги.

13. Згідно з пунктом 10 глави 2 розділу IX ПВР СІЗО, залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок” на кожного засудженого зазначеної категорії заводиться форма первинної облікової документації № 1-ОМК “Особиста медична книжка”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року №150, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за №662/23194.

Разом з тим моніторингова група зафіксувала відсутність особистих медичних книжок у деяких працівників харчоблока та результатів обстеження в медичній документації, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), які необхідні для допуску до роботи на об’єктах харчування.

Рекомендації:

1. Забезпечити дотримання мінімальних стандартів житлової площі на одного ув’язненого — 2,5 м², засудженого — 4 м²;

2. Забезпечити роздільне тримання ув’язнених, відповідно до Закону про попереднє ув’язнення;

3. Забезпечити належне приймання новоприбулих з належним фіксуванням і оглядом лікарем;

4. Забезпечити дотримання належних санітарно-гігієнічних норм, а також доступу до природного освітлення і питної води;

5. Припинити практику розміщення поіменних карт на дверях камер з зазначенням персональних даних засуджених;

6. Припинити практику відкритого носіння персоналом засобів безпеки;

7. Обладнати прогулянкові дворики достатнім доступом до природного освітлення.