Моніторинговий візит до Дніпровської виправної колонії №89: безоплатна праця на повний робочий день

Під час відвідування гуртожитків відділень СПС встановлено, що умови проживання засуджених у деяких з них порушують їхнє право на гідні умови тримання. Деяких засуджених залучають до безоплатної праці на повний робочий день.

27 грудня 2024 року відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарань, групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України” здійснено відвідування державної установи “Дніпровська виправна колонія №89” (далі ДВК-89, установа, заклад).

Відбувся повторний загальний плановий візит без попереджень у ДВК-89, попередній візит був 8 грудня 2023 року.

Під час підготовки до візиту монітори використовували матеріали звернень засуджених і їхніх родичів, матеріали зібрані під час попереднього візиту, а також звіт Національного превентивного механізму (НПМ) при Уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

Візит проводиться в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Відвідування здійснили монітори:

Діденко Андрій — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатор програм Харківської правозахисної групи, досвід моніторингових візитів з 2014 року;

Зуйков Сергій — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України, член громадської організації “Захист в’язнів України”, має багаторічний досвід моніторингових візитів.

Загальна інформація

Дніпровська виправна колонія №89 є пенітенціарним закладом середнього рівня безпеки для утримання чоловіків, які раніше відбували покарання в закладах позбавлення волі.

Установа розташована за адресою: 49102, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Данила Галицького, 1.

Керівник закладу — полковник внутрішньої служби Юрій Мельник.

Установа складається з чергової частини, житлової та промислової зони, ДІЗО/ПКТ/ДПК, дільниці СІЗО, медичної частини, господарських і адміністративних приміщень, дільниці максимального рівня безпеки для тримання засуджених довічно.

За даними адміністрації установи штатна чисельність персоналу складається з 365,5 посад. Фактична чисельність — 254 посади. Загальний некомплект персоналу по установі — 112 співробітників. В установі по штату працює 2 психологи.

На момент візиту в установі трималися 531 засуджених, які мешкають у 5 відділеннях СПС. Установа розрахована на 993 особи.

Протягом 2024 року до ДВК-89 прибуло 516 засуджених. За 2023 рік в установі померла 21 особа, у 2024 році — 21.

За даними, наданими керівництвом, до праці залучено 68 засуджених, 27 з яких працюють за трудовим договором і 41 особа за договором ЦПД (цивільно-правовий договір).

На оперативному обліку перебувають: схильні до самогубства — 34 особи (у 2023 році відбувся 1 акт самогубства), схильні до членоушкодження — 10, до втечі — 2.

Через тяжке захворювання у 2023 році звільнено 4 особи, у 2024 році — 2. Протягом 2023-2024 років жодна людина не звернулася зі скаргами на неналежні умови утримання або неналежне надання медичної допомоги.

У рамках дослідження щодо відправлення кореспонденції протягом першого півріччя 2023 року на адресу Уповноваженого Верховної ради з прав людини було відправлено 4 звернення і отримано 10 відповідей. Протягом 1 півріччя 2024 року таких звернень було 0 і отримано 4 відповіді.

До прокуратури протягом першого півріччя 2023 року було відправлено 6 звернень і отримано 26 відповідей, протягом першого півріччя 2024 року відправлено 0 звернень і отримано 18 відповідей.

До правозахисних організацій протягом 1 півріччя 2023 року було відправлено 3 звернення, протягом 1 півріччя 2024 року відправлено 0 звернень.

Електронні скарги не відправляються, відповідно відповіді не отримувалися.

Протягом 2023 року зафіксовано 5 випадків тілесних ушкоджень під час перебування в установі. Протягом 2024 року було зафіксовано 20 випадків застосування тілесних ушкоджень під час перебування в установі.

В установі у власному користуванні засуджені мають 192 планшети, 93 особи мають зареєстровані електронні адреси (email).

Під час візиту було опитано 204 особи.

Факти, виявлені під час відвідування

В ході моніторингового візиту виявлено порушення вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій у сфері поводження з в’язнями, що призводять до порушень прав засуджених осіб.

1.У порушення частини 1 статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, пункту 10 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, встановлено, що в окремих житлових приміщеннях відділень соціально-психологічної служби (далі — СПС) установи норма жилої площі на одного засудженого складає менше ніж 4 м².

Так, у спальному приміщенні №3 відділення СПС №1, де перебувало 12 осіб, площа приміщення складає 47,0 м². Таким чином фактична площа на одну засуджену особу складала 3,91 м².

Крім того встановлено, що у спальному приміщенні №3 відділення СПС №1, спальному приміщенні №5 відділення СПС №2 фактична наявність спальних місць перевищує допустиму, для забезпечення передбаченої законодавством норми площі на одну особу. Так, у спальному приміщенні №5 відділення СПС №2, де розташовано 48 ліжок, площа приміщення складає 179,5 м². Таким чином фактична площа на одну засуджену особу складала 3,73 м².

Зазначене порушення створює умови для можливих зловживань з боку адміністрації та персоналу установи в контексті дотримання норми жилої площі на одну засуджену особу та не забезпечує належного особистого простору утримуваним особам у спальних приміщеннях.

Водночас у пункті 13 Сьомої Загальної доповіді Європейського комітету з питань запобігання катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (далі — Комітет) зазначається, що проблема з переповненими камерними приміщеннями призводить до негігієнічних умов, постійної відсутності приватності, перезавантаження медичних служб та інфраструктури установи. Комітет приходить до висновку, що доволі часто негативний вплив перенаселення мав наслідком нелюдські або принизливі умови утримання в’язнів (CPT/Inf (97) 10).

2. Обладнання приміщень ДІЗО/ПКТ не відповідає стандартам поводження з в’язнями та умовам їхнього утримання відповідно до їхніх потреб. У пункті 59 21-ої Загальної доповіді Комітету зазначається, що будь-яка камера розміром менше ніж 6 м². не повинна більше використовуватися для утримання ув’язнених осіб. CPT/Inf (2011) 28).

У Доповіді Уряду України за наслідками візиту до України у 2012 році Комітет зазначає, що будь-які одиночні камери повинні мати житлову площу не менш ніж 6 м² (не включаючи вбудований туалет); відстань між стінами камери встановлюється не менш 2 м. (пункт 45 (CPT/Inf (2013) 23).

Разом з тим моніторинговою групою встановлено використання приміщень для тримання засуджених осіб, які не відповідають зазначеним вимогам. Зокрема, у приміщеннях ДІЗО №№23,24,25,26 та камері №20 сектору максимального рівня безпеки відстань між стінами менше ніж 2 метрі, а площа камери №16 сектору максимального рівня безпеки для чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі у приміщеннях камерного типу, згідно з актом вимірювання жилої площі складає лише 5,4 м².

У зв’язку з відсутністю вільного простору, в цих приміщеннях ДІЗО відсутні лави та столи, що позбавляє засуджених, які відбувають дисциплінарне стягнення у зазначених камерах, можливості приймати їжу за належних умов.

У порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії середнього рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 року №1118/5 (далі — Норми забезпечення), у ДІЗО/ПКТ відсутній ряд приміщень, а саме: кімната для приймання засуджених адміністрацією та медперсоналом, кімната для зберігання особистих речей засуджених, приміщення для роздягання та для одягання, перукарня.

Відсутність зазначених приміщень або їхнє неналежне облаштування призводить до порушення санітарно-гігієнічних норм. Так, неналежна організація зберігання особистих речей ускладнює підтримання чистоти та порядку в приміщеннях, де утримуються засуджені, що погіршує загальну санітарну ситуацію в установі, а відсутність у ДІЗО/ПКТ кімнати для приймання засуджених медичним персоналом, внаслідок чого медичний огляд засуджених проводиться у кімнаті чергової зміни або у камерному приміщенні, свідчить про отримання співробітниками установи та іншими особами з-поміж засуджених конфіденційної інформації щодо стану здоров’я засуджених осіб в ході медичного огляду, маніпуляцій або процедур.

Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я та пункту 9 розділу І “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572 (далі — Порядок).

У камерних приміщеннях №№21,22,23,24,25,26 не забезпечено достатнього рівня природного освітлення та вентиляції. Санвузли в окремих камерних приміщеннях не мають дверцят та достатніх перегородок, які забезпечують можливість усамітнення, що є порушенням правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил.

У порушення вимог правила 22.5 Європейських пенітенціарних правил та Норм забезпечення, камерні приміщення не забезпечені баками для питної води. Таким чином, приміщення не відповідають частині першій статті 115 КВК України, пунктам 14,15 Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями (Правила Мандели).

3.У порушення пункту 3 розділу ХХ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 року №2823/5 (далі — ПВР УВП), радіофікація у камерних приміщеннях ДІЗО відсутня.

4.У порушення пункту 4 розділу IV Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 року №2025/5 (далі — Порядок використання технічних засобів) встановлено, що камери ДІЗО/ПКТ не обладнані кнопками виклику персоналу, що ускладнює оперативний контакт засуджених із працівниками установи.

5. При відвідуванні сектору максимального рівня безпеки на зовнішніх дверях камер для тримання засуджених до довічного позбавлення волі встановлено розміщення поіменних карт з наданням інформації короткого опису злочинів, скоєних особами, які знаходяться в камерах.

У своїй доповіді за результатами візиту до України у 2020 році Комітет зазначив, що дану практику слід зупинити, оскільки вона не служить жодній розумній меті, і окрім стигматизації, має ефект пошкодження стосунків між ув’язненими та працівниками в’язниці. (CPT/Inf (2020) 40) пункт 52).

6. Прогулянкові дворики №№2,4,7 не обладнані достатнім укриттям від атмосферних опадів. Разом з тим Комітет у другій Загальній доповіді зазначає, що щоденне перебування на свіжому повітрі повинне відбуватись на ділянці достатньої площі. Ділянка для прогулянок на свіжому повітрі має бути, наскільки це видається можливим, обладнана укриттям на випадок поганої погоди. (CPT/Inf (92) 3) пункт 48).

7. У порушення вимог Норм забезпечення у секторі максимального рівня безпеки відсутні приміщення кімнати виховної роботи та кімнати для відправлення релігійних обрядів.

8. Під час відвідування гуртожитків відділень СПС встановлено, що умови проживання засуджених у деяких з них є незадовільними, порушують їхнє право на гідні умови тримання та не відповідають частині першій статті 115 КВК України, пунктам 14,15 Мінімальних стандартних правилах ООН щодо поводження з в’язнями (Правила Мандели).

Так, у відділенні СПС №3 приміщення кімнати для умивання та санвузол перебувають у незадовільному стані, не відповідають правилам санітарії та гігієни та потребують капітального ремонту з заміною санітарно-технічного обладнання.

У приміщеннях відчувається стійкий неприємний запах, спостерігається антисанітарія, стеля та стіни вкриті пліснявою через значні затікання води. Санвузли не обладнані унітазами та системою належного змиву води, а також не мають достатніх дверцят і перегородок, які забезпечують можливість усамітнення, що є порушенням правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил.

Спальні приміщення дільниці не забезпечені в достатній кількості табуретами з розрахунку один табурет на одну особу. Всупереч правилу 18.1 Європейських пенітенціарних правил, ліжка в спальних приміщеннях розташовані впритул одне до одного, що позбавляє засуджених особистого простору. Недостатній рівень природного та штучного освітлення. Значна захаращеність сумками та особистими речами.

У порушення вимог Норм забезпечення у відділенні відсутній ряд приміщень, а саме: кімната для зберігання обмінного фонду постільних речей, речового майна і спецодягу, комора для тимчасового зберігання брудних постільних речей, речового майна і спецодягу; кімната побуту, гардеробна та сушарка.

9. У порушення статті 119 КВК України, статті 52 Кодексу законів про працю України та Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 року №396/5, моніторинговою групою було встановлено, що тривалість робочого дня засуджених з господарського обслуговування в їдальні та пекарні, з якими укладено трудовий договір, є більшою за 8 годин та сягає 10-11 годин на день, тобто понад 40 годин на тиждень, а робочий тиждень складає шість, а в окремих випадках сім днів.

Під час конфіденційного спілкування з засудженими та аналізу документації встановлено, що адміністрація та персонал установи залучають засуджених до роботи в їдальні та пекарні без оплати праці.

Зокрема, під час спілкування з працівниками їдальні та пекарні, аналізу розрахунково-платіжних відомостей, журналу погодинних перевірок засуджених на робочих місцях та іншої документації, моніторингова група встановила, що заробітну плату отримують лише 9 засуджених, тоді як інші 5 засуджених виконують роботу відповідно до пункту 5 статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України без належної винагороди. При цьому засуджені зазначили, що їхній робочий день за тривалістю та обсягом виконуваних робіт не відрізняється від робочого дня засуджених, які отримують заробітну плату за аналогічну працю.

10. Згідно з пунктом 17 розділу V Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2021 року №2160/5 (далі — Положення про організацію продовольчого забезпечення), в їдальні установи щодня залишаються добові проби кожної страви раціону. Відбір проб здійснює кухар з казана у присутності медичного працівника закладу охорони здоров’я в чистий посуд з кришкою (попередньо помитий та перекип’ячений) до видачі їжі. Добові проби зберігаються в холодильнику їдальні при температурі від +4 до +8 °C. Проби страв кожного приймання їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного приймання їжі наступного дня.

Разом з тим моніторингова група під час огляду приміщення їдальні встановила, що добові проби зберігалися в непрацюючому холодильнику, що є порушенням встановленого температурного режиму.

11. У порушення вимог пункту 14 розділу V Положення про організацію продовольчого забезпечення, їжа засудженим з їдальні установи у дільниці КДіР, ДІЗО/ПКТ доставляється у пластикових відрах, а не у промаркованих термосах.

12. У приміщенні їдальні порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697, (далі — Правила пожежної безпеки), зокрема, відкриті двері електрощитових, що може призвести до ураження засуджених чи персоналу установи електричним струмом та інших негативних наслідків.

13. У порушення вимог статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України та статті 153 Кодексу законів про працю України, засуджені, які працюють у їдальні та пекарні, вчасно не проходять інструктажів з питань охорони праці та техніки безпеки. Це підтверджується відсутністю відповідних записів у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за IV квартал.

14. Моніторинговою групою встановлено ряд порушень в організації лазне-прального обслуговування засуджених та ув’язнених осіб. Так, у порушення вимог пункту 2.11. розділу II Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 849/5 від 08.06.2021 року (далі — Положення), у приміщенні пральні, лазні, душової ДІЗО/ПКТ та СМРБ не працює примусова припливно-витяжна система вентиляції.

Під час перевірки Журналу дезінфекції (дезінсекції) одягу та постільних речей в дезінфекційних камерах установи було встановлено, що у порушення вимог пункту 4 розділу ХХІІ ПВР УВП та пункту 3.19 розділу ІІІ Положення, виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил належним чином не забезпечується. Санітарна обробка засуджених, які прибувають до установи, вчасно не здійснюється.

У порушення вимог правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил у приміщенні лазні та душової ДІЗО/ПКТ не дотримується право на приватність через відсутність шторок на душових перегородках.

15. У приміщенні для сушіння білизни пральні грубо порушуються вимоги Правил пожежної безпеки. Зокрема, приміщення відключене від загальної системи опалення, а температура в ньому підтримується шляхом використання саморобного нагрівального пристрою, розташованого безпосередньо під білизною, яка сушиться. Такий спосіб обігріву створює значний ризик виникнення пожежі, що може призвести до небезпечних наслідків, у тому числі загрози життю і здоров’ю осіб, які перебувають в установі.

16. Під час візиту моніторингова група зафіксувала, що персонал установи, який безпосередньо контактує з засудженими, відкрито носить спеціальні засоби, зокрема гумові кийки. Разом з тим, згідно з абзацом восьмого пункту 1 розділу XXVI ПВР УВП, носіння персоналом установ виконання покарань спеціальних засобів в межах території установи виконання покарань, що охороняється, має бути за можливості максимально прихованим від оточення.

Водночас Комітет рекомендує, щоб пенітенціарні співробітники, які працюють у прямому контакті зі в’язнями, не носили спецзасоби (такі як гумові кийки, наручники та балончики, споряджені сльозогінним газом) відкрито перед в’язнями. Таке носіння перешкоджає встановленню нормальних відносин між персоналом та в’язнями п.85 (CPT/Inf (2011) 29) п. 23 (CPT/Iinf (2013) 23) п.166 (CPT/Inf (2014) 15).

17. Відповідно до службової документації, некомплект персоналу по установі складає 112 посад. Водночас у доповіді Уряду України за наслідками візиту у 2023 році Комітет наголошує, що забезпечення позитивного клімату в пенітенціарній установі вимагає наявності професійної команди персоналу, який повинен бути присутнім у достатній кількості в будь-який момент часу в місцях тримання під вартою. Недостатня кількість персоналу може лише збільшити ризик насильства та залякування між засудженими.

Нестача персоналу, який перебуває на передовій лінії, також підриває якість та рівень заходів, що пропонуються засудженим, і ставить під загрозу перспективу підготовки до звільнення та соціальної реабілітації.

У зв’язку з чим Комітет закликає українську владу вжити рішучих заходів для суттєвого збільшення кількості персоналу у пенітенціарних установах України, де спостерігається низький рівень укомплектованості персоналом з метою посилення присутності персоналу служб охорони й нагляду всередині установ. Необхідно також вжити заходів, щоб покласти край 24-годинній зміні персоналу, який несе службу. (CPT/Inf (2024) 20) пункт 93).

18. Згідно з п.7 глави III розділу II “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572 засуджені, які працюють на об’єктах харчування (крім робіт, пов’язаних з посадами продавців, завідувачів продовольчих та речових складів, комірників) та переробної промисловості, у будинках дитини, закладах загальної середньої освіти, підрозділах з професійної підготовки у спеціальних виховних колоніях, медичних частинах (фельдшерських пунктах) та лікарняних закладах ДКВС (крім робіт, пов’язаних із наданням медичної допомоги), пральнях, лазнях, кімнатах для тривалих побачень, гуртожитках, клубах, на об’єктах водозабезпечення та каналізації, дільницях розведення і вирощування тварин, проходять обов’язкові попередні та профілактичні медичні огляди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року №559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”, на кожного засудженого зазначеної категорії заводиться форма первинної облікової документації № 1-ОМК “Особиста медична книжка”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року №150, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за №662/23194.

Разом з тим моніторингова група зафіксувала відсутність особистої медичної книжки у деяких працівників їдальні та результатів обстеження в медичній документації, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), які необхідні для допуску до роботи на об’єктах харчування.

Рекомендації:

1. Забезпечити дотримання мінімальних стандартів житлової площі на одного засудженого;

2. Припинити практику використання у камерах ДІЗО приміщень ширина стін яких менше ніж 2 м²;

3. Забезпечити наявність відповідних приміщень у відділенні ДІЗО, згідно з нормами забезпечення;

4. Забезпечити належні умови утримання в дільницях СПС, а також забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм освітлення приміщень;

5. Забезпечити дотримання права на працю і соціальний захист;

6. Забезпечити дотримання правил пожежної безпеки;

7. Забезпечити належне обслуговування в лазне-пральному комплексі;

8. Припинити практику відкритого носіння персоналом засобів безпеки.