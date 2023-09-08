Моніторинговий візит до Катеринівської виправної колонії №46: Тяжке травмонебезпечне виробництво

За результатом візиту до закладу було виявлено низку порушень: нестачу лікарів, відділення без ремонту, відсутність електронних адрес в ув’язнених тощо. На території установи є ПТУ та кілька виробничих ділянок. Попри травмонебезпеку деяких виробничих процесів, засуджені працюють без засобів захисту.

Катеринівська виправна колонія №46 розташована в селі Катеринівка Сарненського району Рівненської області. Була заснована в листопаді 1947 року як інвалідна колонія УМВС у Рівненській області. Зараз функціонує як колонія середнього рівня безпеки для утримання чоловіків. В установі є сектор максимального рівня безпеки (засуджені, що утримуються у секторі максимального рівня безпеки не працюють на виробництві та сидять по камерах), арештний дім, дільниця соціальної реабілітації.

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності колонії, медичну документацію, оглянуто виробничі, господарські, житлові приміщення, медичну частину на їх відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів.

Монітори відвідали приміщення виробництва і майстерень, камери ДІЗО, житлові приміщення, банно-пральний комбінат, харчоблок, медичну частину, кімнати побачень, дільницю максимального рівня безпеки, арештний дім. Моніторингову групу супроводжував начальник установи, полковник внутрішньої служби — Рак Олександр Володимирович та перший заступник начальника установи, підполковник внутрішньої служби — Павельчук Олександр Леонідович.

Воду в установі бажано пити оброблену через фільтр. Такі фільтри розташовані в житлових приміщеннях, у секторі максимального рівня безпеки.

В установі функціонує “Пункт Незламності”.

Загальна інформація

За даними керівництва закладу, на момент візиту в установі утримувалися 485 засуджених, із них 104 перебували в секторі максимального рівня безпеки, три — в ДІЗО. На виробництві залучено 89 осіб, 14 — на харчоблоці, 11 — у котельні. В установі працюють два психологи, протягом поточного року до установи прибуло 218 засуджених. Двоє осіб померли у 2022 році. В медичній частині перебувало 10 осіб. На обліку ВІЛ/СНІД перебувають 39 осіб, схильні до самогубства — 25, до членоушкодження — 21, до втечі — 10, злісні порушники режиму утримання — 78. Протягом поточного року звільнено через важку хворобу одну особу, інвалідність другої групи мають чотири особи, третьої —12.

Протягом 2022 року звільнено 244 особи, з них умовно-достроково — 69, переведено до виправних центрів — 14. У 2023 році звільнено 199 осіб, із них 74 умовно-достроково та вісім переведено до виправних центрів. Протягом 2022 року зафіксовано 20 випадків тілесних ушкоджень: дев’ять під час прибуття та 11 під час перебування в установі. В поточному році — два випадки під час перебування в установі.

В установі в користуванні засуджених є 255 планшетів. Протягом 2022 проведено 31 тривале побачення та 118 короткострокових: із них 78 через скло та 40 контактних. У 2023 році проведено 64 короткострокові побачення та 154 довгострокові: із них через скло — 17 і 137 контактних.

Протягом 2022 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в закритому вигляді було відправлено 1 звернення, у 2023 — 0, отримано у 2022 році — чотири листи, у 2023 — один. У прокуратуру у 2022 році відправлено сім звернень, у 2023 році — два звернення, отримано у 2022 — 16 звернень, у поточному році — чотири. В інші державні органи протягом 2022 року відправлено 263 звернення, у 2023 році — 86. У правозахисні організації протягом 2022 і 2023 років листи не відправлялися.

Медична частина №46 філії Державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” у Волинській та Рівненській областях

Завідувач медичної частини — Куреша В.П. Під час візиту моніторингова група безперешкодно оглянула приміщення медичної частини, ознайомилася з умовами організації надання медичної допомоги в’язням, вивчила медичну документацію. Стаціонар медичної частини має в наявності чотири палати для соматичних хворих, розраховані на п’ятнадцять ліжко-місць, та один інфекційний ізолятор, розрахований на чотири ліжко-місця. У стаціонарі медичної частини на день візиту перебувало 10 осіб.

Згідно зі штатним розписом, який було надано завідувачем медичної частини, укомплектовано наступні посади: завідувач медичної частини-лікар — 1 ст.; фельдшер — 4 ст.; асистент фармацевта — 1 ст.; молодша медична сестра — 1 ст. Вакантними залишаються посади: лікар-терапевт — 1 ст.; лікар-стоматолог — 0,75 ст.; лікар-інфекціоніст — 0,5 ст.; фельдшер — 1 ст.; лаборант — 1 ст. (мобілізований в ЗСУ).

Під час моніторингового візиту були виявлені недоліки в роботі медичної частини №46, зокрема:

1. Ненадання первинної, вторинної та третинної допомоги

Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

2. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

Диспансерний нагляд здійснюється за 18 особами, які мають інвалідність. З них: Ⅱ гр. — чотири особи; Ⅲ гр. — 12 осіб. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що у п’яти осіб з інвалідністю відсутні індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Таким чином не виконуються рекомендації ІПР, у зв’язку з чим вони не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Також в установі не створено умов щодо утримання осіб з інвалідністю.

3. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

Станом на 21.08.2023 року в медичній частині швидкими тестами було проведено 375 тестувань осіб на наявність вірусного гепатиту С, з яких у 98 осіб встановлено підозру на захворювання. Особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

4. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на інформацію про стан здоров’я, методів лікування та неналежне ведення документації

4.1 На двох пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичній частині, не заведена форма первинної облікової документації №003/о “Медична карта стаціонарного хворого”.

4.2 Встановлено відсутність у медичних картках стаціонарних хворих №003/о інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування.

4.3 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

4.4 У медичній частині не ведеться “Контрольна карта за Нагляду ВІЛ-інфікованою особою” диспансерного № 030-5/0.

5. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

5.1 У медичній частині обладнано лише один ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасного розміщення хворих на інфекційні захворювання окремо один від одного та інших засуджених.

5.2 У медичній частині не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз осіб: палата використовується більше ніж на одну-дві особи (одна палата-камера на чотири ліжко-місця).

6. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

6.1 У медичній частині відсутнє рентгенологічне обладнання, що ускладнює вчасне проведення рентгенологічних досліджень по прибуттю та під час перебування в установі.

6.2 У медичній частині відсутній дентальний рентгенапарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги ув’язненим та засудженим.

6.3 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

6.4 Крім того, моніторами було встановлено, що засуджені не проходять профілактичний медичний огляд за допомогою телемедичного комплексу IDIS, оскільки він не працює. Як пояснили медичні працівники, проблема полягає в неможливості відправити дані медичних обстежень через заповнене хмарне сховище.

7. Порушення права засуджених на психіатричну допомогу

Штатним розписом не передбачена посада лікаря-психіатра, що призводить до порушення вимог статті 25 Закону України “Про психіатричну допомогу”, через це в’язні, хворі на психічні та неврологічні розлади, не отримують необхідної медичної допомоги.

8. Порушення прав засуджених на медичну допомогу, порушення при проведенні профілактичних медичних оглядів та медичного обстеження

Згідно п.2, п.3 глави III розділу II “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, у профілактичному медичному огляді обов’язково беруть участь лікар-терапевт (або лікар загальної практики — сімейний лікар), лікар-психіатр, лікар-стоматолог. Разом з тим відсутність у штаті медичної частини лікаря-психіатра та вакантні посади лікаря-терапевта та лікаря-стоматолога, свідчать про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду.

Житлові приміщення

В установі функціонує 11 відділень СПС, одне з яких — законсервоване. У деяких дільницях проведено капітальний ремонт, деякі перебувають у стадії ремонту. Також є відділення, де ремонт не зроблено, виявлено проблеми з каналізацією.

В основному — приміщення казармового типу, ліжка одноярусні. Приміщення просторі.

В кожному відділенні у наявності обладнана кімната соціально-виховної роботи.

Туалети відгороджені.

Розміщена інформація про безоплатну вторинну правову допомогу.

Деякі приміщення відремонтовані з урахуванням права на особистий простір.

Засуджені самостійно проціджують воду.

Лазньо-пральний комбінат

Працюють чотири пральні машини, прожарочна шафа.

У лазні душові кабінки відгороджені, фіранки відсутні, через що в’язні не мають можливості усамітнитися під час прийняття душу. Є можливість регулювання температури води. Куточок фельдшера не відгороджено, через що при медичному огляді відсутня приватність.

ДІЗО ПКТ ДПК

На момент візиту моніторингової групи ДПК (зі слів адміністрації) не використовується. ПКТ також останнім часом не використовується через відсутність потреби. В ДІЗО утримувалося три особи.

Зі слів адміністрації, установа має тісні стосунки з Центром БВПД. У поточному році був один випадок залучення адвоката з БВПД під час накладення стягнення у вигляді ДІЗО. Також були випадки, коли засідання комісії щодо дисциплінарних стягнень було перенесено через неможливість адвокатів у призначений час бути присутніми на комісії.

Засуджений Н. отримав 14 діб ДІЗО за виготовлення алкогольних напоїв. Засуджений М. отримав 14 діб за вживання алкогольних напоїв. Вважає стягнення пропорційним і правомірним. Засуджений П. отримав 10 діб за нецензурну лайку. Оскаржувати дисциплінарне стягнення наміру не має. Про можливість користуватися БВПД ознайомлені.

В камерах ДІЗО розташовані бачки з питною водою, вода на смак прийнятна для вживання. В камерах наявна тривожна кнопка виклику персоналу. В приміщенні ДІЗО санітарне приміщення відокремлене, у середині — туалет та умивальник. Прогулянкові дворики обладнані спортивним інвентарем, також є ділянки із захистом від дощу. В приміщенні ДІЗО наявна лазня, де засуджені миються один раз на тиждень.

Виробництво

Підприємство установи працює в таких галузях, як металообробна та деревообробна промисловості, механічна обробка природного каменю тощо.

На момент візиту на виробництві і в майстернях працювало 89 засуджених. Договори здебільшого укладаються з приватними підприємствами на виготовлення певної роботи. Для виробництва декоративного каміння є відкриті майданчики, на якому каміння вручну оброблюється до необхідних розмірів. Поруч також є цех, де каміння ріжуть на станках. Різні замовлення — різні технології.

Вироби з деревини стоять на майданчику в стопках, але реалізувати їх неможливо через проблеми замовників.

За даними адміністрації, особи, які працюють за трудовими договорами, заробляють 2570,91 гривні на місяць. Засуджені, які працюють за договором цивільноправового характеру (з пояснення супроводжувального — за фактом виробітку), заробляють 389,13 гривні на місяць.

Дільниця ручної обробки каміння

На ділянці обробки природного каменя вручну працювало 12 осіб. Засуджений Т. працює понад рік. Скільки заробляє не повідомив. Засуджений Ф. працює півтора року, заробляє близько 550 гривень на місяць. Засуджений Г. працює близько одного року, б’є камінь. Засуджений С. працює чотири місяці, скільки заробляє не пам’ятає. Телефоном не користується. За рік він нікому не телефонував. Засуджені б’ють камінь і складають у купи в залежності від формату. З його слів, тонна набитого каміння 7х7х7см коштує 1300 гривень. Ще є п’ятірка (5х5х5 см), плашка. Зробити тону такого каміння дуже непросто. Потрібно мати досвід, навички та приділяти цій роботі багато часу.

Дільниця виготовлення шлакоблоків

На момент візиту моніторингової групи, на дільниці працювало шість людей. Засуджений Г. працює рік. Засуджений К. працює біля року. Скільки заробляють не повідомили.

Дільниця деревообробки

Працює шість людей. Виготовляють меблі для відділень установи.

Брикети

Працює шість людей. Засуджений П. працює півтора роки, заробляє 400 гривень на місяць. Засобів техніки безпеки немає, люди працюють без окулярів. Виробництво небезпечне, можливий травматизм.

Автомайстерня

Котельня

У котельні відбувається підготовка до зими. Тривають ремонтні роботи. Працюють 11 людей. Засуджений В. працює п’ять місяців. Засуджений Щ. працює рік. Інші зазначили, що працюють два, три місяці. Про зароблені кошти говорити не бажають.

ДОЦ-3

Працюють вісім людей. Також на виробництві на замовлення громади виробляють транспортні зупинки.

ПТУ

Навчають людей для роботи у деревообробці, котельні, інструментальному цеху, слюсарей.

Харчоблок

З особами, які працюють на господарських роботах у харчоблоці, трудові договори не укладаються. На випадок вимкнення світла, у наявності є польова кухня та варочні котли. Наявна консервація.

Сектор максимального рівня безпеки

У триповерховому приміщенні близько ста камер для утримання засуджених, які засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини та мають утримуватися в камерній системі. Деякі засуджені не володіють інформацією про безперешкодне звернення до Уповноваженого з прав людини і що таке листування перегляду не підлягає. У секторі деякі камери в стані ремонту. За даними адміністрації, є практика переведення засуджених з камер у звичайні житлові приміщення відповідно до статті 101 КВК України. Опитані засуджені, що мають планшети, не мають власних електронних адрес.

Арештний дім

Утримуються 13 засуджених до арешту. Засуджений до арешту П. 1960 року народження отримує пенсію. Засуджені до арешту мають можливість мати побачення з рідними, а також телефонні розмови. Засуджені до арешту мають власні планшети, але доступу до інтернету в них немає.

Комунікація з зовнішнім світом

В установі у засуджених в особистому користуванні 255 планшетів, без інтернету. Для користування інтернетом, зі слів засуджених: “можна піти у штаб, в бібліотеку, там є інтернет, можна звантажити фільми”. Телефонні переговори, за потреби засуджених, відбуваються в черговій частині.

Кімната побачень

В установі практикуються як короткострокові побачення через скло, так і контактні. Кімнати тривалих побачень, в яких у засуджених є можливість перебувати з рідними до трьох днів, мають окремий облаштований дворик, є можливість користуватися мангалом.

Превентивний моніторинговий візит здійснено Харківською правозахисною групою. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Сергія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також журналіста Інформаційного агентства “Поряд з вами” Олекси Ярославцева. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни.

Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 21 серпня 2023 року

Джерело: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи