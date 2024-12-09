Моніторинговий візит до Шепетівської лікарні №98 закритого типу для лікування вʼязнів: встановлено системні порушення

У приміщеннях недостатньо природного освітлення, медичні працівники не складають належним чином довідок, у яких детально описується характер тілесних ушкоджень, у лікарні не створено умов щодо утримання людей з інвалідністю. Ці та інші порушення у звіті моніторів Харківської правозахисної групи.

7-8 листопада 2024 року відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарання, групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України” здійснено відвідування державної установи “Шепетівська багатопрофільна лікарня № 98 філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України в Хмельницькій області” (далі лікарня, установа, заклад).

Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Відвідування здійснили монітори:

Діденко Андрій Андрійович — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина, досвід моніторингових візитів з 2014 року;

Зуйков Сергій Юрійович — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України, багаторічний досвід моніторингових візитів;

Цвілий Олег Володимирович — член громадської ради при Міністерстві юстиції України великий досвід моніторингових візитів, спеціалізується на питаннях запобігання катувань, жорстокого поводження;

Юґ де Сюремен — експерт робочої групи міжнародних партнерів України з тюремної реформи.

Загальна інформація

Установа є багато профільною лікарнею закритого типу для лікування осіб, що утримуються в пенітенціарних закладах.

Виконуюча обов’язки начальника лікарні — Рогожа О.В.

Заклад розрахований на 110 ліжок, у своєму складі має відділення:

терапевтичне на 40 ліжок (з них — 5 ліжок для надання паліативної допомоги);

хірургічне на 40 ліжок;

дерматологічне на 30 ліжок (обслуговує дерматологічних хворих з виправних колоній всієї України).

Укомплектованість посад лікарів складає 93,5%, середнього персоналу — 100%. Загальна укомплектованість посад в лікарні складає 93,5%.

Вакантні посади: лікар-статистик — 1,0 ставка, лікар-терапевт — 0,5 ставки, лікар-невропатолог — 1,0 ставка, лікар-хірург — 1,0 ставка, завідувач відділення хірургічного відділення — 1,04 ставки, лікар-дерматовенеролог — 0,5 ставки, лікар-терапевт АПВ — 1,0 ставка, лікар-нарколог — 0,5 ставки, (вакантних ставок лікарів — 6,5 ставки), середній персонал укомплектований. Усього вакантних посад — 6,5 ставки.

За 9 місяців 2024 року медичними працівниками проведено обстеження швидкими тестами на ВІЛ інфекцію 705 осіб, на вірусний гепатит С — 122 осіб, на вірусний гепатит В — 122 осіб, на COVID — 175 осіб. У лікарні проводиться замісна підтримуюча терапія залежним від наркотичних речовин пацієнтам. Отримують терапію 34 особи.

Робота лікарсько консультативної комісії (ЛКК) щодо застосування ст.84 КК України до засуджених хворих за 2024 рік:

кількість звільнених за ст. 84 КК України — 5 осіб;

кількість розглянутих ЛКК — 6;

кількість направлених матеріалів до суду — 6: задоволено — 5; відмовлено судом — 0;

кількість померлих під час розгляду суду — 1.

З початку року померло 11 засуджених. На обліку в амбулаторно-поліклінічному відділенні знаходяться засуджені з групами інвалідності: I група — 2 осіб; ІІ група — 15 осіб; ІІІ група — 23 особи.

У закладі створена комісія з інфекційного контролю, до якої входять медичні працівники ШВК №98, з метою дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, профілактики туберкульозу, COVID-19. За 9 місяців 2024 року не було виявлено активної форми туберкульозу.

Факти, виявлені під час відвідування

Під час моніторингового візиту виявлено порушення вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій у сфері поводження з в’язнями, що призводять до порушень прав засуджених осіб.

1. Згідно з наказом про розподіл до закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України засуджених та осіб узятих під варту, які потребують стаціонарної медичної допомоги, чоловіки та жінки, які потребують паліативної допомоги з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у Хмельницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях направляються у Шепетівську багатопрофільну лікарню №98.

Разом з тим, в лікарні відсутнє паліативне відділення для надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах, відповідно до пункту 4 Розділу IV “Порядку надання паліативної допомоги”, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2020 року №1308. Відповідно до “Порядку надання паліативної допомоги”, основними складовими паліативної допомоги є медична, соціальна, духовна і психологічна підтримка пацієнта.

Водночас у лікарні відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики за необхідними лікарськими спеціальностями, що не забезпечує належні організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази лікарні для здійснення психологічного супроводу паліативного хворого.

2. Згідно з п.2 п.3 глави III розділу II “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі” затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572 (далі — Порядок), у профілактичному медичному огляді обов’язково беруть участь лікар-терапевт (або лікар загальної практики — сімейний лікар), лікар-психіатр, лікар-стоматолог.

Разом з тим, в амбулаторно-поліклінічному відділенні лікарні, яке забезпечує надання медичної допомоги засудженим, які відбувають покарання в державній установі “Шепетівська виправна колонія №98”, вакантні посади лікаря-терапевта, що свідчить про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду, у зв’язку із чим засуджені та ув’язнені не отримують належну медичну допомогу.

3. У порушення частини першої статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України у відділеннях лікарні порушуються вимоги щодо норми жилої площі на одного засудженого в умовах стаціонарного лікування (не менше ніж 5 м²). Так, у палаті №6, де розташовано 15 ліжок та перебувало 11 засуджених осіб, площа приміщення згідно з актом вимірювання жилої площі складає 33,24 м².

Таким чином фактична площа на одну засуджену особу складала 3,02 м². Аналогічне порушення встановлено у палаті №№4,5. Крім того встановлено, що у палатах №№3,4,5,6,12,14 тощо фактична наявність ліжко-місць перевищує допустиму, для забезпечення передбаченої законодавством норми площі на одну особу.

Зазначене порушення створює умови для можливих зловживань з боку керівництва та персоналу лікарні в контексті дотримання норми жилої площі на одну засуджену особу в умовах стаціонарного лікування та не забезпечує належного особистого простору особам у палатах стаціонару.

4. Моніторинговою групою встановлено системні порушення, зокрема недостатній рівень природного та штучного освітлення в палатах (камерах) лікарні та доступ засуджених до питної води. Так, під час спілкування засуджені повідомили, що вимушені вживати воду з централізованого водопостачання.

У палатах для утримання пацієнтів через надмірну заґратованість та нестачу природного освітлення постійно увімкнено загальне освітлення. Згідно з додатком Ж “Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель”, ДБН В.2.5-28:2018 “Природне і штучне освітлення”, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 року №264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 ЛЮКС.

У палаті №6 антисанітарія, зафіксовано 24,4 ЛЮКС штучного і 2,5 ЛЮКС природного освітлення; у палаті №14 — 4,3 ЛЮКС штучного і 1,1 ЛЮКС природного освітлення; у палаті №12 — 9,1 ЛЮКС штучного і 6,6 ЛЮКС природного освітлення; у палаті №4 хірургічного відділення — 9,0 ЛЮКС штучного і 0,7 ЛЮКС природного освітлення; у палаті №5 — 25, 8 ЛЮКС штучного і 12,2 ЛЮКС природного освітлення; у палаті №26 для утримання засуджених довічно — 17,6 ЛЮКС штучного і 3,7 ЛЮКС природного освітлення.

5. У порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення i на присутність або участь учасників освітнього процесу”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110, встановлено відсутність підписів лікарів, які надали інформацію у формах первинної облікової документації № 003-6/о.

6. У порушення вимогам пункту 3 розділу 1, глави II Порядку, медичні працівники не складають належним чином довідок, у яких детально описується характер тілесних ушкоджень, їхні розміри та розташування. Зокрема в порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 511/о “Довідка про фіксацію тілесних ушкоджень”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2024 року №186, заповнюють форму №318-ОД “Про затвердження карти первинної фіксації зовнішніх ушкоджень, інструкцій щодо її заповнення та форми журналу обліку виявлених тілесних ушкоджень”, яка станом на 30.04.2024 року втратила чинність.

Так, відсутність фіксації належним чином тілесних ушкоджень не відповідає пункту 60 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part), де зазначено, що медичні служби у місцях позбавлення волі можуть зробити свій внесок у запобігання насильству проти осіб, яких тримають під вартою, шляхом систематичної реєстрації тілесних ушкоджень, а також, якщо це необхідно, через інформування відповідних органів влади.

Під час вивчення медичної документації встановлено, що в медичних картках амбулаторного хворого 025/о до складених довідок не додаються фотографії наявних тілесних ушкоджень, як це передбачено пунктом 3 розділу І, глави II Порядку. Водночас Європейський Комітет із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню (далі — Комітет) у доповіді за наслідками візиту до України у 2023 році зазначає, щоб будь-які травматичні ушкодження, виявлені під час медичного огляду, детально фотографувалися, а фотографії разом зі схемами тіла зберігалися в індивідуальній медичній картці особи. (CPT/Inf (2024) 20) пункт 82).

7. У порушення вимог пункту 7 глави 2 Розділу ІІІ Порядку хворих засуджених розміщують по палатах-камерах не на підставі встановленого діагнозу та рішення медичного персоналу про направлення у профільне відділення лікарні, а за рішенням персоналу установи.

8. У порушення Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2020 року №1777, в лікарні обладнано лише один ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасного розміщення хворих на небезпечні інфекційні захворювання окремо один від одного та інших засуджених.

9. У порушення п.8 ч.5 глави 2 Порядку, в стаціонарі відсутній ізолятор для осіб з розладами психіки для засуджених, які становлять небезпеку для оточення.

10. Під час проведення візиту моніторами було встановлено, що у лікарні перебувають засуджені, які виконують функцію санітарів. Разом з тим, Комітет неодноразово рекомендував припинити практику використання засуджених як помічників у медичних частинах та в якості санітарів. (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну у 2005 році (пункт 132.CPT/Inf (2007) 22), у 2013 році (пункт 151.CPT/Inf (2014) 15), у 2017 році (пункт 86. CPT/Inf (2018) 41).

11. У палаті №26 для лікування осіб засуджених до довічного позбавлення волі моніторами було зафіксовано встановлені камери відеоспостереження. Водночас згідно з пунктом 8 розділу VIІ Порядком використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року №2025/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за №766/32218), забороняється використання відеокамер та портативних відеореєстраторів у приміщеннях (камерах), у яких проводяться медичні обстеження (огляди) засуджених, особистий обшук з роздяганням.

Даний факт свідчить про отримання співробітниками установи конфіденційної інформації щодо стану здоров’я засуджених осіб в ході медичного огляду, маніпуляцій або процедур. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я та пункту 9 розділу І Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі.

Крім того, на зовнішніх дверях зазначеної палати встановлено розміщення поіменних карт з наданням інформації короткого опису злочинів, скоєних особами, які знаходяться в палаті. У своїй доповіді за результатами візиту до України у 2020 році, Комітет зазначив, що дану практику слід зупинити, оскільки вона не служить жодній розумній меті, і окрім стигматизації, має ефект пошкодження стосунків між ув’язненими та працівниками в’язниці, що також можна віднести і щодо медичного персоналу. (CPT/Inf (2020) 40) пункт 52).

12. Під час перевірки дільниці ДІЗО моніторами було встановлено, що при поміщенні засудженого в дисциплінарний ізолятор практикується долучення до справи медичної довідки, яка містить стан здоров’я і згідно з висновком якої засуджений за станом здоров’я в ДІЗО, ПКТ, КАРЦЕРІ утримуватися може. Виявлені факти, засвідчують, що працівники установи володіють конфіденційною інформацією щодо стану здоров’я засуджених осіб, які перебувають в дільниці ДІЗО. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я.

Разом з тим, Комітет неодноразово підкреслював, що зобов’язання пенітенціарних лікарів засвідчувати придатність засуджених до відбування дисциплінарного стягнення навряд чи сприятиме розвитку позитивних відносин між лікарем і пацієнтом. В принципі, медичний персонал ніколи не повинен брати участь у будь-якій частині процесу прийняття рішення про застосування будь-якого виду одиночного тримання, окрім випадків, коли цей захід застосовується за медичними показаннями.

З іншого боку, медичний персонал повинен бути дуже уважним до стану засуджених, які перебувають в одиночному триманні. Медичний персонал повинен бути негайно поінформований про кожне таке поміщення і повинен відвідувати засудженого невідкладно після поміщення, а потім регулярно, не рідше одного разу на день, і надавати йому оперативну медичну допомогу та лікування в разі потреби. Медичний персонал повинен повідомляти адміністрацію установи, якщо здоров’я засудженого піддається серйозній загрозі через одиночного тримання. (CPT/Inf (2024) 20) пункт 104).

На додаток, зазначене суперечить п. 43.2 та п. 43.3 Європейських в’язничних правил.

13. У порушення частини першої та частини другої статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, приміщення лікарні потребують проведення ремонтних робіт з заміною санітарно-технічного обладнання та електромережі. Присутній наявний неприємний запах, антисанітарія, стіни деяких приміщень вкриті пліснявою, значна захаращеність особистими речами, підлога та санвузол брудні, постільні речі, подушки, матраци потребують заміни.

Санвузол для загального користування на першому поверсі лікарні та душова не відповідають елементарним правилам санітарії та гігієни. У кабінетах лікарів, палатах терапевтичного відділення лікарні, яке розташоване на другому поверсі будівлі, понад три місяці відсутнє водопостачання, робочі місця медичних працівників не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують статтю 19 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” статті 13 Закону України “Про охорону праці”. Зазначене не відповідає пункту 53 рекомендацій Комітету (CPT/Inf(93)12-part).

14. У деяких палатах ліжка розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує засудженим особистого простору та суперечить вимогам Державних будівельних норм України В.2.2-10:2022 “Заклади охорони здоров’я. Крім того, в деяких палатах встановлено факти порушення статті 8 Конвенції та вимог правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил, в частині порушення права засуджених на приватність, а саме — відсутність у санвузлах дверцят, які дозволяють засудженим усамітнитись.

15. У порушення “Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами” затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 року №325, медичні відходи утилізуються шляхом спалення в котельній установи медичним працівником.

16. У порушення вимог Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”, в лікарні не створено умов щодо утримання людей з інвалідністю.

17. Диспансерний нагляд здійснюється за 40 особами, які мають інвалідність. Разом з тим, у порушення вимог Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що не всі особи з інвалідністю мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР, у зв’язку з чим вони не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями та наслідками травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

18. У порушення пункту 37 Постанови кабінету міністрів України № 285 від 2 березня 2016 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”, в лікарні відсутній документ, що підтверджує вільний доступ до будівель та приміщень медичного закладу маломобільних груп населення, отримання якого є обов’язковим.

19. Відповідно до вимог пункту 7 частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року №1394 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році”, НСЗУ оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі пацієнтів, які утримуються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, до забезпечення створення закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби технічної можливості виписувати електронні направлення.

Проте, через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

20. Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено, що термін придатності електродів минув. Разом з тим, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, рекомендував, щоб медичні служби в усіх відвіданих в’язницях (і всіх інших пенітенціарних установах в Україні) були оснащені обладнанням для порятунку життя лікарями (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну у 2017році, (CPT/Inf (2018) 41) пункт 87).

21. У порушення Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 року №681, персонал лікарні позбавлений можливості здійснювати запити на телемедичне консультування та отримувати консультацію для надання медичної допомоги засудженим особам з технічних причин.

22. У порушення вимог Табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2005 року №158, у лікарні відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

23. У порушення Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417 (далі — Правила), приміщення лікарні не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації, засуджені в палатах користуються несправними та пошкодженими розетками, що може призвести до ураження засуджених чи персоналу лікарні електричним струмом та становить загрозу для життя та здоров’я.

24. У порушення вимог підпункту 2.12 пункту 2 розділу ІІІ Правил, двері електрощитових в коридорі на другому поверсі лікарні були не зачинені.

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