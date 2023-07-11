На войну криминальную пошли тинейджеры. Шизофашизм в РФ вызвал всплеск подростковой преступности

29 июня в Новосибирской области подростки пытались жестоко убить 15-летнего одноклассника. Два школьника из села Плотниково — один из 8-го, другой из 9-го класса 25 раз ударили его камнем по голове и проломили череп, изрезали лицо, 70 раз ударили ножом, сломали руки и перебили все пальцы. Сейчас ребенок в коме.

Это только один из десятков случаев детской жесткости за последние месяцы. Такие сообщения из разных городов страны мы читаем практически каждый день. Издание «Полигон» и телеграм-канал «Можем объяснить» попытались разобраться в том, как обстоят дела с детской преступностью в России.

Вот лишь малая часть шокирующих сообщений о случаях подростковой жестокости за последнее время:

23 мая в школе №1 районного поселка Иловля, передает ТАСС. 17-летний юноша напал на девушку с перочинным ножом сразу после исполнения песни. На помощь девушке бросились одноклассники, они смогли оттащить злоумышленника. В этот раз трагедии удалось избежать.

24 марта в поселке Тургенево в Мордовии 17-летний подросток зарезал мужчину. Чтобы скрыть содеянное, молодой человек вместе со своим отцом на машине вывез тело в Нижегородскую область и спрятал его в реке Вачка.

7 апреля появилось сообщение о том, что в Кузбассе 16-летний подросток зарезал сожителя своей бабушки, который отказался дать ему денег. Подросток с ножом напал на 83-летнего мужчину, нанес ему множество ударов в голову, лицо и шею. От ранений пенсионер умер на месте происшествия.

20 апреля пьяный подросток в Туве убил 20-летнего прохожего, отказавшегося купить ему спиртное. По данным следствия, в городе Чадан 15-летний подросток потребовал от незнакомого ему человека приобрести алкоголь, и, получив отказ, набросился на него с ножом. Потерпевший умер на месте в результате ранения в грудную клетку.

30 апреля в Петербурге 16 -летний школьник заманил 13-летнюю знакомую в лес, убил и закопал в заранее выкопанной яме. Убийство он записывал на видео. Ему помогала 15-летняя подруга. Позже, он написал пост в Telegram со словами: «Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать».

3 мая в Ангарске задержали 15-летнего подростка по подозрению в покушении на убийство сверстника. Инцидент произошел 2 мая в одной из ангарских школ. Повздорили ученик 8 класса и учащийся 7-го. В ходе ссоры старший подросток достал нож и нанес им удар в грудь сверстнику, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали. В больнице ребёнка прооперировали, он жив.

9 мая в Новосибирской области 17-летний подросток убил сверстницу ударами колуном по голове. По данным следствия, юноша, во время ссоры с подругой взял в руку колун и нанес множественные удары по голове девушки, в результате чего она скончалась.

Статистика

Машина следственного комитета. Фото: пресс-служба СК РФ

По статистике МВД и Судебного департамента РФ за последние два года не отмечается резкого роста подростковой преступности. При этом, вопреки официальным цифрам, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на закрытом оперативном совещании 19 апреля рассказал, что в прошлом 2022 году увеличилось число совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений.

В цифрах это 9295, как выражаются в СК, преступных посягательств. Но на самом деле число «детских» преступлений было больше. В статистику не вошли те, кого нельзя наказать, потому что они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. По словам Бастрыкина, таких оказалось больше трех тысяч. А значит общее количество преступлений превышает цифру в 12 295 — это на 32% больше, чем по официальной статистике.



Статистика МВД по количеству тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2022 год

В прифронтовых районах ситуация еще сложнее. В феврале начальник управления МВД России по Белгороду Владислав Копылов сообщил, что в 2022 году в городе зарегистрирован рост подростковой преступности. Он отметил особую активность подростков в сфере незаконного оборота наркотиков — 86 таких преступлений пришлось на долю несовершеннолетних.

При этом, Копылов умолчал о том, что количество особо тяжких преступлений, совершенных подростками, за год увеличилось на 200%. Если в 2021 году таких преступлений было выявлено 13, то в 2022 году их число увеличилось до 39.

Статистика по особо тяжким преступлениям, совершенным несовершеннолетними в Белгородской области в динамике по годам.

Сексуальные преступления

При том, что общее количество преступлений, совершенных подростками в целом не изменилось, за два года почти на 20% увеличилось количество изнасилований и других сексуальных преступлений, совершенных школьниками. Об этом можно судить, исходя из статистики Судебного департамента, которая, в отличие от статистики МВД, содержит данные об уголовных статьях, по которым привлекали подростков. Так, в 2020 году осужденных по преступлениям против половой неприкосновенности было 254 человека, в 2021 — 290, а в 2022 — уже 314 человек.

Статистика осужденных несовершеннолетних по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности за 2020 год. Источник: судебный департамент при ВС РФ.

Статистика осужденных несовершеннолетних по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности за 2021 год. Источник: судебный департамент при ВС РФ

Статистика осужденных несовершеннолетних по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности за 2022 год. Источник: судебный департамент при ВС РФ

Вот лишь некоторые сообщения за последние месяцы:

4 июля стало известно, что 15-летний подросток полгода насиловал трех мальчиков в Архангельской области, угрожая им убийством. Жертвы: двое 12-летних мальчиков, учеников четвертого класса, и 11-летний пятиклассник.

23 марта появилось сообщение, что в Москве подросток изнасиловал младшеклассника под угрозой физической расправы и снял это на видео. Позже в чате учеников опубликовали видеозапись с издевательством над ребенком. Администрация учебного заведения несколько дней скрывала от родителей пострадавшего факт насилия.

26 апреля появилось сообщение о том, что в Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. 16-летний подросток надругался над родной младшей сестренкой, когда они остались одни дома. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию. Школьника задержали.

22 мая стало известно, что в Якутии ученик десятого класса обвиняется в изнасиловании 11-летней девочки. Школьница приехала погостить к бабушке, о чем узнал ее 17-летний сосед. Он пришел в дом, когда пенсионерки не было дома, и на руках перенес девочку в баню. Там он попытался соблазнить школьницу, однако получил отказ, после чего подросток совершил изнасилование.

29 мая в Туве группа пьяных подростков изнасиловала несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшая сама сообщила сотрудникам полиции о случившемся на следующий день и назвала их имена. Вскоре всех шестерых задержали.

Что говорят психологи

Рост детской жестокости в последнее время отмечают и психологи и психотерапевты, на практике столкнувшиеся с последствиями текущей ситуации в стране.

О том, как влияет война на детей рассказала Александра Иванова — клинический психолог антивоенного проекта бесплатной психологической помощи Without Prejudice:

«В принципе, в России очень высокая толерантность к насилию. Тут всегда виновата жертва. И когда люди в этом живут, особенно дети, когда они это наблюдают, то как будто бы им дано разрешение на то, что можно делать что-то еще. Вообще [существует] желание замалчивать в школе какие-то агрессивные поступки. Тот же самый буллинг. Но об этом всегда старались молчать. И, опять же, обвинить жертву или рекомендовали перевести ребенка в другую школу. Но никогда не трогали того, кто проявил агрессию.

Поэтому, что касается кадров и пропаганды ТВ. Если дети постоянно это смотрят, то приобретают толерантность к насилию. Плюс некоторая такая романтизация войны.

Все эти патриотические игры в школах настраивают детей на то, что насилие — это нормально. Быть патриотом значит уметь разобрать автомат и уметь его применить. У ребенка формируется некоторый такой образ, что чтобы многого достичь в жизни, мне нужно быть агрессивным. А дальше уже у кого как эта агрессия проявляется, кто посильнее, кто чувствует силу в руках и ногах, тот, конечно, пойдет бить. Кто применяет какое то оружие в игре — рано или поздно перестанет с ним играть и применит его по назначению.

И если взрослые в семье все это поддерживают или не проговаривают свои чувства, не говорят о том, чего нельзя делать, о ценности человеческой жизни, то насилие будет только расти».

О перспективах, к которым приведет сложившаяся ситуация в стране, рассуждает Матвей Соколовский (PhD, Коннектикут), психотерапевт в проекте психологической помощи Without Prejudice.

«Конечно, в ближайшее время и в долгосрочной перспективе можно ожидать рост детской и подростковой жестокости. Росту преступности способствует множество факторов. Один из них это повышение внутреннего напряжения в обществе на индивидуальном и социальном уровнях. Эта ситуация будет усугубляться феноменом деиндивидуализации, потому что с ростом насилия в обществе индивидуальный контроль над собой снижается.

Есть еще целый ряд факторов социального характера, которые тоже ведут к росту насилия. Десятки тысяч бывших заключенных по серьезным статьям, вышедших на свободу, пройдя войну, не приведут к стабильности в обществе. Огромное количество людей с посттравматическим стрессом, полученным на войне, безусловно спровоцирует рост жесткого насилия.

Психологи, специализирующиеся на подростковых бандах и детской агрессии, тоже подчеркивают важность тех же самых факторов — общей социальной нестабильности и проблемами на семейном уровне, как сильных провокаторов роста «случайной» агрессии. Тут мало оснований для оптимизма.

Уверен, Россия станет предметом интенсивного интереса психологов и социологов. Последствия от этой войны для людей в России, а тем более для детей, ученые будут изучать еще долгие годы — сначала быстрые изменения, потом отложенные на несколько поколений вперед».

Источник: “Полигон”