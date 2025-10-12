“Попадаються навіть найвпевненіші в собі”. Психологія обману: як шахраї маніпулюють нашими емоціями

Лише у квітні-червні цього року шахраї виманили у жителів Литви майже 7 млн євро. За цей час було зафіксовано близько 4,5 тисяч спроб шахрайства, а в ЗМІ та соцмережах дедалі частіше можна знайти історії жертв обману. Читаючи подібні свідчення, стає зрозуміло, що основна зброя шахраїв – уміння впливати на емоції та поведінку. Журналісти з Factcheck.kz розбираються, як працює психологія обману, і що потрібно робити, щоб не піддаватися на маніпуляції.

Хто і як стає жертвою?

Головний міф про шахрайство – “це те, що відбувається з іншими”. Насправді вразливі всі, і причина не в дурості, довірливості чи віці, а в особливостях людської психіки. Шахраї б’ють по універсальних слабкостях – емоціях і когнітивних спотвореннях. Психологи Harmonia.kz пояснюють, що шахраї, створюючи стрес, поспіх і збудження, спеціально штовхають людей у “швидкий” режим роботи мозку, коли логіка відходить на другий план і залишається реакція.

Навіть найвпевненіші в собі люди втрапляють в пастки шахраїв, бо базові емоції (страх, жадібність, бажання допомогти близькому) сильніші за раціональність.

За словами експерта з фінансової грамотності та інвестицій Асель Аульбекової, сьогодні шахрайство перетворилося на високоорганізовану індустрію. У схеми вкладають великі гроші, над ними працюють аналітики і психологи. Тому захиститися від таких професіоналів особливо складно.

Способи маніпуляції

Створення відчуття терміновості

FOMO (Fear of missing out) – тривожний психічний стан, за якого людина боїться пропустити важливу подію.

FOMO у фінансовій сфері проявляється в страху втратити вигоду – з’являється відчуття, що всі навколо вже заробляють, а ви ризикуєте залишитися осторонь. Шахраї підсилюють це почуття терміновістю і підштовхують людину до поспішних, імпульсивних рішень. У підсумку людина поспішає переказати гроші або оформити підписку, навіть не перевіривши джерело.

“Такий прийом виражається, наприклад, у фразах на кшталт: “Інвестори, які вклали вчора по 100 000 тенге, сьогодні вже заробили 280 000 зверху””, – пояснює Асель Аульбекова. Утім, мотивація не обов’язково може бути позитивною. З такою ж терміновістю шахраї можуть квапити переслати гроші на “безпечний рахунок”, тому що особистий рахунок людини нібито скомпрометований. Так вони вводять жертву в стресовий стан, підштовхуючи до швидких дій.

Майже всі маніпуляції будуються на тому, щоб позбавити вас часу на обдумування. Якщо чуєте “терміново”, “останній шанс”, “ваш рахунок під загрозою” – це тривожний дзвінок.

Обіцянка легкої вигоди

Шахраї грають на прагненні людей отримати більше без відповідних зусиль. Вони закликають “заробити” або “виграти” швидко і без особливих зусиль. Звідси виходять різні привабливі пропозиції на кшталт отримання безкоштовного подарунка за суму доставки або інвестиційних схем, у яких за тиждень можна заробляти кілька сотень тисяч тенге.

Гра відчаю

Коли людина відчуває фінансові труднощі, вона стає більш вразливою. У стані відчаю люди хапаються за будь-які, навіть найбільш неправдоподібні обіцянки швидкого вирішення проблем. Приклади маніпуляцій:

“У вас є кредити? Закриєте їх за тиждень”.

“Накопичуєте на внесок? Купіть квартиру без іпотеки за три місяці”.

“Вас обдурив шахрай? Допоможемо повернути гроші за короткий термін” (так, така шахрайська схема теж існує).

У моменти відчаю людина готова повірити в “чудесне рішення” і ризикнути останніми коштами, але замість порятунку вона опиняється в іще важчому становищі, зазначає Асель Аульбекова.

Авторитетний тон

Ефект авторитету – це схильність давати вищу оцінку думці авторитетної постаті, наприклад експертам або представникам влади.

Причому авторитет може і не бути реальним. Його можна зімітувати. Коли шахраї представляються співробітниками банку, правоохоронних або державних органів, створюється ілюзія компетентності. Зловмисник використовує професійний жаргон (“міжнародні транзакції”, “протоколи безпеки”), щоб справити враження знавця. Щоб остаточно зломити сумніви, шахрай може назвати реальні дані з витоків: “Я бачу, ви вчора робили покупку в такому-то магазині?”. Цей прийом переконує жертву, що телефонує той, у кого є доступ до службової бази.

Вони спілкуються безапеляційно. З ними неможливо сперечатися, неможливо їм щось доводити, у них на будь-яке питання готова відповідь;

Користуючись уявною позицією авторитету, шахраї можуть чинити й емоційний тиск, особливо якщо людина не погоджується на їхні пропозиції. Вони можуть почати залякувати і навіть погрожувати, природно, в рамках вигаданого ними сценарію.

Ілюстративне фото, Canva

Ізоляція

Шахраї часто намагаються ізолювати свою жертву, щоб у неї не було можливості отримати тверезий погляд зі сторони. Тому вони настійно просять зберігати все в секреті, не розповідати про розмову близьким тощо. Причини можуть називатися різні. Вони можуть відштовхуватися від негативного сценарію: наприклад, говорити, що розкриття інформації може поставити під ризик фінансову операцію або навіть життя рідних людини, або, навпаки, від позитивного сценарію:

“Це новий метод, багато хто не знає, подумають, що ви з шахраями зв’язалися. А так ви уявіть: кредити закриєте і на лікування поїдете, і синові машину подаруєте, ось вони зрадіють”;

Спочатку маленька сума

Метод “ноги в дверях” – психологічний термін, який показує закономірність між виконанням людиною спочатку незначного прохання, а потім вимушеним виконанням інших більш обтяжливих вимог. Це можуть бути прохання відповісти на кілька простих запитань, надати трохи особистої інформації або навіть, як у випадку з фінансовими пірамідами і помилковими інвестиційними схемами, внести невеликий стартовий внесок.

Першу суму просять внести невелику. Кажуть, що вона безповоротна, це вступний внесок. Тому людина не може вивести і перевірити, чи працює виведення;

Інструкція з виживання

Переспіть з думкою (і шукайте інформацію)

Час відіграє ключову роль для шахраїв, тому під час розмови з ними важливо виграти час. Якщо вам пропонують терміново прийняти будь-яке фінансове рішення, зробіть паузу, відкладіть відповідь мінімум на добу, радить Асель Аульбекова. За цей час: перевірте новини та офіційні сайти; зателефонуйте до кол-центру банку чи регулятора; якщо знаходите бодай одну згадку про шахрайство – одразу блокуйте номер і всі інші, з яких вам телефонуватимуть.

Пам’ятайте про цифрову гігієну

Шахраї рідко просять гроші безпосередньо. Доступ до ваших заощаджень лежить через ваші особисті дані, які вони намагаються роздобути. Не передавайте стороннім людям ваші особисті дані, реквізити банківських карт, паролі, одноразові коди, не переходьте за підозрілими посиланнями, не встановлюйте на свої пристрої застосунки на прохання інших. Прийміть цю пораду як аксіому.

P.S.

Пам’ятайте, ефективний захист від шахраїв – це поєднання грамотності (технічної, фінансової, медійної) та емоційної стійкості. Шахраї використовують паніку, стрес і незадоволені потреби людей на свою користь, тому усвідомлення своїх вразливостей так само важливе, як і складні паролі.