Таємниця однієї з найбільших криптоаферисток в історії яка вкрала 4,5 мільярда доларів і зникла

У вересні 2019 року у подкасті BBC почали розповідати надзвичайну історію Ружі Ігнатової – болгарки, яка виманила у інвесторів 4,5 мільярда доларів через свою фальшиву криптовалюту, а потім безслідно зникла. Після цього її оголосило у розшук ФБР.

Тепер журналісти вирушили її слідами, щоб спробувати дізнатися, що з нею сталося. Команди BBC Eye Investigations і Panorama досліджували її тісні зв’язки з підозрюваним босом болгарського злочинного світу та повідомлення про її жорстоке вбивство.

Чи насолоджується Ігнатова вкраденими мільярдами – чи її вбили ті самі люди, яким заплатили за її захист?

Випускниця Оксфордського університету Ружа Ігнатова народилася в Болгарії та виросла в Німеччині, зробила успішну кар’єру в галузі фінансів, а 2014 року запустила криптовалюту OneCoin.Вона переконала мільйони людей у ​​всьому світі інвестувати в OneCoin, пообіцявши перевершити ті величезні прибутки, які отримали перші інвестори в біткойни.

Але насправді Ігнатова, також відома як Доктор Ружа, створила вміло замасковане інвестиційне шахрайство – без цифрового запису, який лежить в основі законних криптовалют, таких як біткойн.

У жовтні 2017 року, коли слідчі з Німеччини та США взялись за справу Ігнатової, вона рано вранці вилетіла рейсом Ryanair із Софії до Афін, і відтоді її більше ніколи не бачили.

Протягом останнього року команди BBC Eye Investigations and Panorama намагалися дізнатися більше про те, що з нею сталося, і чи вона взагалі жива.

Ключовим для цього було встановлення того, хто був її найближчим оточенням.

Річард Рейнхардт, який розпочав розслідування щодо OneCoin у податковій службі США разом із ФБР, розповів BBC про ключового персонажа, якого слідчі ніколи раніше не називали публічно.

BBC стало відомо, що це людина, якій доручили захищати Ігнатову – Христофорос Нікос Аманатідіс, широко відомий як Такі.

“Нам сказали, що буцімто за її фізичну безпеку відповідав великий наркоторговець”, – сказав Рейнхардт у своєму першому інтерв’ю після виходу на пенсію в кінці 2023 року.

“Ім’я Такі спливало не один раз, це було випадково. Це була повторювана тема”, – зазначив він.

Це перегукувалося з інформацією, яку ми вже мали: у 2019 році урядові юристи США заявили, що голова служби безпеки Ігнатової був однією з головних фігур організованої злочинності в Болгарії, але не назвали його імені.

“У нас є докази того, що дуже значний, якщо не найплідніший торговець наркотиками всіх часів у Болгарії, був тісно пов’язаний з OneCoin – він був особистим охоронцем [Ружі Ігнатової]”, – сказав помічник адвоката.

Це був той самий “голова служби безпеки”, який, як сказав інший юрист уряду США, “причетний до зникнення” Ігнатової в суді днем ​​раніше.

Річард Рейнхардт, колишній слідчий податкової служби США, який відкрив справу щодо OneCoin

За словами Рейнхардта, Ігнатова була набагато досвідченішою злочинницею, ніж уявляє більшість людей.

“Це наче поєднання “офісного” злочинця з наркоторговцем або мафіозі на стероїдах”, – казав він.

Схоже, цю теорію підтверджує витік документів Європолу, з якими ознайомилася BBC – вони свідчать, що до зникнення Ігнатової у 2017 році болгарська поліція встановила зв’язки між нею та Такі.

У документах поліція підозрює Такі у використанні фінансової мережі OneCoin для відмивання доходів, отриманих від торгівлі наркотиками.

У рідній Болгарії Такі має майже міфічний статус – як Ель Чапо чи Пабло Ескобар. Його підозрюють у тому, що він очолює болгарську організовану злочинну організацію та займається контрабандою наркотиків. Стосовно нього та його соратників проводили розслідування щодо збройного пограбування, контрабанди наркотиків і вбивства, але його ніколи ні за що так і не засудили.

ФОТО,INTERPOL / Свого часу щодо Такі видали “червоне повідомлення” Інтерполу

“Коли ми говоримо про Такі – то він голова мафії в Болгарії. Він надзвичайно впливовий”, – каже колишній заступник болгарського міністра Іван Христанов, який у 2022 році розслідував звинувачення в тому, що Такі керував злочинною мережею за допомогою корумпованих чиновників – і він вважає, що так і було.

“Такі – це привид. Ви ніколи його не побачите. Ви про нього лише чуєте. Він розмовляє з вами через інших людей. Якщо ви не послухаєтеся, ви просто зникнете з землі”, – вважає він.

“Єдина людина, яка може захистити її [Ігнатову] від усіх розслідувань, зокрема й з боку іноземних відомств, – це Такі”, – каже Христанов.

BBC написала уряду Болгарії щодо звинувачень стосовно корумпованих чиновників, але відповіді не отримала. Прокуратура столиці Софії заявляє, що “не покриває злочини та осіб, які, можливо, вчинили злочини”.

Вважають, що Такі зараз живе в Дубаї, де Ігнатова купила розкішний пентхаус і де на її банківські рахунки надійшли десятки мільйонів доларів від шахрайства OneCoin.

Хоча невідомо, як познайомилися Такі та Ігнатова та чи був він пов’язаний з OneCoin від самого початку, багато джерел стверджують, що між ними були тісні особисті стосунки та що він був хрещеним батьком її дочки.

Одне болгарське джерело, близьке до Ігнатової, розповіло BBC, що вона, можливо, платила Такі до 100 000 євро на місяць за захист.

Існують також інші фінансові зв’язки між Ігнатовою та Такі.

У документах Європолу згадується складна угода з продажу земельної ділянки на узбережжі Чорного моря в Болгарії, яка пов’язує одну з компаній Ігнатової з дружиною Такі.

Документи секретної поліції передав BBC Френк Шнайдер, колишній шпигун і радник Ігнатової, який відтоді зник.

Він розповів нам, що його колишній бос працює з “шахраями” та “бандитами”.

Через кілька місяців після розмови з ВВС Френк Шнайдер також зник

Коли ми брали інтерв’ю у Шнайдера в його будинку у Франції, він перебував під домашнім арештом, очікуючи екстрадиції до США у зв’язку з шахрайством OneCoin. Однак він не був готовий називати імена.

“Я не буду казати вам, хто, тому що у мене є сім’я… Це справжня серйозна організована злочинність”, – казав він.

Але зрештою захисник Ігнатової міг перетворитися на агресора.

У 2022 році болгарський журналіст-розслідувач Дімітар Стоянов і його колеги з видання новин bird.bg, що займається розслідуваннями, отримали поліцейський звіт, який знайшли в будинку вбитого болгарського поліцейського.

У документі поліцейський інформатор розповідає, як випадково почув п’яного зятя Такі, який сказав, що Ігнатову вбили за наказом Такі наприкінці 2018 року, а її тіло розчленували та скинули з яхти в Іонічному морі.

Стоянов каже, що такий варіант був “дуже імовірним”.

Автентичність поліцейського документа підтвердили болгарські офіційні особи, й численні злочинні спільники Такі вірять у теорію про те, що він доручив її вбити, каже Стоянов.

Однак ВВС не змогла незалежно перевірити це твердження.

Аргументація спільників полягала в тому, що розшукувана Ігнатова стала тягарем для Такі, який хотів знищити свої зв’язки із шахрайством OneCoin.

Серед цих спільників був Красімір Каменов, відомий як Куро, якого розшукує Інтерпол за звинуваченням у вбивстві.

Стоянов каже, що Куро повідомив йому, що чув, як Такі обговорював свій злочинний бізнес у присутності Ігнатової, і коли Куро запитав Такі, чи варто це було робити, Такі відповів: “Не хвилюйся, вона вже вважай що мертва”.

Куро також стверджував, що спілкувався з ЦРУ про Такі, зокрема про звинувачення в тому, що Такі замовив вбивство Ігнатової. Джерела, близькі до Куро, підтвердили ВВС, що ця зустріч відбулася наприкінці 2022 року.

У травні 2023 року Куро вбили в його будинку в Кейптауні разом із дружиною та двома іншими людьми, які на нього працювали. Поліція Південної Африки досі шукає убивць, але колишній заступник міністра Болгарії Христанов вважає, що вбивство Куро пов’язане з Такі.

“Деяких людей довелося прибрати, тому що вони занадто багато знали про Такі, – каже він ВВС. – Це була якась публічна страта, яка більше нагадувала попередження – будьте обережні, з ким маєте справу”.

Дімітар Стоянов каже, що після публікації звинувачень у вбивстві Ігнатової йому та його колегам погрожували вбивством, що змусило його тимчасово покинути Болгарію – вчетверте за його кар’єру.

Стоянов не стверджує, що знає мотив імовірного вбивства, але документи про власність свідчать – і очевидці також про це кажуть – що після зникнення Ігнатової низку її болгарських маєтків тепер використовують люди, пов’язані з Такі.

Докази свідчать про те, що особняки Ружі Ігнатової тепер використовують люди, пов’язаними з Такі

Такі ніколи не арештовували за звинуваченнями у вбивстві Ігнатової. Її тіло так і не знайшли, і слідчі кажуть, що у них недостатньо доказів, щоб притягнути його до відповідальності.

Але колишній слідчий податкової Річард Рейнхардт вважає, що Ігнатова, швидше за все, мертва. Хоча він не бачив жодних доказів зв’язку її смерті з Такі, він каже, що це дуже схоже на те, як діють наркокартелі.

“У злодіїв немає честі… знаючи, наскільки жорстокими є картелі, якби [Такі] вважав, що вона становить для нього загрозу… він, ймовірно, убив би її замість того, щоб бути спійманим”, – вважає він.

BBC написала адвокатам Такі щодо звинувачень у цьому розслідуванні, але відповіді не отримала.

У 2022 році Ружу Ігнатову внесли до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців ФБР, де вона залишається й досі.

Команда BBC, яка створила подкаст The Missing Cryptoqueen, отримала різну інформацію про місцеперебування Ігнатової після ймовірного вбивства, включно з подробицями невдалої поліцейської операції в Греції з метою її арешту в 2022 році.

Цілком можливо, що чутки про її смерть – це просто ще один блискучий маневр, щоб збити всіх з пантелику.

Якщо це так, то з роками їй, імовірно, буде дедалі важче переховуватись.

“У якийсь момент це нагадуватиме твердження про те, що Елвіс Преслі досі живий… Це малоймовірно”, – каже Христанов.

За словами Рейнхардта, ФБР “не тримає людей у ​​списку десяти найбільш розшукуваних злочинців заради розваги”. Але людей із нього видаляють лише за наявності “переконливих доказів”, що вони мертві. А з огляду на обставини, з Ружею Ігнатовою цього може ніколи не трапитися.

А це означає, що принаймні нанаразі криптокоролеву Ружу Ігнатову досі продовжують шукати.

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Джерело: BBC