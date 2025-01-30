Тихий вбивця. Як лікар-аферист Василь Чайка з мільйонними переглядами в соцмережах за великі гроші відмовляє людей від лікування

Псевдо-лікар Василь Чайка заробляє на онкохворих, переконуючи їх відмовитися від традиційного лікування та надаючи консультації по 15 тисяч гривень за годину. «Рак — це не хвороба», «Діабет придумали фармацевти», «Хімієтерапія — це бізнес». Такі наративи на своєму YouTube-каналі озвучує так званий лікар Василь Чайка. Охоплення його відео вимірюються мільйонами, а самого «спеціаліста» кличуть на ефіри в національні медіа.

Його методи «лікування» раку базуються на псевдонаукових теоріях про те, що хвороба виникає через «конфлікти й переживання». А єдина офіційна спеціалізація Чайки взагалі не пов’язана з онкологією, зазначає hromadske.

Василь Чайка, 38 років. Народився на Вінниччині. Закінчив педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Пройшов курси клінічної вертебрології та багаторівневої медичної реабілітації. Два роки був педіатром Гайсинської районної дитячої лікарні. А втім, з державного сектору швидко пішов у приватний. Сім років працював у фармакологічній компанії. Після цього дійшов висновку, що фармбізнес — це мафія. Останні 10 років «навчає методів відновлення здоров’я та звільнення від фармакологічного рабства». У 2018-му відкрив у Києві реабілітаційний центр Chaika Clinic.

До hromadske звернулася Аліна, донька жінки, у якої лікарі діагностували онкологію грудей. За рекомендацією знайомих вона вирішила записатися на прийом до Василя Чайки.

«Про нього мені мама вже давно говорила. Спочатку, схоже, її сестра знайшла того лікаря. Вони двоє дуже вірять тому, що він розказує. У мами діагностували рак, і вона, довіряючи цьому лікарю, записалася на консультацію за 15 тисяч гривень. Він відмовив її від лікування, від хімієтерапії. По суті, нічого нормального не сказав, нічого корисного, це просто афера на здоров’ї людей», — розповіла журналістам Аліна.

Василь Чайка надіслав пацієнтці сумнівну «методичку» з лікування. Прикметно, що російською мовою. У ній походження раку Чайка пояснює «переживаннями жінки про гніздо та родину, конфліктом із партнером. І що довше триватиме цей конфлікт, то більшою буде пухлина». Власне, жодних методик лікування там немає.

Василь Чайка надіслав пацієнтці сумнівну «методичку» з лікування

А ось як Чайка пояснив суть онкології нам в інтерв’ю:

«Поки медицина буде переконувати в тому, що ділення клітин є поганим (бо так вигідно іншим, хто за цим усім стоїть), то люди житимуть у такому сприйнятті. А вам складно це зрозуміти. Людина живе в ілюзії небезпеки, а вашому мозку все одно, реальна ця ситуація чи віртуальна».

Так само в нашій бесіді Чайка наводив приклади дивовижного зцілення. Зокрема, нібито завдяки його методиці у п’ятирічної дитини начебто зникла саркома — злоякісна пухлина, яка швидко розвивається і рано метастазує.

«Коли мама це зрозуміла й запитала, що робити, я сказав: дивіться, робити вам треба так. Це вже минуло майже три роки. Хлопчик бігає, грається, стрибає, грає у футбол. Ну або (можна було — ред.) сказати, що він смертельно хворий, завезти в лікарню його — і він би не вижив. Був би, як це нам показують фейсбуки, лисий з карточкою “ПриватБанку” — спасіть, поможіть».

А от жінка, яка після консультації Чайки пішла в лікарню, так би мовити, до традиційних лікарів, нібито померла. І за його словами, винна у цьому саме медицина, а не хвороба чи втрачений час.

Василь Чайка / hromadske

«А причиною смерті була не онкологія. Причина смерті — це введення морфіну, тому що морфій паралізує роботу нервової системи та кишківника. Це ускладнення. Тому що лікаря навчили дивитися на онкологію як на якусь заразу, яку треба прибрати. Він не має клінічного мислення, про яке говорять у медичному університеті. Його вчать протокольного лікування — і все. То чим він відрізняється, наприклад, від людини, яка на касі просто пікає товар, робить рутинну роботу? Нічим», — говорить Василь Чайка.

Аліниній мамі пощастило більше — донька переконала її звернутися до спеціалістів. І після хімієтерапії у жінки нині — ремісія хвороби.

З проханням прокоментувати тези та поради Василя Чайки на мільйони переглядів ми звернулися до доктора медичних наук Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України Віктора Досенка.

Віктор Досенко / hromadske

«Я дивлюся на цей жах, бачу колосальну кількість переглядів… Він прекрасно перемішує правдиву медичну інформацію з неймовірною маячнею на рівні дебюту шизофренії. На цьому етапі це лікарський злочин. До думки цього лікаря дослухаються і, можливо, якщо він здається їм авторитетом, роблять саме так: ігнорують рекомендації фахівців чи зовсім не йдуть до них. Звісно, що рак сам собою ніколи не зникне, якщо його не лікувати. Він буде прогресувати, і ці люди помруть», — пояснив Віктор Досенко.

Гроші, росіяни та медична ліцензія

Початок повномасштабного вторгнення став «золотою добою» для Василя Чайки. Ось він сам прямо про це каже в одному зі своїх численних інтервʼю:

«Коли почалася ця війна, чимало людей зрозуміли, про що я говорю впродовж останніх 20 років. Тобто що стан, який називають хворобою, виникає через шокову негативну подію. Пацієнтів побільшало в рази».

А втім, реалії війни Чайка трактує по-своєму. Точніше, дуже наближено до того, що у вигляді ІПСО нам намагаються нав’язати росіяни.

«За кого (я маю воювати — ред.)? За мільйонера чи за політика? За кого? Тому дуже складно в умовах, у яких ми живемо, давати правильні відповіді. І причина війни завжди — не ми з вами, тому що я не розпочинав цю війну. Це політики, їхні договірняки. Вони мають адміністративний ресурс і використовують його для досягнення своїх цілей», — каже Чайка.

І ця позиція навіть не викликає здивування, якщо дослідити його біографію до повномасштабного вторгнення. До 2020 року Василь Чайка співпрацював із росіянами й активно вів сторінку в забороненій соцмережі «Вконтакте» виключно російською мовою, де призначав зустрічі за московським часом. Війна на той момент тривала вже 7 років.

Василь Чайка співпрацював із росіянами й активно вів сторінку в забороненій соцмережі «Вконтакте» виключно російською мовою / hromadske

У 2019-му їздив виступати на конференцію в Мінську разом з росіянами. У 2021-му через ковід, якого, за версією «лікаря», не існує, цю ж конференцію проводили онлайн. Доповідачі — знову росіяни та білоруси.

Інший семінар у Білорусі, який повністю мав проводити Чайка, мав відбуватися з 28 лютого по 2 березня 2022 року. Але він туди не потрапив, бо… «політики не домовились».

Ще до початку повномасштабного вторгнення у Чайки був свій кабінет і прийом клієнтів віч-на-віч. У будівлі державної поліклініки столиці на Оболоні. На сайтах за цією адресою фігурувала назва «Реабілітаційний центр Chaika Clinic». Проте в реєстрах такої організації просто не існує. За тією ж адресою була «Вища школа здоровʼя» . Вартість курсів там — від 11 000 до 150 000 гривень.

Після початку великої війни клініки Василя Чайки, як і його «Школи здоров’я», не існує офлайн — усе перенеслося в інтернет.

«Просто сидіти як лікар у поліклініці та приймати я просто фізично не можу — я зайнятий постійно. Наприклад, ви укладаєте договір з лікарем і приходите до нього, знаєте? Те саме роблю я, тільки без договору. Я маю медичну ліцензію», — говорить Василь Чайка.

Тобто жодних договорів зі своїми пацієнтами він не підписує. Тому жодних зобовʼязань, а відповідно й жодної відповідальності у разі негативних наслідків, чекати не варто.

А що там зі згаданою ліцензією? Чи може один фахівець одночасно спеціалізуватись на питаннях раку, сліпоти, суглобів, артритів, серцевих хвороб, склерозів та взагалі будь-чого?

Диплом про медичну освіту «лікаря» — це спеціаліст із напряму педіатрія. Усі інші документи про кваліфікацію на сайті Чайки — це 5-денний тренінг у Вінниці з реабілітології від американських лікарів , 250 годин курсу аюрведичного центру з Індії та російська Школа остеопатії.

hromadske

У відкритому реєстрі МОЗ є інформація про видачу ліцензії на послуги реабілітації у 2020 році. І це все. Нічого іншого лікувати за законом Чайка просто не має права.

«Коли подаєш документи на ліцензію, то вказуєш, яка в тебе спеціалізація чи за якими професіями ти будеш провадити діяльність. Не можна, маючи одну чи дві спеціалізації та одну ліцензію, надавати медичну допомогу або консультувати з усіх напрямів. Це пряме порушення основ законодавства України про охорону здоров’я, ліцензійних умов для здійснення господарської діяльності з медичної практики та кваліфікаційних характеристик», — пояснила нам юристка БФ «Пацієнти України» Анастасія Пампуха.

Авторка: Інна Попович, журналістка-розслідувачка

Джерело: hromadske

Від УК:

У цій ситуації ми бачимо дуже серйозну і небезпечну практику. Поширення неправдивої медичної інформації та відмовляння людей від науково доведеного лікування раку може призвести до летальних наслідків.

Такі дії можна розглядати як надзвичайно шкідливі, оскільки:

Відмова від своєчасного лікування онкології значно знижує шанси на одужання. Висока вартість консультацій (15000 грн/год) вказує на фінансову експлуатацію вразливих людей. Поширення дезінформації про діабет та інші серйозні захворювання може зашкодити багатьом пацієнтам. Використання національних медіаплатформ надає цій небезпечній дезінформації додаткової легітимності.

В Україні такі дії можуть підпадати під кримінальну відповідальність за статтею 138 ККУ (Незаконна лікувальна діяльність) та статтею 190 (Шахрайство). Нагадуємо це правоохоронним органам та Міністерству охорони здоров’я України.