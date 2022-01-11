В российской армии новый вид дедовщины — преступники вышли из казарм и нашли новых жертв

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В российской армии новый вид дедовщины - преступники вышли из казарм и нашли новых жертв

На сайте российского издания URA.RU вышла статья в которой приведены систематические примеры того, как российские военнослужащие (солдаты и офицеры среди которых были и участники боевых действий) становились жертвами местных криминальных элементов и этнических групп, которые собирали с них дань на постоянной основе. 

В российской армии новый вид дедовщины

В российской армии побеждены казарменные хулиганы, которых часто называли «дедами». Об этом рапортуют в Минобороны, но не замечают трансформации в дедовщину нового типа, о которой говорят, особенно, в дальних гарнизонах типа кемеровской Юрги. Там процветает рэкет со стороны криминала, который часто связан с командованием. Мафии платят как контрактники, так и офицеры, а воевавшие в Сирии вообще находятся в отдельном списке вымогателей.

Город Юрга на севере Кемеровской области известен тем, что в его окрестностях расквартированы три войсковые бригады. Городок, по сути, являются градообразующим предприятием для 80-тысячного муниципалитета и — кормовой базой для местного криминалитета. Мафиози, которых местные знают в лицо, давно и системно занимаются поборами со всех, c кого можно. Частный случай только подтверждает бытующую общероссийскую практику, говорят опрошенные URA.RU собеседники. Они же сравнивают новое явление со старой дедовщиной.

Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан

Кемеровские военные годами отдают дань местному криминалитету

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Блатные наедут»

В один из ноябрьских дней 2020 года к Сергею (имя изменено — ред.) — военнослужащему воинской части № 59361 в Юрге, обратился его коллега прапорщик Жуковский (фамилия изменена — ред.). Он попросил одолжить ему 28 тысяч рублей, рассказав, что у него сложилась критическая ситуация и ему не хватает денег, чтобы обеспечить семью. Сергей согласился помочь сослуживцу. При этом деньги он должен был перевести не самому Жуковскому, а некоему Михаилу (настоящее имя Мударис Тартыков) — он должен был позвонить Сергею в этот же день и сказать, куда переводить деньги.

«Тот самый Миша действительно позвонил, сообщил номер банковской карты, куда я должен был перевести деньги. Тогда я не обратил особого внимания на то, что деньги, которые у меня просил Жуковский, я перевел неизвестно кому. Однако чуть позже этот же Миша вновь позвонил мне и начал откровенно вымогать деньги. Якобы я должен ему за какие-то слова, сказанные в его адрес и адрес других людей. Если же я с ним не рассчитаюсь, то со мной разберется либо он, либо приедут некие «блатные» из Кемерово.

Он запугивал и угрожал своими связями в правоохранительных органах Юрги, в командовании нашей части и даже ФСБ. Предупреждал меня, что жаловаться мне никуда не стоит. Якобы это все равно не поможет и у него везде все схвачено», — рассказывает Сергей.

После того как Сергей перевел вымогателю деньги еще раз, последний не остановился и требовал выплаты регулярно в течение нескольких месяцев. Причем вымогатель не всегда действовал лишь угрозами и запугиванием, а иногда и просто просил помощи якобы для своей матери. Однажды военный намекнул о своей беде в разговоре со своей знакомой девушкой, проживающей в Юрге. Та выяснила номер Тартыкова и позвонила ему, пригрозив заявлением в полицию. После этого Мударис начал требовать с Сергея возместить ему моральный ущерб за этот звонок. Если тот ему не заплатит, то Тартыков обещал покалечить и даже убить, как самого Сергея, так и его знакомую вместе с ее ребенком. В распоряжении URA.RU есть запись телефонного разговора, на котором отчетливо слышно, как некий мужчина угрожает расправой Сергею и его знакомой.

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Мударис Тартыков

Мударис Тартыков

По словам Сергея, прапорщик Жуковский, который фактически передал его контакты Тартыкову, также платил дань. В схему рэкетира военный попался во время перепалки между Тартыковым и командиром батареи Жаровым (фамилия изменена), произошедшей в ноябре возле казармы, то есть на территории войсковой части. Прапорщику пришлось вступиться за офицера — командира батареи Жарова (фамилия изменена — ред.), у которого была встреча с вымогателем. «Именно тогда Тартыков и начал взыскивать с Жуковского 30 тысяч рублей. Угрожал ему, что знает, где живет его семья, график работы, номер части, ее подразделение и командиров. Если же Жуковский кому-то пожалуется, то сумма вырастет, как минимум, вдвое. Понятно, что коллега испугался и решил занять денег у меня, тем самым просто сдав мои контакты вымогателям», — рассказывает Сергей.

К слову, и сам командир батареи Жаров длительное время находился на «крючке» у мафиози.

Артиллерист регулярно ездил в командировки в Сирию и зарабатывал там неплохие деньги, поэтому являлся для вымогателей «лакомым кусочком».

Тартыков с приятелями регулярно дежурили на автомобиле возле его дома и угрожали семье офицера. Вымогатель публично хвастался, что ему платили многие военные, регулярно командировавшиеся в Сирию. Такие у него были на особом счету и нередко после командировки отдавали ему крупные суммы денег, утверждает Сергей.

Дань собирают даже с военных командирующихся в Сирию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дань собирают даже с военных командирующихся в Сирию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один из военнослужащих гарнизона по имени Антон стал жертвой вымогателей также по наводке одного из сослуживцев. По словам самого пострадавшего, осенью 2020 года Антона и его сослуживца пригласил в гости другой их коллега. Когда они пришли на квартиру, там уже сидело несколько молодых людей. Чуть позже к ним присоединился некий Клюев, который сразу же начал предъявлять претензии к одному из молодых людей, находившихся в комнате. Он требовал с него сумму свыше 100 тысяч рублей. После этого Клюев переключился на двух контрактников — Антона и его коллегу.

«Он начал нас запугивать, говорил, что в этой квартире хранились какие-то „левые“ патроны. Угрожал нам, что нас сейчас в этой квартире изобьют. Угрозы он аргументировал применением физической силы. Затем он заставил нас подержать в руках боевые патроны и сказал, что теперь мы должны ему денег, иначе он отдаст патроны полиции, а на них остались наши отпечатки пальцев. Изначально с нас потребовали 20 тысяч рублей. У нас отобрали сотовые телефоны, заперли в квартире, где мы провели следующие сутки. Лишь на следующий день нас отпустили, и мы перевели деньги этому Клюеву. Затем Клюев и его друзья много раз требовали с нас деньги под разными предлогами, а однажды и вовсе вломились к нам в квартиру с разборками», — рассказал Антон в телефонном разговоре с Сергеем. (Запись разговора есть в распоряжении URA.RU).

«Мандарин», он же Миха-медведь

Тартыков был отпущен на свободу после нескольких месяцев в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тартыков был отпущен на свободу после нескольких месяцев в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мударис Тартыков личность в Юрге довольно известная. Уроженца близлежащей деревни Зимник в городе знают под кличками «Мандарин» или Миха-медведь. По Юрге он беспрепятственно ездит на тонированном автомобиле без номеров, который в городе знаком едва ли не каждому второму жителю. Насколько известно главе ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлане Голуб, с чьей подачи эта история и получила огласку, Тартыков обложил данью не только военнослужащих в Юрге, но и своих соседей.

Собеседники URA.RU говорят, что Тартыков занимается поборами с военнослужащих как минимум с 2017 года. У него якобы даже есть целый список из почти сотни военных, которые регулярно платят ему дань.

Суммы, которые Миша-медведь зарабатывает на военнослужащих, исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей ежемесячно.

Когда история с Сергеем и другими служащими получила огласку, на Тартыкова и его подельников было возбуждено уголовное дело. В феврале 2021 года банду отправили в СИЗО, однако уже в декабре тонированный автомобиль без номеров, за рулем которого сидел Тартыков, вновь стал разъезжать по улицам Юрги, и, по словам местных жителей, несколько раз был замечен на территории военной части.

Происходящее в Юрге заставляет подозревать, что у Мудариса Тартыкова действительно серьезные связи в силовых структурах, а может быть и Кемеровской области, говорит Светлана Голуб. По словам же Сергея, во время его службы по военной части ходили упорные слухи о том, что Тартыков связан с командованием части и даже помогал кому-то из начальства в поиске угнанной машины. Во всяком случае, сам Тартыков, вымогая деньги у военнослужащих, неоднократно бравировал своими связями в командовании юргинского гарнизона.

Проклятое место

Военная часть в Юрге пользуется дурной славой в военной среде. По словам одного из военных, прослужившего в Юрге шесть лет, отправка туда среди контрактников считается ссылкой, а саму часть прозвали «проклятым местом». В городе поборами с контрактников занимаются многие местные жители от представителей криминалитета до этнических группировок.

Еще один из источников, знакомых с положением дел в Юрге, утверждает, что во время его службы каждое 10-е число месяца у КПП военной части дежурили машины с крепкими молодыми людьми, которые поджидали служащих по контракту.

В этот день в армии выдают довольствие. Несогласных платить могли вывезти в лес, избить, унизить и записать унижения на камеру, а затем шантажировать. Военных также подставляли с помощью девушек легкого поведения. Доходило до того, что некоторых служащих избивали прямо на КПП военной части.

По словам Светланы Голуб, система поборов с военнослужащих сложилась во многих регионах России. Например, на контрактниках наживается криминалитет в Улан-Удэ и других частях Забайкальского края. Известны резонансные случаи вымогательств в Приморском крае. В 2019 году силами ФСБ была разгромлена этническая группировка, которая на протяжении нескольких лет грабила и вымогала деньги у военнослужащих Челябинской области. Аналогичные инциденты имели место в Уссурийске и даже далеком Фокине, где базируется Тихоокеанский флот РФ.

«Примечательно, что сами военнослужащие относятся к вымогательству, как к некой данности. Даже, когда мы разбирали ситуацию в Юрге, среди некоторых военнослужащих проскакивали высказывания в духе, что платят все и не только в Юрге, но и других регионах. В какой-то момент это стало нормой в военной среде. При этом военнослужащим в такой ситуации просто не к кому обратиться. Поскольку вымогательством занимаются гражданские лица, то это уже не попадает под военную юрисдикцию, а в правоохранительные органы у военных обращаться не принято. Считается, что выносить сор из избы неправильно. Фактически военные остаются наедине со своими проблемами, ведь они не могут обратиться ни к командованию, ни в правоохранительные органы. Им приходится лишь исправно платить вымогателям и вовлекать в эту систему своих коллег. Все это, в свою очередь, приводит к печальным последствиям, моральной подавленности служащих и случаям суицида», — говорит глава АКСМ.

Старые новые «деды»

Фактически в России сложилась устойчивая система новой дедовщины, когда в качестве «дедов» выступают не старослужащие, а обычные гражданские лица, проживающие в населенных пунктах близ военных частей. Местные объединяются в группы и с помощью различных ухищрений — от шантажа до угроз вымогают деньги у контрактников.

Военные же готовы молча принимать эти условия, поскольку боятся огласки и увольнения, подытоживает Голуб.

Согласен со Светланой Голуб и член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. «Вымогательство с контрактников на дальних гарнизонах — это довольно типичная картина для России. Случаев, когда местный криминалитет фактически обкладывает данью военнослужащих, на моей памяти было несколько. Картинка везде типичная — ждут прямо возле КПП в день получки, угрожают расправой, шантажируют, а могут и голову проломить. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся, чтобы их снимали во время передачи денег, опасаются за свои семьи», — говорит Виктор Баранец.

Официальных ответов на вопросы о происходящем в Юрге и вокруг военного городка — нет. Местная полиция отправляет журналистов в кемеровский главк СК, а оттуда вопросы переадресуют в СКР, в Москву. В пресс-службе ЦВО, в чьем подчинении находится юргинский гарнизон, заявляют, что не комментируют действия правоохранительных органов, но в подобных случаях разбираются. URA.RU направили запросы и готово предоставить всю имеющуюся распоряжении редакции информацию, включая все имена, заинтересованным силовикам. Агентство готово дать слово как Мударису Тартыкову, так и остальным лицам, фигурирующим в публикации.

Автор: Дмитрий Григорьев; URA.RU

В контексте этой публикации волонтеры InformNapalm напоминают читателям о военных из бригад, дислоцированных в городе Юрга, которые участвовали в агрессии против Украины. 

Российские военные из Югры в OSINT расследованиях InformNapalm

Интересно, что российские военные 120-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады (в/ч 59361) и 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 21005) неоднократно попадали в фокус OSINT-расследований сообщества InformNapalm как участники агрессии против Украины и боевых действий в Сирии.

в/ч 59361

К примеру, в 2016 году волонтеры InformNapalm обнаружили, что военные 120-й артиллерийской бригады ВС РФ были причастны к агрессии против Украины.

Так в 2016 году Российская Федерация отрицала участие в сухопутной операции в Сирии и заявляла о якобы исключительно воздушной составляющей. При этом волонтеры InformNapalm обнаружили, что военнослужащие указанной бригады фиксировались на подступах к сирийской Пальмире. В 2017 году мы также публиковали данные о военнослужащих бригады, награжденных за участие в боевых действиях в Сирии.

в/ч 21005

Относительно военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ волонтеры InformNapalm собрали еще больше доказательств, систематизированных в 11 OSINT-расследованиях.

К примеру, в 2015 году волонтеры установили, что контрактники 74-й ОМСБр РФ воевали на Донбассе под прикрытием так называемого «батальона ЛНР «Хулиганы».

В 2016 была идентифицирована группа танкистов 74-й бригады. По результатам проведенной работы были опознаны десять из тридцати танкистов тактической группы этого военного соединения, воевавших на Донбассе.

А в 2017 была  идентифицирована группа военнослужащих минометной батареи 74-й ОМСБр ВС РФ, также воевавших на Донбассе.

Вывод

Интересно, что с 2017 года российский криминалитет и этнические группировки стали активно собирать дань с солдат и офицеров российской армии, выполнявших боевые задания за пределами Российской Федерации, в Украине и Сирии.

Офицеры российской армии сами становятся заложниками криминальных схем и шантажа и втягивают в эту систему все больше своих подчиненных и сослуживцев.

Во многих регионах России и работники правоохранительных органов, и работники ФСБ РФ вовлечены в схему сбора дани с военнослужащих российской армии, потому что те регулярно ездят в командировки, зарабатывают на войне значительные средства, поэтому становятся «лакомым куском» для вымогателей.

В то же время, среди самих военных РФ такая система сбора дани криминалитетом воспринимается как устоявшаяся тенденция, поэтому жаловаться решаются далеко не все. И практически никто не сопротивляется, потому что боятся за свою жизнь и здоровье.

Парадокс, но ехать воевать против украинцев или сирийцев для российских солдат и офицеров кажется менее опасным, чем воевать за свои права против криминалитета в самой России.

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