История «самого дерзкого преступника Беларуси»: сбежал из суда, отобрав пистолет у конвоира, и годами был в бегах

«Самый дерзкий преступник Беларуси» — такую характеристику беларуса Сергея Богдашова придумали не журналисты, а государственный телеканал ОНТ. Но факты из биографии мужчины действительно соответствуют этому определению: наглое воровство под носом у хозяев, украденные машины и другие ценности, побег из квартиры с четвертого этажа по веревке, нападение на конвой и вишенка на торте — захват в заложники руководителя ИВС и последующий успешный побег из изолятора. В издании ЗЕРКАЛО вспоминали историю этого преступника.

Старт воровской карьеры

Сергей Богдашов родился в 1978 году в поселке Елизово Осиповичского района Могилевской области. О его детстве и юности известно немногое. Отец погиб, когда тот был еще ребенком. После окончания школы Богдашов поступил в медучилище, но потерял интерес к профессии и бросил учебу. Отслужил в войсках ракетной артиллерии, вернулся на гражданку, однако так и не устроился на работу. Первый раз его осудили за кражи в 26 лет, в 2004-м. Затем снова — в 2007-м. Оба раза мужчину отправляли на «химию». Вернувшись, он продолжал заниматься прежним «ремеслом».

Богдашов в основном «работал» по ночам: наличие в домах хозяев его не пугало, а скорее, наоборот, раззадоривало. В негласных беседах беларусские силовики позже отмечали его незаурядную подготовку к преступлениям — по некоторой информации, мужчина изучил много литературы по криминалистике.

О том, как вор попадал в закрытое жилье, можно найти информацию в приговоре российского суда (о самом процессе мы еще расскажем позже): «На столбе возле забора он увидел две камеры наружного наблюдения. Богдашов обнаружил возле забора палку, которой, с целью не быть обнаруженным <…>, перенаправил две камеры наружного наблюдения вверх, чем исключил фиксацию ими территории, огороженной забором. Затем Богдашов перелез через забор на территорию указанного приусадебного участка».

Сергей Богдашов, 2014 год. Фото: naviny.by

Также преступник интересовался чужими машинами. Богдашов признавался сотрудникам милиции, что угонять авто, соединяя провода в системе зажигания, ему не интересно. Зато ему нравилось действовать в условиях повышенного риска, когда им управлял «некий спортивный азарт». По его словам, совсем другое дело — забраться в богатый дом, когда его хозяева спят, и найти место, где лежат деньги, документы, ключи от автомобиля. Например, однажды он украл новую «Ауди» с охраняемой стоянки в Марьиной Горке: влез в здание (вероятно, речь о помещении охраны) и нашел нужные ключи. В Узденском районе он попытался попасть в четыре гаража — три из них были не заперты, поэтому угнать автомобили не составило проблемы.

При этом всем Богдашов соблюдал абсолютную осторожность: работал в перчатках и менял обувь после каждой кражи. Также ему очевидно сопутствовало везение. Однако постепенно кольцо вокруг вора сжималось. Летом 2008 года он попал на камеру наружного наблюдения в Узде, когда снимал в банкомате деньги с украденной карточки. А уже в сентябре его задержали. На тот момент преступника подозревали более чем в десяти кражах. Впоследствии следствие смогло доказать около полусотни эпизодов — а в реальности их, возможно, было еще больше.

Добавим, что Сергей выносил дорогие украшения, деньги, аппаратуру, инструменты, велосипеды, одежду, мобильные телефоны, алкоголь. Чаще всего он «чистил» коттеджи в Витебске, а также в Витебской и Минской областях.

Нападение на начальника ИВС и побег из суда

Но по-настоящему прославила преступника история, случившаяся в Жодино 29 мая 2009 года. В тот день Богдашова под конвоем привезли в суд, поместили там в камеру для задержанных. Затем провели в зал судебных заседаний. Прокурор запросил для него десять лет колонии. Сергей выступил с последним словом, в котором раскаялся в своих поступках. Суд удалился в совещательную комнату, а обвиняемого под конвоем отправили обратно в камеру.

В вещах преступник привез с собой металлическую ручку от шкафчика, которая отвалилась в изоляторе, — он сделал из нее заточку. Почему его должным образом не обыскали перед конвоированием, так и осталось загадкой. Достав ручку из своих вещей, Сергей попросился в туалет. К тому времени рядом с ним находился лишь Олег Ш., начальник Жодинского ИВС (журналисты не упоминали его фамилию). «Я открыл дверь камеры, и мне сразу в голову стали наноситься удары, — рассказывал тот. — Просто градом. Я защищался. В какой-то момент увидел в руке Богдашова что-то вроде штыря. Этой рукой он наносил мне удары в живот, грудь. Штырь попадал также в кошелек, который был в левом нагрудном кармане. После одного из ударов у меня потемнело в глазах… Богдашов взял мое табельное оружие. Наставил на меня пистолет, потребовал вторую обойму. Я достал, бросил на стол. Он открыл камеру, сказал „заходи“, закрыл дверь и ушел».

Все эти события происходили около 14.40. В итоге Богдашов завладел пистолетом Макарова с 16 патронами. Он предложил уходить с ним заключенному из соседней камеры. Тот отказался и после бегства вора освободил конвоира.

Как раз в то время в суде находилась и мать преступника, которая до этого передала сыну пакет с продуктами, после чего в коридоре дожидалась вынесения приговора. В какой-то момент она услышала за дверью шум. «Кто-то кричал: „Стой! Успокойся! Что ты делаешь?“ Когда я подошла к двери, оттуда вышел мой сын Сергей. Он закрыл дверь на ключ, в руке держал пистолет. Я схватила его руками, говорила, чтоб одумался. Но сын ответил, что терять ему нечего, и побежал к выходу, а потом — в сторону железной дороги», — вспоминала женщина.

«Был одет: байка с капюшоном серого цвета и красными вставками, джинсы синего цвета, на ногах кроссовки черного цвета на „липучках“. При себе имеет шарф с логотипом одного из беларусских футбольных клубов. Особые приметы: на шее имеются следы от борьбы в виде царапин и гематом. Имеет навыки владения приемами рукопашного боя, агрессивен, при задержании будет оказывать сопротивление. Хорошо входит в контакт, общителен», — сообщалось в распространенной милицейской ориентировке.

Объявление о поиске Сергея Богдашова. Фото: архив TUT.BY

Кстати, побег не помешал суду вынести Богдашову приговор за кражи: восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вдобавок в отношении преступника завели ряд уголовных дел: за побег, нападение на сотрудника милиции и завладение оружием. За поимку мужчины объявили вознаграждение. 1 июня 2009 года беларуса, который к тому времени, скорее всего, покинул страну, объявили в межгосударственный розыск, он проходил по базам Интерпола. Однако Богдашов как в воду канул.

Как позже выяснилось, он почти двое суток прятался в подвале одного из жодинских домов, а потом с пистолетом подался в лес. Позже на суде Сергей признался, что использовал бы оружие, если бы его загнали в угол. К счастью, кровь тогда не пролилась. 4 июня 2009 года беглец случайно вышел из леса к деревне Прилепы Смолевичского района. «Хотел покушать, найти новую одежду. Изначально плана не было, все произошло спонтанно. В доме был один человек. Он пошел отдыхать, и я зашел, взял деньги, паспорт гражданина России, ключи от машины и в тот же день уехал на ней в Псков», — вспоминал он.

Кстати, за побег Богдашова осудили того самого начальника ИВС. За служебную халатность мужчина получил четыре года «химии», а также лишился права занимать определенные должности сроком на три года.

Ампутация ноги и охота по городам России

Пока начальник ИВС отбывал наказание, Богдашов разгуливал на свободе и продолжал свои «подвиги» в России. Первое время он промышлял в Псковской области, где совершил серию краж из элитных домов. В них Сергей заходил через незакрытые окна либо пробирался через гаражи, при этом передвигая камеры наружного наблюдения так, чтобы не попасть в объектив.

В Пскове он дважды покидал обворованные дома на автомобилях владельцев. В одном из случаев уехал на «Мерседесе» стоимостью около 60 тысяч долларов. Во время самой удачной кражи беларус вынес имущество на почти 300 тысяч долларов (речь шла о золотых вещах с бриллиантами, дорогих часах, инкрустированном золотом холодном оружии, банковских карточках и даже волчьей шкуре).

В октябре 2009-го он засветился в городе Сестрорецке Ленинградской области (этот населенный пункт расположен недалеко от Санкт-Петербурга на берегу Финского залива). Российские силовики попытались его задержать, но вор спустился по веревке с балкона квартиры на четвертом этаже и убежал. При этом он то ли обронил, то ли просто оставил отнятый у начальника жодинского ИВС пистолет.

В 2010-м Богдашов орудовал уже в Пскове. Он заплатил местному жителю и оформил сим-карту на его имя (с аргументом, что потерял свой паспорт, а ему надо звонить). Правоохранители, которые шли по следам преступника, проверили, с кем он связывался. Выяснилось, что на имя одной из знакомых Богдашов оформил квартиру (судя по всему, купленную на украденные деньги), а в гараже, также оформленном на чужое имя, стояла украденная в Беларуси после побега машина.

После этого в регионе Санкт-Петербурга ему было оставаться опасно, поэтому вор на попутках добрался до Подмосковья. Там он первым делом украл паспорт у 31-летнего жителя Зеленограда и несколько раз успешно предъявлял его при проверках силовиков. Остается только догадываться, почему у тех не возникло вопросов. То ли Богдашов был похож на реального хозяина паспорта, то ли правоохранители проверяли документы чисто символически, то ли вопрос решали взятки.

Сергей Богдашов, 2016 год. Скриншот: tvr.by

В Подмосковье беларус поселился в гараже, откуда отправлялся на кражи на велосипеде. В 2014-м Богдашов решил обчистить дом одного из местных предпринимателей, жившего в Красногорском районе. После недельной подготовки, выяснив распорядок дня хозяев и приблизительное расположение комнат, он ночью через окно пробрался в дом, пока хозяева спокойно спали на втором этаже.

Преступник забрал 15 пар золотых сережек, пять золотых колец с бриллиантами, несколько золотых браслетов, элитные женские и мужские часы, пачку денег. Успешно покинув жилье, беларус побежал в сторону трассы. В какой-то момент он решил срезать путь, перемахнув через забор одного из незастроенных участков. Однако когда Сергей уже спрыгивал с ограждения, он зацепился за острую вершину ногой и начал падать головой вниз, сильно поранив конечность.

В это время его заметил наряд вневедомственной охраны, патрулировавший участок. Богдашова отвезли в больницу, приставив конвоира. Однако когда у мужчины сняли отпечатки пальцев и выяснили, кто это такой, количество охраны резко увеличили. Примеры предыдущих побегов были слишком свежи в памяти. Правда, бегать тот теперь теперь вряд ли бы смог — после попытки полученной от забора травмы у беларусского преступника развилась гангрена, поэтому ему ампутировали ногу выше колена.

Суды в России и новая попытка побега

Беларусь отправила запрос на экстрадицию Богдашова. Однако по законодательству двух государств мужчину сначала должны были осудить за преступления, совершенные на территории той страны, где он был задержан (то есть в России). После этого была возможна его временная выдача в Беларусь для осуждения за совершенные у нас преступления.

Сергей Богдашов, 2019 год. Скриншот: ОНТ

Сначала началось следствие в РФ. Богдашов полностью признавал свою вину и раскаивался в содеянном, писал явки с повинной. В декабре 2014 года суд Московской области приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за 18 краж, подделку паспорта и хищения оружия и боеприпасов (во время краж беларус унес несколько охотничьих ружей с патронами).

Затем эстафету подхватил Псковский горсуд: Богдашов совершил на территории области 15 краж, а также обвинялся в контрабанде оружия (речь о пистолете Макарова начальника Жодинского ИВС). Всего в 2009—2014 годах беларус вынес из домов россиян имущества и наличных на общую сумму свыше полумиллиона долларов.

В сентябре 2015 года преступника привезли на очередной суд, причем Богдашов передвигался на костылях. Когда беларуса вели по коридору, он неожиданно толкнул шедшего впереди сотрудника полиции. До этого он заблаговременно отвинтил от костыля рукоятку со стержнем крепления и ударил ей другого сотрудника в лицо. Однако попытка побега провалилась: мужчину быстро скрутили. Свою вину в нападении на конвой преступник отрицал. Он утверждал, что якобы ручка костыля выскочила сама, сам Сергей потерял равновесие, отскочил в сторону сотрудника конвоя и схватился за него, чтобы не упасть, а полицейский сам поранился о наручники.

Разумеется, ему не поверили. В ноябре 2015-го Богдашова по совокупности преступлений (еще без учета нападения на российский конвой) приговорили к десяти годам лишения свободы. А в апреле 2016-го — после суда за попытку бегства — к общему сроку в 13 лет колонии строго режима.

Признание в убийстве и окончательный приговор

Еще в начале 2016-го передавать в Беларусь преступника никто не спешил. «Он осужден в России <…>. Выдать в Беларусь его не могут, пока он не отбудет наказание в России. <…> Соответствующий запрос <…> о выдаче есть», — рассказывали представители беларусской прокуратуры.

Однако весной 2018-го россияне неожиданно удовлетворили очередной запрос своих коллег. Что изменилось? Ведь Сергей не отбыл свой срок в РФ. Предположим, что беларусские силовики все же продавили этот вопрос в переговорах с россиянами: для них было принципиально осудить человека, напавшего на их коллегу, и таким образом защитить «честь мундира».

В июле 2018-го суд над Богдашовым начался во все том же Жодино. Его обвинили в хищении огнестрельного оружия, побеге, умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции и краже в особо крупном размере. Гособвинитель попросил для мужчины по совокупности преступлений 14 лет колонии в условиях усиленного режима и конфискации всего имущества — такой приговор ему и вынесли.

Предполагалось, что после приговора суда в Жодино Богдашова отправят обратно в Россию, где он будет отбывать свое наказание. Однако этого не случилось. Неожиданно осенью 2019-го вор признался в новых преступлениях — куда более пугающих.

Выяснилось, что весной 2008-го он купил у знакомого Игоря Лустова — авторитета из организованной преступной группы «Поселковые» — автомат Калашникова, пистолет и патроны. «Поначалу никаких целей не было, потом появились — грабеж, — заявил Богдашов в суде. — Решил ограбить заправочку, чтобы заработать денег» (в другом интервью он утверждал, что ограбление произошло в июне 2007-го).

Сергей Богдашов, 2020 год. Фото: TUT.BY

Вместе с подельником он отправился на заправку, расположенную в Узденском районе. «Кассир [при сопротивлении] схватила меня, я ударил ее по голове рукояткой от пистолета, она отпустила меня и убежала. Я взял деньги, подготовленные для инкассации, я заранее наблюдал с дороги, знал время [привоза наличных]. И мы [с подельником] уехали на мотоцикле», — рассказывал он на суде.

Однако затем Богдашов заподозрил, что Лустов обо всем узнал и выдаст его милиции. Сергей встретился с авторитетом под предлогом покупки у него автомобиля — дело было в Минске. Затем он — якобы для проверки, как работает машина — вывез того за город. «Я его из машины выволок, ударил, и он упал, потом ногой еще его ударил. Затрясло его, он задышал глубоко, а потом потерял сознание. Потом у него остановилось дыхание, и я понял, что все на этом», — признался Богдашов. Труп он закопал на поле в Минском районе. Помогал ему одноклассник, которому тот пригрозил убийством, если тот откажется. Телефон из кармана убитого обвиняемый выбросил, деньги забрал себе.

В интервью Богдашов утверждал, что рассказать правду о том преступлении его заставила приобретенная вера в Бога. На суде он уточнил, что ему стало стыдно. Возможно, это было правдой. А, может, условия содержания в беларусских тюрьмах по какой-то причине показались ему более комфортными, чем в российских, поэтому он решил задержаться на родине. Приговор суда был следующим — 20 лет колонии усиленного режима. С того времени Богдашов отбывает свое наказание в Беларуси.

Автор: Кирилл Папоротников

Источник: zerkalo.io