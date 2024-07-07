Чиє майно вкрали кримські гауляйтери Путіна: родина Джамали, колишні нардеп Котеляк і посадовець Фалюш

Нещодавно «Госсовєт» окупованого Криму незаконно привласнив майно ще 112 компаній та громадян за «пособництво» ЗСУ. Центр журналістських розслідувань дослідив перелік експропрійованого майна і знайшов там багато цікавих фактів. Через незаконну «націоналізацію», яку російська окупаційна адміністрація провадить з 2014 року, засвітилась інформація про «подвійне життя» деяких українських політиків та бізнесменів.



Найбільший резонанс наразі отримало рішення кримських гауляйтерів експропріювати майно знаменитої української та кримськотатарської співачки Джамали (Сусани Джамаладінової) та її батьків – Галини Тумасової та Аліма Джамаладінова. Окупанти хочуть відібрати у родини Джамали будинок та міні-готель в прибережному селі Кучук-Узень (з 1945 р. – Малоріченське) поблизу Алушти, а також земельні ділянки та будинок в сусідньому селі Куру-Узень (з 1945 р. – Сонячногірське).

Батьки Джамали не реєстрували майно в російській юрисдикції, а їй самій за проукраїнську позицію заборонили в’їзд до РФ і в окупований Крим на 50 років. Минулого року МВС Росії оголосило Джамалу в розшук.

Не менш гучною стала «націоналізація» відомого фешенебельного готелю «Брістоль», який знаходиться в самому центрі Ялти поряд з набережною. За півтора місяці до оголошення «націоналізації» окупанти призначили в готелі тимчасову адміністрацію.

В російській юрисдикції ТОВ «Отель «Бристоль» зареєстроване у грудні 2014 року зі статутним капіталом у понад 113 мільйонів рублів. Компанія є клоном української юрособи «Готель «Брістоль» і має тих же співвласників: це кияни Герасимчук Володимир Іванович та Киричек Світлана Андріївна, а також кримчанин Курашин В’ячеслав Олександрович, який був директором готелю і він єдиний, хто взяв російський паспорт. Герасимчук і Киричек вказані як іноземні громадяни.

Курашин також значиться в росреєстрі як засновник та очільник Центру «Сан-лайф», розташованого в Ялті, на вул. Рузвельта, 12-А, – поряд із «Брістолем». Судячи з реклами, там здаються номери для відпочивальників.

За даними аналітичного сервісу YouControl, історична та нова будівлі (в ній знаходиться ресторан). У списку окупантів майно за цією адресою вказане саме, як готель «Брістоль». «Націоналізоване» майно Герасимчука та Киричек розписані окремо. В українській юрисдикції ТОВ «Готель «Брістоль» значиться з тим же складом співвласників та розподілу часток капіталу.

64-річний Володимир Герасимчук – український науковець, доктор економічних наук, з 2004 року викладав у Кримському державному гуманітарному інституті в Ялті.

Володимир Герасимчук та Світлана Киричек є власниками низки українських компаній, зареєстрованих у Києві, і обоє зареєстровані за адресою квартири, що належить чоловіку.

Не менш цікава історія з кримським майном родини колишньої народної депутатки від ВО “Батьківщина” Лідії Леонідівни Котеляк.

«В перелік включено і майно Лідії Котеляк, ярої нацистки, що очолює організацію «Матері мобілізованих» та спонсує українських силовиків на Донбасі. Її син Ігор Котеляк — військовозобов’язаний спеціалізованого резерву Головного управління розвідки міністерства оборони України, бере участь в бойових діях проти Росії», – написав в соцмережі очільник окупаційного «Госсовєта» Криму Константинов.

У Лідії Котеляк забрали дві земельні ділянки в смт. Приморський під Феодосією. А в її чоловіка Володимира та сина Ігоря Котеляків – базу відпочинку в с. Мисове Ленінського району. За вказаною в переліку адресою на вул. Анджиєвського, 38-А та 38-В розташований пансіонат «Прибій», що стоїть прямо на березі Азовського моря. Відпочинок тут активно рекламується на російських туристичних сайтах.

Ігор Котеляк, який свого часу був помічником матері-нардепки, у липні 2021 року зареєструвався в російській юрисдикції індивідуальним підприємцем з діяльності готелів саме в Мисовому. Свій російський ІП він припинив лише в 2023 році.

Володимира Котеляка посіпаки окупантів позбули 4-поверхового будинку в Ялті, на вул. Дзержинського, 14. За тиждень до оголошення про «націоналізацію» цей будинок був виставлений на продаж за понад 55 мільйонів рублів. Маєток рекламують як об’єкт для проживання та здачі у найм курортникам. В оголошенні вказано, що документи на будинок російського зразка.

Володимир Едуардович Котеляк зареєструвався у російській юрисдикції 5 жовтня 2020 року як індивідуальний підприємець з діяльності готелів та місць тимчасового проживання. З 2014 року в російському реєстрі юросіб він також значиться співзасновником ТОВ «Империал-2011» , за адресою якого в Ялті розташований однойменний пансіонат, зведений у 2011 році.

Того ж року ТОВ «Імперіал-2011» було зареєстроване в українському держреєстрі юросіб. У партнерах Володимира Котеляка і в українській, і в російській юрисдикції до 2018 року був Олександр Володимирович Негодченко, ексректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук. У 2018 році внаслідок побутової травми в гаражі Негодченко помер і його частка в російській ТОВці відійшла дружині Негодченко Ользі Петрівні. Вона працює старшим викладачем кафедри міжкультурної комунікації та соціально-гуманітарних дисциплін Дніпровського гуманітарного університету. Відпочинок в «Імперіалі-2011» також широко рекламують російські турагенції. Пансіонат показує самі збитки, але справно платить окупантам податки: за 2022 рік вони становили понад 600 тисяч рублів.

І чоловіку, і сину Лідії Котеляк, як і пансіонату «Імперіал-2011», у розпал загарбницької війни, в грудні 2022 року окупанти нарахували виплати в рамках державної підтримки туристичної галузі Криму, яка через війну недорахувалась курортників. (Номери в документі: 716, 720, 1504)

У ТОВ «Господарник» Ігоря Миколайовича Баленка, скандального забудовника і депутата Київської міської ради від “Європейської солідарності” кримські гауляйтери експропріювали торгівельний центр площею майже 3,5 тисячі кв.метрів у Керчі, на вул. Сморжевського, 3А. За цією адресою в місті розташований недіючий нині супермаркет «Фуршет».

«Націоналізували» кримські «депутати» також ТОВ «Заозерне-комплекс» – величезну базу відпочинку в с. Заозерне під Євпаторією: дві земельні ділянки загальною площею 3,5 гектари та всі будови на них – кілька великих спальних корпусів, їдальні, клуб, пральню, склади. Компанія з уставним капіталом у 112,7 мільйонів рублів була зареєстрована у 2020 році з юрадресою у Санкт-Петербурзі, потім змінила її на Краснодар, а в минулому році прописалась в Заозерному. Змінювались і власники-юрособи, а з листопада 2023 року єдиним засновником вказаний непублічний Касап Ількер Дженгіз, який не має російського ІПН. Чим він не догодив окупантам, невідомо.

Три квартири «націоналізували» в ЖК «Імператор» в селищі Лівадія, який будувався із порушенням закону компанією родини скандально відомого міліцейського генерала Миколи Астіона, а став став широко відомим через родину Зеленських. Пентхаус в цьому жилкомплексі, придбаний Оленою Зеленською у 2013 році, окупанти експропріювали ще рік тому, а восени минулого року продали з молотка за 44 мільйона рублів.

Нині дійшла черга до «сусідів» Зеленських. Дві квартири гауляйтери Криму забрали в родини свого колишнього колеги по «Партії регіонів», екс-нардепа Віталія Хомутинніка, що втік з України з початком повномасштабної війни. Оселі записані на його брата та сестру – Юрія та Альбіну Хомутиннік. Ще одну квартиру забрали в Олени Бухарєвої – викладача іноземної літератури Слов’янської гімназії Києва, дружини екс-нардепа, генерала, колишнього першого заступника голови СБУ Владислава Вікторовича Бухарєва. Квартиру в Лівадії вона придбала у 2011 році.

Кримське майно відібрали у мешканки Кривого Рогу Людмили Юріївни Ткачової. У неї відбирають готель «Алупка» в центрі міста та дві чималі крамниці поряд із ним. У готелі ще наприкінці квітня призначили тимчасову адміністрацію.

Ткачова стала засновницею готелю «Алупка» у 2015 році. За фінансовою звітністю, 2022 рік готель закінчив зі збитками, сплативши при цьому окупантам понад 300 тисяч рублів податків, і теж отримав від них компенсацію за провальний сезон. (Номер 1688 в документі). Не виключено, що готелем уже розпоряджались інші люди.

У липні 2022 року разом із Ткачовим Ігорем Анатолійовичем, з яким Людмила Ткачова зареєстрована за тією ж самою адресою, заснувала в Кривому Розі громадську організацію «Допомога, захист і порядок».

Під каток «націоналізації» потрапило майно родини колишнього заступника керівника Державної служби автодоріг України Валерія Борисовича Фалюша – попри їхню співпрацю з окупаційними органами. У 2017-2018 роках Фалюш-старший був засновником ООО «Крым Магистраль Строй», яка прислужувала окупантам на будівництві автодоріг та Керченського мосту, отримавши 37 підрядів на 1 мільярд 130 мільйонів рублів. Про бізнес Фалюшів в окупованому Криму ЦЖР писав ще в 2021 році в матеріалі «Дороги корупції: хто єднає Крим та Хмельниччину?».

Тепер посіпаки окупантів у Фалюша забирають квартиру у понад 200 квадратів у центрі Сімферополя, записану на сина Владислава, а в доньки Юлії – її половини двох міні-готелів в прибережному селищі Утьос поблизу Алушти. За однією із вказаних в переліку адрес – на вул. Гагаріної, 25/290, – розташований 6-поверховий міні-готель «Вилла Al Marine» на 25 номерів з рестораном та басейном.

Експропріювали у Фалюшів і майно тОВ «Золотая середина», зареєстроване в росреєстрі у жовтні 2014 року. У засновниках з рівними частками уставного капіталу в 9,3 мільйона рублів – дружина Валерія Фалюша Наталя Григорівна, його син Владислав та донька Юлія. У 2006 році, коли Валерій Фалюш промишляв у Держслужбі автодоріг України, «Золота середина» отримала чотири гектари землі під рекреаційний комплекс на березі моря в селищі Сонячногірске. З 2019 року окупаційна адміністрація намагається відсудити землю та стягнути борги за аренду, які з того часу виросли до 30 млн рублів. Тепер же окупанти заберуть не тільки землю, а й все, що на ній збудовано за кошти українського корумпанта.

У посібники «київського режиму» чомусь потрапив і скандально відомий російський олігарх Ігорь Анатольєвіч Чуркін, щодо якого у України є купа претензій та кримінальних справ. Росіянин Чуркін – колишній співвласник Львівського автобусного заводу (ЛАЗ), який було фактично знищено. Зараз на території заводу «прописані» сім компаній, засновником яких значиться Ігор Чуркін. У 2019 році СБУ заборонила Чуркіну в’їзд в Україну протягом 5 років.

У 2022-му ДБР повідомило йому про підозру в намаганні збереги майно обманним шляхом. 30 січня цього року сина Чуркіна – Ігоря Чуркіна, який разом з братом Олєгом були співвласниками ЛАЗу, затримали в Аргентині. Чуркіним інкримінують організацію відчуження та заволодіння майном, що спричинило збитки на понад 360 мільйонів гривень. Україна вимагає екстрадиції Ігоря Чуркіна-молодшого, який подав прохання про надання політичного притулку в Аргентині.

Серед «націоналізованого» майна «Туризмтехнобуду» база відпочинку на Алупкінському шосе, 22 в селищі Кореїз. За цією адресою розташований 8-поверховий Будинок відпочинку «Воронцово». Це колишній пансіонат «Суднобудівник» Миколаївського «Чорноморського суднобудівного заводу» (ЧСЗ), частиною активів якого володів Чуркін-старший.

Завод як юрособа був ліквідований в 2021 році. В російському реєстрі юросіб об’єкт досі значиться як ООО «Дом отдыха Судостроитель», де його засновником з 2014 року виступає саме українське ТОВ «Туризмтехнобуд», зареєстроване в 2005 році в Києві. А серед екс-директорів Будинку відпочинку фігурує Чуркіна Марія Ігоревна. ЧСЗ вже кілька років намагається відсудити у Чуркіна оздоровницю.

У «Туризмтехнобуду» Чуркіна забирають і об’єкт в Євпаторії, на вул. Кірова, 86. Там стоїть санаторій «Октябрь». Точніше те, що від нього залишилось. Колись відомий радянський санаторій перестав працювати у 2007 році, а через три роки згорів. Нині ж з’ясувалось, що власником санаторію є Чуркін-старший. Але «націоналізатори» недопрацювали. У Чуркіна в Криму ще кілька фірм. Зокрема, будівельна «Крымэкострой», «Фраголина» і «Верона-Крым» – з вирощування плодів олійних культур.

Автор: Марина Пасюк

Джерело: Центр журналістських розслідувань