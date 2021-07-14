Деанон российских военных преступников: морская пехота Северного флота ВС РФ на Донбассе

Международное разведывательное сообщество InformNapalm продолжает тему идентификации кадровых российских военнослужащих, которые принимали участие в гибридной агрессии против Украины.

По состоянию на июль 2021 года в базе данных OSINT-расследований InformNapalm собраны доказательства в отношении свыше 2630 российских солдат и офицеров. Очередное OSINT-расследование InformNapalm дополняет эти данные новыми фактами. Расследование раскрывает установочные данные североморцев, в частности российских военнослужащих 61-й бригады морской пехоты (в/ч 38643 СФ, пос. Спутник, Мурманская область) и других подразделений Северного флота.

Аналогично с недавним опознанием 5 российских военнослужащих из 18-й ОМСБр, отправной точкой для нового OSINT-расследования стала групповая фотография российских военных. Фото было сделано на Донбассе летом 2014 года. Одного из военнослужащих на фото волонтеры InformNapalm установили еще в июне 2015 года. В 2021 году удалось установить данные целой группы российских военных, зафиксированных на указанной фотографии.

Как было отмечено выше, главный фигурант и автор серии фото с Донбасса Евгений Письменский. Он был опознан в 2015 году. После публикации расследования о нем, он удалил свою страницу в соцсетях. Но волонтерам InformNapalm удалось добыть дополнительные данные о нем и его сослуживцах с Северного флота РФ.

Письменский Евгений Евгеньевич

Дата рождения 24.05.1980. Родом из Астраханской обл. Проживает в Мурманской обл. г. Полярный.

Карьера: 1998-2000 годы срочная военная служба в в/ч 71216 г.Кандалакша, с 2001 года контрактник ВС РФ. До 2008 года служил на Северном Кавказе, в том числе в разведывательном подразделении СпН ГРУ. После 2008 года службу продолжил на севере России. По состоянию на 2014 год – контрактник, командир отделения взвода охраны торпедно-ракетной базы вооружения (в/ч 20991, г. Полярный, Мурманская обл.)

В соцсетях имеет старый зачищенный и закрытый профиль «Евгений Евгеньевич» с id-ником «наемник» (архив).

Идентификация новых, ранее не раскрытых североморцев – участников боевых действий на востоке Украины

Ильнар Сатдинов

Дата рождения предположительно 06.06.1993.

По состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, пос. Спутник, Мурманская область).

В соцсетях– удаленная страница ВК, неактивная ОК.

Николай Николаевич Бурдинец

Дата рождения 14.06.1995. Родом из г. Погар Брянской обл.

В декабре 2013 года призван на срочную военную службу. По состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, пос. Спутник, Мурманская область).

В соцсетях имеет две закрытые страницы – ВК (архив 1, 2, 3), ОК (архив)

Павел Евгеньевич Витолин

Дата рождения 19.04.1995 Родом из г. Брянск. Проживает в г. Санкт Петербурге.

В декабре 2013 года призван на срочную военную службу. По состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, пос. Спутник, Мурманская область).

В соцсетях имеет две закрытые страницы – ВК (архив 1, 2), ОК

Иван Андреев (тот же Жека Петров)

Дата рождения 10.08.1993. Родом из Воронежской обл.

По состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, пос. Спутник, Мурманская область).

В соцсетях имеет три страницы – ВК (архив), ВК2, ОК

Эдуард Макаров

Дата рождения 11.05.1976. Родом из г. Октябрск Самарской обл. Проживает в Мурманской обл. г. Гаджиево.

По состоянию на 2014 год – контрактник, военнослужащий торпедно-ракетная базы вооружения (в/ч 20991, г. Полярный, Мурманская обл.)

В соцсетях имеет две закрытые страницы – ВК (архив), ОК (архив)

Также хотим отметить еще одного российского участника агрессии против Украины, который хоть и не попал на групповое фото, но был раскрыт из-за социальных связей с вышеуказанными морпехами РФ.

Кирилл Кутырев

Дата рождения 15.11.1994. Родом из села Выгоничи Брянской обл.

По состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, пос. Спутник, Мурманская область).

В соцсетях имеет две неактивные страницы со следами «украинской командировки 2014» – ВК (архив 1, 2, 3), ВК (архив 1, 2, 3)

Кутырев в своем фотоальбоме до сих пор хранит несколько снимков периода боевых действий на Донбассе 2014 года, в том числе фото с неопознанным сослуживцем и фото известного нам по предыдущим расследованиям трофейного БРДМ «Укроп».

Ещё одного военнослужащего удалось опознать на других снимках из архивного материала InformNapalm (1, 2), где также фигурируют – Е. Письменский, Э. Макаров, Н. Бурдинец и И. Сатдинов.

Андрей Ключников

Дата рождения 12.03.1989. Родом из г. Сортавала, Карелия.

По состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, пос. Спутник, Мурманская область).

В соцсетях имеет одну активную закрытую страницу – ВК (архив).

На этом этапе не идентифицированными остаются 2-е военнослужащих, запечатлённых на фотографиях этой серии.

Источник: InformNapalm