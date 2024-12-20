Хто скуповує активи ліквідованих російських банків в Україні – росіяни з паспортами США та «представник спецслужб РФ»

На початку року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського – комерційну нерухомість та право вимоги боргів на загальну суму 3 мільярди гривень.

Утім, є нюанс. Виграли цей аукціон росіяни. «Схеми» встановили, що компанія, яка перемогла у торгах, напряму належить громадянці РФ. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське, зазначає проєкт “СХЕМИ” Радіо Свобода.

Це суперечить цілій низці заборон, запроваджених владою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, Кабінет Міністрів забороняє громадянам РФ та їх компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь.

Більше того, цим бізнесом громадянки РФ керує громадянин Білорусі, якого Служба безпеки України підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Аукціон для росіян

Лот аукціону Фонду гарантування вкладів, про який йдеться в цьому матеріалі – це активи трьох ліквідованих банків, які не продали раніше.

Здебільшого – на 90% – пул складається з активів російського «Сбербанку» (перейменованого у «МР Банк»). Ще невелика частка активів у пулі – російського «Промінвестбанку» та українського «Мегабанку».

«Сбербанк» («МР Банк») та «Промінвестбанк» українська влада ліквідувала 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення, бо ці фінустанови належали Російській Федерації. Ще три місяці потому ці російські банки та їхнє майно в Україні офіційно націоналізували. Зокрема, 17 мільярдів гривень з рахунків «Промінвестбанку» та «МР Банку» перерахували до держбюджету. Згодом нерухомість та боргові зобовʼязання цих банків виставляли на продаж на різних аукціонах.

Що ж до третього банку – українського «Мегабанку» – його роботу теж зупинили у лютому 2022 року, але з іншої причини. Нацбанк визнав його неплатоспроможним, а в червні ліквідував через те, що банк видавав кредити пов’язаним особам та не проводив докапіталізацію. Тепер його майно розпродають. До ліквідації основним власником українського «Мегабанку» був багаторічний очільник державного харківського заводу «Турбоатом» Віктор Суботін.

У лютому 2024 року цей збірний лот з активів «Мегабанку», «Промінвестбанку» та «МР Банку» (колишній «Сбербанк») пішов з молотка за 124 мільйони гривень.

Що саме отримав покупець, сплативши цю суму Фонду гарантування вкладів?

Це, головно, права вимоги боргів по старих кредитах на загальну суму 2,8 мільярда гривень.

Найбільший – вартістю 2,3 мільярда гривень – це борг по кредиту, який ще у 2011 році «МР Банк» надав футбольному клубу «Чорноморець» одеського бізнесмена Леоніда Клімова. Згодом поручителем за цією позикою стало афілійоване із ним же акціонерне товариство «Ринок Маліновський».

Окрім цього, в пул проданих Фондом активів входила й безпосередньо нерухомість. Зокрема, в Сумах та Одесі.

В Одесі це, наприклад, торговельний центр «Маліновський» на території однойменного ринку. Навесні 2022 року на замовлення Фонду ці вісім тисяч квадратних метрів торговельних площ були оцінені у 228 мільйонів гривень.

Серед активів у Сумах – магазини, стоматологічний кабінет, аптека та інша комерційна нерухомість на понад 18 мільйонів гривень.

Усі ці активи – права вимоги мільярдних боргів та комерційну нерухомість – придбала на аукціоні маловідома широкому загалу українська компанія «Спектрум Ессетс».

Кому ж вона належить?

«Спектрум Ессетс»

Фірму «Спектрум Ессетс» заснували у Києві восени 2019 року.

Перше, на що звернули увагу журналісти «Схем» – це місце розташування компанії.

Вона зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці Російської Федерації Оксані Тереховій. Це – колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого Служба безпеки України підозрює у держзраді, та проти якого у США ввели санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му.

Деркач втік до Росії у 2022 році. Нещодавно він увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. Про те, що його колишня дружина Терехова нині теж мешкає у Росії, свідчать дані про її внутрішні перельоти між російськими містами, які отримали «Схеми». Навіть після розлучення Деркача з Тереховою у її київському помешканні правоохоронці під час обшуків знаходили його документи та особисті речі.

Зареєстрована в офісі ексдружини Деркача компанія «Спектрум Ессетс» діє в Україні як фінансова установа, на що має відповідну ліцензію. Серед послуг, які надає компанія, факторинг та кредитування.

У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії «Спектрум Ессетс» вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею – громадянка США Марина Євсєєва.

Втім, як зʼясували «Схеми», Євсєєва має ще одне громадянство – Російської Федерації.

Американка з паспортом РФ

Як з’ясували «Схеми», Марина Євсєєва народилася в Казахстані, але тривалий час мешкала в Росії. Громадянство РФ отримала у березні 2004 року в Єкатеринбурзі, коли їй було 24 роки. Російський паспорт Євсєєвої чинний і досі – це дані з офіційного державного порталу РФ «Госуслуги».

На офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ за даними російського паспорта Марини Євсєєвої «Схеми» встановили і її індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, який теж є чинним на момент публікації цього матеріалу.

В українських реєстрах йдеться, що Марина Євсєєва має реєстрацію у Каліфорнії, США, де вона, судячи з усього, і проживає.

При цьому, як з’ясували «Схеми», вона регулярно відвідує Росію й після початку повномасштабної війни проти України. Про це свідчать дані про перетини Євсєєвою російського кордону, які отримали та дослідили «Схеми».

Так, зокрема у 2022 році Євсєєва прилітала до РФ тричі та перебувала там від одного до декількох тижнів у квітні, липні та листопаді. У 2023 році таких візитів «Схеми» також зафіксували щонайменше три.

Наприклад, Євсєєва прилітала зі Стамбула в Сочі на вісім днів у березні 2023 року. Того ж місяця її компанія «Спектрум Ессетс» вперше після повномасштабного вторгнення взяла участь в українському державному аукціоні, на якому спробувала придбати активи ліквідованого російського «Сбербанку». Тоді їй це не вдалось, на відміну від наступної, вже успішної спроби у лютому 2024 року.

Востаннє, за даними «Схем», Євсєєва приїздила до Росії з Дубая в червні 2023 року. В усіх випадках російський кордон вона перетинала, використовуючи закордонний паспорт громадянки РФ, отриманий у 2017 році.

На відміну від Росії, в Україну Євсєєва не їздить, попри бізнес у Києві, яким вона володіє через свою американську фірму. Відповідно до даних перетину кордону, які є у розпорядженні «Схем», востаннє вона була в Україні у 2018 році.

Ще на початку великої війни українська влада запровадила для громадян РФ цілу низку обмежень, щоб запобігти їхньому впливу на фінансовий ринок країни. Їм заборонено стягувати борги з українців, керувати фінансовими установами, брати участь у державних торгах.

То як «Спектрум Ессетс» – компанія, яка належить одній громадянці Росії та розташована в офісному приміщенні іншої громадянки Росії – змогла не лише взяти участь в аукціоні, на якому Україна продавала активи націоналізованих російських банків, а і в ньому перемогти?

Велика таємниця

Від березня 2022 року участь в державних торгах компаніям, що повʼязані з Росією, прямо заборонена регламентом проведення таких аукціонів, укладеним Фондом гарантування вкладів.

Та як встановили «Схеми», своє російське громадянство від українських контролюючих органів Марина Євсєєва приховала.

За правилами торгів учасник має подати лист на адресу Prozorro Sale, майданчика, який проводить торги, в якому підтвердити, що не має стосунку до Російської Федерації.

Відповідний лист перед аукціоном у лютому 2024 році подавала і «Спектрум Ессетс».

В цьому листі директорка «Спектрум Ессетс» Неля Воєвчик «гарантує і підтверджує», що компанія не пов’язана з державою-агресором. Зокрема, там зазначено, що «Спектрум Ессетс» не є юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин Російської Федерації.

Втім, «Схеми» виявили, що це не відповідає дійсності, адже власниця компанії Марина Євсєєва має дійсне російське громадянство та регулярно відвідує Росію за своїм закордонним російським паспортом.

На запитання «Схем» про те, чому вона приховала від українських контролюючих органів інформацію про російське громадянство власниці «Спектрум Ессетс», директорка компанії Неля Воєвчик відповіла:

«Я нічого про це не знаю зовсім. В мене є документ, що вона постійно проживає в Америці, є паспорт громадянки США. Більше нічого не було надано моїм кінцевим бенефіціарним власником».

Учасники торгів з досвідом

Судячи з даних аналітичної системи biprozzoro, компанія громадянки Росії та США Євсєєвої «Спектрум Ессетс» бере участь та виграє в подібних українських державних аукціонах не вперше.

Так «Спектрум Ессетс» вже купувала, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: «Надра банку» – за 24 мільйони гривень у березні 2020 року та «Фідобанку» – за 52 мільйони гривень у вересні того ж року.

Та аукціон – де компанія перемогла у лютому 2024 року – вирізняється від попередніх не лише тим, що він був найдорожчий і на ньому вперше були придбані активи російських банків, а й тим, що на час його проведення вже діяла пряма заборона на участь росіян у торгах.

«Схеми» запитали у Prozorro Sale чи перевіряли вони учасників цих торгів на предмет звʼязків із країною-агресором. Там відповіли, що у майданчика, на якому проводять торги, немає таких повноважень.

У свою чергу у Фонді гарантування вкладів у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що при перевірці спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Марина Євсєєва є громадянкою Сполучених Штатів.

«Також покупець підтверджує у договорах купівлі-продажу, укладених за підсумками аукціону з продажу активів, що не пов’язаний з країною-агресором», – додали в Фонді.

Управитель зі звʼязками з ФСБ?

Керує своїми бізнесами Євсєєва не одна. Як зʼясували «Схеми», управителем її американської компанії Spectrum UA Credit LLC – є Михайло Трубчік. Цей статус дає йому право управління і її українською дочірньою структурою «Спектрум Ессетс».

Трубчік – народився в Білорусі та досі зберігає громадянство цієї країни, паралельно маючи паспорт США, де проживає та веде бізнес.

Як з’ясували «Схеми», у липні 2020 року, Служба безпеки України заборонила Михайлу Трубчіку в’їзд до України на три роки, запідозривши його у тому, що він – представник «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ, які використовують в своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США».

За версією СБУ, Трубчік «формує мережу логістики» та причетний до планів легалізації грошей спецслужб РФ в Україні через готельний бізнес та підприємства у сфері спорту та перевезень.

«Вказані дії призведуть до дискредитації правоохоронної системи та діючої державної влади, що дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та негативно впливатиме на авторитет України на міжнародній арені», – так СБУ обгрунтовувала заборону на в’їзд Трубчіка в Україну у червні 2021 року, під час засідання Окружного адміністративного суду Києва, де Трубчік цю заборону згодом успішно оскаржив.

У розпорядженні «Схем» є документ, яким Марина Євсєєва як керуючий член правління призначила Трубчіка управителем Spectrum UA Credit LLC, уповноваживши його керувати не лише цією американською компанією, а й ухвалювати рішення щодо її дочірньої української структури «Спектрум Ессетс». Це сталося 7 лютого 2023 року, під час повномасштабної війни.

Користуючись цією довіреністю від Євсеєвої, Трубчік вже затверджував новий статут та змінював види діяльності української компанії «Спектрум Ессетс».

У статуті товариства від серпня 2024 року, оприлюдненого на сайті «Спектрум Ессетс», стоїть підпис саме Михайла Трубчіка як управителя української фірми від імені американської компанії-засновниці.

Тобто, виходить, що Трубчік – якого СБУ у 2020 році вважала представником російських спецслужб – уповноважений громадянкою РФ керувати її бізнесом, через американську фірму управляє українською компанією, яка під час війни скуповує активи російських банків в Україні.

«Схеми» звернулися до СБУ та запитали чи досі спецслужба вважає Михайла Трубчіка повʼязаним з російськими спецслужбами і як там оцінюють те, що він разом з громадянкою Росії керує фінансовою компанією, яка купує українські активи. У СБУ лише сказали, що мають право забороняти в’їзд іноземцям, якщо вбачають для цього законні підстави, але наголосили, що «ці питання розголошенню не підлягають», пославшись на заборону поширювати інформацію про свою контррозвідувальну діяльність.

У вересні 2021 року, через три місяці після того, як ОАСК скасував заборону для в’їзду, Трубчік приїхав в Україну та провів тут дев’ять днів, згідно з даними про його перетини українського кордону, які є у розпорядженні «Схем». Наступного разу до України Трубчік завітав у 2024 році. Двічі: у серпні та листопаді.

На своїх сторінках у соціальних мережах громадянин Білорусі та США Трубчік, який управляє бізнесом громадянки Росії і США Марини Євсєєвої, активно заявляє про підтримку України та ділиться фотографіями з заходів у США, присвячених цій тематиці.

Зокрема, на LinkedIn він публікував світлини з Українського національного прийому «1000 днів спротиву» у Каліфорнії. У Facebook можна побачити його світлини з Rebuild Ukraine Forum в Сан-Франциско, який проходив у червні 2024 року. Там обговорювали роль приватного сектора у відновленні України, співпрацю з американськими компаніями, та залучення інноваційних рішень для забезпечення стійкості країни.

Крім компанії Марини Євсєєвої, Трубчік керує й американською фірмою її чоловіка, яка теж має інтереси в Україні.

Йдеться про Allrise Capital Inc, співвласником якої є Володимир Євсєєв. Компанія зареєстрована в Каліфорнії, США і спеціалізується на придбанні, розвитку та управлінні нерухомістю, а також на інвестиціях у приватний капітал та венчурні проєкти.

Сімейна справа Євсєєвих

Як з’ясували «Схеми», Володимир Євсєєв, як і його дружина, має чинне громадянство Російської Федерації, мешкає в Сполучених Штатах, та купує майно збанкрутілих банків в Україні. Серед них, стадіон футбольного клубу «Чорноморець» в Одесі.

Цей стадіон потрапив у розпорядження Фонду гарантування вкладів у 2017 році, серед інших активів «Імексбанку», які належали одеському бізнесмену Леоніду Клімову. Два роки до того регулятор визнав банк неплатоспроможним, відкликав його ліцензію та розпочав процедуру ліквідації.

Продати стадіон Фонд гарантування вкладів спромігся лише у 2020 році маловідомій в Україні американській компанії Allrise Capital – за 194 мільйони гривень, ціною у шість разів нижчою за стартову.

Тоді Володимир Євсеєв і виплив як один і акціонерів Allrise Capital. Однак, про його російський паспорт, дійсність якого перевірили «Схеми», у новинах про продаж «Чорноморця» тоді не писали.

Згідно з даними реєстру юридичних осіб Каліфорнії, станом на 2019 році Володимир Євсєєв був президентом Allrise Capital.

Операційним директором компанії під час купівлі одеського стадіону був вищезгаданий Михайло Трубчік.

Як і Трубчік, Володимир Євсєєв долучається до подій на українську бізнес-тематику. Наприклад, у травні 2021 року він, громадянин Росії, також брав участь в Міжнародному форумі українсько-американського партнерства, який відбувався в Києві.

Українські активи росіянам під час війни?

Продаж росіянам активів збанкрутілих або ліквідованих банків в Україні може нести для країни безпекові загрози, вважає шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний.

«Заборона купувати тут будь-що для росіян зумовлена необхідністю унеможливити будь-який вплив Росії та її спецслужб на сектори економіки України», – каже Чорний.

«Якщо тут є зв’язок (управляючого українською компанією – ред.) з ФСБ, то ці гроші можуть бути потрібні для того, щоб фінансувати свої фактично диверсійні операції. І ці гроші мають бути десь тут в країні для того, щоб розрахуватися ними з цими виконавцями», – додає експерт.

Окремо Чорний зауважує, що, стягуючи з українських компаній придбані на аукціоні борги, компанія росіянки Євсєєвої може блокувати їхню роботу.

«Якщо «Спектрум Ессетс» має права вимоги, то вона може робити все що завгодно, наприклад, йти в суд і накладати арешти на рахунки цієї компанії і таким чином зупиняти роботу цієї компанії, підприємств, які можуть бути цікавими для Росії», – розповідає Чорний.

Як зʼясували «Схеми», «Спектрум Ессетс» вже це робить. Зокрема, з активами «МР Банку» та «Промінвестбанку», які придбала 7 лютого на аукціоні.

У судовому реєстрі журналісти знайшли ухвали, де «Спектрум Ессетс», як правонаступник «МР Банку» та «Промінвестбанку», вже розпочинає процедуру стягнення коштів по кредитах українських фізичних та юридичних осіб на десятки мільйонів гривень.

Але чи має право ТОВ «Спектрум Ессетс» взагалі це робити?

«Схеми» встановили, що це заборонено цілою низкою нормативних актів.

У березні 2022 Кабінет Міністрів ухвалив постанову про захист національних інтересів, якою заборонив громадянам Росії та особам, повʼязаним з нею, стягувати з українців кошти за кредитами.

Наступного місяця, у травні, Національний банк ще й заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами в Україні – такими, як, наприклад, «Спектрум Ессетс».

За логікою Нацбанку, власниця компанії та громадянка РФ Марина Євсєєва, яка ухвалює в тому числі управлінські рішення, мала б призначити замість себе довірену особу. Ця людина мала б відповідати вимогам регулятора щодо бездоганної ділової репутації і пройти затвердження Нацбанку перед призначенням.

«Схеми» отримали від Нацбанку перелік фінансових установ, які виконали цю процедуру та звернулись до регулятора за погодженням щодо призначення своїх нових довірених осіб. «Спектрум Ессетс» у цьому списку немає.

Додатково, щоб розпоряджатися придбаними на аукціоні активами ліквідованих або націоналізованих банків, фінансовій установі потрібно мати відповідну ліцензію від Нацбанку.

У «Спектрум Ессетс» така ліцензія є. Востаннє Нацбанк оновив її у березні 2024 року. Те, що компанія належить росіянці Марині Євсєєвій, не стало на заваді. Хоча, згідно з положеннями самого Нацбанку, громадянство РФ є ознакою небездоганної ділової репутації, тобто причиною для відмови у ліцензії.

«Схеми» звернулися до Національного банку з проханням повідомити чи проводили вони перевірку щодо наявності російського громадянства в Марини Євсєєвої, коли оновлювали її компанії фінансову ліцензію у 2024 році, та чи зверталася Євсєєва до регулятора, щоб призначити замість себе довірену особу в «Спектрум Ессетс».

У Нацбанку повідомили, що про громадянство РФ Євсєєвої дотепер не знали. У відповіді на запит «Схем» там зазначили, що в пакеті документів, які «Спектрум Ессетс» надавала регулятору, неодноразово стверджувалось, що власниця компанії є громадянкою США, яка не пов’язана з країною-агресором, не проживає у Росії та не сплачує там податки.

«Ураховуючи отриману від вас інформацію, Національний банк надіслав запити до державних органів спеціального призначення про надання інформації стосовно наявності в Євсєєвої Маріни громадянства / податкового резидентства РФ», – ідеться у відповіді Нацбанку на запит редакції.

Там також зазначили, що, якщо інформація про російське громадянство Євсєєвої підтвердиться офіційно, то банк матиме підстави відкликати ліцензію у «Спектрум Ессетс».

У Фонді гарантування вкладів повідомили– якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту та повернути отримані на аукціоні активи.

«Схеми» зателефонували Марині Євсєєвій з запитаннями про те, чому вона не повідомила державного регулятора про те, що має громадянство Російської Федерації, та з якою метою щонайменше шість разів після початку повномасштабного вторгнення відвідувала територію Росії, паралельно беручи участь в українських державних аукціонах.

Євсєєва, почувши це запитання, мовчки поклала слухавку. «Схеми» направили їй письмове прохання про коментар та перелік запитань і отримали таку відповідь:

«”Спектрум Ессетс” брала участь у всіх аукціонах, що проводилися в Україні, у повній відповідності до українського законодавства, що було неодноразово перевірено та підтверджено державними органами».

«Я є громадянкою Сполучених Штатів Америки, що підтверджується моїм паспортом, копія якого неодноразово надавалась українським державним органам. Я народилася у Казахстані та проживаю у США останні 13 років. Я офіційно відмовилася від російського громадянства», – додала Євсєєєва у листі до редакції.

Втім, документів, які підтверджують її вихід з російського громадянства Євсєєва до публікації цього матеріалу на прохання редакції не надала. Вона також не пояснила, чому її паспорт та індивідуальний номер платника податків РФ, відповідно до офіційних державних реєстрів, досі значиться дійсним на момент виходу матеріалу.

На запитання «Схем» про мету своїх регулярних візитів до Росії після початку повномасштабного вторгнення, які вона здійснювала за своїм чинним паспортом РФ, Євсєєва теж не відповіла.

«Схеми» також звернулися до її чоловіка, Володимира Євсєєва, власника Allrise Capital, з питаннями про те, навіщо він та його дружина купують активи в Україні, маючи на руках паспорти громадян Російської Федерації. На час публікації на запит «Схем» Володимир Євсєєв не відповів.

Також ми звернулися і до Михайла Трубчіка. Спочатку він сказав журналістам, що готовий спілкуватися по відеозв’язку, але згодом повідомив, що надасть письмові відповіді.

У листуванні з журналістами «Схем» підозри СБУ на свою адресу Трубчік прокоментував так: «У мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати жодну інформацію».

«Схеми» звернулися до СБУ із запитанням чи відповідають ці заяви дійсності, та очікують на відповідь.

На питання «Схем» про те як саме Трубчік, як управитель «Спектрум Ессетс», пересвідчується у тому, що компанія відповідає вимогам регулятора, відповів: «Ми переконані, що ми на 100% відповідаємо вимогам і всі процедури, які ми розпочали, відповідають вимогам. Наша команда в Україні несе 100% відповідальність і має всі права голосу та права управління».

Він також наголосив, що він сам та компанії, якими він управляє, підтримують Україну.

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Джерело: Радіо Свобода