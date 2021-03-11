Хто та як наживався на ШВЛ у розпал епідемії: маржі, лідери, схеми

Лідерами ринку стали фірми, пов’язані з Фісталем, який мав бізнес з двоюрідним братом голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Радуцького.

У 2020 році в системі «Прозорро» були оприлюднені дані про закупівлі 1 794 апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 1,28 млрд грн. Про це пише видання «Наші гроші«

Закупівлі ШВЛів проводились за пом’якшеними для замовників правилами після того, як президент Володимир Зеленський у березні 2020 року підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Цей закон звільнив імпортерів ліків, медзасобів та медобладнання від сплати ввізного мита, також на товари скасували податок на додану вартість. А бюджетним установам – замовникам медобладнання дозволили проводити закупівлі поза системою «Прозорро». Замовник має лише оприлюднити на «Прозорро» договір про закупівлю, всі додатки до нього, та звіт про його виконання. Проте і до цих вимог закупівельники поставились легковажно.

У більшості випадків місцеві органи влади, лікарні та галузеві бюджетні установи у публікаціях в «Прозорро» обмежились лише назвою моделі ШВЛ, не зазначаючи комплектації апарату, що суттєво ускладнює аналіз його закупівельної ціни. А інколи не вказували навіть марку ШВЛ , не завантажували договори чи забували специфікації до них. Чи настільки поспіхом оформляли папери, що плутали назви компаній-постачальників. Наприклад, у договорі на закупівлю апарата ШВЛ ZXH-600 для Новомосковської центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування з ТОВ «Медгрант» у шапці договору зазначена компанія ТОВ «Мед Інкорд», а в хвості – реквізити «Медгранту» та підпис його директора.

Закупівля ШВЛ напряму з ковідного Фонду

На цьому фоні набагато краще була проведена закупівля ШВЛ, що була напряму оплачена безпосередньо з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі Фонд). Йдеться про закупівлю 200 апаратів S1500 на суму 84 млн гривень (дані Міністерства фінансів), які 1 та 23 жовтня придбало держпідприємство «Медичні Закупівлі України» (спеціалізується на централізованих закупівлях для потреб МОЗу). Ціна одного апарату від постачальника ТОВ «Медхолдінг» склала 420 тис гривень.

Ціна виглядає притомною, однак точна база для порівняння відсутня.

Справа в тім, що саме таких апаратів в Україну більше ніхто не ввозив. За даними «Наших грошей», «Медхолдінг» розмитнив дві сотні апаратів за ціною 388–392 тис грн. Тобто маржа склала всього 6-7%, що вкладається у межі розумного.

За кордоном ціна апаратів була вища. В липні 2020 року компанія «Crown Healthcare Equipment Ltd» (Британія) писала на своїй фбук-сторінці, що роздрібна ціна апаратів S1500 становить $60 тис (1,70 млн грн.), а ціна розпродажу – $20 тис (567 тис грн.). Тобто ціна розпродажу на третину вища від договірної ціни «Медзакупівель».

Найпопулярніші ШВЛ на закупівлях-2020:

S різних модифікацій (406 штук на 220,42 млн грн) від шведської фірми Brightfield, що належить українцю і насправді виготовляє апарати на заводі «Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd.» в Китаї; Monnal (244 штук на 175,32 млн грн), виробництва французької компанії Air Liquide; Ювент (176 штук на 104,14 млн грн), українського виробника «Ютас»; V8600 (143 штуки на 104,64 млн грн), американського виробника Oricare; Hamilton (139 штук на 152,63 млн грн), швейцарської фірми Hamilton Medical; Servo–i (41 штука на 86,00 млн грн), марка шведського концерну Getinge Group.

ТОП-10 найбільших бюджетних замовників апаратів ШВЛ за кількістю штук: Замовник Кількість апаратів ДП «Медичні закупівлі України» 200 Київська міська рада 162 Дніпропетровська ОДА 76 Центральний госпіталь МВС України 60 Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова 39 Київська ОДА 36 Військово – медичний клінічний центр Західного регіону 35 Міністерство оборони України 27 Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України 25 Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.І.Горбачевського 25 … … Всього 1794

ТОП-10 замовників апаратів ШВЛ серед бюджетних установ за вартістю контрактів: Замовник Загальна сума закупівель, грн «Медичні закупівлі України» 84 000 000 Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України 59 215 150 Дніпропетровська ОДА 57 959 806 Київська міська рада 43 689 068 Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова 35 379 336 Держпогранслужба 29 590 000 Київська ОДА 28 530 000 Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова Харківської міськради 21 500 000 Міністерство оборони 21 029 966 Військово – медичний клінічний центр Західного регіону 18 817 423

Постачанням апаратів ШВЛ для бюджетних установ, місцевих органів влади та лікарень у 2020 році займались близько сотні ФОПів, 83 компаній у формі ТОВ та декілька ПП.

Топ-10 продавців апаратів за сумою контрактів:

Компанія Сума контрактів, грн ТОВ «Медхолдінг» 138 553 790 ТОВ «Ксенко» 132 766 906 ТОВ «Глобалмедгруп» 120 689 218 ТОВ «Медгарант» 87 406 745 ТОВ «Сучасна лікарня» 83 243 044 ТОВ «Лаб-Сервіс» 59 698 160 ТОВ «Здраво» 54 177 318 ТОВ «Мед Ексім» 47 999 848 ТОВ «Білімед» 35 261 254 ТОВ «Медсервісгруп» 29 719 027 ТОВ «Медбаланс» 29 098 976

У десятці лідерів присутні чотири фірми, що мають зв’язки з оточенням відомого бізнесмена Германа Фісталя, який у свою чергу мав бізнес з двоюрідним братом впливового нардепа від «Слуги народу» Михайла Радуцького. «Глобалмедгруп», «Медгарант», «Сучасна лікарня» та «Білімед» отримали контракти щонайменше на 327 млн грн, тобто чверть усіх бюджетних підрядів.

Ще 187 млн грн отримали фірми «Медхолдінг» та «Мед Ексім», пов’язані з таким собі Сергієм Шевцовим, що і постачав ШВЛи для держави за кошти з “ковідного” Фонду.

Докладніше про зв’язки :

Дані про власників ТОВ «Медхолдінг» зараз очолює Тетяна Сергієнко, власницею є киянка Наталія Швецова. До січня 2019 року володів фірмою Сергій Швецов із Ніжина Чернігівської області. Водночас українець на ім’я Сергій Швецов володіє шведською «Brightfield KB», яка вказана у контракті з «Медичними закупівлями України» виробником апаратів ШВЛ. Партнером «Brightfield KB» виступає австрійське «Norax Medical GmbH» , яким володіє і керує Федеріко Форманьяна із Польщі. В минулому році «Медхолдінг» виграло тендерів на 547,89 млн гривень. З власниками «Медхолдінгу» пов’язана фірма «Мед Ексім», що також входить до першої десятки постачальників ШВЛ. ТОВ «Мед Ексім» засноване у 2012 році також мешканкою Ніжина Чернігівської області Ганною Бублик та Олексієм Крахмаловим. Останній є керівником фірми «ІС Медікал», що належить власнику «Медхолдінгу» Сергію Швецову. В 2020 році фірма виграла тендерів на 278,85 млн гривень. ТОВ «Ксенко» зареєстровано в Києві на мешканку Макіївки Оксану Грейц, яка раніше володіла нині ліквідованою однойменною фірмою в Донецьку. В минулому засновником обох «Ксенко» був макіївчанин Валерій Відасов – власник прописаного за адресою існуючого «Ксенко» ТОВ «Управляюча компанія Ксенко». У 2013 році партнером Відасова по «Ксенко» була донеччанка Тамара Прокопчук, яка очолювала обласну базу спеціального медичного постачання Донецької облради. В минулому році ТОВ «Ксенко» виграло тендерів на 562,75 млн гривень. ТОВ «Глобалмедгруп» засноване у Києві. Офіційною власницею зазначена Мая Мозер, директором є її рідна сестра – Емма Гук. Це дружина службовця СБУ Андрія Гука, раніше на неї була оформлена фірма «Діспомед» Германа Фісталя, яка нині є одним з великих імпортерів різної медичної техніки, у тому числі ШВЛів. Герман Фісталь значиться засновником ТОВ «Український центр медичних технологій» (у стані припинення) разом з Олександром Цвєтковим та Олександром Добровським. Останнього джерела видання «Mind» назвали двоюрідним братом Михайла Радуцького – нардепа від «Слуги народу» і голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації. В минулому році «Глобалмедгруп» загалом виграло тендерів на 348,59 млн гривень. Дотичні до «Глобалмедгруп» як мінімум три фірми з першої десятки постачальників ШВЛ – ТОВ «Медгарант» (обсяг виграних державних тендерів склав 638,62 млн гривень, засновник Олександр Островський), ТОВ «Сучасна лікарня» (312,89 млн гривень, засновниця Світлана Спірідонова) та ТОВ «Білімед» (48,32 млн гривень, засновниця – вищезгадана Майя Мозер). Ці структури разом з «Діспомедом» та низкою інших фірм (серед них «Ілатанмед», «Автоспецпром», «Горал», «Медична торгівельна компанія», «Донмед», «Допомога-І», «УМТ») згадуються в кримінальному провадженні з ввезення в Україну медобладнання та медвиробів по завищеним у 2-3 рази цінам. Справа стосується імпорту впродовж 2014-2017 рр. Як зазначається в ухвалі Святошинського райсуду Києва від 10 грудня 2020 року, ці фірми, що постачали товари під замовлення Міністерства охорони здоров`я та інших державних і комунальних установ, «відносяться до однієї фінансової групи, підконтрольні одній групі осіб». ТОВ «Лаб-Сервіс» засноване у Києві, власником зазначена Леся Євсеєнко, а директором – Дмитро Король. В одній квартирі з фірмою по вул. Флоренції, будинок 5 зареєстрований Андрій Євсеєнко, який володіє ТОВ «Лабсервіс» разом із директором Владиславом Розлуцьким. Також Андрію Євсеєнку із Сергієм Титаренком належить ТОВ «Нова лабораторія». В 2020 році «Лаб-Сервіс» виграло тендерів на 103,77 млн гривень. ТОВ «Здраво» відноситься до групи компаній підприємця Валерія Лося, що спеціалізується на продажах фармацевтичної продукції та медичного обладнання. В минулому році виграла тендерів на 299,36 млн гривень. ТОВ «Медсервісгруп» зареєстроване у 2013 році в Києві, спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними товарами. Власниками фірми вказані Андрій Забережний та Андрій Коломоєць. Останній також володіє ТОВ «Медичний центр «Медексперт» і ТОВ «Трімм-К». Забережний нині очолює власне ТОВ «Грандмед», а раніше був співзасновником кількох фірм із групи «Емансіс» Зази Берадзе, родича Георгія Берадзе – колишнього заступника голови ДУС і колишнього першого заступника голови ДФІ. ТОВ «Медбаланс» засноване у 2008 році, власником і керівником зазначений Геннадій Виноградський. У 2020 році отримала тендерів на 69,26 млн гривень.

Ювент – успіх вітчизняного виробника

Окремо відмітимо національного виробника. В минулому році бюджетні установи в Україні закупили 176 апаратів ШВЛ «Ювент» виробництва компанії «Ютас» різних модифікацій на 104,14 млн грн Здебільшого ШВЛи «Ютаса» реалізовувались установам через посередників.. Безпосередньо сам «Ютас» в минулому році продав три апарати на 1,89 млн гривень, та ще 11 млн грн отримав на послуги з ремонту обладнання.

ТОВ «Компанія «Ютас» Олександра Іщенка заснована у 1996 році, розробляє, виробляє, реалізує та обслуговує складну електронну медичну техніку. Компанія є серійним виробником ряду «високоінтелектуального» електронного обладнання: апаратів ШВЛ, апаратів для здійснення моніторингу пацієнта, електрокардіографів тощо. Продукція «Ютаса» застосовується в реанімаційних, хірургічних та пологових відділеннях медзакладів, у машинах швидкої допомоги, при контролі та діагностиці дихальної та серцево-судинної системи пацієнтів. Компанія працює через представництва у 30 країнах світу.

За даними «Наших грошей», також в Україні налагодило виробництво ШВЛів одне з підприємств «Укроборонпрому». Однак у відкритих джерелах наразі відсутні дані про його реалізацію на території нашої країни.

Прямі та непрямі контракти на імпорті ШВЛів

В минулому році в Україну імпортували апарати ШВЛ як за прямими контрактами з виробниками, так і за непрямими договорами. У випадках імпорту за прямим контрактом спостерігається велика різниця між митною вартістю апарата та його закупівельною ціною для бюджетної установи. Тендерна ціна інколи в 2-3 рази вище за вказану імпортером вартість ШВЛів на кордоні.

Завезені за непрямими контрактами апарати ШВЛ надходили бюджетним установам здебільшого за митною ціною, або навіть дешевше від ціни розмитнення. Випадки імпорту за ціною набагато меншою від прямих контрактів траплялись значно рідше.

При цьому розліт закупівельних цін у різних лікарнях іноді був двократним. Як вже говорилось вище, лікарні не вказували докладні специфікації придбаних ШВЛів, тому порівняти їх між собою на основі даних лише “Прозорро” – неможливо.

Однак правоохоронним органам відомо про проблеми, пов’язані з поставками ШВЛ:

Державне бюро розслідувань заявило про викриття злочинної схеми у командуванні Медичних сил Збройних сил України щодо закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів для потреб армії;

СБУ відкрило 11 кримінальних проваджень щодо забезпечення лікарень киснем і закупівель апаратів по завищеним цінам;

Київська облдержадміністрація звернулася до Національної поліції щодо повернення 10,5 млн грн, які департамент охорони здоров’я виплатив компанії «Ліртон Груп» як передоплату за придбання для обласних лікарень апаратів штучної вентиляції легенів, однак закупівлі були зірвані.

Ціноутворення апаратів Servo-i

Згідно даних «Прозорро», бюджетні установи закупили в минулому році 41 апарат ШВЛ марки Servo-i, що відноситься до обладнання високого класу та є одним з найдорожчих, що завозили в Україну під час карантину. Виробником бренду є розташоване в Німеччині дочірнє підприємство Maquet шведського концерну Getinge Group.Закупівельна ціна одного апарату Servo-i за укладеними договорами коливалась від 1,55 млн гривень (для запорізького полового будинку №3) до 2,33 млн гривень (для Департаменту охорони здоров’я Київської міськради). В обох випадках в системі «Прозорро» зазначено лише, що предметом закупівлі є «базовий блок Servo-i». За даними «Наших грошей», торік на українській митниці було зафіксовано кілька поставок базових блоків Servo-i. Їх ввозила фірма «Діспомед» за прямими контрактами з «Getinge Polska Sp.z o.o» (Польща) за цінами значно нижчими від тендерних. У серпні один базовий блок Servo-i з програмними забезпеченнями та додатковим обладнанням на умовах EXW було розмитнено за $30 097, що складало 828 тис гривень. А у вересні завезла 10 базових блоків Servo-i з програмними забезпеченнями на умовах EXW (вартість доставки покупець оплачує окремо) по $20 220 за штуку, або 562 тис гривень. Таким чином ціна для бюджетних установ збільшилась вдвічі-втричі від митної вартості. На державних закупівлях найбільшим постачальником цих апаратів виступало ТОВ «Глобалмедгруп», яке продало 28 одиниць бюджетним установам за шістьома угодами. Про зв’язки з оточенням Фісталя див. вище. В п’яти з шести закупівель замовник визначав «Глобалмедгруп» постачальником шляхом відкритих торгів. Проте сам конкурс можна вважати формальністю: кожен раз з «Глобалмедгруп» подавалася конкурувати лише одна з цих трьох фірм – ТОВ «Альянс-2013», ТОВ «Сучасна лікарня» або ТОВ «Ілатанмед». В усіх випадках вони віддавали тендер «Глобалмедгруп», не зменшуючи під час торгів пропозиції ні на копійку.

Ціноутворення апаратів CWH

Аналогічна з Servo-i ситуація склалась з апаратами CWH китайського виробника «Nanjing Chenwei Medical Equipment Co.,Ltd» умовно низького цінового сегменту, які також завозились до України за прямими контрактами.Закупівельні ціни на апарати CWH-3020B коливалися від 320 тис гривень (постачало ТОВ «Мед Лайн Груп» для Смілянської міськлікарні) до 647 тис гривень (ФОП «Лебедєв Владислав Володимирович» для Лохвицької райлікарні). В специфікації до контрактів зазначена лише назва моделі, що не дає можливості пояснити вдвічі більшу ціну, наприклад, додатковим обладнанням. Імпортером апаратів CWH-3020B в Україну було ТОВ «Лоран Груп», яке безпосередньо отримало два тендери на поставки в лікарні Житомирської області – в Баранівську райлікарню за 520 тис гривень та Любарську лікарню за 600 тис гривень (в другому випадку в специфікації було зазначено, що апарат постачається разом з монітором пацієнта) . За інформацією «Наших грошей», у серпні «Лоран Груп» завезло за прямим договором з виробником на умовах EXW з Китаю два апарати CWH-3020B за ціною $8 442 або 235 тис гривень. У жовтні митна вартість такого ж апарату склала $6 390, або 181 тис гривень. У грудні «Лоран Груп» ввезла CWH-3020B за ціною $6 748 за апарат або 192 тис гривень. Тобто митні ціни були від двох до чотирьох разів меншою від закупівельних. Аналогічна ситуація з моделлю CWH-3010 у того самого імпортера. Бюджетні установи закупили 21 апарат за ціною від 450 тис гривень для Смілянської міської лікарні до 740 тис гривень для Монастириської районної лікарні. Різницю в 300 тис гривень між апаратами неможливо пояснити наявними документами. У специфікації до контрактів замовники зазначили лише марку моделі. Сама компанія-імпортер 10 квітня завозила партію з 10 одиниць CWH-3010 за ціною 252 950 гривень за прямим контрактом з виробником на умовах EXW. Тобто максимальна закупівельна ціна апарату для бюджетної установи виросла більш ніж на 60% від його митної вартості.

Ціноутворення апаратів V8600

Ці апарати американського виробника Oricare відносять до брендів умовно «середньої» цінової категорії, вони завозились до України за непрямими контрактами. За інформацією в системі «Прозорро», в минулому році бюджетні установи закупили 143 апарати V8600.Впродовж першого місяця з моменту оголошення карантину ціна моделі для бюджетних установ суттєво коливалась від 593 тис гривень до 854 тис гривень. Потім з середини квітня до кінця року вартість цих апаратів трималась стабільно навколо позначки у 800 000 гривен. Це фактично співпадало з ціною на кордоні, або було на кілька відсотків дорожче від митних цін фірм «Медгарант» та «Медсервісгруп». Вони завозили ці апарати по контрактам з логістичними фірмами «Amigo Cargo Service Limited», «China-Base Logistics CO. LTD» (обидві Китай) та «ICS Logistik» (Германія). Однак були і дешевші поставки. ТОВ «Лаб-Сервіс» у кінці червня завезло 48 апаратів V8600 за митною вартістю у $16 853 за одиницю або 459 тис гривень. Відправником партій значилась британська фірма «G-V Europe, LTD», яку контролює росіянин Андрєй Заварзін.

Ціноутворення ШВЛів серії S різної модифікації