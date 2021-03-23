Хватаясь за соломинку: как прокремлевские СМИ пытались легитимизировать оккупацию Крыма

«Среди многочисленных примеров дезинформации со стороны Кремля и его лояльных СМИ, начиная с 2014 года, особо выделяется нарратив об аннексии Крыма, который является, пожалуй, самым вопиющим в геополитическом отношении», — писали мы еще в 2018 году, в 4-ю годовщину незаконной аннексии полуострова. Сейчас, спустя еще три года, эти слова актуальны как никогда.

Незаконная аннексия Крыма с помощью «вежливых людей» — российских военных без знаков различия, которые вторглись на полуостров и взяли его под свой контроль, — продемонстрировала возможности использования дезинформации для поддержки враждебных военных операций на местности. Однако пример Крыма также демонстрирует то, какие ограничения есть у прокремлевской дезинформации.

Вот уже семь лет прокремлевские СМИ и политики пытаются создать иллюзию легитимности этого наглого захвата территорий и нарушения норм международного права. И каждый раз эти попытки дают сбой.

Ниже представлен обзор неуклюжих попыток распространения дезинформации в отношении Крыма.

Как прокремлевские СМИ сообщали о посещении полуострова различными «делегациями»

На протяжении многих лет прокремлевские СМИ хватались за любую возможность, чтобы создать образ того, что весь мир, и в особенности Запад, смирился с незаконной аннексией Крыма.

Один из способов показать, что изменение статуса полуострова принято мировым сообществом, — изобразить Крым как место, которое часто посещают различные иностранные «делегации». Например, еще в 2018 году Федеральное агентство новостей (Riafan.ru), аффилированное с печально известной петербургской «фабрикой троллей», сообщило о том, что «в Крым с официальным визитом прибыла делегация из Норвегии».

На самом деле произошло вот что: группа норвежцев, игнорируя рекомендации норвежского правительства, отправилась в частную поездку в Крым. Местные власти встретили их как официальную делегацию, а их поездка была использована в пропагандистских целях.

Подобная тактика использовалась неоднократно. «Делегации» из Турции, Финляндии, США и других стран, столь востребованных прокремлевскими СМИ, оказались сформированы из представителей малоизвестных неправительственных организаций или людей, связанных с известными прокремлевскими медийными личностями. Некоторые из «делегаций» были полностью вымышленными. Например, абсолютным вымыслом является заявление федерального информационного агентства «РИА Новости» о том, что группа специалистов из Бристольского университета собиралась начать раскопки на месте исторических объектов в Крыму.

В некоторых случаях «делегации», посещающие Крым, включали местных европейских политиков или даже нескольких членов Европейского Парламента. Но ни один из этих делегатов в момент посещения не занимал какой-либо официальной должности. Европейский Союз продолжает вести политику непризнания незаконной аннексии Крыма, что недавно повторно подтвердил Верховный представитель Европейского союза и Заместитель Председателя Европейской Комиссии Жозеп Боррель.

Как прокремлевские СМИ стали одержимы картами

Прокремлевские СМИ по сей день старательно сообщают о каждом случае, когда кто-нибудь где-нибудь (чаще всего, по ошибке) публикует карту, на которой Крым изображен как часть России.

В 2016 году заголовок в ежедневной газете «Комсомольская правда» с гордостью гласил, что «„Кока-Кола“ признала Крым российским» после того, как рекламное агентство, не консультируясь с компанией «Кока-Кола», разместило в социальных сетях карту, на которой Крым был изображен как часть России.

Однако газета «Комсомольская правда» не очень горела желанием сообщать о том, что на следующий день компания принесла извинения за этот инцидент, несмотря на то, что не несла за это ответственности.

Поскольку ООН отказывается признать захват данной территории Россией, транснациональная компания, должно быть, показалась прокремлевским СМИ подходящей альтернативой.

Как прокремлевские СМИ прославляли самый демократический на свете референдум

С одной стороны, Кремль всегда готов нарушить нормы международного права, но с другой — жаждет и международного признания. Какие варианты действий оставались у Кремля, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорилось о том, что так называемый референдум в Крыму недействителен и не может служить основанием для какого-либо изменения статуса полуострова?

Ответ — создать альтернативную реальность с помощью прокремлевских СМИ. Прокремлевские СМИ неоднократно заявляли о том, что Крым демократическим путем проголосовал за воссоединение с Россией. База данных EUvsDisinfo содержит более 150 зарегистрированных примеров дезинформационных заявлений, в которых утверждается, что Крым «воссоединился» с Россией на основе демократического референдума. Хотя ни наблюдатели ОБСЕ, ни наблюдатели ЕС не присутствовали на так называемом референдуме, прокремлевские СМИ настаивают на том, что «международные наблюдатели» никогда не ставили под сомнение законность референдума.

Подобная тактика, по всей видимости, показалась кремлевским политтехнологам настолько привлекательной, что она применялась и на последующих «выборах» и «референдумах», сопровождавшихся заявлениями о том, что «Крым — это самое демократичное место в мире», и что международные наблюдатели высоко оценили организацию всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Крыму (для протокола — ничего подобного на самом деле не было).

Как Крым изображали местом для миграции по моральным соображениям

Среди множества попыток прокремлевских СМИ поддерживать благоприятный имидж Крыма после незаконной аннексии особое место занимают усилия частного российского СМИ «Life».

В 2019 году в нем была опубликована статья, в которой утверждалось, что европейцы выбирают Россию и, в частности, Крым в поисках убежища от «агрессивного сексуального воспитания, гомосексуальной диктатуры и ювенальной юстиции» в Европе. Издание даже процитировало какого-то местного политика, который утверждал, что только из Германии в Крым поступило 1500 обращений.

На протяжении многих лет эта цифра несколько раз появлялась исключительно в прокремлевских СМИ и всегда сопровождалась цитатой одного и того же крымского политика. Данная цифра, скорее всего, вымышленная (как и туристическая статистика Крыма).

Все эти материалы так или иначе обыгрывают постоянно повторяющиеся прокремлевские дезинформационные нарративы о моральном разложении Европы, сопровождающимся появлением публичных домов с животными, ярмарками по продаже настоящих младенцев и сатанизмом, и представляют Россию как последний оплот «традиционных ценностей».

Как прокремлевские СМИ обрушились с нападками на Евровидение

В 2016 году украинская певица Джамала выиграла песенный конкурс «Евровидение» со своей песней «1944» о депортации крымских татар при Сталине.

Прокремлевские СМИ интерпретировали результаты конкурса следующим образом: Европа помогает Украине украсть законную победу России. Принадлежащий компании «Газпром» телеканал НТВ в одном из своих репортажей придумал для этого конкурса название «Евроненависть», а газета «Комсомольская правда» (см. выше) попыталась дискредитировать победительницу конкурса, певицу Джамалу, заявив в заголовке одной из статей, что «Джамала и ее родители зарабатывают в ненавистной им России».

А когда Украина, как законный победитель, организовывала проведение конкурса в следующем году, прокремлевские СМИ заявляли, что Украина не может себе этого позволить, что киевлянам придется покрывать расходы на проведение конкурса за счет повышенной оплаты за электроэнергию, и что немецкие СМИ были против проведения конкурса в Киеве.

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База данных EUvsDisinfo (на английском) в настоящее время содержит более 600 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений в отношении Крыма.

Источник: EUvsDisinfo