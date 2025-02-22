Как Евросоюз покупает у Лукашенка масло из рапса украденного рашистами с оккупированной части Украины

Россия вывозит с оккупированных украинских территорий семена рапса и продает их в Беларусь. Беларусское предприятие делает из них масло и продает его в ЕС. Знают ли европейские компании о происхождении сырья? Или о том, что беларусский производитель связан с фирмой, которую в Украине внесли в черный список за пособничество агрессору? О деталях расследователям рассказали европейские импортеры и источники. Журналисты БРЦ разобрались не только в схемах поставок, но и нашли связи их участников с Беларусью и Россией.

Расследование подготовлено в партнерстве с литовским изданием 15min.lt, латвийским телеканалом TV3, украинским проектом «Схемы» при поддержке «Киберпартизан», Сообщества железнодорожников Беларуси и сообщества украинских хакеров KibOrg.

Рекорд не ради рекорда Беларусские аграрии в 2023 году поставили рекорд — валовый сбор семян рапса после доработки достиг почти 900 тыс. тонн. В 2024-м рекорд побили и впервые в истории Беларуси намолотили больше миллиона тонн. Специалисты в сфере сельского хозяйства за последние пять лет добились более высоких результатов в производстве семян рапса: расширили посевные площади, улучшили среднюю урожайность культуры — в 2019-м она в среднем составляла 16,8 центнера с гектара, а в 2024-м — 24,8 центнера. Причина интереса к возделыванию этой высокорентабельной масличной агрокультуры в Беларуси не только в увеличении потребности внутреннего рынка. «Сегодня, даже в период этих бешеных санкций, Европа просит: “Дайте рапсовое масло!”» — заявил Александр Лукашенко в июне 2022 года во время рабочей поездки в Могилевскую область. Спрос на беларусское рапсовое масло в Евросоюзе после полномасштабного вторжения России в Украину действительно вырос. Санкции не коснулись поставок отечественного продовольствия и до середины 2024 года его можно было беспрепятственно ввозить в ЕС. Еврокомиссия 1 июля 2024 года ввела запретительную пошлину на ввоз зерновых, семян масличных и продуктов их переработки из России и Беларуси в Евросоюз. Предполагалось, что такая мера поможет прекратить импорт этой продукции на его территорию. Страны ЕС, по статистике Евростата, за первое полугодие 2024-го купили в Беларуси 90,4 тыс. тонн рапсового масла на €67,7 млн. Это в четыре раза больше по объему и в 2,6 раза по стоимости, чем за весь 2021 год (тогда импортировали 22,6 тыс. тонн на €25,7 млн). Основные покупатели — Литва, Латвия и Польша. Что у беларусской масложировой промышленности последние несколько лет дела на внешних рынках шли в гору, видно и по показателям отдельных предприятий. Один из флагманов отрасли — ООО «Агропродукт» из Брестской области — в 2022 году резко увеличил экспорт рапсового масла в ЕС. Примерно вдвое, если сравнивать с 2021-м, писали государственные СМИ со ссылкой на облисполком. За 9 месяцев 2024-го «Агропродукт» выручил 523 млн беларусских рублей (без малого $161 млн). Два предыдущих года выручка была примерно одинаковой — 673 млн рублей в 2023-м и 681,4 млн — в 2022-м (примерно $224 млн и $260 млн соответственно). В 2021 году сумма составила почти 540,2 млн рублей (около $212,7 млн). Казалось бы, все закономерно — больше выращиваем, больше производим, больше продаем. Однако БРЦ выяснил, что не все беларусское масло, которое продают в Евросоюз, сделано из беларусского рапса.

Сертифицированный обман

Несмотря на рекордные намолоты маслосемян в стране, директор «Агропродукта» Олег Теслюк в августе 2023 рассказал журналистам, что предприятию не хватает сырья:

«Нам нужно более 300 тыс. тонн рапса в год — а вся Беларусь производит примерно 900 тыс. тонн, переработчиков немало, и всем нужно. Так что около 30% от потребности приходится закупать у соседей. Раньше везли рапс из Украины и России, сейчас остались только российские поставки».

У предприятия остались российские поставки — это правда. Но откуда Россия берет рапс, который потом продает Беларуси, Теслюк умолчал. В 2023 году «Агропродукт» закупал маслосемена, выращенные в том числе на оккупированной части Херсонской области. Только за август с Херсонщины предприятию поставили около 728 тонн сырья. Об этом БРЦ узнал из данных Федеральной государственной информационной системы «Зерно», которые нам передали украинские хакеры KibOrg.

Поставщики херсонского рапса «Агропродукту» — российские компании «Велес-Агро» и «Агротрейд». Последняя связана с семьей Антона Тихомирова, бывшего секретаря ялтинского отделения партии «Единая Россия», который сотрудничал с российской администрацией аннексированного Крыма.

Могли ли в компании «Агропродукт» не знать о происхождении закупаемого сырья? Вряд ли. В товаросопроводительных документах на поставки (СДИЗ) адресом отправления указана Российская Федерация, но область прописана украинская — Херсонская.

Рапсовое масло, изготовленное в том числе и из украинского зерна, беларусское предприятие поставляло в Евросоюз. По данным Сообщества железнодорожников Беларуси, в 2024 году в Литву и Латвию поступило примерно по 50 тыс. тонн продукции «Агропродукта». Из них 30 тыс. и 2 тыс. тонн соответственно предназначались для внутренних рынков этих стран.

На свой товар предприятие получило несколько сертификатов соответствия международным стандартам качества, в том числе ISO 9001. Последний необходим для выхода на европейские рынки и предполагает полное информирование покупателей или конечных потребителей о качестве продукта или услуги, процессах производства и так далее. Обязательное условие его получения — выполнение «всех действующих законодательных и нормативных требований». Сертификация ISO добровольная. Но такой документ влияет на выбор компании иностранными партнерами, так как свидетельствует о безупречной деловой репутации контрагента, соблюдении им этических норм.

Запрета нет — возим

Рапсовое масло «Агропродукта», по данным «Латвийских общественных СМИ» (Latvijas Sabiedriskais medijs, LSM), в Латвию возят четыре фирмы. Среди них — латвийская логистическая компания K.I.F. Эту информацию подтвердил БРЦ источник из Сообщества железнодорожников Беларуси. Оборот K.I.F. с €1 млн в 2021 году увеличился до €2,3 млн в 2023-м.

Журналисты латвийского телеканала TV3 посетили офис компании и спросили у ее представителя, импортирует ли K.I.F. продукцию беларусского «Агропродукта».

«Нет, мы не импортируем. Мы просто выступаем как таможенные брокеры, как экспедиторы», — ответил собеседник, но подтвердил, что фирма сотрудничает с беларусским «Агропродуктом», оказывает логистические услуги. Также в компании сказали, что у них нет латвийских клиентов, которые заказывают рапсовое масло этого предприятия: «Этим занимается эстонская компания, они потом отправляют дальше».

О поставках беларусского товара в компании K.I.F. говорят открыто: запрета Евросоюза нет — возим. Однако заверяют, что проверяют происхождение продукции, смотрят, есть ли производитель в санкционном списке. Если есть — работать с ним не будут. О том, что масло «Агропродукта» может быть изготовлено из рапса с оккупированных территорий Украины, в K.I.F. не знали, сказал представитель компании: «У нас нет такой информации, что импортируемый продукт из Беларуси был произведен на оккупированных территориях. Конечно, это важно».

В Латвию за первые шесть месяцев 2024 года, по официальной статистике Евростата, ввезли почти 68,89 тыс. тонн рапсового масла из Беларуси.

«Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzceļš, LDz) в ответе на запрос журналистов TV3 подтвердила, что «Агропродукт» экспортировал рапсовое масло в 2021-2024 годах. Расследование, которое провел департамент санкций LDz, показало, что ни само рапсовое масло, ни «Агропродукт», ни руководители предприятия не находятся под санкциями, говорится в письме. Также в нем приводятся детали поставок:

«Товар от „Агропродукта” в основном получают два экспедитора: SIA LAT FLEX и SIA K.I.F., которые обеспечивают дальнейшую транспортировку товара в Китай и Израиль. Продукция, производимая беларусской компанией, также транспортируется во многие европейские страны: Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Эстонию и другие».

Транзитом можно

Литва почти до середины прошлого года, как и ее соседка, импортировала беларусское рапсовое масло. Возили его туда, по данным Сообщества железнодорожников Беларуси, местные компании Baltijos Pervezimai, GEN Cargo и Baltic Cargo Agent. С июня 2024 года в стране ввели запрет на импорт сельскохозпродукции и кормов для скота из России и Беларуси. Однако транзит этой продукции через территорию Литвы на момент выхода расследования разрешен, что дает возможность обходить ограничения.

Запрет на ввоз означает, что в страну нельзя импортировать товар — доставить на территорию государства без обязательства его вывезти, оформить необходимые документы на таможне и заплатить пошлины, если требуется.

Физически перемещать товар через территорию при поставках в другую страну, то есть транзитом, можно.

Наши коллеги из издания 15min.lt под видом потенциальных покупателей пообщались с менеджеркой по продажам литовской Baltijos Pervezimai. Эта компания занимается транспортной экспедицией грузов и сотрудничает с «Агропродуктом», подтвердила собеседница. Она рассказала, как можно обойти запрет литовских властей на ввоз беларусской продукции — поставлять не напрямую в Литву, а, например, через Латвию:

«Терминалы в Риге их (товары — ред.) принимают, и там никаких проблем. Поскольку это продукт питания, под санкции он не подпадает».

Как выглядит процесс согласования и перевозки, в официальном ответе на совместный запрос БРЦ и 15min.lt рассказала гендиректорка Baltijos Pervezimai Ольга Троицкая. Чтобы перевезти продовольственный груз из Беларуси по железной дороге через Литву, отправитель должен подать заявку в LTG Cargo. Это — дочерняя компания государственных «Литовских железных дорог» (Lietuvos Geležinkeliai, LTG). Если заявка проходит санкционный фильтр и LTG Cargo ее одобряет, организуется процесс перевозки из Беларуси, например, в Израиль через Клайпедский порт. В нем экспедитор временно становится грузополучателем. Также в ответе говорится, что, хотя компания «Агропродукт» и не находится под санкциями, Baltijos Pervezimai приостанавливает одобрение новых заявок на отправку грузов от этого производителя, чтобы произвести оценку рисков, в том числе с литовской таможней.

В логистической литовской компании Baltic Cargo Agent также подтвердили, что сотрудничают с беларусским производителем рапсового масла: «У нас есть с ними контракты, мы предоставляем им логистические услуги до порта Клайпеды, а также частично участвуем в перевозках до порта Риги».

Об одной из схем обхода ограничений, введенных Литвой на ввоз в страну рапсового масла из Беларуси, в беседе с журналистами 15min.lt упомянули в компании TLSC. Она связана с другим импортером масла «Агропродукта» — GEN Cargo (последняя принадлежит компании UAB G 7 Plus, собственники которой владеют TLSC — подробнее об этом расскажем ниже).

«Есть специфические условия [растаможивания товара]. Вы не сможете сделать это в Литве. В теории, масло можно ввезти в Литву, но согласование очень сложное. <…> Вам нужно импортировать его в Латвию или Польшу. Это можно сделать, если у вас там есть компания. Там будет таможенная пошлина и другие нюансы, в том числе с кодом товара. Я деталей не знаю, но есть рабочая схема, по которой работают определенные компании».

Кто стрелочник?

GEN Cargo, по словам источника БРЦ из сферы железнодорожных перевозок, не только обходила литовский запрет через Латвию, но и продолжала поставлять товар «Агропродукта» в страну напрямую. В октябре-декабре 2024 года, как сообщил нам источник, литовская фирма получила 177 цистерн рапсового масла — это около 10 тыс. тонн. По данным источника в LTG Cargo, GEN Cargo за тот же период перевезла 120 вагонов рапсового масла от беларусского поставщика.

Груз от «Агропродукта» GEN Cargo привозит в Клайпедский порт. Это литовским журналистам подтвердил один из сотрудников терминала. Возможно, GEN Cargo выполняет только функцию экспедитора для другой литовской компании — дочки «Литовских железных дорог» LTG Cargo. Последнюю мы заметили в накладных компании «Техноспецтрейдинг», когда работали над расследованием о перевозке азотных удобрений в Литву. «Техноспецтрейдинг» тогда поставлял удобрения предприятия «Гродно-Азот» в Европу в обход санкций, LTG Cargo выступал в роли перевозчика.

До 2022 года членом правления LTG Cargo значился Мантас Бартушка. В то же время он занимал пост главы «Литовских железных дорог», но ушел в отставку после начала полномасштабной войны и скандала с обходом санкций (ЛЖД продолжила перевозить беларусские удобрения после того, как США наложили санкции на «Беларуськалий»). Место Бартушки занял Эгидиюс Лазаускас, директор LTG Cargo.

Источник: ltg.lt, Facebook, ВКонтакте / Мантас Бартушка. Коллаж создан с использованием ИИ

В официальном ответе журналистам 15min.lt представитель «Литовских железных дорог» написал, что у их дочерней компании LTG Cargo нет прямых договорных отношений с «Агропродуктом», а продукцию беларусского предприятия перевозили сторонние фирмы-заказчики. Также в письме говорится, что железнодорожная компания Литвы начала внутреннее расследование и на время приостановила поставки от «Агропродукта».

«Хотя требование подтверждать происхождение сырья для товаров в соответствии с Регламентом ЕС (при импорте в ЕС из третьих стран) предъявляется только к металлопродукции, мы инициировали детальную повторную проверку. <…> Если по результатам внутреннего расследования будут выявлены подозрительные факторы, мы передадим информацию в соответствующие правоохранительные органы», — сообщили журналистам.

Сообщество железнодорожников Беларуси получило информацию от своих источников, что после этого два вагона с рапсовым маслом производства «Агропродукта» задержали на литовской станции Кяна.

Нужные связи

БРЦ обнаружил деловые связи с Беларусью у литовских компаний-импортеров рапсового масла «Агропродукта». Они могли помочь наладить поставки, обходя запреты. Например, GEN Cargo принадлежит акционерам компании UAB G 7 Plus.

Они же владеют беларусским ООО «Карготек», которое возило тракторы МТЗ в Судан, Камбоджу и Египет.

Им же принадлежит транспортно-логистическая компания TLSC. Ее филиалы кроме Литвы, Латвии и Польши, работают в России, Казахстане и Беларуси.

Российским отделением владеет бывший сотрудник беларусского МИД Антон Шмыгов.

Его брат — Алексей Шмыгов — акционер GEN Cargo.

С TLSC через сеть компаний был связан и бывший член правления LTG Cargo Мантас Бартушка, занимавший также пост главы «Литовских железных дорог».

Он входит в совет директоров и через MB Capital совл адеет UAB JES RAIL. Последней совладеет UAB BV Capital. BV Capital является соучредителем компании G 7 Plus, которая учредила GEN Cargo.

Еще один пример касается компании Baltijos Pervežimai. Муж ее совладелицы Ларисы Сабатиной-Бергер, Григорий Сабатин (Grigorij Sabatin), совладеет крупным логистическим бизнесом в Беларуси — компанией СООО «Рэйлпорт».

У совладельца литовского Baltic Cargo Agent Константина Самарскова также зарегистрирована в Беларуси логистическая компания ООО «Грузовой агент».

Еще одну его литовскую компанию Zetemžėja в 2024 году СМИ назвали причастной к поставке американских микросхем в Россию в обход санкций.

Пособник агрессора

Производителя рапсового масла «Агропродукт» с Украиной связывает не только покупка вывезенных из Херсонской области маслосемян. Фирму, имеющую к этой компании прямое отношение, украинские власти обвинили в пособничестве российской армии.

Долей 70% ООО «Агропродукт» владеет беларуская компания «Транзит-Авто 2003».

28 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 185 юридических и физических лиц, которых страна-агрессор задействует для перевозки военной техники и военных железнодорожным транспортом. Среди них — «Транзит-Авто 2003».

Источник: «Киберпартизаны», president.gov.ua / Алексей Шведов, Владимир Зеленский. Коллаж создан с использованием ИИ

Мы отправили запрос Службе безопасности Украины, чтобы выяснить, где и при каких обстоятельствах эта компания перевозила российских военных или военную технику. На момент публикации расследования ответ не получили.

Несмотря на связь с подсанкционной в Украине компанией и закупки рапса с оккупированных территорий, «Агропродукта» нет ни в украинских, ни в европейских санкционных списках. Благодаря этому предприятие, которое покупает у России рапс, в том числе с оккупированных территорий, может заключать сделки и с компаниями в Украине. Мы узнали из сертификатов качества, которые получил «Агропродукт», что украинские фирмы с марта 2022 года продают ему рапс и сою.

Без разговоров

В Беларуси «Агропродукт» может иметь покровителей в высоких кабинетах. Олег Теслюк — директор и соучредитель предприятия — до недавнего времени был депутатом Брестского областного совета. В интервью информационному порталу kamenec.by летом 2021 года он заявил:

«Меня знают представители власти, и я могу к ним обратиться, передать просьбы людей, зная, что они будут рассмотрены».

Во время депутатства Теслюка компания «Агропродукт» получила господдержку от Брестоблисполкома. Государство взяло на себя обязательства по возмещению части процентных платежей по кредитам.

Теслюк хорошо знаком с чиновниками районного и областного масштаба. Экс-глава Каменецкого района Андрей Писарик работает замдиректора «Агропродукта».

В мае 2018-го они вместе на авто ездили в Литву.

Через два месяца Теслюк отправился с бывшим губернатором Брестской области Константином Сумаром в Украину. В то время он состоял в наблюдательном совете компании «кошелька» Лукашенко Александра Мошенского «Русское море».

Сотрудник Управления делами президента Беларуси Александр Зайцев (тезка бизнесмена-«кошелька» Александра Лукашенко) одновременно работал в «Транзит-Авто 2003». Ее собственник Алексей Шведов часто ездил на авто вместе с Зайцевым в Украину.

Мы отправили запрос в компанию «Агропродукт» с просьбой прокомментировать изложенные в расследовании факты, однако на момент публикации ответа не получили. Директор компании Олег Теслюк в телефонном разговоре заявил журналисту БРЦ, что у нас неверная информация о закупке предприятием рапса с оккупированных территорий Украины, и бросил трубку. Совладелец «Агропродукта» Алексей Шведов также отказался с нами разговаривать.

Авторы: Яна Мицкевич, Марина Волкова

Источник: Беларусский расследовательский центр