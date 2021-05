Кто зарабатывает на клевете в интернете. Расследование The New York Times

В США процветает индустрия обеления репутации в интернете. Но как показало расследование The New York Times, за ней часто стоят те же люди, что помогают размещать фейковые или порочащие сведения о ничего не подозревающих жертвах. Издание The Bell пересказываетэтотматериал.

Фото: Ketut Subiyanto/Pexels