Кукла в погонах. Замість висланих з Австрії шпигунів, які працювали під прикриттям ТАСС, Кремль надіслав нових

У червні 2024 року Австрія позбавила акредитації двох кореспондентів ТАРС – Івана Попова та Аріну Давідян, запідозривши в них шпигунів зі СЗР (як з’ясувало видання The Insider, підозра була не марною). Австрійська влада заявила, що готова видати журналістські акредитації іншим співробітникам ТАСС, але тільки після їхньої ретельної перевірки.

Понад рік пресбюро ТАСС у Відні стояло порожнім, і ось наприкінці серпня приїхали нові кореспонденти, Ольга Кукла і Максим Черевик, і вже взялися до роботи. Як встановив The Insider, перед відправленням до Австрії “тассовці” замовляли їжу на адресу конспіративної квартири у відомчому будинку російської зовнішньої розвідки в Ясенево. І судячи з телефонних білінгів, вони були на прямому зв’язку з викладачкою з Академії СЗР, яка консультує розвідників-нелегалів для шпигунства в німецькомовних країнах.

Нехороша квартира

На перший погляд, ні Ольга Кукла, ні Максим Черевик не повинні викликати жодних підозр – у їхніх біографіях ніщо не вказує на зв’язок зі спецслужбами. Хоча деякі запитання виникли б навіть за найповерхневішої перевірки: наприклад, чому раптом Ольга Кукла, яка ніколи не мала стосунку до журналістики, раптом вирішила стати кореспондентом ТАСС у Відні? Вона народилася в Тюмені, закінчила МДІМВ за фахом “енергетична економіка”, як студентка стажувалася в газових компаніях ТОВ “Газпром геологорозвідка” і НДІ “Транснефть”, закінчила магістратуру в університеті Лейпцига і влаштувалася на роботу в “Новатек”. Немає жодних слідів роботи Кукли ні в ТАСС, ні де-небудь ще в журналістиці.

Максим Черевик, який прибув разом із нею до Відня, теж зробив незвичайний поворот у своїй біографії – з нафтовиків у журналісти, але трохи раніше. Він народився в Новосибірську в сім’ї інженера-ядерника, його мати Олена займається бізнесом. У школі Максим навчався на відмінно, брав участь у самодіяльності та займався карате. Після закінчення вступив до МДІМВ, на кафедрі міжнародних економічних відносин попутно вивчав німецьку мову та ораторське мистецтво.

Отримавши диплом, Черевик проходив стажування в “Роснефти”, а потім раптово опинився кореспондентом ТАСС у Пекіні. З Китаю він надіслав лише чотири новини до того, як його відкликали до Москви, зате встиг відзначитися в інтерв’ю, в якому заявляв: “Деякі ЗМІ постійно фабрикують інформацію про так звані проблеми з правами людини в Китаї, але під час своєї поїздки я переконався в тому, що це неправда”. У 2024 році напередодні Всесвітнього фестивалю молоді в Москві Черевик і шеф пресбюро ТАРС на Балканах Станіслав Варивода керували пропагандистським проєктом “Нові супергерої”, у якому гості з Африки, Європи, США та довірена особа Путіна на виборах у невизнаній ДНР Володимир Тараненко розповідали, яким вони бачать майбутнє. Ще Черевик пише музику, і одна з його композицій під назвою “Persona non grata” ризикує виявитися провісницькою найближчим часом.

Ольга Кукла

Максим Черевик

Як і багато інших шпигунів, Кукла і Черевик провалили конспірацію через любов до піци. Як показує база доставки їжі, Ольга Кукла і Максим Черевик дев’ять разів замовляли піцу і напої на адресу квартири в багатоповерхівці на вулиці Таруській, будинок 22 корпус 3. У цьому будинку, побудованому 2012 року, “прописалася” головна частина СЗР (в/ч 28178), і в ньому проживають 220 сімей офіцерів зовнішньої розвідки. У тому числі приписані до МЗС бійці особливо секретного загону СЗР “Заслін” і “журналісти-підкришники” з державних ЗМІ.

В/ч 28178 бере участь у багатомільярдних закупівлях для потреб зовнішньої розвідки і є засновником санаторію СЗР “Поріччя” під Можайськом. Квартира на 14 поверсі, куди доставляли замовлення, є конспіративною (на сленгу розвідки – “зозуля”). “Це чотирикімнатна квартира, перероблена під невеликий шкільний клас. Перебуває під оперативним управлінням СЗР. Там стоять комп’ютери, навчальні посібники, є кухня і кімната відпочинку з диванчиком. У “зозулі” проводять підготовку до адаптації та навчання іноземних мов для нелегалів або офіцерів, які потім працюють під прикриттям у посольствах тощо”, – повідомило джерело The Insider у спецслужбі.

Крім доставки піци на Таруську вулицю, з телефонного номера Черевика робили замовлення на Ясногірську вулицю, будинок 21 корпус 3. Щоправда, абонент, який телефонував у Delivery-Club і IKEA, представлявся Миколою. У цьому будинку СЗР видавали відомчі квартири. У 2011 році жителі району Ясенево протестували проти будівництва цієї багатоповерхівки, влаштовували пікети, писали звернення до СЗР, мерії та навіть підпалили бурильний кран, проте успіху не домоглися.

Як показують телефонні білінги, перед відрядженням до Австрії композитор був на прямому зв’язку зі Світланою Стрєлковською. Раніше вона шпигувала під “дахом” Аерофлоту в Німеччині, а потім перейшла на викладацьку роботу в Академію СЗР (в/ч 27147). В академії її називають “нашою легендою”, вона давала уроки не одному поколінню нелегалів. “Краще за Світлану Петрівну ніхто не знає Німеччину, Австрію і Швейцарію з їхніми звичаями, фольклором і культурою”, – повідомило все те ж джерело з розвідки. Деталізація телефонних розмов Стрєлковської, що опинилася в редакції, теж підтвердила, що вона часто зв’язувалася з офіцерами з управління нелегальної розвідки СЗР (в/ч 33949), сліди яких незабаром губилися.

Світлана Стрелковська в Берліні

Судячи з частоти публікацій, Черевик має публікувати новини з Австрії кожні 8-12 днів. 3 вересня він надіслав у ТАСС свою першу замітку про те, як співробітники Російського дому у Відні відвідали цвинтар в Асперні, де поховано 130 радянських громадян. 15 вересня за підписом власкора Черевика в ТАСС вийшла новина про зустріч у Відні глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з керівником “Росатома” Олексієм Лихачовим, а 27 вересня він розповів про лекцію в Російському домі випускника Московського інституту електроніки та математики Олексія Конопатченкова, який є віцепрезидентом Міжнародного комітету в’язнів концтабору “Маутхаузен”.

Обидва шпигуни-кореспонденти проігнорували прохання The Insider про коментар.

ТАСС як філія КДБ-СВР

Ще з радянських часів Австрія посідала один із ключових оперативних напрямків ПГУ КДБ, оскільки в країні розташовані десятки штаб-квартир найбільших міжнародних організацій, таких як МАГАТЕ, ОПЕК, ОБСЄ та інші. “Підкришники” з ТАСС не тільки займалися шпигунством, а й брали участь в активних спецзаходах КДБ, вкидаючи в європейські ЗМІ дезінформаційні матеріали. Наприклад, резидентуру КДБ у Відні тривалий час очолював генерал В’ячеслав Кеворков, який шпигував під “дахом” спеціального кореспондента ТАСС. Він же паралельно курирував корпункт “Комсомольської правди”, відкритий 1976 року на прохання Луб’янки. Генерал був прототипом резидента КДБ Віталія Славіна в телесеріалі “ТАСС уповноважений заявити”. Після розпаду СРСР Кеворкова не відкликали в Москву, і він продовжував шпигувати в Альпійській республіці, а потім перебрався в Німеччину, де прожив до своєї смерті 2017 року.

У наші дні майже нічого не змінилося. ТАСС не тільки займається шпигунством, а й є одним з основних пропагандистських рупорів Кремля. Найчастіше агентство поширює дезінформацію, придуману керівником прес-бюро СЗР Сергієм Гуськовим, який починав службу в управлінні політичної розвідки КДБ. Наприклад, у липні цього року, посилаючись на СЗР, ТАСС видав новину про те, що представники США і Великобританії нібито організували таємну зустріч в одному з курортних альпійських містечок, де обговорювали заміну президента України Зеленського. У серпні, знову ж таки посилаючись на СЗР, ТАСС опублікував “новину” про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито одержимий ідеєю реваншу за розгром нацистської Німеччини Радянським Союзом: “Жага помсти зростала в ньому змалечку”.

В’ячеслав Кеворков

Сергей Гуськов

“У ТАСС працюють співробітники, які туди влаштувалися ще за генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Потім вони вихваляли мудру політику Андропова, Черненка і Горбачова, а за Єльцина навіть перефарбувалися в демократів. Президент Путін майже щороку нагороджує співробітників ТАСС орденами і медалями. Минулого року нагород удостоїлися 34 людини. Було цікаво спостерігати, як деякі нагороджені журналісти по-військовому витягувалися в струнку”, – розповів один із присутніх на церемонії.

Судячи з усього, куратором висланих торік журналістів ТАСС Попова і Давидян був перший секретар посольства РФ в Австрії Андрій Просвирников, який шпигував у Відні з 2016 року. Раніше він служив у в/ч 54939, ліквідованій у 2015 році. Ця військова частина займалася вкиданнями дезінформації та відстежувала соцмережі, її офіс розташовувався в Москві в так званому Будинку резидентів СЗР на Гончарній вулиці, про який The Insider вже розповідав.

Після висилки журналістів прізвище Просвирнікова зникло зі списку дипломатів у російському посольстві. А 18 серпня російського посла у Відні Дмитра Любінського відкликали до Москви, указом Путіна його призначено заступником глави МЗС.

Два тижні тому в Австрії розгорівся ще один гучний шпигунський скандал: місцева контррозвідка затримала високопоставленого співробітника енергетичної компанії OMV, прізвища якого не розголошують. Спецслужби спостерігали за ним кілька місяців і помітили, що він часто зустрічається з дипломатом із російського посольства. У будинку в затриманого провели обшук і виявили безліч конфіденційних документів OMV. Австрійська влада вимагає від Росії зняти з дипломата імунітет – згідно з Віденською конвенцією, його автоматично буде оголошено персоною нон грата.

Андрій Просвирников

Нехороша квартира не пустує

Квартира-“зозуля” на Таруській вулиці, з якої робили замовлення Кукла і Черевик, не спорожніла після їхнього від’їзду. Тепер у ній оселився такий собі Олексій Яшин, який раніше вказував свою адресу як ЖК “Белые ночи” (розташований недалеко від штаб-квартири СЗР). Із 17 років він бере участь у щорічному лижному марафоні в Киржачі, присвяченому пам’яті загиблих співробітників ЦСН ФСБ, в армії був відмінником бойової підготовки і командував відділенням.

Олексій Яшин

Зараз Яшин служить у спецзагоні “Заслін” СЗР, який під час візитів у “проблемні” країни охороняє високопосадовців, генералів, топменеджерів великих держкомпаній тощо. Наприклад, у вересні 2020 року він супроводжував у Багдад велику групу співробітників “Газпромнефти” і “Новатека”, а в серпні 2022 року охороняв секретний вантаж із Дамаска. На борту “Сирійських авіаліній” перебувало ще п’ятеро бійців “Заслону” і старший офіцер з управління нелегальної розвідки СЗР.

За участю видання Der Standard

Автор: Сергій Канєв

Джерело: The Insider