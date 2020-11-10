Обзор кремлевской дезинформации: угрозы, исходящие от выборов и злонамеренная латиница

В то время как Америка и ее союзники по всему миру ожидают результатов президентских выборов 2020 года, подконтрольные властям российские СМИ ожидают насилия, которое якобы последует за их оглашением. «Американское общество радикально расколото и ждет гражданской войны», — заявила за несколько дней до выборов ведущая политического ток-шоу на телеканале «Россия 24», предупреждая, что новая гражданская война обещает быть «тотальной».

ПРОКРЕМЛЕВСКИЕ СМИ: УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ВЫБОРОВ

Хотя несколько международных СМИ также высказали опасения касательно возможных массовых беспорядков после выборов в США, прокремлевские СМИ вывели их на новый уровень. Например, в уже упомянутом выше ток-шоу утверждают, что американцы теперь желают смерти своей собственной стране. Такие апокалиптические сообщения отнюдь не новы. Независимые исследователи предупреждают, что субъекты, распространяющие дезинформацию, стараются посеять гнев и страх любыми методами. Мы наблюдали подобные нарративы в связи с протестами против расовой несправедливости в США ранее в этом году. Для российского телевидения, подконтрольного властям, это лишь очередная возможность убедить национальную аудиторию, что демократия ведет к хаосу, а следовательно, нечего стремиться к ней дома.

«В ожидании» Майдана

Не только США переживают период выборов. В Украине недавно прошли выборы в местные органы власти, и прокремлевские СМИ изыскали возможность заявить, что они могут привести к распаду государства оно распадется на три части. Единственный вопрос состоит в том, какое это имеет значение, ведь, исходя из прокремлевской дезинформации, Украина является колонией Соединенных Штатов. Вот только США ее уже не «контролируют» — ее якобы контролирует Великобритания, которая приказывает своим спецслужбам промывать мозги украинским детям… Логичность никогда не была сильной стороной прокремлевских СМИ.

В Молдове сейчас также проходят президентские выборы, но для прокремлевских СМИ эти выборы имеют мало общего с волеизъявлением народа Молдовы. Вполне предсказуемо, все дело в России и ожидании Майдана в Молдове. Согласно мнению прокремлевских СМИ, Вашингтон (который сам находится на грани гражданской войны, помните?) уже раздал инструкции на случай «цветной революции» молдавской оппозиции, чтобы оказать давление на Россию.

Изображение народных протестов в Восточной Европе как «антироссийских» «цветных революций» стало клише прокремлевской дезинформации. Мы его наблюдали и на этой неделе на примерах Беларуси и Кыргызстана. Но в случае с Молдовой, где на сегодняшний день практически нет протестов, целью прокремлевских СМИ является захват информационного пространства, наперед именующий любое возможное будущее общественное недовольство попыткой дестабилизации, организованной за рубежом. В конце концов, подготовка плацдарма для дезинформационной кампании наперед куда эффективнее бомбардирования одной и той же ложью год за годом.

Протесты — не то, чем кажутся

На этой неделе прокремлевские СМИ также оставались верны еще одному знаменитому дезинформационному нарративу, согласно которому народные протесты не бывают настоящими — они всегда подстроенные.

В Польше тысячи людей протестуют против спорного постановления касательно абортов. Но, как сказано в материале «Спутника», именно европейские элиты вывели людей на улицы, поскольку Брюссель не доволен властями Польши. В Беларуси, где демократические протесты продолжаются уже третий месяц, прокремлевская дезинформация обвинила уже не только привычные мишени — Польшу и Литву, — но еще и французского философа Бернара Анри-Леви, который якобы присматривает за командой лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской.

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Нарративы о подстроенных протестах, насилии и хаосе — вот как прокремлевские СМИ изображают демократические процессы по всему миру. Выборы ведут к разрушению, демократические лидеры — марионетки (именно это пытается донести до аудитории прокремлевская дезинформация), за исключением, естественно, единственного места в мире, где «голосование» всегда честное.

ЗЛОНАМЕРЕННАЯ ЛАТИНИЦА