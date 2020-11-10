Обзор кремлевской дезинформации: угрозы, исходящие от выборов и злонамеренная латиница

В то время как Америка и ее союзники по всему миру ожидают результатов президентских выборов 2020 года, подконтрольные властям российские СМИ ожидают насилия, которое якобы последует за их оглашением. «Американское общество радикально расколото и ждет гражданской войны», — заявила за несколько дней до выборов ведущая политического ток-шоу на телеканале «Россия 24», предупреждая, что новая гражданская война обещает быть «тотальной».
ПРОКРЕМЛЕВСКИЕ СМИ: УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ВЫБОРОВ
Хотя несколько международных СМИ также высказали опасения касательно возможных массовых беспорядков после выборов в США, прокремлевские СМИ вывели их на новый уровень. Например, в уже упомянутом выше ток-шоу утверждают, что американцы теперь желают смерти своей собственной стране. Такие апокалиптические сообщения отнюдь не новы. Независимые исследователи предупреждают, что субъекты, распространяющие дезинформацию, стараются посеять гнев и страх любыми методами. Мы наблюдали подобные нарративы в связи с протестами против расовой несправедливости в США ранее в этом году. Для российского телевидения, подконтрольного властям, это лишь очередная возможность убедить национальную аудиторию, что демократия ведет к хаосу, а следовательно, нечего стремиться к ней дома.
«В ожидании» Майдана
Не только США переживают период выборов. В Украине недавно прошли выборы в местные органы власти, и прокремлевские СМИ изыскали возможность заявить, что они могут привести к распаду государства оно распадется на три части. Единственный вопрос состоит в том, какое это имеет значение, ведь, исходя из прокремлевской дезинформации, Украина является колонией Соединенных Штатов. Вот только США ее уже не «контролируют» — ее якобы контролирует Великобритания, которая приказывает своим спецслужбам промывать мозги украинским детям… Логичность никогда не была сильной стороной прокремлевских СМИ.
В Молдове сейчас также проходят президентские выборы, но для прокремлевских СМИ эти выборы имеют мало общего с волеизъявлением народа Молдовы. Вполне предсказуемо, все дело в России и ожидании Майдана в Молдове. Согласно мнению прокремлевских СМИ, Вашингтон (который сам находится на грани гражданской войны, помните?) уже раздал инструкции на случай «цветной революции» молдавской оппозиции, чтобы оказать давление на Россию.
Изображение народных протестов в Восточной Европе как «антироссийских» «цветных революций» стало клише прокремлевской дезинформации. Мы его наблюдали и на этой неделе на примерах Беларуси и Кыргызстана. Но в случае с Молдовой, где на сегодняшний день практически нет протестов, целью прокремлевских СМИ является захват информационного пространства, наперед именующий любое возможное будущее общественное недовольство попыткой дестабилизации, организованной за рубежом. В конце концов, подготовка плацдарма для дезинформационной кампании наперед куда эффективнее бомбардирования одной и той же ложью год за годом.
Протесты — не то, чем кажутся
На этой неделе прокремлевские СМИ также оставались верны еще одному знаменитому дезинформационному нарративу, согласно которому народные протесты не бывают настоящими — они всегда подстроенные.
В Польше тысячи людей протестуют против спорного постановления касательно абортов. Но, как сказано в материале «Спутника», именно европейские элиты вывели людей на улицы, поскольку Брюссель не доволен властями Польши. В Беларуси, где демократические протесты продолжаются уже третий месяц, прокремлевская дезинформация обвинила уже не только привычные мишени — Польшу и Литву, — но еще и французского философа Бернара Анри-Леви, который якобы присматривает за командой лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской.
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Нарративы о подстроенных протестах, насилии и хаосе — вот как прокремлевские СМИ изображают демократические процессы по всему миру. Выборы ведут к разрушению, демократические лидеры — марионетки (именно это пытается донести до аудитории прокремлевская дезинформация), за исключением, естественно, единственного места в мире, где «голосование» всегда честное.
ЗЛОНАМЕРЕННАЯ ЛАТИНИЦА
Российский генерал перековывает «R» в «Я»
Одной из ключевых тем прокремлевской дезинформации является описание России как «осажденной крепости». Страна окружена врагами, вечно плетущими злонамеренные интриги, осаждающими Россию, готовясь к войне, являя собой само зло…
Генерал-полковник Сергей Меликов, временно исполняющий обязанности главы российской Республики Дагестан на Кавказе, недавно продемонстрировал такую «психологию осажденной крепости». В недавнем заявлении он назвал источники зла, с которым столкнулся Дагестан:
Если какое-то кафе, то обязательно «Сан-Франциско», «Лос-Анджелес», «Гавана». Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда.
Языковой жандарм
Меликов ранее был первым заместителем директора Росгвардии. Той самой военной силы, которая призвана бороться с внутренними угрозами. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан в начале октября и заявил, что его основным приоритетом станет борьба с распространением COVID-19. С тех пор, как человек деятельный, он нашел новый приоритет: борьбу со злонамеренной латиницей.
Меликов, похоже, твердо намерен перековать все злые «R» в добрые христианские кириллические «Я». Первыми в борьбу вступили власти столицы Дагестана Махачкалы. Одной из первых мишеней в войне против латиницы стал спортивный бренд New Balance (Нью Бэлэнс). В ходе бесстрашной внезапной атаки были сорваны все рекламные плакаты с брендового магазина New Balance в этом городе. У сотрудников не было шансов в противостоянии с ревностными противниками латиницы.
Во впоследствии удаленном посте на странице магазина в Instagram сотрудники написали:
Впечатляющая победа в борьбе со злом. Но война против латиницы должна продолжаться. Против чего же откроет новый фронт генерал Меликов: против математики? Вы только посмотрите на дьявольские буквы латинского алфавита, притаившиеся там повсюду:
А может против химии? Периодическая таблица химических элементов была создана российским ученым Дмитрием Менделеевым, но элементы в таблице представлены буквами латинского алфавита и большинство из них или ядовиты, или вредны, или опасны в той или иной мере. Короче говоря, являются злом. В атаку!
Заявление Меликова отлично сочетается с кремлевским восприятием мира, в котором Россия фактически в одиночку сражается с глобалистами, либералистами, геями, англосаксами, приверженцами латиницы и прочими мифическими или воображаемыми врагами. Метафорический образ «осажденной крепости» отлично подходит для оправдания любой лжи или нападок на инакомыслие, а также для уклонения от решения реальных насущных проблем, таких, например, как благосостояние народа, в этом случае, Дагестана.
Политические приоритеты
Дагестан, где при власти пребывает Меликов, является бедствующим регионом. Согласно последним официальным российским статистическим данным, средний ежемесячный доход в регионе составляет 22 575 российских рублей. Это почти на треть меньше, чем средние данные по России в целом (32 854 рубля) и лишь малая доля от уровня доходов жителей города Москвы (72 683 рубля). В начале ноября курс рубля к евро составлял 93 к 1.
Вероятно, можно предположить, что борьба с бедностью в Дагестане является достойным занятием для лидера региона. Доходы 14,6% населения Дагестана ниже официального прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации. Эта информация также почерпнута из официальных российских статистических данных, ссылка на которые представлена выше. Но, кто знает, ведь данные вычислены следующим образом:
А не кроется ли тут злобное нападение латиницы на Председателя Правительства Российской Федерации господина Мишустина? F(U PM)??? Повсюду враги!
Источник: EUvsDisinfo