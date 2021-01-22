Привиться по-черному: новые мошеннические схемы паразитирующие на дефиците вакцин

Анонимные дельцы предлагают онлайн якобы «вакцину» против коронавируса за 500 евро в биткоинах и гарантируют доставку через «холодильную цепь» по адресу заказчика везде, включая Украину.

Журналист агентства Укринформ пытался «заказать» несколько доз от ковида на черном рынке

РОССИЙСКАЯ И КИТАЙСКАЯ ВАКЦИНЫ — ВНЕ ИГРЫ

С конца прошлого и в начале этого года многие страны мира начали национальные кампании вакцинации населения против COVID-19. Это стало возможным после создания несколькими фармацевтическими компаниями и лабораториями вакцин и завершения трех этапов их клинических испытаний на людях разных возрастных категорий.

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Принимая во внимание высокие стандарты безопасности и требования к эффективности, предъявляемые к лекарственным средствам и вакцинам международными организациями, в частности Всемирной организацией здравоохранения, Евросоюзом, а также национальными регуляторами ведущих стран мира, на сегодня массово использоваться могут лишь несколько из них.

В ЕС сертифицированы две: Pfizer/BioNTech и Moderna. Регулятор ЕС – Европейское агентство лекарственных препаратов – также получил на рассмотрение для авторизации вакцину AstraZeneca.

В целом так называемое портфолио Еврокомиссии включает восемь вакцин, которые рассмотрены в ЕС для закупки. Это, в частности, Pfizer/BioNTech (США–Германия), Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания–Швейцария), Sanofi-GSK (Франция), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгия), CureVac (Германия), Valneva (штаб-квартира во Франции), а также Novavax (США).

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В Еврокомиссии отмечают, что не рассматривают закупки вакцин российского и китайского производства.

МИЛЛИАРДЫ ДОЗ РАДИ ГРАЖДАН ЕС

В большинстве развитых стран вакцинация населения бесплатная и добровольная. Правительства заказали, заключили так называемые форвардные контракты с разработчиками и производителями вакцин на миллиарды евро и долларов в количестве доз, которые значительно превышают население некоторых стран. Например, Франция заказала 200 млн доз при количестве населения около 67 млн.

У Евросоюза, как организации, контракты на около 2 млрд доз вакцин, что позволит сделать в 2021 году прививки примерно 80% европейских граждан.

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На первых этапах вакцинируются медицинские работники, правоохранители, пожилые люди и те, которые нуждаются в наибольшей защите от коронавирусной болезни по состоянию здоровья.

Предметом отдельных исследований и дискуссий на сегодня является необходимость, целесообразность и возможность вакцинации детей и молодых людей в возрасте от 6 до 18 лет.

НА ПЕРЕДОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ — ПОКА АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Удовлетворение огромных – на многие миллиарды доз – объемов заказов от международных организаций и правительств требует от производителей увеличения мощностей, усовершенствования технологий. Это сложный и относительно длительный процесс. Именно из-за этого американская компания Pfizer, по официальной версии, временно сократила поставки в Европу. Но, как заявляется, после 25 января объемы будут восстановлены с перспективой предоставить странам ЕС до конца года 500-600 млн доз.

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Другая американская компания, Moderna, как уверяет ее генеральный директор Стефан Бансель, на своем заводе в Швейцарии сможет произвести в первом квартале только 15-20 млн доз одноименной вакцины. В течение года производственные мощности Moderna будут увеличиваться, что позволит выполнить контракт с Еврокомиссией и поставить в общей сложности 80 млн доз.

Возможность производить на своих мощностях вакцины против коронавируса авторства конкурентов рассматривает французский фармацевтический гигант Sanofi. По крайней мере, это продолжится, пока компания не создаст и не авторизует в Евросоюзе и во Франции собственную вакцину (или две), которая планируется не раньше сентября. К слову, именно на Sanofi ЕС и Франция возлагали главные надежды в обеспечении своих граждан вакцинами, воздерживаясь от быстрого подписания контрактов с американскими производителями. Но во время третьего этапа испытания у Sanofi возникли проблемы – препарат не обеспечивал иммунитет у людей старшего возраста. Исследования затягиваются, ведь безопасность людей и репутация — самые главные приоритеты.

ЧАСТНОГО РЫНКА COVID-ВАКЦИН В МИРЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Масштабы пандемии создали огромный глобальный дефицит, а следовательно, огромный спрос на вакцины по всему миру. В большинстве демократических стран с открытой рыночной экономикой свободный частный доступ к сертифицированным медицинским препаратам и средствам, в том числе вакцинам, не запрещен и четко регулируется законодательством и требованиями соблюдения прав человека. Это же касается, собственно, и COVID-вакцин.

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Но все нынешние и на перспективу, минимум на год-два, объемы вакцин уже заказаны и предварительно выкуплены международными организациями и национальными правительствами. Украина, как известно, находится в аутсайдерах, в перечне самых бедных стран мира, которые пасут задних в этой глобальной очереди на вакцинацию против коронавируса.

Поэтому можно четко констатировать, что частного рынка вакцин против COVID-19 в мире на сегодня не существует. То есть, легально частным образом приобрести такие вакцины невозможно, ведь технически и физически лишних объемов нет.

Кроме того, большим вызовом для формирования такого частного рынка является сложный технологический и логистический процесс хранения и транспортировки вакцин. Речь идет о так называемой «холодильниковой цепи», то есть логистическом комплексе доставки замороженной продукции от производителя до конечного потребителя. Например, наиболее распространенная на сегодня американская вакцина Pfizer требует температуры минус 70-80 °C для хранения. Для вакцины Moderna достаточно минус 20°C, но для этого также необходима сеть мощных рефрижераторов, специальных контейнеров, искусственного льда.

ДЕФИЦИТ ВАКЦИН КАК ФАКТОР НЕРАВЕНСТВА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Формирование в нынешних условиях бешеного дефицита частного рынка доступа к вакцинам против коронавируса может вызвать и ряд других негативных последствий.

Во-первых, еще больше увеличит пропасть неравенства и несправедливости как между отдельными странами, так и гражданами в стране, когда более богатые получат преимущества в сроках вакцинации. При этом те, кто в этом больше всего нуждаются по роду профессиональной деятельности, возрасту и состоянию здоровья – подвинутся в очереди и вынуждены будут ждать дольше.

Во-вторых, человек, который частным образом купит вакцину, может получить не ту, которая ему действительно нужна, ведь выбор может быть ограничен.

В-третьих, гарантия безопасности вакцин в частном секторе может стать проблематичным вопросом и будет нести угрозу для здоровья людей. Правительства развитых стран применяют для доставки вакцин, в частности из США в Европу, военно-транспортную авиацию, привлекают для надлежащей логистики и охраны военнослужащих, полицию, предоставляют наилучшую инфраструктуру для хранения и распределения препарата по регионам, центрам вакцинации. Во Франции, например, таких уже создано больше 800.

«ЧЕРНЫЙ ИНТЕРНЕТ»: ВОДА С САХАРОМ ИЛИ ВАКЦИНА НЕИЗВЕСТНО ОТ ЧЕГО

Международные полицейские организации «Интерпол» и «Европол» еще в течение прошлого года предупреждали национальные правительства, отдельных граждан о росте угрозы подделок и создании мошеннических схем по их распространению.

Дефицит вакцин против коронавируса, отсутствие легального частного доступа к ним привели к огромному спросу на них, а следовательно – и к предложению.

Выйти на продавцов CORONA-«вакцин», как это стало популярным указывать в поисковых запросах, можно в сегменте Dark Web, то есть обособленном, закрытом, анонимном сегменте глобальной паутины. «Черный интернет» используется для нелегальной торговли наркотиками, лекарствами, оружием, украденной информацией, распространения детской порнографии, торговли людьми, распространения вредоносного программного обеспечения, проведения операций с биткоин-валютой и других видов противоправной деятельности.

И проблематика вакцинации против COVID здесь приобрела особую актуальность. В Dark Web функционируют по меньшей мере с десяток нелегальных виртуальных рынков продажи так называемых «вакцин», доступны сотни предложений.

Корреспондент Укринформа вступил в переписку с пользователем мессенджера Telegram с псевдо Darkwebvendor, который отреагировал на запрос на английском «Corona-вакцина, купить онлайн».

Уже через несколько минут выяснилось, что предложение охватывает пакет вакцины Pfizer в количестве десяти флаконов (доз). Стоимость составляет 500 евро в биткоинах. Продавец заверил, что гарантирует доставку по «холодильниковой цепи» по адресу, который укажет клиент, в том числе по Украине. Для оформления заказа необходимо предоставить следующую информацию: имя заказчика, страна, регион, адрес электронной почты, номер телефона, домашний адрес и оплатить в биткоинах…

Очевидно, что по такой схеме действуют мошенники, предлагая то, чего реально в свободном доступе не существует и выполнить из-за недостатка логистики невозможно.

В случае проведения оплаты так называемого заказа клиент, вероятнее всего, может рассчитывать на такие результаты: не получить вообще ничего, но лишиться денег; получить какой-то пакет, но во флаконах будет не настоящая вакцина, а в лучшем случае вода с сахаром; посылка будет с вакциной неизвестно от чего, но не от ковида (хорошо, если не последует аллергическая реакция).

Главный совет от международных полицейских организаций и экспертов: ни в коем случае не покупать COVID-вакцины через «черный интернет». Все предложения об этом противоправные и мошеннические. Поставки таких вакцин через частные заказы на сегодня невозможны из-за физического отсутствия препаратов на свободном рынке и невероятной сложности логистики, условий транспортировки и хранения вакцин.

Андрей Лавренюк, Страсбург; Укринформ

Фото: CTK Photo / Укринформ и из открытых источников