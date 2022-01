Родные и друзья российских военных – о переброске войск: «На Украину едут»

Российские войска, которые скоро как полгода перебрасываются по железной дороге из регионов Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы. Радио Свобода и Conflict Intelligence Team в совместном расследовании рассказывают, куда прибывают с востока страны российские подразделения и что говорят родные отправляющихся в «командировку» солдат и офицеров, а также сами военные.

В понедельник, 17 января, Александр Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022», которые должны состояться в феврале на территории Беларуси. Российская военная техника, которую независимые исследователи замечали на видеороликах в соцсетях, действительно постепенно прибывает в Беларусь – но лишь часть ее следует к заявленным для учений полигонам. Другая часть остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится всего в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90 – от Киевской.

Russian troops were seen in Mozyr (Gomel region, Belarus) pic.twitter.com/hsIdnKPHPu

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 18, 2022