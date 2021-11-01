Що вони собі насудили: суддя та ексголова Шостого апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов

«І я – не я, і хата не моя» – новину з таким заголовком Вища кваліфікаційна комісія опублікувала на своєму сайті після співбесіди із суддею Горяйновим. На запитання про доручення, видане йому тещею на понад 50 років на столичний маєток та авто, він збрехав, що не користується цим майном. Який же результат? Горяйнов зберіг за собою посаду, а відтоді його родина змогла суттєво наростити власний капітал.

Знайомтеся, суддя та ексголова Шостого апеляційного адміністративного суду – Андрій Миколайович Горяйнов.

Андрій Горяйнов суддівську кар’єру розпочав зі славнозвісного Печерського районного суду міста Києва, який до 2001 року називався Старокиївським. До речі, того ж року Верховна Рада його призначила безстроково. А от в Апеляційний адміністративний суд Горяйнов перейшов уже в 2009-му. Його потім реорганізували в Шостий апеляційний адмінсуд. З 2014 і до вересня цього року він очолював цей суд, а нині – його суддя.

Горяйнов, ще будучи очільником суду, отримав від МВС нагороду: бразильський пістолет Taurus. За що саме ­– пояснити журналістам не зміг.

Під час проходження кваліфікаційного оцінювання Горяйнов потрапив у скандал. Відповідно до його майнової декларації за 2015 рік, суддя жив у маленькій квартирі, мав два мільйони гривень доходу та їздив громадським транспортом. Втім, сюжет програми «Схеми» показав, що Андрій Миколайович має значно більше, ніж показує громадськості. Видно, як його привозять на люксовому позашляховику BMW X5 до київського маєтку площею понад 400 квадратних метрів, який належав колишній тещі посадовця, яка виписала йому довіреність на це майно до 2061 року.

Відповідаючи на питання членів ВККС про цю ситуацію, Горяйнов, замість пояснень, просто звинуватив ВККС в отриманні цієї інформації «злочинним» шляхом. Заперечував, що користується цим будинком, попри зафіксовані його приїзди туди. Справді, у паперовій декларації за 2015 рік тещин будинок «не світиться». Однак після виходу сюжету і заповненні електронної декларації, суддя був вимушений «згадати» про нерухомість.

Проте, незважаючи на всі викриття прихованого суддею майна та значний розголос, Горяйнов таки пройшов оцінювання та 29 грудня 2016 року отримав від ВККС підтвердження своєї «доброчесності».

Тож суддя Горяйнов отримав повне право продовжувати «у тому ж дусі».

Проєкт «Слідство.інфо» навесні 2019-го зафільмував, як на День народження скандального судді ОАСК Євгенія Аблова прийшов Андрій Горяйнов. На той час він очолював адмінсуд вищої інстанції. Інстанції, яка має право переглядати рішення, зокрема й Аблова-іменинника. До слова, на пишному святі, котре могло коштувати Аблову близько 100 тисяч гривень, було багато впливових осіб із судової та правоохоронної систем: Матіос, Глуханчук, Смокович, Козьяков та інші.

Ми проаналізували всі наявні в публічному доступі декларації Андрія Горяйнова, а також дані про доходи його дружини Тетяни, з якою вони в шлюбі з 1996 року. До речі, у грудні 2014 Горяйнов розлучився. Відбулось це з космічною швидкістю. 10 грудня він подав позов про розірвання шлюбу, а вже через 8 днів Печерський суд ухвалив рішення про розлучення. Складається враження, що судді було важливо отримати розлучення до кінця року, бо це давало право у 2015 вже не декларувати дружину та її майно.

Водночас Горяйнов проживав і продовжує жити в тещиному будинку. Звідси й випливає запитання, наскільки реальне це розлучення.

З 2017-го суддя став отримувати солідну зарплату – понад мільйон гривень щороку. До цього в результаті поділу майна з дружиною отримав 1,7 млн грн. Тетяна Горяйнова нині приватний нотаріус. Якщо вірити деклараціям, то у 2012 році змогла заробити майже 4 млн грн, або пів мільйона доларів.

Андрій Миколайович не має свого житла. Так з його щорічної декларації видно, систематично вказується користування невеличкою квартирою свого сина, площею 39 кв. м. Йдеться про помешкання в самому серці столиці – Хрещатику, яка дісталася 21-річному Юрію Горяйнову в подарунок.

У судовому реєстрі є цікаве рішення Дарницького суд міста Києва від 08 липня 2015 року. Позивачем там є ТОВ «РАДА2, а відповідачами Горяйнов Андрій Миколайович і Горяйнова Тетяна Костянтинівна. З цього рішення випливає, що відповідачі мають квартиру у будинку № 13 по вулиці Анни Ахматової в місті Києві та встановили в загальному коридорі двері. Позивач просив демонтувати ці двері, але суд відмовився задовольняти позов. Проте найцікавіше, що в жодній декларації Горяйнова такої квартири немає Що вони собі насудили: суддя Північного апеляційного господарського суду Кароліна Тарасенко

Але повернемось до сина судді, якомуу вересні 2020 знову зробили коштовний подарунок. Цього разу — нежитлове приміщення площею 180 кв. м у Києві по вулиці Спаській, 5. Це Контрактова площа, де будинок примикає до самої будівлі станції метро. Загалом, дороге комерційне приміщення. За оцінками фонду держмайна воно може коштувати під 10 мільйонів гривень.

Щонайменше з 2015-го року і досі суддя користується тещиним будинком у Києві площею 427 кв. м. Факт його появи там фіксували журналісти програми «Схеми». Про це ми вже згадували вище. Софія Вялова нині 85-річна пенсіонерка. Звідки в неї взялося таке коштовне приміщення – невідомо. Однак цього року воно, за договором довічного утримання, перейшло сину — Юрію Горяйнову та ексдружині Тетяні. Коррумпированная судейская корпорация Украины

Окрім того, на тещі Горяйнова зареєстрований комплекс нежитлових і житлових приміщень в окупованому Криму, придбане незадовго до окупації півострова в смт Гаспра, що поряд із курортним містом Ялта.

До речі, цікава закономірність — у кожного члена родиниГоряйнових є подарована нерухомість. На жаль, невідомо від кого. До прикладу, Тетяна Костянтинівна отримала земельну ділянку для будівництва в Києві та квартиру площею 39 кв. м майже на узбережжі Дніпра по вулиці Флоренції.

А от тестю судді у 2020 подарували житло по вулиці Маккейна, у новобудові «Централ парк». Там він має 53 квадратні метри та паркомісце в іншій частині міста по Ломоносова.

Андрій Миколайович не зраджує своїм принципам і в питаннях транспорту. Тобто не вносить у свою майнову декларацію взагалі нічого, а мав би. І байдуже, якщо це була б якась бюджетна марка типу Renault logan. Але ж ні! Горяйнова привозить до незадекларованого будинку люксовий BMWX5 в ексклюзивному дизайні M50d. Вартість нової такої моделі від 2,5 млн грн.

А ще, відповідно до судового реєстру, у січні 2016 року Горяйнов Андрій Миколайович потрапив у ДТП в селі Підгірці Обухівського району Київської області, будучи за кермом не менш коштовної машини Porshe Cayenne. Якщо це не повний однофамілець, що малоймовірно, то є запитання – чому в декларації немає цієї авто та джерела її походження?!