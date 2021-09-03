Смерть украинца в Польше: он умер после того, как его избили и душили полицейские

Во Вроцлавском вытрезвителе умер 25-летний украинский трудовой мигрант из Винницкой области Дмитрий Никифоренко. Полиция заявляла, что украинец нападал на полицейских, но в расследовании польской газеты «Wyborcza», опубликованном сегодня, говорится, что сотрудники полиции его задушили.

Издание «Ґрати» пересказывает расследование польских коллег.

Дмитрий Никифоренко погиб 30 июля, но издание узнало о смерти украинца лишь в середине августа и то от неофициального источника в полиции. Правоохранитель, с которым знаком журналист Яцек Харлукович, посоветовал ему обратить внимание на случай во вроцлавском вытрезвителе Он назвал его «вторым Игорем Стаховяком», имея в виду случай, произошедший в 2016 году, когда в полицейском участке Вроцлава к 25-летнему гражданину Польши Игорю Стаховяку применили электрошокер, и он скончался. Расследование тогда начали только после огласки в СМИ. В городе начались протесты, которые не стихали несколько дней. В итоге суд приговорил четверых офицеров полиции к срокам от двух до двух с половиной лет тюрьмы за превышение полномочий и применение насилия.

«Мужчина снова погиб. Должны полететь головы. Если вы не сообщите об инциденте, его заметут под ковер», — сказал журналисту источник.

Только 18 августа полиция официально подтвердила изданию, что Никифоров умер. Позже выяснилось, что винничанина на тот момент уже успели похоронить на родине — похороны состоялись 15 августа, его тело прибыло в Украину забальзамированным. Семья утверждает, что Дмитрия смогли узнать только по форме подбородка — настолько было искажено лицо.

До 2 сентября, семье никто, кроме польского журналиста, не рассказал о том, как умер Дмитрий. Полиция лишь сообщила, что украинец скончался во Вроцлавском центре помощи пьяным — вытрезвителе, но других обстоятельств происшествия не разглашали.

Один из сотрудников центра в комментарии журналисту рассказал, что Никифоров проявлял агрессию: ударил полицейского кулаком, другого укусил за палец. Полицейские смогли его припереть к стене, а когда прибыл второй патруль, мужчину усмирили, пристегнув ремнями. Через некоторое время он стал задыхаться и посинел.

Но ситуация предстала в ином свете, когда издание получило доступ к видеозаписям с камер наблюдения в вытрезвителе. В статье газеты «Wyborcza» подробно расписан последний час жизни украинца.

Что произошло в вытрезвителе

О Дмитрии Никифоренко известно, что он родом из Немирова Винницкой области. По профессии — газовый техник, отслужил в армии. Два года назад он приехал в Польшу на заработки. Познакомился тут с полтавчанкой Сузанной, они планировали сыграть свадьбу в сентябре.

30 июля после работы Дмитрий праздновал с друзьями-строителями, много выпил. Экспертиза показала, что в его крови было 1,5 промилле алкоголя. Поздно вечером приятели провели его до остановки и посадили на автобус. Водитель автобуса заметил, что пассажир себя странно вел — разговаривал сам с собой, бился головой о стекло, и вызвал скорую помощь. Но прибывшие медики установили, что мужчина просто сильно пьян, вызвали полицию и уехали.

Полиция подъехала около 22 часов. Правоохранители позже утверждали, что Никифоренко начал вести себя агрессивно еще в автобусе, поэтому они распылили слезоточивый газ и надели на него наручники. Но подтвердить это невозможно: нагрудные камеры полицейских почему-то не работали в тот момент, хотя до этого исправно все фиксировали.

Три сотрудника превентивного отдела городского управления полиции во Вроцлаве — Францишек К., Рафал П. и Мариуш Ш. — доставили Никифоренко в вытрезвитель. При этом они прибыли на место в 22:19, но из машины вытащили мужчину только в 22:27. На видео его ведут как опасного преступника: руки скованы наручниками сзади, голову пригнули к земле.

Пока его оформляли, Дмитрий плакал и свернулся калачиком в зале ожидания, что-то кричал (камеры наблюдения в отделении писали только видео, без звука). Но видно, что у него красное лицо, и есть следы от газа — вероятно его использовали прямо перед тем, как завести в здание. Дмитрий делал попытки встать, но его голову прижимали к стене.

После того как он прошел тест на алкотестере, он сидел в кресле со скованными руками. В 22:38 с него, наконец, снияли наручники. Мужчина попытался встать, но на него набросились двое полицейских и двое сотрудников вытрезвителя, и сбили с ног. Все четверо сели на него и попытались вновь надеть на него наручники. Один из полицейских коленом прижал голову Никифоренко к полу. Забежали еще двое полицейских — Никола М. и Конрад С. Они из другого отделения полиции и привезли в вытрезвитель другого пьяного. Через некоторое время на Никифоренке сидели уже шестеро.

В 22:40 мужчину поместили в камеру одиночного заключения и попытались пристегнуть его ремнем. Никифоренко на видео не атакует, а просто пытается освободиться. На него в итоге сели девять человек: полицейские и сотрудники центра. Двое — Конрад С. и Конрад К. периодически били мужчину. Один душил его, а другой применял дубинку. В какой-то момент полицейский понял, что в комнате есть видеонаблюдение, и намеренно попытался закрыть обзор спиной.

В 22.52 украинец уже лежал неподвижно, но полицейские продолжали на нем сидеть, давить коленями и бить по голове.

Через две минуты камера зафиксировала, как Джоанна К. выбежала из комнаты и вернулась с пульсометром. Полицейские расстегнули ремень, проверили пульс у Никифоренка, светили ему фонариком в глаза, наблюдая за реакцией зрачков. Издание отмечает, что полицейские совсем не были при этом обеспокоены: они смеялись и шутили между собой.

После этого украинца положили на пол. Конрад К., который только недавно бил его, попытался сделать ему массаж сердца и принес ингалятор.

В 23:06 в камеру зашли медики скорой помощи и в течение 50 минут пытались реанимировать мужчину дефибриллятором. В 23:53 они констатировали смерть.

В полночь все вышли из камеры.

Прокурор приехал в вытрезвитель только к двум часам ночи. Все это время тело Дмитрия лежало на кафельном полу в одних трусах.

Семье никто не сообщил, как умер Дмитрий Никифоренко

На следующий день, когда Дмитрий не вышел на связь, его невеста Сузанна начала волноваться. Сначала она обзвонила больницы Вроцлава и сообщила о пропаже в полицию. В Олбинском отделении, откуда были двое полицейских, которых позвали на подмогу «усмирять» украинца, сказали, что никого не задерживали. Через некоторое время Сузанне перезвонили из другого отделения и сказали, что Дмитрия нашли, но новости плохие. Что случилось Сузанна узнала только через несколько часов — ей позвонили из украинского консульства и сообщили, что Дмитрий умер, уточнив, что это произошло при задержании в рамках какого-то дела. Больше ей ничего не сказали.

Через два дня, 2 августа, двоюродную сестру Дмитрия, которая тоже живет в Польше, допросила полиция. Правоохранители интересовались, употреблял ли он наркотики. У нее возникло ощущение, что они хотели, чтобы она подтвердила их настойчивые вопросы. Но сестра твердо сказала, что такого за Дмитрием не замечала. В разговоре с журналистом «Wyborcza» она рассказывала, что Дмитрий никогда не был агрессивным, обычно не пил, но если напивался, то становился веселым.

8 августа расследование гибели украинца передали в районную прокуратуру Свидницы. Там на момент выхода материала ситуацию не комментировали. При этом издание выяснило, что дело уже ведут не по статье о гибели украинца в результате действий полиции и превышения полномочий, а как непреднамеренные действия, повлекшие за собой смерть. Эту неофициальную информацию в прокуратуре также отказались комментировать.

Издание также пыталось связаться с Генеральным консульством Украины в Кракове и консулом Вячеславом Войнаровским. Но не получило ответа.

«Ґрати» обратились за комментарием к Министерству иностранных дел. Спикер МИДа Олег Николенко сообщил, что генконсульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко, а также поддерживает связь с его родными. Во Вроцлаве также находится украинский консул для ознакомления с ходом следствия. Одна из версий, по информации МИДа, — превышение полномочий сотрудниками полиции.

Полицейских отстранили лишь после публикации журналистского расследования

Журналист сделал запрос в Главное, а также городское и областное управления полиции Вроцлава о том, возбудили ли дела против полицейских, принимавших участие в событиях 30 июля. Пришел формальный ответ.

«30 июля 2021 года в 22:00 в полицию Вроцлава поступил вызов от работников скорой помощи, которые оказали медицинскую помощь мужчине на одной из остановок в городе. Согласно отчету, мужчина был пьяный и агрессивный. В связи с его состоянием и отсутствием медицинских противопоказаний было принято решение поместить его во Вроцлавский центр для пьяных. Полицейские передали его сотрудникам центра. К сожалению, мужчина скончался, поэтому дальнейшие действия на месте проводились с участием дежурного прокурора, уведомленного сотрудниками полиции. По указанию начальника городской полиции во Вроцлаве начали внутреннее расследование».

Станислав Гжегорский, директор Вроцлавского центра помощи пьяным, при встрече с журналистом газеты «Wyborcza» расскаал версию, что Никифоренко впал в ярость, когда с него сняли наручники, напал на полицейских и укусил одну из медсестер в приемной. Когда журналист ему возразил и сказал, что согласно камерам наблюдения все было не так, Гжегорский начал нервничать. О действиях сотрудника центра Конрада К., который бил Никифоренко, Гжегорский сказал, что не видит оснований для его отстранения от работы, а действиям полиции даст оценку прокурор.

3 августа Гжегорский написал служебную записку для городского совета. В ней он описал события, приведшие к смерти Никифоренко, с явными искажениями и ошибками. Он указал, что мужчину доставили в центр в 21:30 — то есть на час раньше, чем это было на самом деле. Он также заявил, что мужчина был настолько агрессивным, что двое полицейских и парамедиков не могли его обездвижить. Поэтому начальник смены вызвал подмогу — стоявших на стоянке полицейских. Врач сказал пристегнуть Никифоренко ремнями безопасности.

2 сентября, после публикации журналистского расследования, на сайте Управления городской полиции Вроцлава сообщили, что ведется внутреннее расследование инцидента. 1 сентября начальник полиции Вроцлава отстранил четырех офицеров по подозрению в применении мер принуждения, которые не соответствовали ситуации, а также в нарушении правил внутреннего распорядка. Двое из них будут уволены из полиции. Расследование продолжается.

Предварительные экспертизы показали, что наиболее вероятной причиной смерти украинца явилось «насильственное удушье». Но официального отчета о вскрытии еще нет.

Автор: Татьяна Козак;