Стан розслідування злочинів проти журналістів в Україні у другому кварталі 2021 року

Правоохоронні органи розслідують 16 проваджень щодо порушень прав журналістів у другому кварталі цього року. Йдеться про розслідування саме за “журналістськими статтями” КК (171, 345-1). Також три провадження розслідуються щодо ймовірного порушення прав журналістів, але за іншими статтями Кримінального кодексу.

Вказану інформацію Інститут масової інформації отримав від Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції в кінці липня у відповідь на надіслану місячну підбірку випадків з Барометру свободи слова, в рамках співпраці між ІМІ та ДЗІСД з метою подолання безкарності за напади на журналістів.

З огляду на вимоги КПК, відкриття провадження за “журналістською статтею” ще автоматично не означає, що потерпілий провадив журналістську діяльність у момент відповідного інциденту. Також провадження за іншими статтями КК можуть бути перекваліфіковані на “журналістські” в подальшому.

Зокрема розслідуються такі випадки:

виштовхування журналістки Любові Величко охороною з офісу транспортної компанії 6 квітня;

повідомлення про те, що “невідома особа перешкоджав журналістській діяльності, шляхом вибиття в нього з рук мобільних телефонів” 11 квітня у Львові (розслідується за ч. 1 ст. 171 КК);

підпал авта луцької журналістки в ніч на 14 квітня (за ч. 2 ст. 345-1 КК);

конфлікт податківця з журналістом каналу “2+2” 22 квітня у Вінниці (розслідується за ч. 1 ст. 171 КК);

дії чоловіка, який 22 квітня в Києві нібито намагався вирвати мікрофон у журналістки (за ч. 2 ст. 171 КК);

недопуск в приміщення міськради запорізької журналістки Катерини Майбороди 23 квітня (розслідування за ч. 1 ст. 171 КК);

ймовірне перешкоджання Данилу Мокрику бути присутнім на публічному захисті дисертації нардепом І.Кивою 26 квітня. Оскільки в справі фігурує поліцейський, то вона розслідується ДБР;

дії адвоката, який відібрав мобільний телефон у залі суду в головредки Інтернет-видання, що вела зйомку в Рівному 27 квітня (за ч. 2 ст. 345-1 КК);

інцидент з журналістами каналу “Аверс” на пилорамі на Волині 27 квітня (розслідування за ч. 1 ст. 171 КК);

повідомлення про погрози фізичною розправою з боку одного з громадян у приміщенні Херсонської міськради 29 квітня (за ч. 1 ст. 345-1 КК);

повідомлення про завдання тілесних ушкоджень Віталію Аксенченку в Львові при проведенні ним зйомки 9 травня, про що писала в своєму ФБ Ольга Шарій (розслідується за ч. 2 ст. 345-1 КК);

недопуск у приміщення Кременчуцької міськради журналістів низки ЗМІ 12 травня (за ч. 1 ст. 171 КК);

інцидент між журналістом та охоронцями в.о. мера Харкова п.Терехова 13 травня (розслідування за ч. 1 ст. 171 КК);

повідомлення про недопуск судовою охороною знімальної групи “Першого незалежного” на засідання Печерського райсуду по справі В.Медведчука 15 травня;

аналогічне повідомлення на тел. 102 про вказане судове засідання з приводу того, що під судом “зібралися громадяни та журналісти в загальній кількості 50 осіб з метою підтримати медведчука” (15.05.21);

конфлікт внаслідок зйомки ДТП на Харківщині 6 червня (розслідується за ч. 1 ст. 345-1 КК).

Ще три провадження розслідуються правоохоронцями за “нежурналістськими” статтями КК, але теоретично вони можуть бути перекваліфіковані в “журналістські” в разі встановлення того, що мотив діяння був саме перешкодити професійній діяльності журналіста. Це такі провадження, в який фігурують журналісти:

підпал двох авто працівників газети “Время Добкина” в ніч на 20 квітня в Харкові (розслідується за ст. 194 КК “Умисне знищення або пошкодження майна”);

ймовірне побиття журналіста в с.Немішаєве на Київщині 20 травня (розслідується за ст. 125 КК — завдання тілесних ушкоджень);

дос-атака на рівненське інтернет-видання “Четверта влада” 3 червня (за ч. 1 ст. 361 КК “Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж”).

По двох провадженнях особам повідомили про підозру за “журналістськими статтями”. Йдеться про:

повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 171 та ч. 2 ст. 345-1 КК власнику бару, який перешкоджав журналісту на Львівщині (сам інцидент стався наприкінці квітня, а розслідування завершене наприкінці травня)

та

повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 345-1 КК через погрози журналісту з боку депутата місцевої ради на Тернопільщині (інцидент стався на поч. квітня й до сер. червня розслідування було завершене).

Декілька проваджень було закрито правоохоронцями за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК (відсутність в діянні складу кримінального правопорушення):

щодо подій 21 травня у приймальні голови Куяльницької ОТГ Подільського району;

щодо інформації про пошкодження камери одного з телеканалів під час зйомок у Львові 5 травня.

Ще по півтора десятка випадків, у більшості з яких ІМІ надсилав інформацію до Нацполіції, правоохоронці не відкривали провадження, оскільки потенційні потерпілі не зверталися до них із відповідними заявами. Йдеться про наступні випадки:

недопуск журналістки на круглий стіл в Полтавській міськраді 1 квітня;

розпорядження від 2.04.21 р. Святошинського райсуду м.Києва щодо умов допуску в приміщення відвідувачів у період карантину, що зокрема обмежило доступ журналістів;

недопуск журналістки на засідання Чугуївського міського суду Харківської обл. 7 квітня. Недопуск було аргументовано карантинними обмеженнями;

недопуск на сесію ради Великодимерської ОТГ на Київщині 8 квітня (з огляду на карантині обмеження);

атака ботів із погрозами Олені Дуб 12 квітня;

недопуск на засідання виконкому та сесію місцевої ради В.Кирпиченка в Пирятині 15 і 16 квітня. І в цьому вип. недопуск аргументовано карантинними обмеженнями;

погрози виконувачу обов’язків шеф-редактора телеканалів ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України” Олексію Мацуці в лютому-квітні;

скарги медійників Бердичева на обмеження доступу до міськради в травні;

відмови телеканалам “Прямий” та “5 канал”, а також ІВ “Букви” в акредитації на заходи за участю Президента Зеленського та Держсекретаря США Ентоні Блінкена 6 травня з мотивів карантинних обмежень;

застосування сили до журналіста “Букв” під будівлею суду, де слухалася справа В.Медведчука 13 травня в Києві;

погрози ведучому програми “Гроші” в червні;

виставлення вимог щодо допуску журналістів на засідання комісії Одеської облради також у червні.

Джерело: Інститут масової інформації