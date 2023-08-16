Таємнича історія зникнення партії гуманітарної допомоги зі США: підпільний склад в Убинях та гуманітарний штаб ЛОВА

Підпільний склад з сотнями тонн гуманітарної допомоги, власників якої досі не можуть встановити правоохоронці, використовував у тому числі і гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв, роботу якого координувала Львівська ОВА. Журналісти видання NGL.media знайшли документальні підтвердження того, що принаймні одна партія допомоги була напряму передана на склад в селі Убині весною 2022 року.

Подальша доля цієї гуманітарки залишилась невідомою, а керівництво Львівського палацу мистецтв і ЛОВА уникають відповідей про ймовірну причетність до цього складу.

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Гуманітарний штаб допомоги біженцям розгорнули у Львівському палаці мистецтв і у перші ж дні російського вторгнення. Очолив гуманітарний штаб гендиректор палацу мистецтв Юрій Візняк.

Зважаючи на обсяги гуманітарної допомоги, яка почала надходити з різних країн, її треба було десь сортувати і зберігати, для чого використовували різні склади у Львові та передмістях. Втім, один з таких складів – на околиці села Убині за 35 км від Львова – не фігурував у жодних документах чи публікаціях ЗМІ, тож коли весною 2023 року там знайшли сотні тонн необлікованої гуманітарки, виявилось, що власників чи відповідальних за ці товари нема. Розслідування наразі не дало жодних результатів – ні підозрюваних, ні висунутих звинувачень.

Проте редакція NGL.media виявила документи і , які свідчать, що 4 квітня 2022 року гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв передав велику партію чоловічого, жіночого і дитячого зимового одягу на склад у селі Убині – мова йде про 15 палет одягу вагою 150-200 кг кожна.

Отримувачем вантажу був вказаний Ярослав Максимович, офіційний орендар складів в Убинях, де у квітні цього року детективи БЕБ виявили більше тисячі піддонів гуманітарної допомоги.

Максимович, підпис якого стоїть на одному з виявлених NGL.media документів, підтвердив, що отримав на зберігання 15 палет зимового одягу з гуманітарного штабу, роботу якого координувала ЛОВА. «Десь зимою їх забрали. Не пригадую точно коли, але це було ще до обшуків [у квітні 2023 року]», – сказав він у розмові з NGL.media, відмовившись говорити про власника чи власників решти товарів на складах в Убинях.

Редакції NGL.media вдалося розшукати водія, який перевозив палети з одягом. 35-річний Володимир Лопатка підтвердив, що весною 2022 року забирав товар з гуманітарного штабу у Львівському палаці мистецтв і завозив його на склад в Убинях.

«Склад був порожній тоді, була хіба сільськогосподарська техніка. Я їхав на власній машині, мені мали повернути гроші за пальне, але так і не повернули, хоча я їм надав усі документи, – розповів Володимир Лопатка. – Загалом я перевозив товари з цього штабу кілька разів, але в Убині – лише раз, весною минулого року і . По вазі відчувалось, що то одяг був – об’єму багато, машина була повна, але ваги великої не було».

В Убинях, за його словами, товар приймали «два звичайні хлопці, робочі». Володимир Лопатка також надав нам телефон контактної особи від штабу – волонтерки Оксани Палієнко, яка була також адміністратором сторінки гуманітарного штабу у Facebook. Проте її номер уже не працює, а на питання у месенджері вона не відповіла, хоча й прочитала.

Варто зауважити, що досі ніхто з керівництва ЛОВА, Львівської облради чи Львівського палацу мистецтв не визнавав, що обласна влада використовувала склади в Убинях – хоча ця справа є публічною уже кілька місяців. Судячи зі слів голови ЛОВА Максима Козицького, виявлення набитих гуманітаркою складів стало для нього новиною.

Щоб зрозуміти, куди ж у результаті потрапила допомога з обласного гуманітарного штабу, NGL.media надіслали кілька запитів до керівництва Львівського палацу мистецтв, але конкретної відповіді так і не отримали.

Спочатку журналісти видання отримали письмову відповідь про неможливість надання такої інформації «у зв’язку з її відсутністю».

Пізніше Юрій Візняк, гендиректор Львівського палацу мистецтв (ЛПМ) і керівник гуманітарного штабу, сказав, що пригадує випадок передачі на зберігання «10-15 палет зимового одягу», який у подальшому «десь взимку» передали на Херсон.

Він також пообіцяв, що документи пошукають, але NGL.media їх так і не отримали. У відповідь на другий запит журналістам просто подякували за «надання інформації про існування такого характеру вантажу та зберігача».

Заступниця директора ЛПМ Олександра Тимчишин заявила, що документи за той період не впорядковували: «Ті всі папірчики, які ми збирали, щоб зафіксувати [передачу гуманітарної допомоги], є в десятках ящиків. І ті ящики десь там приблизно по місяцях лежать в архіві – чи то 10, чи то 20 коробок. Ці папери збирали 300 волонтерів, кожен робив як міг, і що міг».

Журналісти видання пропонували допомогу у пошуку документів в архіві, погодившись на присутність працівника ЛПМ чи відеокамери, аби не було підозр у зникненні документів, але отримали відмову.

«Це потрібна людина, яка з вами буде умовно три дні там стояти… У нас зараз 80% працівників у відпустці. У нас виставкова діяльність запустилася – втричі активніша, ніж до карантину – і мало адміністративного персоналу, – сказала пані Тимчишин, наголосивши, що існують і інші труднощі. – У нас цей архів має відношення до бухгалтерії. І у нас бухгалтерія у відпустці включно по 18 серпня, наскільки я пам’ятаю».

У NGL.media не володіють інформацією, чи співробітники ЛПМ бодай намагалися знайти документи щодо переданого в Убині вантажу. Проте їм достеменно відомо, що такі документи існують, але їх чомусь ретельно приховують, як і інформацію, хто і коли забрав ці товари зі складу, і чи забрав взагалі.

У Львівській обласній військовій адміністрації від коментарів про цей вантаж відмовились.

За результатами піврічного розслідування у цій справі досі нема офіційних підозрюваних, хоча встановлені і власники, і орендатори приміщень. Спочатку справою займалось БЕБ, потім її на день передали до львівської поліції, і врешті її перебрав Офіс генпрокурора. Журналісти NGL.media надіслали туди запит, аби зрозуміти, хто розслідує цю справу і чому її забрали зі Львова, але на момент цієї публікації відповіді не отримали.

У кінці травня журналісти NGL.media знайшли біля одного зі складів документи, які свідчать, що окрім гуманітарної допомоги там могла зберігатися продукція для української армії, виготовлена на замовлення Міноборони.

У кінці червня слідча суддя Личаківського районного суду Львова Світлана Леньо скасувала арешт на два склади в селі Убині, Клопотання про скасування арешту подали власники складів Андрій Слюзар та Любомир Мамчук, на тій підставі, що не можуть використовувати своє майно, хоч вони не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні, в рамках якого 5 травня і наклали арешт.

Кілька днів тому народний депутат Ярослав Железняк заявив у своєму тг-каналі, що не менше 114 палет з речами зі складу в Убинях, які планували передати ЗСУ, були повністю знищені мишами, а ще частина – значно пошкоджені.

Авторка: Олександра Губицька

Джерело: NGL.media