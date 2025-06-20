Традиційні російські «цінності»: «Мені сказали: клієнт Дерипаска, чи не хочеш продати свою цноту?»

Як у Росії побудували мережу з продажу сексу з неповнолітніми та хто з її впливових клієнтів уникнув відповідальності. Про це йдеться в розслідуванні видань ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ та ВЕРСТКА. Вночі 6 червня 2019 року учениця 9-го класу іжевської середньої школи Єлизавета Попова прокинулася в одній з кімнат підмосковного особняка з басейном. Де саме вона знаходиться, Ліза не знала. Телефону з собою не було, його забрали напередодні. “Велике ліжко, дорогі меблі, дорога велика люстра”, – згадувала пізніше обстановку дівчина. Її привіз водій на сірій Audi, домробітниця нагодувала вечерею і поклала спати. Потім у спальню увійшов чоловік. Він не представився, але зайнявся з 15-річною Поповою сексом. Через 20 хвилин чоловік пішов, а Ліза прийняла душ і знову заснула. Вранці 7 червня візит повторився. Перед тим, як піти, чоловік простягнув школярці книжку, у ній лежали 150 тис. рублів (30 купюр по 5 тис. кожна). Увечері того ж дня водій на сірій Audi привіз Попову в п’ятиповерхову московську квартиру з ліфтом і кінотеатром. Після 15-хвилинного сексу і чергових 150 тис. рублів водій відвіз Лізу до Великого театру – в “якусь оперу”, як згадує сама школярка. У 2020 році цей епізод вивчали слідчі у кримінальній справі проти сутенерів, які втягували неповнолітніх дівчат у заняття проституцією. Дивіться відеоверсію розслідування Один із допитів Попової в лютому 2020 року запишуть на відео. Слідчий головного слідчого управління СК РФ Дмитро Пахомов поставить Лізі уточнювальні запитання: чи було їй боляче (так), чи використовувався презерватив (ні), чи закінчився секс сім’явипорскуванням і куди (так, на живіт), тощо. Попова скаже на допиті, що секс був “у природній формі”. На запитання слідчого про те, чи розуміє вона, що таке природна форма статевого акту, Ліза відповість: “Без збочень”. Слідчий також поцікавиться, чи говорила школярка чоловікові, скільки їй років. Вона відповість, що ні, і додасть: “Я думаю, він не знав мій вік. Але, можливо, міг знати”. Ім’я та прізвище свого першого клієнта Попова спочатку не назве, але на повторних допитах скаже, що цноти її позбавив “відомий мільярдер Олег Дерипаска”. ФАБРИКА: ЯК ПРАЦЮВАЛА МЕРЕЖА “Зі мною занадто багато хто хотів бути на зв’язку” Зустріч школярки з чоловіком, якого вона згодом називатиме Олегом Дерипаскою, організовували п’ятеро осіб: Світлана Тітова, Олександра Шантирьова, Ольга Гончарова, Максим Некозирєв і Анастасія Якушева. Саме вони стали фігурантами кримінальної справи, порушеної 2019 року в Приозерську Ленінградської області. Які матеріали та відомості лягли в основу розслідування

Це розслідування почалося з того, що джерело, яке попросило про анонімність, передало журналістам “Верстки” і “Важных историй” 25 томів кримінальної справи проти групи сутенерів, які втягували неповнолітніх у проституцію. У переданих журналістам матеріалах йшлося про більш ніж 30 епізодів злочинної діяльності;

Журналісти стали перевіряти документи і виявили ще п’ять кримінальних справ, пов’язаних із цією ж групою сутенерів: їх розглядали в кількох судах Москви і Санкт-Петербурга. Останній вирок за однією з них було винесено 2025 року. Крім цього, перевірили різні деталі з цих справ (номери телефонів, паспортів) за допомогою відкритих джерел, а також поговорили з самими фігурантами – обвинуваченими, потерпілими та свідками: всі вони підтвердили свої свідчення і фабулу обвинувачення. З етичних причин журналісти змінили імена дівчат, які були неповнолітніми на момент описуваних у тексті подій

Мережа з пошуку дівчат працювала щонайменше два роки (2018-2019) під прикриттям регіональних, часто дитячих, конкурсів краси, модельних агентств, сайтів знайомств і тематичних груп у месенджерах.

За версією слідства, одну з ключових ролей у цій мережі грала на той момент 51-річна Світлана Титова. Вона виросла в Мордовії, де в нульових заснувала своє перше модельне агентство “Лель”. Пізніше Титова організувала кілька місцевих конкурсів краси: “Міс Карнавал”, “Міс Бюст”, “Краса Мордовії”. У 2017 році їхні учасниці розповідали, що Світлана зазивала у своє агентство і обіцяла хороший заробіток.

Світлана Титова Фото: соціальні мережі

У 2010 році Титова перебралася працювати до Москви і незабаром завела, як вона розповіла журналістам, “широке коло знайомих”: “Мене знала кожна собака, зі мною занадто багато хто хотів бути на зв’язку, мій номер телефону купували за 500 євро”.

У 2017 році Тітова “поїхала у справах до Іспанії”. У Москві вона бувала наїздами, в один із яких і познайомилася з Максимом Некозирєвим – ще одним фігурантом справи.

Божевільний Макс

Максим Некозирєв зі шкільних років займався плаванням, боксом, футболом і стрільбою, а також “тяжів до спілкування з однолітками з антисоціальною поведінкою”, “був непосидючим”, ідеться в матеріалах справи. Він брав участь в обох чеченських кампаніях, був поранений і контужений. Після демобілізації Некозирєв грав за дублюючий склад московського “Спартака”, але зазнав травми і повернувся додому в Астрахань. Опинившись у рідному місті, він почав багато пити, що, однак, не заважало йому брати участь у боксерських поєдинках. У цей період близькі Некозирєва називали його Божевільним Максом. У 2005 році його заарештували за серію розбійних нападів. Після першого тюремного терміну Некозирєв недовгий час пробув на волі, а потім знову був засуджений за грабежі та розбої, провів кілька років у в’язниці і психіатричній клініці, де перебував на примусовому лікуванні, та звільнився після звільнення по умовно-достроковій звільненню у 2012 році.

Максим Некозирєв Фото: соціальні мережі

На волі Некозирєв постійно намагався знайти якісь “бізнес-проекти”. “Повії, бази, сауни, віповських людей приймав”, – пояснював він слідчим. Судячи з розшифровок телефонних розмов Некозирєва з друзями, бізнес не пішов. Потім, як розповідає Некозирєв, у нього виникла ідея створити в Москві модельну агенцію – “підбирати моделей для їх подальшого використання в рекламних заходах”. У 2017 році він створив сайт Fashion Life Rublevka (“Фешн Лайв Рубльовка”) і поїхав до Москви проводити кастинги в торговому центрі “Афімолл Сіті”.

За два місяці перегляду моделей він дізнався, що “існує низка олігархів, багатих людей, для яких влаштовувалися вечірки”. Займалася ними якась “Віка Газпром”. Некозирєв написав їй, що у нього є “модельне агентство на Рубльовці” і “величезна кількість нових моделей”. Коли вони зустрілися, “Віка Газпром” виявилася Світланою Титовою з Мордовії. Вона познайомила його зі своїми скаутами – співробітницями, які шукали для клієнтів нових, як у них це називалося, “незасвічених” дівчат.

5.1, 6.1, “заправка”, “нулики”

За словами Некозирєва, Світлана Титова та її скаут Олександра Шантирєва сказали, що їм “потрібні саме малолітки” – 15-16 років, сутенери називали їх “5.1” або “6.1”: “Це особливо цінний товар, – пояснював слідчому Некозирєв. – Вони [Тітова і Шантирьова] сказали, що повіями вони не займаються, їм цікавий їхній “зміст”. Коли шукається дівчина 15-16 років, вона має бути чиста, пластична, незаймана. Після чого цю дівчину знайомлять із клієнтом, як правило, мільярдером, яких у Москві налічується достатня кількість. У чому полягало утримання: дівчині купували абонемент у фітнес-клуб, утримання, аж до водія, величезні суми грошей, дохід із менеджером ділиться 50 х 50″.

“У цьому бізнесі найбільше цінувалися неповнолітні, такі собі Лоліти, німфетки, – підтвердила журналістам одна з залучених до проституції свідків Ганна Ізотова. – Ніхто так не цінується, як 16-річні, жодна”. Неповнолітніх замовляли “в основному великі шишки”, згадує вона. “Це чи то мода така, чи то фетиш, – каже Ізотова. – Мене більше дивувало, що неповнолітні самі були дуже не проти”.

Некозирєв почав пропонувати “малоліток” Титовій, але отримував відмови. “”Засвічена” – значить, дівчину через якогось менеджера вже шукали, вона вже брала участь у підпільній діяльності в плані інтиму, тому вона не цікава багатим людям”, – пояснював пізніше слідчим Некозирєв. Багатих клієнтів у листуваннях сутенери називали “мільярдерами”, а незайманих дівчат, які їм були потрібні, – “нуликами”.

Листування, знайдене слідчими в телефоні скаута З матеріалів справи

Якщо незайману знайти не вдавалося, її “виготовляли”: сутенери змішували харчову червону фарбу з гліцерином, набирали в шприц без голки і віддавали дівчині. Перед статевим актом вона вводила вміст шприца в піхву. На жаргоні сутенерів ця процедура називалася “заправкою”. Фарба витікала на простирадла, і, за сценарієм, дівчина в цей момент мала зніяковіти, опустити очі, вибачитися перед чоловіком і сказати, що “не знала, що буде кров”.

Крім шприца з червоною рідиною, дівчатам давали ще якісь таблетки, після яких вони скаржилися на печіння і біль у піхві. Як вважає одна з секс-працівниць, з якими ми говорили, найімовірніше, це були палені галуни – вони сушать слизову і стягують стінки піхви.

Незайманки приїжджали до Москви з різних регіонів Росії, деякі зупинялися у квартирі у скаута Ольги Гончарової. Там же їм знімали “проходки”: відео по 5-10 секунд, де ходить дівчина в спідній білизні, представляється російською та англійською мовами і називає свої параметри.

Ольга Гончарова Фото: соціальні мережі

Щоб задовольнити вимоги клієнтів, скаути іноді підробляли документи: збільшували вік неповнолітніх, якщо хтось вимагав, щоб дівчині було понад 18 років, або навпаки – коли клієнт просив школярок, сутенери надсилали юних 19-20-річних з гарним виглядом.

Перед зустрічами з “мільярдерами” скаути зобов’язували дівчат здавати аналізи на венеричні хвороби та інфекції. Дівчатам після огляду видавали довідки про неушкоджену пліву, які Гончарова пересилала клієнтам. Ці ж довідки вона іноді використовувала, щоб вписувати туди у фотошопі прізвища та паспортні дані недівочих дівчат.

Скаути постійно перебували в пошуку нових дівчат. Наприклад, у прослуховуваннях є розмова Ольги Гончарової та її приятельки Наталії, яка сама надавала секс-послуги і шукала нових “дівчаток”.

“Вона ввечері ще сказала, що хоче спробувати, а зранку – що вона всю ніч не спала і що вона всю ніч не спала і “ні, не можу через себе переступити”, – журилася Наталя. – Я кажу: “Ну, знаєш, як показує практика, мине якийсь час і ти скажеш, що дура була”. <…> У неї таргани в голові дикі”.

Пізніше вони обговорювали ще одну “дівчинку” і її замовлення:

– Це теж дитина, знаєш… Ну, я однаково попереживала, однаково теж дитя, хоч не моє безпосереднє, але все одно дитя, – говорила Наталя.

Вони, блядь, діти гірші за нас, повір мені, – заспокоювала її Гончарова.

“Привіт, сонечко, нові в мене є, але я мовчала, бо намагалася зрозуміти, що вони від життя хочуть. Усі якісь невиїзні, ледачі, вічно “на навчанні”. Навіщо тоді взагалі лізти в це? У мене зараз нових дрібних у Москві всього дві штуки”, – журилася в іншому листуванні одна з сутенерш.

Розшифровка розмови Ольги Гончарової з подругою З матеріалів справи

“НОЛИКИ”

“У мене була зустріч із Дерипаскою Олегом”

Першою неповнолітньою, яку вдалося знайти Максиму Некозирєву, була 17-річна Ірина Саприкіна з Іжевська. У кримінальній справі є свідчення її матері:

“Ми постійно мали потребу в грошах, предметів розкоші у мене і дочки не було. Коли донька стала старшою, вона, приходячи зі школи, скаржилася мені на те, що в однокласників є мобільні телефони тощо, а в неї – ні. Я пояснила їй, що я не можу купити їй усе, що вона хоче, бо отримую невелику заробітну плату. Я бачила, що дочка переживає через це, мені було неприємно, але зробити нічого не могла”.

Сама Саприкіна розповіла слідчому, що в 17 років натрапила в “Телеграмі” на “рекламу про набір дівчаток у модельне агентство для надання ескорт-послуг в ОАЕ”, написала за зазначеним номером, надіслала свої фотографії, відео “проходки” і копію закордонного паспорта. У відповідь їй надіслали квитки до Абу-Дабі.

Ірина Саприкіна Фото: соціальні мережі

В ОАЕ Саприкіна провела п’ять днів на віллі у шейха на ім’я Хамдан, де інші дівчата розповіли їй, що “крім ескорт-послуг, вони також надають інтим-послуги за гроші різним чоловікам на території Росії та за її межами”. І показали телеграм-канали, де можна знайти клієнтів.

У березні 2019 року 17-річна Саприкіна відгукнулася на оголошення в одному з таких телеграм-каналів. Менеджерка Аліна “запропонувала їй поїхати до Дерипаски Олега для надання сексуальних послуг”, говорила дівчина на допиті.

Саприкіну з орендованої московської квартири забрав водій, попросив віддати йому телефон. “У приватному будинку, який я точно при зустрічі дізнаюся, у мене була зустріч із Дерипаскою Олегом. Я надала йому сексуальні послуги. Після чого вранці мене відвезли назад до Москви”, – розповідала Саприкіна.

За словами Ірини, пізніше у неї мала відбутися ще одна зустріч із Дерипаскою, але вона скасувалася.

“Сказав, він мені допоможе в житті. Я наївна дурочка, повірила”

Навесні 2019 року, за словами Саприкіної, вона побачила в одному з телеграм-чатів оголошення “про прийом дівчат на роботу в якості моделей”. Дівчина написала автору, їй відповів Максим Некозирєв. Вона йому зателефонувала і сказала, що хоче “розвиватися як модель”. Некозирєв попросив її скинути фотографії, відео “проходки” і паспортні дані. За короткий час він надіслав договір із модельним агентством Fashion Life Rublevka, у якого в реальності не було ні юридичної особи, ні офісу – про це слідчим розповів сам Некозирєв.

Після розмови з Саприкіною Некозирєв запропонував її кандидатуру сутенерці Титовій, яка “потребує малоліток”. Та відповіла, що дівчина вже неодноразово “світилася” в Москві, тому її клієнтам не підходить. Тоді роль сутенерки на себе взяла партнерка Некозирєва, Анастасія Якушева, – вона почала шукати чоловіків для Саприкіної.

Анастасія Якушева Фото: соціальні мережі

Перший знайшовся через кілька днів (його імені немає у справі). Саприкіна згадувала, що прилетіла до Москви і зустрілася з клієнтом у квартирі на Кутузовському проспекті з видом на “Москва-Сіті”. “Спочатку ми лежали на ліжку, базікали. Потім він поклав мені гроші в сумку, – розповідала Ірина на допиті. – Він почав до мене чіплятися, обійматися, цілуватися. Я розуміла, куди я їду, але спочатку я соромилася, руки були спітнілі. Потім я побачила гроші в сумці (60 тис. рублів. – Прим. ред.), у мене таких грошей ніколи не було”.

Після першого клієнта Якушева і Некозирєв одразу знайшли наступного. “Максим сказав, що він дуже крутий, що ми просто сходимо в ресторан. Сказав, він мені допоможе в житті. Я наївна дурочка, повірила”. У підсумку після 30-хвилинного сексу сивий чоловік поклав на стіл 15 тис. рублів і пішов.

“Після цього мене накрило, – розповідала Саприкіна слідчим. – Я сказала, що я хочу додому”.

Список клієнтів, який склала сама Саприкіна під час допиту З матеріалів справи

“Це секс за гроші, тобі туди не треба”

“Чоловіки знали, що мені 17 років, вони запитували це, а також запитували, де я вчуся, з якого міста, – згадувала Ірина на допиті ту поїздку до Москви. – Я відповідала, що мені 17 років, вчуся на економіста, що я модель і всі справи”.

З Москви Ірина привезла до Іжевська 40 тис. рублів, інша частина дісталася Некозирєву і Якушевій – вони забирали від 20 до 40% гонорару. Матері Ірина сказала, що у неї з’явився молодий чоловік, і що він допомагатиме фінансово. “Мама на мене лаялася”, – додала Саприкіна.

Наприкінці квітня 2019-го Некозирєв відправив – на той час ще неповнолітню – Ірину на замовлення в Санкт-Петербург. Через деякий час він попросив її знову з’їздити до того ж клієнта, але Саприкіна відмовила. Некозирєв “розлютився, при цьому обіцяв викласти мої дані в групу “Ринок шкур” (мережа телеграм-каналів і груп у соцмережах, де публікуються особисті дані дівчат, які надають сексуальні послуги за гроші. – Прим. ред.), – говорила на допиті Ірина. – Крім того, Некозирєв сказав, що якщо я не поїду, то приїдуть чеченці, зґвалтують мою матір”. Ірина здалася і полетіла до Петербурга вдруге.

Повернувшись додому, Саприкіна зустрілася в кафе з 15-річною подругою Єлизаветою Поповою. Випивши, дівчина розповіла школярці, що вона “їздила до чоловіків, і вони давали їй гроші за секс”.

За словами Саприкіної, цю розмову вона почала, тому що Некозирєв “вимагав втягнути когось із неповнолітніх подружок у заняття проституцією”. “Коли я почала все це згадувати, у мене почалася істерика. Лилися сльози”, – каже Саприкіна. Але номер Некозирєва Лізі все одно дала, а пізніше зняла “проходку” Попової.

Ірина стверджувала, що говорила Лізі: “Це секс за гроші, тобі туди не треба”. Але Попова сказала, що “зробила свій вибір і хоче спробувати, тим паче, що вона читала книжку Насті Рибки (білоруська модель, яка написала книжку “Щоденник зі зваблення Мільярдера, або “Клон для олігарха”, де докладно описала поїздку на яхті з Олегом Дерипаскою та колишнім заступником голови російського уряду Сергієм Приходьком. – Прим. ред.)“.

Єлизавета Попова Фото: соціальні мережі

Саприкіна продовжила займатися проституцією: літала в Петербург, Москву, Мінськ, Туреччину й ОАЕ. Заробляла до 200 тис. рублів за поїздку. “Моя мама не бачила цих грошей, я витрачала їх у порожнечу, на кав’ярні, у ресторанах, на одяг”, – говорила вона.

“Я раптом зрозуміла, що я занадто далеко від дому і не контролюю ситуацію”

Дев’ятикласниця Єлизавета Попова по-іншому згадувала у своїх свідченнях ту розмову в кафе з Саприкіною.

“Іра завжди показувала мені дорогі мобільні телефони, дорогу косметику, парфумерію, і вона завжди була одягнена в дорогі речі від брендових виробників. На зустрічі в кав’ярні вона показувала мені інстаграм-акаунти, де були красиві дівчатка з дорогими машинами (“Мерседес” і т. д.). І сказала, що я теж можу ходити в таких речах, заробляти великі гроші, їздити на дорогих машинах. Я погодилася, тому що я хотіла в Москву і хотіла заробити грошей, щоб відкрити свій бізнес, салон краси”.

За два тижні після того, як Саприкіна зняла “проходку” подруги в спідній білизні і відправила Некозирєву, надійшла відповідь.

– Саприкіній написали, що я сподобалася одному чоловікові, яким згодом виявився Дерипаска.

– А хто це такий? – уточнює в Попової слідчий.

– Це відомий мільярдер.

– Ви знали, хто це такий?

– Так.

– А звідки?

– Я знайшла в інтернеті.

– А чому на початкових допитах ви про нього не говорили?

– Тому що я переживала за свою сім’ю, тому що це дуже впливова людина.

“Я раніше про нього не повідомляла, оскільки він дуже відома особистість і просто не хотіла про нього повідомляти, – уточнює Попова в іншому допиті в лютому 2020 року. – До кого я поїду і надаватиму інтим-послуги, мені сказав Некозирєв. А також про Дерипаску мені розповідала Саприкіна, зі слів якої мені стало відомо, що вона теж їздила до нього надавати за гроші інтим-послуги. Всю інформацію про Дерипаску я подивилася в інтернеті й знала, до кого їду”.

Олег Дерипаска на ПМЕФ, червень 2022 року Фото: Максим Шеметов / Reuters

На відеодопиті Попова каже, що в останній момент злякалася: “Я дуже запереживала, зрозуміла, що я роблю щось не “так”, ще й “таємно” від батьків, напевно, це щось погане, тому я сказала, що я не “хочу нікуди їхати, я хочу додому”. Але її подруга Саприкіна заїхала за нею на таксі і відвезла в аеропорт, звідки Попова полетіла до Москви сама.

Скаути Анастасія Якушева та Олександра (ймовірно, йдеться про Шантирєву. – Прим. ред.) під час зустрічі пояснили школярці, що треба їхати в лікарню, щоб “перевірити на невинність” і венеричні захворювання.

У лікарні Лізу оглянули, взяли мазок із піхви та кров із вени. “Там мені стало страшно. Я раптом зрозуміла, що я занадто далеко від дому і не контролюю ситуацію”, – згадує на допиті Попова. За її словами, у разі непокори скаути “погрожували проблемами” школярці, говорили, що викладуть її відео з “проходкою” в телеграм-канал “Ринок шкур”.

“Ще в Іжевську Саприкіна Ірина попередила мене, що якщо чоловік мене вибрав і хоче провести зі мною час і вступити в статевий зв’язок, то я вже маю поїхати до нього, – пояснювала в свідченнях Попова. – Якщо я не поїду до чоловіка (наприклад, якщо він мені не сподобається або я просто передумаю), то мені доведеться їм (Некозирєву і Якушевій) заплатити суму, яку вони мали заробити, – 300-500 тис. рублів”.

Вийшовши з лікарні, каже Попова на відео допиту, вона хотіла поїхати додому, але не могла ні з ким зв’язатися, бо Якушева вже забрала в неї мобільний телефон, пояснивши це заходами безпеки перед поїздкою до Дерипаски.

“Він дізнався, що не така вона й свята”

Згідно зі свідченнями Єлизавети Попової, вона зустрічалася з олігархом 6 червня 2019-го і надавала йому сексуальні послуги за гроші в заміському будинку з басейном і квартирі з особистим ліфтом і кінотеатром у центрі Москви. 7 червня Єлизавета Попова вирушила до Краснодара. Вона полетіла туди з Якушевою, а Некозирєв приїхав окремо і оселився в їхньому ж готелі. У матеріалах справи є авіаквитки: їхні дані збігаються з інформацією з витоку системи бронювання.

Дівчата сходили на масаж, а ввечері 10 червня Попову, за її словами, повезли на таксі за місто, де потім пересадили в чорний джип, який доправив її в маєток.

“Там велика кількість будівель білого кольору, багато прислуги в білому. Там був іподром, я там каталася на конях”, – згадувала школярка ту поїздку в Краснодарський край.

У маєтку в неї знову забрали телефон. У своїх свідченнях Попова стверджує, що в цьому будинку Олег Дерипаска знову зайнявся з нею сексом. Натомість дівчина отримала ще 150 тис. рублів, діамантову підвіску, комп’ютер Apple і годинник Apple Watch.

Прикрасу забрала Якушева. “Там був великий діамант, і вона подумала, що мої батьки, побачивши цю підвіску, запідозрять щось недобре. Я точно не пам’ятаю, але назва фірми, яка виготовила прикрасу, була схожа на назву планети”, – розповідає Попова, ймовірно, маючи на увазі ювелірний бренд Mercury. Годинник Ліза продала, а макбук залишила собі і хвалилася ним потім перед подругою. Щоправда, пізніше силовики все одно його вилучили.

На сторінці Попової у “ВКонтакте” є фотографія з цим годинником, датована 24 липня 2019 року. А в серпні на “Авіто” з’явилося оголошення з акаунта, прив’язаного до основного телефону Попової: “Apple Watch 4 сірого кольору з білим ремінцем, 27 000 ₽. Носила тиждень, можна сказати, нові. Заходьте в профіль, там фірмові речі”.

Фото: соціальні мережі “Авіто”

Судячи з допитів Некозирєва, школярка цього ж літа зустрілася з новим клієнтом. “Після цього контакт із Дерипаскою припинився, тому що він дізнався, що вона зустрічається з іншими, не така свята. Все, що я можу сказати у цій справі”, – пояснював слідству Некозирєв.

Про зустрічі з Дерипаскою Попова розповідала не тільки на допитах у СК, а й до цього – подругам, розмови з якими прослуховувалися і потрапили в матеріали справи.

Світлана Титова в інтерв’ю журналістам підтвердила, що Дерипаска як мінімум зустрівся з Поповою: “Вони, наскільки я знаю, погуляли, поплавали в басейні. Він їй сказав, що, мовляв, ти мені сподобалася, давай, підростай. Подарував планшетник. А потім мені дзвонив Некозирєв, що у них якась проблема з менеджерами Дерипаски, що вони конверт із грошима не віддають. Ну, я зателефонувала за своїми контактами. Гроші їм тут же віддали”. На запитання, за що віддали гроші, якщо сексу не було, Титова відповіла, що “за організацію такого роду знайомств у будь-якому разі платять”. Вона сама, за її словами, жодних грошей за цю зустріч не отримувала.

“Він бере маленьких дівчаток суто за принципом “щоб не нашкодили””

“Нас спеціально всіх шукали. Мене знайшли в 15 років. Написали у “ВКонтакте” під якоюсь лівою фоткою”, – розповідає Альона Ярошенко, ще одна неповнолітня дівчина з матеріалів справи. Зараз їй понад 20 років. 2021 року її викликали на допит у справі Титової та Некозирєва, але вона відмовилася давати свідчення. Але через чотири роки Альона погодилася поговорити з журналістами.

“Мені сказали, що клієнт – Дерипаска і що “чи не хочеш продати цноту?”. Типу, у мене обличчя, за яке Олег готовий платити гроші. Він на якийсь економічний форум у Пітері мав приїхати. Я спочатку погодилася, тому що я його з дитинства пам’ятала за історією з ручкою, він мені подобався. Але потім уявила, що зі мною мати зробить”.

Через два роки 17-річна Олена сама знайшла менеджерів Дерипаски, “які відповідають за його знайомства з дівчатами”, і попросила про зустріч. Будучи неповнолітньою, за її словами, вона зустрічалася з Дерипаскою і він платив їй за секс.

“Мені було 17 років. 35 років різниці… Але в той момент я розцінювала цю ситуацію як те, що у нас якесь велике кохання. Він теж цю ілюзію підтримував”.

За словами дівчини, Дерипаска “намагається максимально себе убезпечити, зробити так, щоб ніхто не знав його ім’я, коли до нього їде”. “Але ця система не працює, тому що у нього така велика кількість помічників”, – пояснює Альона.

Вона впевнена, що і Дерипаска, і його помічники “залізобетонно знають, скільки нам років”. За її словами, менеджери дивляться документи дівчат, а сам олігарх знає, “бо він планомірно записує дівчаток до університету”. Здебільшого, каже Альона, він підштовхує школярок до вступу на юридичні факультети, обговорюючи професію суддів.

“Я з ним обговорювала вік [дівчат]. Тому що я вже тоді розуміла, що дуже багато юних дівчаток. І він мені тоді сказав, що була якась неприємна ситуація, тобто, що він не “педофіл” у жодному разі, що була якась неприємна ситуація з якоюсь дорослою дівчиною, де вона чогось дуже багато поганого йому зробила, і “що він бере маленьких дівчат, повнолітніх або “майже повнолітніх” – суто за принципом “щоб не нашкодили”. Ну, типу, вони зазвичай не дуже розуміють контекст і навіть якщо хочуть нашкодити, сильно не можуть”, – пояснила Олена.

Через кілька років дівчина зрозуміла, що це знайомство все-таки не було “великим коханням”. Альона більше не займається секс-роботою.

“Я просто в шоці, ростить із дочки повію”

Працюючи на Титову і Некозирєва, Попова сама вмовляла кількох подруг почати надавати секс-послуги. На пошуки її підштовхували сутенери, які за “топову, хорошу дівчинку” обіцяли 30-40 тис. після кожного клієнта, йдеться в матеріалах справи.

У справі є “прослуховування” її розмови в листопаді 2019 року з 16-річною Катериною Івановою:

– Від чогось ти можеш відмовитися. Можна сказати: “Ну, я не хочу”, “Ні”, “Я не вмію”. Взагалі заздалегідь обговорюється тільки захист або не захист.

– Тоді, звісно, захист, – каже Катерина.

– Ні, у тебе без захисту буде.

– Ні, а може, у нього хламідії якісь.

– Ти що, блядь, це настільки багаті люди, у яких не може бути просто хвороб. Це вони тебе боятися можуть. Ну, або чому так дорого коштує, тому що вони всі не хворі й точно можна тобі. Тому вони такі дорогі. Тому що їм там в кайф цілки рвати.

Іванова вирішила “почати одразу після Нового року, як і домовлялися”: “Далі я буду просто своїй мамі пояснювати, що “мені до Лізи на ночівлю” або що “ми до Лізи на город””. Попова зорієнтувала її за ціною: 80 тис. рублів вона отримає за “перший раз”, далі по 60 тис. рублів.

“Так, про її клієнтів я знаю все. Імена, прізвища та локації. Те, що Ліза була неповнолітня, замовники теж знали. Це була не обов’язкова умова, скоріше, примха. Діяльність Лізи була таємницею, про це знала тільки я і її колеги, так би мовити. Думаю, що її мама теж здогадувалася, але це всього лише мої здогадки”, – розповіла Катерина Іванова журналістам.

На допитах батьки Попової, як і інших дівчат, розповідали, що нічого не знали про те, чим займалася їхня дочка, а гроші, що з’явилися, пояснювали гонорарами за зйомки.

Сутенери, втім, були впевнені у протилежному: “Вона мамі сказала, що вона [Попова] просто відправляє дівчат, як ми, – розповідала телефоном у розмові з власною матір’ю Анастасія Якушева. – Ну, я так розумію, мама, коротше, все знає, все в курсі. Усіх, напевно, все влаштовує. Ну, або мати тепер нас шантажувати буде… І вона буде права, вибач мене, тому що дівчинці скільки років… Сім’ї які, я в шоці. Я просто в шоці, ростить із доньки повію”, – обурювалася в тій самій розмові Якушева, яка заробляє на залученні дівчат у проституцію, про що її власна мати теж знала.

Батьки Попової та Саприкіної проігнорували запитання журналістів.

“Я тільки недавно змирилася з тим, що так буде”

Усю осінь 2019 року школярки Ліза і Катя будували бізнес-плани: на гроші, виручені від втягнення інших дівчат у проституцію, вони збиралися відкрити манікюрний салон і магазин нижньої білизни. “Коротше, ми проб’ємося в житті! У мене прям таке світло з’явилося в голові”, – мріяла Ліза.

Попова міркувала, що “якби не навчання, вона могла б кататися по світу” і “за місяць заробити мільйон або навіть три мільйони”. Та й Катя могла б “за три місяці заробити мільйон і допомогти своїм батькам оплатити кредити”, додала Ліза.

Катя відповіла, що хоче мати великі гроші і їй байдуже, якими шляхами. Вона розповіла, що у її сім’ї йде по 50 тис. на місяць на кредити, і що продукти вони вже купують з грошей, відкладених на сплату боргів. “Якби кредитів не було, ми жили б дуже багато”, – вважала Катя.

Мати Іванової, за словами школярки, останнім часом заробляла переведенням у готівку, але кинула, “тому що це кримінально карається”. “А чиновники можуть красти скільки хочуть, і не несуть жодної відповідальності завдяки своїм зв’язкам”, – обурилася у відповідь Попова. Далі в розшифровці розмови оперативник перейшов на непряму мову і дописав, що “співрозмовниці обговорювали негативні сторони фінансової та соціальної політики держави, маленькі розміри пенсій, відсутність підтримки малого бізнесу”.

– Ну, добре, що хоча б за нелегальну не… Хоча я не можу назвати це проституцією. Хоча ні, це проституція, – сказала Іванова.

– Ні, я не вважаю, що я – це те, що ти сказала, – не погодилася Попова.

– Я не вважаю, що бути повією – це погано. Так, це не погано і не добре.

– Це просто вибір людини, ось і все, – уточнила Попова.

– Так. Я ж не збираюся цим усе своє життя займатися.

– Так так, у тебе є голова на плечах.

– Мені самій стрьомно, – зізналася Іванова. – Мене раніше такі кошмари мучили з цього приводу, типу, реально мені було важко. Я прокидалася, я просто ридала як сука. Я думала, що, типу, ну ось, це мій, єдиний варіант, ну типу, чим же я буду потім займатися? Коли ось моя краса закінчиться, що я буду робити? Як би ось це ось все мені не давало спокою. Я тільки недавно змирилася з тим, що так буде.

Але Іванова не встигла продати свою цноту.

“МІЛІАРДЕРИ”

“ОД”

У допитах фігурантів справи йдеться про те, що Олег Дерипаска під час знайомства у Єлизавети Попової паспорта не питав, про вік вона йому, судячи з її свідчень, безпосередньо не говорила.

Згідно зі свідченнями Максима Некозирєва, дев’ятикласницю Єлизавету Попову готували мільярдеру на “утриманку” з умовою, що половина її місячного доходу мала йти сутенерам. Те ж саме побічно підтвердила Світлана Титова в інтерв’ю журналістам. План зруйнувався, за словами Некозирєва, коли Попова поїхала до іншого клієнта: “Олег Дерипаска, для кого вона [Попова] від самого початку малася на увазі, – він би став її утримувати. Але оскільки вона стала занадто багато гуляти, він все дізнався і не захотів далі продовжувати”.

Нотатки Максима Некозирєва, зроблені ним під час допиту З матеріалів справи

У матеріалах справи ім’я Олега Дерипаски неодноразово згадується і в свідченнях, і в прослуховуваннях розмов сутенерів і дівчат. Один із допитів Єлизавети Попової, де вона розповідає про зустрічі з олігархом, слідчий записав на відео (є в розпорядженні редакцій. – Прим. ред.). Крім того, Ірина Саприкіна прямо називає прізвище Дерипаски у своєму клопотанні про досудову угоду, надісланому 23 липня 2020 року на ім’я генпрокурора Ігоря Краснова. У ньому Саприкіна зобов’язується “надати відому їй інформацію про осіб, які користуються наданням сексуальних послуг неповнолітнім”, у тому числі – про “Дерипаску О.”.

Де ще згадувалося прізвище Дерипаски в матеріалах справи Першою ім’я Олега Дерипаски назвала Єлизавета Попова на своєму п’ятому допиті 21 лютого 2020 року. Ірина Саприкіна озвучила прізвище Дерипаски 31 березня, на другому допиті. Ім’я олігарха неодноразово зустрічається в листуваннях скаутів і дівчат. Так, 12 квітня 2019 року Гончарова в листуванні запропонувала Шантирьовій відправити дівчину до “ОД” (так, на думку слідчих, сутенери шифрували Олега Дерипаску), а та відповіла: “ОД потрібні вище”. Світлана Титова 6 червня надіслала Гончаровій фотографію дівчини і слідом запитала: “Олю, дізнайся, коли для ОД може”. 18 червня Вікторія Морозова, ще одна скаутка, засуджена в одній зі справ, писала Гончаровій: “Оленька, привіт. Світлана просить підготувати Оленку. Її для о.д. вибрали”, а далі надіслала дані 17-річної дівчини; Фігуранти справи згадували бізнесмена і під час розмов телефоном. Так, 22 липня Попова в розмові з Якушевою запитала: “А її можуть взяти до Дерипаски?”, маючи на увазі свою подругу, яка теж зацікавилася роботою. Того ж дня Некозирєв у розмові з Якушевою говорив про дівчину: “Дерипаска від неї теж відмовився”. 17 листопада Максим Некозирєв, розмовляючи телефоном з однією з дівчат і рекламуючи роботу скаутом, сказав: “Мені моделі потрібні, кастинги молодих дівчат. Чисто для знайомства з мільярдерами. Тільки мільярдери. Дерипаска Олег… потім китайські мільярдери… Раффати… Дубайські… принци… сім’я королівська – 80 принців… Їм потрібні утриманки”.

Говорячи про місця зустрічей із бізнесменом, Попова описувала слідчим маєток Дерипаски в Краснодарському краї як “велику кількість будівель білого кольору” та іподром неподалік. Імовірно, йдеться про маєток олігарха на хуторі Сокальському, за 70 км від Краснодара.

Хутір Сокольський у Краснодарському краї Фото: CNES / Airbus / Google Earth

У Москві, як говорила Попова слідчим, її возили в п’ятиповерхову квартиру з ліфтом у “будинку старої забудови” з аркою. Ймовірно, йдеться про будівлю на вулиці Волхонка, розташовану навпроти входу в Пушкінський музей. На фасаді будівлі на рівні другого поверху є біла арка, навколо – паркан. Володіє ним фірма “ІнвестПлюс”, яка через ланцюжок компаній належала Валентині Дерипасці – матері мільярдера. На сайті архітектора, який займався реконструкцією будівлі, зазначено, що замовником проєкту був “Русал” Дерипаски, а також там же представлений план двох поверхів і приклади інтер’єрів. З плану випливає, що на момент реконструкції в будинку було чотири поверхи, включно з одним підземним, і ліфт.

Ми намагалися зв’язатися з Олегом Дерипаскою через його помічницю, але вона не відповіла на повідомлення журналістів. Також ми надіслали запитання, адресовані Олегу Дерипасці, до пресслужби “Русала”, але на момент публікації не отримали відповіді.

Сірниковий Король

Влітку 2019 року скаути Світлани Титової продовжували рекламувати іжевську школярку Лізу Попову “як нулик” і пропонувати новим клієнтам. Одного з них сутенери називали Сірниковим Королем. Це був Олександр Усов, ексвласник одного з найбільших дорожніх підрядників мерії Петербурга, бізнес-партнер сім’ї колишнього міністра оборони Анатолія Сердюкова, колишній співвласник деревообробної компанії “Союз”. Він шукав секс-працівниць через своїх знайомих і помічниць Титової, платив 150 тис. за юних дівчат, 300 тис. і більше – за незайманих.

Александр Усов Фото: “Лесплітінвест”

Попова і Гончарова на допитах розповіли, що Усову школярку Попову хотіли видати за повнолітню дівчину. Для цього її паспорт відфотошопили, вписавши туди 2000 рік народження. Тоді ж Гончарова дала Лізі шприц із червоною фарбою та засіб для звуження піхви.

На цій зустрічі ввечері 1 листопада 2019 року Попова нервувала з самого початку, скаржилася в повідомленнях Гончарової на біль і печіння “всередині”:

– Мені щипає. Це норма? Голова паморочиться, зараз у непритомність упаду. Наче сіллю на рану посипали. О боже! Мені страшно. Мені боляче. Просто капець. Що робити? – пише Гончаровій школярка, записана у неї в телефоні як “Ліза 51”.

– Не переживай, там просто вузько стає. Котик, потерпи. Вдома все вимиємо, – відповідає їй Гончарова.

Коли Усов приїхав у квартиру, за словами школярки, “1000 разів уточнив у неї, чи незаймана вона, скільки їй років і просив показати паспорт”. Після сексу без презерватива і мінету він поїхав.

На ще одну зустріч із Сірниковим Королем Ліза поїхала наприкінці листопада 2019 року. Цього місяця листування дівчини з сутенерами про вартість анального сексу перемежовується повідомленнями батькові, що завтра їй до другого уроку.

Листування Лізи Попової з батьком З матеріалів справи

Домовившись через Якушеву на 150 тис. рублів собі і 100 тис. скаутам, Попова полетіла до Петербурга. Перед зустріччю вона зайшла зі списком покупок від сутенерів у секс-шоп, де потрапила під камери спостереження. “Що саме ви купили в магазині?” – уточнить слідчий під час допиту, але Ліза не зможе відповісти через сльози, що заливали її, і допит перервуть.

29 листопада Усов повіз її на мисливську базу “Дружне”, що належить його братові. Дорогою Ліза розповідала Усову, що вчиться на дизайнера, перейшла на другий курс, хоче змінити університет – і наголошувала, що вона старша за 18 років. Цього ж вечора, як випливає з матеріалів справи, на базу заселилися ще п’ятеро людей – друзі та знайомі Усова.

Уночі приїхали поліцейські. Попову вивели з номера №1. Усі предмети в кімнаті, включно з клізмою, мастилом, презервативами, простирадлами і краплями крові, стали речовими доказами. У сумці в дівчини поліцейські виявили анальну пробку, обгортку від цукерки, тест на вагітність з негативним результатом, картку школяра, мастило, знеболювальні пігулки, копію паспорта з виправленою датою народження і закладку для підручника “Русская мова. 9 клас”.

На допитах Усов не відповідав на запитання слідчого, користуючись 51-ю статтею Конституції, заперечував статевий акт і стверджував, що Ліза має старший вигляд, ніж її роки, та кілька разів йому говорила, що їй більше 18.

– Скажіть, у телефонних розмовах із Титовою С., Некозирєвим М. В. і Якушевою А. В. ви називали цифри “51”, “61”, що позначають кодований вік дівчат, яких замовляли для надання послуг сексуального характеру, – 15, 16 років? – запитував слідчий.

– Я скористаюся статтею 51-ю Конституції РФ і не відповідатиму на це питання.

Експертиза у справі підтвердила сексуальний контакт між Поповою і Усовим за ДНК сперми і крові. Не чекаючи звинувачень, Усов виїхав із Росії. 17 травня 2021 року Басманний суд Москви заочно заарештував його за обвинуваченням у “статевих зносинах з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку”. 31 травня його оголосили в міжнародний розшук. У 2022 році влада Австрії відмовилася екстрадувати його до Росії.

На момент публікації Олександр Усов не відповів на запит журналістів.

“Справа зак-ри-то”

Незважаючи на те, що КК РФ передбачає кримінальну відповідальність за купівлю сексуальних послуг неповнолітніх (ст. 240.1), з десятків клієнтів дівчат, згадуваних у справі, обвинувачення за цією статтею висунули тільки Усову. Імені Олега Дерипаски в обвинувальному висновку немає.

Один зі слідчих, які працювали над кримінальною справою, передав таку відповідь журналістам: “Інформацію про клієнтів принесли оперативники. Нам начальство по команді прокурорських сказало не лізти. Усі хлопчики і дівчатка дорослі, розуміють з пів думки”.

У підсумку до в’язниці вирушили тільки сутенери.

30 червня 2022 року Максима Некозирєва засудили сумарно до шести років колонії за організацію заняття проституцією з використанням неповнолітніх (ч. 2 ст. 241 КК РФ), втягнення в заняття проституцією неповнолітніх (ч. 3 ст. 240 КК РФ) та втягнення неповнолітнього у вчинення злочину (ч. 4 ст. 150 КК РФ).

Судячи з соціальних мереж Некозирєва, просидів він недовго: вступив до ПВК “Вагнер” і поїхав на війну з Україною, де додав до своїх поранень, отриманих під час чеченських воєн, контузію. За що отримав медаль “За відвагу” і помилування. Влітку 2023 року він повернувся додому в Астрахань, купив новий “Мерседес” і обзавівся дівчиною. Від інтерв’ю Некозирєв відмовився, пославши журналістів “на хуй”.

Максим Некозирєв Джерело: Youtube-канал благодійного фонду “Спасибі мамі за життя”

3 березня 2024 року суд засудив Анастасію Якушеву до шести років колонії. Після арешту скаутів наприкінці 2019 року вона деякий час переховувалася, але пізніше сама здалася поліції.

Ольгу Гончарову засудили до п’яти років і шести місяців позбавлення волі. Наразі вона живе в колонії-поселенні. Через рідних Гончарова передала, що не стане спілкуватися зі ЗМІ.

Олександра Шантирєва досі перебуває в розшуку.

Світлана Титова виїхала з Росії і домоглася відмови в екстрадиції з Австрії, куди російські слідчі відправили запит у 2022 році. У 2024 році міський суд Санкт-Петербурга заочно засудив її до семи років колонії. Про це вона дізналася від журналістів: “Я не причетна до цих справ! Що вони там понаписували взагалі? Я читала і не розуміла, про кого йдеться, – пояснювала Тітова. – І я не займалася ніякою організацією проституції, я допомагала дівчаткам із бідних сімей, кому спортзал оплатила, кому сукню купила, кого на роботу прилаштувала. І я знайомила їх із забезпеченими чоловіками, якщо вони самі просили. А повірте мені, вони все самі просять.

Знайомство – це не проституція, це просто знайомство на стосунки. Де ще такого рівня людям знайомитися, він же не може на вулиці підійти. А гроші даються по-любому. Якщо навіть дівчинка просто прийшла з ним повечеряти в ресторані, якщо вона в театр з ним сходила – неважливо, було в них там потім продовження чи не було, – у будь-якому разі є сума. Він дає щось дівчинці і частину віддає менеджерам.

А я взагалі здебільшого по дружбі це робила. У відповідь він, можливо, колись зробить якусь послугу. Різні речі. Не обов’язково матеріальні завжди. Грошима тут не здивуєш, людям інші речі цікаві. Зв’язки, допомога, стосунки – ось у чому може бути подяка”, – заявила Титова.

Ірину Саприкіну заарештували в грудні 2019 року, коли їй уже виповнилося 18. Дівчині інкримінували організацію заняття проституцією (п. “в” ч. 2 ст. 241 КК РФ) і “два епізоди за “статтею про “втягнення неповнолітніх у “цю діяльність” (ч. 3 ст. 240 КК РФ). За кожним із них передбачено покарання до шести і до восьми років колонії відповідно. Яке покарання отримала Ірина Саприкіна і чи отримала, невідомо: вироку немає на сайті суду. Але у 2025 році вона написала в соцмережах, що навчається на медичному факультеті.

“Слідчий комітет про ваші дії в курсі – те, що ви турбуєте учасників кримінального процесу, які не збираються з вами спілкуватися на таку тему. Справу закрито, якщо вам це незрозуміло. Справа закрита від зовнішніх подразників, таких, як ви. Дякую, що турбуєте. Всього доброго”, – сказала Ірина Саприкіна журналістам у відповідь на прохання поговорити про справу.

На запит журналістів Слідчий комітет Росії на момент публікації не відповів.

Єлизавета Попова виграла федеральний конкурс краси, спробувала вести інстаграм про випікання тортів, але незабаром, судячи з її сторіс у “Телеграмі” та даних з витоків бронювання авіаквитків, повернулася до частих поїздок до Дубая і Туреччини. Коментувати кримінальну справу вона відмовилася. “Ви і так все знаєте”, – відповіла вона журналістам.

Автори: Олеся Герасименко (Верстка), Іван Жадаєв (Верстка), Ріна Ріхтер (Верстка), Олександр Кабанов, Дмитро Великовський, Марія Жолобова

Джерело: ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ