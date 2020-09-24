Установлены новые данные относительно трех воинских частей ВС РФ, участвовавших в агрессии против Украины

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали новые доказательства относительно военнослужащих еще 3 военных частей ВС Российской Федерации, причастных к агрессии против Украины, в частности, операции захвата и оккупации украинского Крыма.

В этом OSINT-расследовании упоминаются факты о российских военнослужащих 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспийского флота РФ (в/ч 20264) и установлено участие в военной агрессии 205 -го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535).

Обновление базы данных OSINT-расследований InformNapalm

По результатам этого расследования интерактивная база данных InformNapalm с доказательствами агрессии РФ против Украины будет обновлена ​​и расширена. Сейчас в ней фигурируют материалы о 99 воинских формирований Российской Федерации, из состава которых отправлялись кадровые военнослужащие, которые были задействованы в войне против Украины. После публикации и переводов этого расследования в базу будут внесены еще 3 воинских части и масштабы доказательной базы превысят 100 воинских частей Российской Федерации.

Это самая уникальная открытая база с OSINT-доказательствами российской военной агрессии в мире. База доступна для просмотра и распространения на 6 языках, а большинство публикаций расследований переведены дополнительно на 10 языков мира. Примечательно, что эта масштабная и кропотливая работа была проведена и продолжает проводиться волонтерами без поддержки со стороны государственных органов или учреждений, а также без финансирования со стороны международных доноров. Проект был реализован самостоятельно силами волонтеров и читателей InformNapalm.

Контекст по указанным воинским частям ВС РФ

Отметим, что военнослужащие указанных 3 воинских частей ранее также попадали в поле зрения OSINT-расследований InformNapalm, касающихся действий РФ в Сирии, но не были приобщены в общую интерактивную базу данных, так как их участие в агрессии против Украины не было установлено или подтверждено. Например, военнослужащие 727-го ОБМП (в/ч 20264) фиксировались InformNapalm в 2017 году при выполнении скрытых военных задач на границе между Сирией и Турцией. А в 2018 бывший военнослужащий по контракту в/ч 20264 Мурат Есалиев был замечен в Сирии, где он выполнял боевые задачи как наводчик танковой роты «ЧВК Вагнера» ​​(прокси-формирование ГУ ГШ ВС РФ). Также ранее было установлено, что суда обеспечения 205-го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535) были привлечены к «Сирийскому экспрессу».

Отправная точка нового OSINT-расследования в деталях

Отправной точкой нашего нового OSINT-расследования стала фотография медали за оккупацию Крыма, опубликованная в российской соцсети пользователем с ником «Made in UssR».

Подпись к фото: «Сегодня получил»

Очевидно понимая, что он участвовал в военном преступлении, российский оккупант спрятался за никнеймом. Однако, изучив его страницу и страницы его друзей и близких, мы установили его полное имя и место службы.

Пошаговая идентификация личности российского оккупанта

Под фотографией медали есть комментарий Марины Удодовой-Матвиенко: «Гордимся сынок». Вероятно, это мать фигуранта. Переходим на ее страницу и видим, что профиль Марина Удодова-Матвиенко закрыла от посторонних глаз. Но она не заметила, что фотоальбом остался открытым для свободного просмотра. Фотографии и комментарии под ними помогли нам дополнить информацию, собранную со страницы ее сына-оккупанта.

На военную службу фигурант мобилизован в июне 2013 года, о чем свидетельствует статус: «Завтра отправка в Севастополь, морпех». К этому статусу есть комментарий: «Удачи тебе, Саш». Итак, имя фигуранта — Александр.

Имя подтверждается комментариями к фотографиям в альбоме матери (1, 2, 3).

В списке родственников Александр указал отца, его страница в соцсети «Евгений Майкоп» (где Майкоп, очевидно, место жительства). Страница отца закрыта, но ее URL дает нам не только имя, но и фамилию этого человека — Евгений Удодов.

Фамилия и место жительства дополнительно подтверждает фотография грамоты младшего сына Удодовых, опубликованная в фотоальбоме его матери:

Итак, полное имя фигуранта расследования, награжденного за операцию захвата Крыма — Александр Евгеньевич Удодов, дата рождения: 05.11.1994, родом из г. Майкоп.

Установлено место службы: 382-й ОБМП

Как сообщил Удодов на своей странице, служил он в Севастополе, морпехом. В Севастополе базируется 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ, следовательно, именно в ней начал военную службу наш фигурант.

Однако уже в ноябре 2013 он говорит друзьям в комментариях о своих планах подписать контракт на службу в батальоне морской пехоты в г. Темрюк. А в декабре 2013 года мать под фотографией пишет о службе сына на новом месте.

Через несколько дней Удодов публикует статус о новом месте службы — 382-й батальон морской пехоты.

382-й отдельный батальон морской пехоты (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базируется в г. Темрюк, на азовском побережье Краснодарского края. Он входит в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, ППД — временно оккупированный Крым, Севастополь). Итак, медаль за оккупацию Крыма Удодов получил, уже выполняя боевые задачи в составе 382-го ОБМП.

Переброска морпехов из России в Украину на судне из состава 205-го отряда управления вспомогательного флота ВС РФ

Накануне захвата Крыма, 23 февраля 2014 года, Удодов опубликовал фото, сделанное на борту корабля (скриншот). В комментариях его спросили: «Это вы где?». «На коробке в Севас идем», — ответил Удодов (Севас — так сокращенно называют украинский город Севастополь).

OSINT-разведчики InformNapalm идентифицировали корабль, на котором перебрасывали морпехов из России в Крым. Это килекторное судно КИЛ-158, оно входит в состав 205-го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (его еще называют отрядом судов обеспечения ЧФ), в/ч 43535, ППД — временно оккупированный Крым, Севастополь.

Вот сравнение фотографии КИЛ-158 с сайта syria.mil.ru с фотографией Удодова:

Килекторные судна используется при обустройстве баз и портов, для установки мертвых якорей, швартовых бочек и волноломов, прокладки кабелей и других подводных работ, а также для ремонтных работ. Однако, как видим, россияне также используют такие суда для скрытой переброски живой силы во время захвата чужих территорий. На момент начала вооруженной агрессии России начальником 205-го отряда судов обеспечения был капитан 1 ранга запаса Сергей Борисович Зинченко, о чем свидетельствуют публикации в российских СМИ за декабрь 2013 года и апрель 2014 года.

Сергей Зинченко, источник фото: издание «Флаг родины» (сохраненный pdf)

В конце апреля 2014 Зинченко назначили на другую должность — генеральный директор государственного предприятия «Крымские морские порты».

Капитаном килекторного судна КИЛ-158 с момента приемки судна от судостроителей в 1989 году был капитан 1 ранга Николай Васильевич Перун. Осенью 2014 под его командованием КИЛ-158 поднимал большой противолодочный корабль «Очаков», который оккупанты затопили, создав «замок» для украинских кораблей в бухте озера Донузлав в ходе спецоперации захвата Крыма.

Захват украинских воинских частей

16 марта 2014 года, в день проведения так называемого «референдума» в Крыму, Удодов опубликовал фото с подписью «заняли высоту» (оригинальное фото). На этой фотографии оккупант целится из оружия в направлении зданий внизу. Это фото очень символично. Оно наглядно демонстрирует ложь россиян о «мирном волеизъявлении» украинских граждан в Крыму на так называемом «референдуме», фактически проведенном оккупантами под прицелом оружия:

Примечание: пока нам не удалось установить точную геолокацию именно этой фотографии. Если наши читатели узнали местность, просим написать нам в личные сообщения на наши страницы в фейсбук или твиттер.

Следующее фото из альбома Удодова было сделано на украинской авиабазе в Новофедоровке на фоне украинского самолета Бе-12, координаты 45.086442, 33.579172 (скриншот):

Вот это место на Google Maps:

По свидетельству его матери, по состоянию на 2015 год Удодов имел звание сержанта, по состоянию на 2017 год с семьей жил в г. Темрюк.

Фото и архивы страницы А. Удодова

Командование 382-го ОБМП

Руководил захватом украинских воинских частей непосредственно на месте командир 382-го ОБМП подполковник Александр Викторович Картавкин.

Источник фото

В статье Радио Свобода «Как захватывали Керчь: хроника событий 2014 года» в частности говорится о блокировании украинской в/ч А-0883, где присутствовал также Картавкин:

В ходе расследований подтверждено, что Картавкин также награжден медалью за оккупацию Крыма. На параде в 2016 году в Астрахани на новом месте службы (в 2015 году Картавкин принял командование 727-м батальоном морской пехоты, в/ч 20264, ППД — г. Астрахань), на видео празднования дня морпехов видим его с медалью за оккупацию Крыма [сохраненное видео; скриншоты и фото: 1, 2, 3].

Дополнительное подтверждение данных военной прокуратуры Украины относительно участия 727-го ОБМП в спецоперации захвата Крыма

Изучая информацию об Александре Картавкине, мы нашли видео (архив видео), на котором с медалью за оккупацию Крыма также зафиксирован заместитель командира 3-го взвода 2-й роты 727-го ОБМП Ильшат Фатхутдинов. Следует отметить, что 727-й ОБМП назван военной прокуратурой Украины в перечне подразделений, переброшенных в Крым во время спецоперации захвата. Найденная нами информация является дополнительным подтверждением данных военной прокуратуры Украины. Потому что, кроме текстовых свидетельств, раньше не было обнародовано фото или видео подтверждений причастности военнослужащих этой части к крымской авантюре.

На фото Ильшат Фатхутдинов с медалью за оккупацию Крыма, источник.

Вывод

Итак, по результатам этого OSINT-расследования, в базу данных российской агрессии InformNapalm добавлены еще 3 воинских части ВС РФ: 382-й отдельный батальон морской пехоты, 727-й отдельный батальон морской пехоты, 205-й отряд судов обеспечения ЧФ РФ.

Открыто обращаемся также к правоохранительным органам Украины с призывом провести все необходимые процессуальные действия относительно установленных российских военных и подразделений ВС РФ — участников продолжающейся агрессии против Украины.

Источник: InformNapalm