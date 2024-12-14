Як депутати використовують службові відрядження за кордон для відпочинку себе, родичів, дітей та коханок

26-річний депутат однієї з сільрад на Львівщині протягом останніх двох років понад 15 разів виїжджав з країни для службових відряджень. Але, як підозрює поліція, насправді перебував в ОАЕ, Кіпрі, Туреччині, Іспанії, Єгипті, Італії, Австрії, Швейцарії, Канаді та інших країнах «з метою залагодження особистих справ та відпочинку».

Такі історії, на жаль, стали непоодинокими. Тому журналісти видання NGL.media вирішили детальніше дослідити, як депутати Львівської облради використовують свої службові поїздки.

На початку 2023 року всім депутатам, в тому числі місцевих рад, заборонили виїжджати з країни – незалежно від статі чи віку. Діючі умови передбачають фактично лише кілька підстав для виїзду депутата за кордон, найпопулярніша з яких – це, звісно, службове відрядження.

Крім службового відрядження, є лише три підстави для виїзду діючого депутата, незалежно від віку чи статі: виїзд на лікування (потрібен лист МОЗ); у зв’язку зі смертю за кордоном одного із членів сім’ї депутата першого або другого ступеня споріднення; якщо депутат/тка є одиноким батьком/матір’ю і супроводжує дитину до 18 років або їде відвідати своїх дітей

Історії із закордонними відрядженнями вже викликали чимало скандалів в Україні. Наприклад, народний депутат від ВО «Батьківщина» Олег Мейдич, як з’ясувало «Слідство.Інфо», ймовірно двічі відпочивав з дружиною в Італії. Або Олександр Куницький, нардеп від «Слуги народу», поїхавши у коротке службове відрядження до Ізраїлю, повернувся аж за три тижні з американської Флориди.

Депутати місцевих рад теж не стали винятком. Минулого року NGL.media уже розповідали, як вони використовували систему «Шлях» для закордонного відпочинку під час війни. Цього ж року ми вирішили перевірити, чи всі добросовісно використовують можливості службових поїздок.

Непублічна інформація

Дослідження службових відряджень депутатів Львівської обласної ради спершу не виглядало особливо складним. Ще в кінці серпня NGL.media звернулися до облради із звичайним інформаційним запитом про надання інформації про всі службові відрядження депутатів впродовж травня-серпня.

Чиновники апарату облраду спочатку скористалися правом на 20-денний термін, необхідний, на їхню думку, для «пошуку інформації серед значної кількості даних». Але вже в кінці вересня, коли сплив передбачений законом час на відповідь, висловили «глибоку повагу та шану» і надіслали відмову на п’яти сторінках. Серед причин відмови згадали і необхідність «проводити аналітичну обробку», і «службову інформацію», і «захист персональних даних».

Тоді ми пішли іншим шляхом і попросили надати копії деяких документів. Справа в тому, що для закордонного відрядження депутат має звернутись до керівника облради, той має підписати відповідне розпорядження, а після приїзду депутат має відзвітувати про поїздку. Усі ці документи зберігаються в облраді і для того, що надати їх у відповідь на запит не треба «проводити аналітичну обробку». Таким чином NGL.media отримали копії необхідних документів.

Прочитавши кілька десятків звітів про службові закордонні відрядження, можна зробити висновок, що депутати, як правило, не ставляться до них серйозно. З цих «звітів» мало що можна дізнатися – переважно це один-два коротких абзаци ні про що, без фото і конкретики: імен, дат і місць зустрічей.

З усіх проаналізованих NGL.media документів можна виокремити хіба звіт 53-річного Юрія Мазура (НРУ). який детально розписав усі зустрічі під час свого єдиного 11-денного відрядження до Словаччини у липні, долучивши фото кожної зустрічі. «Моє відрядження було на запрошення Європейського інституту безперервної освіти (EIDV), я зустрічався з представниками громади, мерами міст, з представниками нашої діаспори, медиками, керівництвом поліції», – розповів Мазур.

Він запевнив, що відвідував Словаччину без сім’ї, та й загалом воліє не їздити на різні заходи за кордон: «Зараз мене конференцію кличуть, то я кажу: «Друзі, ну, не ті часи».

Подорожі з дружинами і дітьми

Найбільш прискіпливо ми аналізували тривалі службові відрядження, особливо, якщо депутати брали з собою дружину/чоловіка чи дітей. Бо ж насичений графік і якісна робота у відрядженні не дуже поєднуються з проведенням часу із сім’єю. Але депутатам, очевидно, це якось вдається. За такими критеріями нам вдалось виокремити кілька депутатів.

Підозрілими такі поїздки були не тільки через це. Люди та фонди, які їх запрошували, ігнорували наші листи тижнями, і не підтверджували таким чином ні факт запрошення, ні факт того, що візит депутатів справді був.

Один із них – це 36-річний Захар Миляник з «Голосу». Цього року він виїжджав за кордон двічі – щоразу влітку і щоразу на тривалий час.

1 липня Миляник поїхав на запрошення «Пласту» у службове відрядження до Братислави «для участі в циклі заходів по обміну досвідом і обговорення залучення учнів Львівщини до позашкілля та літніх таборів у Словаччині». Разом з ним з України виїхали його дружина і син.

Повернувся Захар Миляник разом з родиною лише 18 липня. Попри таке тривале відрядження, його звіт виявився надзвичайно лаконічним: «Під час робочих зустрічей із представниками союзу «Пласт» українсько-русинської національності в Словаччині обговорили напрями подальшої співпраці із партнерами в Україні, як в поточному, так і в найближчі роки». На цьому все. Словацький «Пласт» не відповів на запит NGL.media з проханням підтвердити ці зустрічі.

Історія повторилась уже за три тижні. 8 серпня Захар Миляник разом з дружиною і сином виїхав до Німеччини – для проведення переговорів щодо співпраці організації «Bamberg:UA e.V.» з громадами Львівщини «з метою організації перевезення гуманітарної допомоги». Повернулися Миляники до Львова лише 20 серпня. Львівська облрада не надала депутатського звіту про це відрядження, а німецький фонд не відповів на запит про коментар.

Прикметно, що на Facebook-сторінці депутата немає жодної згадки про ці службові відрядження. Сам Захар Миляник не відповів на неодноразові прохання NGL.media про коментар до цієї статті.

Для порівняння, інший депутат облради від «Голосу», Северин Хобзей, у 2024 році виїжджав кілька разів, але щоразу відрядження були не такими довготривалими – до шести днів з дорогою. А на його сторінці у Facebook можна легко простежити більшість виїздів. Для прикладу, цю поїздку до Італії. За все літо він виїхав за кордон один раз, причому поїхав 27 серпня, а повернувся вже 28-го.

Він не ховається від журналістів і при першій же розмові детально розповідає про останні поїздки, куди прямував та з ким зустрічався. І родичів, каже, з собою не брав, хоча вважає нормальною практику службових поїздок з дружиною.

«Це європейська і американська практика. Якщо ви знаєте, буквально два тижні тому був сенатор з Каліфорнії у Львові, точніше, два сенатора. Я мав зустрічі з ними, і пан сенатор приїхав з своєю дружиною та помічником. Це нормально в сучасному світі, коли з тобою подорожує дружина. Це, мені здається, в нас такий совковий підхід, що має їздити тільки хтось один і без дружини. Ну, а коли вже виїжджає вся сім’я, то це питання», – каже він, і додає, що для цього мають бути певні причини, як от хвороба дитини.

«В мене вже питалося СБУ, чи я десь не був»

Дивними нам видались і службові поїздки депутата «Європейської солідарності» Всеволода Біласа, якому у листопаді виповнилося 60. На початку червня він поїхав до Естонії – зустрічатись з представниками гуманітарної організації «United delivery Mission».

При цьому виїжджав він чомусь через Закарпаття до Угорщини – одним автомобілем зі своєю дружиною, Лідією Білас. Пізніше вона опублікувала фото з відпочинку на словенському узбережжі Адріатичного моря. Лише 14 червня Всеволод Білас повернувся в Україну, а його дружина, судячи з її соцмереж, продовжила відпочинок.

Про майже двотижневе відрядження депутат висловився у своєму звіті сухо і коротко: «…був учасником робочих зустрічей з питань надання допомоги Збройним Силам України в Естонії. Обговорювали потреби, збір та доставку гуманітарних вантажів для ЗСУ з Естонії в Україну в 2024 році».

У вересні Всеволод Білас знову поїхав у службове відрядження до Естонії на запрошення того ж фонду поговорити про те саме. Виїхав 5 вересня автомобілем через Краківець разом з дружиною, повернулися вони 16 вересня також разом, та ще й з донькою.

Цього разу депутат написав у звіті, що зустрічався з представниками місцевого самоврядування: «Було обговорено та узгоджено план подальших спільних кроків по доставці гуманітарних вантажів з Естонії до України». Тим часом дружина, яка виїхала разом з ним, постила фотографії з відпочинку у Греції.

Всеволод Білас неохоче коментує ці поїздки, уникаючи прямих відповідей. «Звертайтеся письмово в обласну раду і я вам скажу, – холодно відреагував він на питання NGL.media. – В мене вже питалося СБУ, чи я десь не був… Я не відпочивав, на морях я не був. Їздив по своїм знайомим, щоб забезпечити наші Збройні Сили тим, чим не забезпечує держава».

На пряме запитання, чи їздила разом з ним у відрядження дружина, Всеволод Білас відповів своєрідно: «Ну-у, ні… А що таке? Вона що – не має права виїхати?».

Врешті депутат пообіцяв підготувати письмову відповідь на наші запитання, але так і не дотримав слова. Не відповів естонський фонд «United delivery Mission», на запрошення якого їздив Всеволод Білас.

З гуманітарною метою їздить за кордон ще один депутат – 48-річний Ростислав Добош («Голос»). Цьогоріч він їздив багато разів, але на відміну від Біласа, ці поїздки недовгі, на два-три дні. Та й їхні результати виглядають більш конкретними. Наприклад, липневий виїзд депутата завершився доставкою автобуса для ЗСУ. Він навіть надав копію відповідної декларації.

«Загалом всі мої поїздки навесні, влітку і восени мали гуманітарну мету. Я допомагаю «Народній самообороні Львівщини», [організації] Bamberg:UA та ще кільком меншим фондам привозити гуманітарну допомогу. Всі мої поїздки підкріплені листами і деклараціями», – каже Добош. За його словами, сім’я не супроводжувала його в цих виїздах.

Дружина підвезла

«Це було відрядження в Республіку Польщу. Знайомі з «Пласту» запросили на табір», – розповів NGL.media про своє єдине відрядження цього року 36-річний депутат Львівської облради Роман Дмитришин («Голос»), який працює у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

19 серпня він поїхав до Польщі на запрошення «Пласту» для участі в циклі навчань першої домедичної допомоги і тактичної медицини. Повернувся лише 28 серпня. Чи був депутат весь час на цьому навчанні? «Звичайно, що ми там були не всі сім днів, але десь транспортування, десь…», – каже він.

Разом з Дмитришиним виїздила і поверталась його дружина. Але, за його словами, вона його просто підвезла: «Моя жінка мене привезла і вона поїхала далі собі у відпустку свою».

Депутат відмовився дати контакти учасників пластового табору, які б могли підтвердити його присутність на навчанні. «Я персональні дані не роздаю. І фотографій в мене не було, бо я взагалі виключив телефон на той період, щоб нічого мене не турбувало з України», – заявив Роман Дмитришин.

У польському «Пласті» впродовж місяця не відповіли на запити NGL.media щодо участі Романа Дмитришина у проведених організацією навчаннях.

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Окрім навчань та участі в гуманітарних проектах, депутати часто їздили на конференції, а також у робочих справах. Активно службові відрядження, для прикладу, використовував депутат від ЄС Віталій Свіщов. З січня по жовтень включно ми нарахували в нього десять таких поїздок, причому сукупно за кордоном він провів понад два місяці. Це були і конференції, і зустрічі, але ми не виявили, щоб він брав із собою дітей.

А от разом з усією сім’єю поїхала в одне з відряджень депутатка Львівської облради з «Голосу» – Роксоляна Вороновська, яка працює в Українському католицькому університеті. Цього року вона виїжджала за кордон п’ять разів, але саме у серпні на два тижні виїжджала разом з чоловіком та трьома дітьми.

Офіційна причина відрядження – поїздка до Вроцлава для зустрічей зі спільною випускників УКУ в Польщі і представниками Центру ім. Віллі Брандта при Вроцлавському університеті.

Звіт Вороновської про цей двотижневе відрядження – це один абзац на чотири рядки. «Мій виїзд стосувався справ Фундації УКУ, де я є керівником. Ми тоді розпочали процес передачі моїх повноважень, були питання з юристами, з іншими партнерами, – пояснила NGL.media депутатка. – Зі мною їхала моя сім’я. В мене троє дітей, які за час нашого перебування у Вроцлаві мають своїх друзів там, то ми скористалися нагодою їх провідати».

Джерело: NGL.media