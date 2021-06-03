Як у 2020 році судили вінницьких нетверезих водіїв: кожна третя справа закінчилась для них безкарно

Кожна третя справа, розглянута Вінницьким міським судом щодо водіїв, підозрюваних у керуванні транспортом напідпитку, закінчилась для них безкарно. Ще більш “гуманнішим” виявився Вінницький районний суд – там таких справ кожна друга.

Як у 2020 році розглядали справи відносно нетверезих водіїв у Вінниці та Вінницькому районі – у дослідженні сайту deputaty.in.ua.

Перед тим як почати, зауважимо, що у своєму дослідженні журналісти робили акцент на обласний центр. Через те, що після місцевих виборів 2020 до міста приєдналися декілька навколишніх населених пунктів, утворивши Вінницьку територіальну громаду (або ж, як люблять називать у міськраді – Велику Вінницю), вони окремо проаналізували і Вінницький районний суд. Тому це дослідження охоплює увесь Вінницький район включно з Вінницею.

Журналісти проаналізували 3051 постанову, що винесли обидва суди у справах про нетверезе водіння протягом 2020 року. 272 постанови стосувалися суто технічних моментів: виправлення помилок у текстах постанов, об’єднання справ в одну, проведення додаткових експертиз. Одна з таких справ була закрита через смерть особи, відносно якої було відкрите провадження. “Технічні” постанови ми одразу відкидаємо, через відсутність ґрунтовного значення. Тому загалом таких справ виявилось 2779.

Нетверезе керування транспортними засобами за законодавством у 2020 році коштувало порушникові 10 200 гривень штрафу та одного року позбавлення водійських прав. За кожен наступний аналогічний проступок в період, коли попереднє покарання ще триває, штраф зростав вдвічі, а водійської посвідки мали б позбавляти вже на три, роки. Проте якщо і це не допомагало, і водій порушив статтю 130 утретє – карали штрафом у 40 800 грн та позбавляли прав на десять років.

У Вінниці позбавляють прав на 10 років більше, ніж на 3 роки

Кожна третя справа, розглянута Вінницьким міським судом закінчилась перемогою водіїв: справи закривали через відсутність порушення (17%) або ж у зв`язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення (7,5%). До того ж 3,5% справ повернули правоохоронним органам на доопрацювання, 3% передали на розгляд іншим судам. Меншість справ закінчилася передачею затриманих на поруки трудовим колективам та звичайним попередженням (по 0,25%).

Водночас дві третини справ (68,7%) завершились реальними покараннями у виді штрафів та позбавленням водійських прав від 1 до 10 років. Цікаво, що водіїв, яких суд карав утретє, майже на третину більше, аніж тих, хто попадався вдруге.

Вінницький районний гуманний суд

“Гуманнішим” виявився Вінницький районний суд, де кожна друга справа “розсипалася” через строки, неналежне опрацювання поліцією, відсутність порушення та передачу на розгляд іншому суду. Водночас тільки по 50% адміністративним провадженням водії отримали реальні покарання по 130 статті.

Примітно, що Вінницький міський та Вінницький районний суди за минулий рік не винесли жодної постанови, що стосувалася неналежної роботи окремих поліцейських.

Не менш цікава картинка щодо розгляду справ нетверезих водіїв кожним суддею окремо.

Серед 35 суддів Вінницького міського суду, що розглядали справи по “130”, у відсотковому співвідношенні найбільш “суворими” виявились Михайленко А.В, Вишар І.Ю., Кашпрук Г.М., Ковальчук Л.В., Іванченко Я.М., Шлапак Д.О., Гайду Г.В., Каленяк Р.А., Курбатова. Водночас “найдобрішим” суддею 2020 року заслужено став Бернада Є.В., який з 44 підзвітних йому справ закрив 36 – “через відсутність адміністративного провадження”. Також “гуманними” суддями торік були Клапоущак С.Ю, Романчук Р.В., Волошин С.В., Воробйов В.В., де близько 50% справ закінчились безкарно для підозрюваних водіїв.

“Погнали наші міських”: районний суд виявився лояльнішим

Судді Вінницького районного суду в 2020 році були “добріші”, ніж міські. Для прикладу, суддя Васильєва Т.Ю. покарала тільки кожного третього водія, підозрюваного за водіння транспортом напідпитку. Далі йдуть судді Бондаренко О.І. та Карпінська Ю.Ф., які у своїх постанов у більшості випадків ставали на сторону водіїв. Водночас “найсуворішим” виявився суддя Шевчук Л.П. в якого 62% постанов передбачали реальні санкції щодо нетверезих водіїв.

Післямова:

Загалом в 2020 році було зафіксовано 116 тисяч фактів водіння у нетверезому стані. З них 10% були судами закриті.

16 лютого 2021 року Верховна Рада України посилила відповідальність за нетверезе водіння: зросли штрафи і термін притягнення порушників до відповідальності. Також, виключили можливість передавати їх на поруки трудовим колективам, або застосовувати такий спосіб покарання як усне зауваження.

Джерело: deputaty.in.ua