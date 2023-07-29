Жінку підпоїли в кафе, викрали, катували і змушували брати онлайн-кредити

Тетяна (ім’я змінене) працювала за кордоном, щоб мати можливість прогодувати свою сім’ю. Під час локдауну через пандемію коронавірусу вона вирішила повернутися в Україну до рідних. Поки Тетяна чекала на зупинці автобус, який мав довезти її додому, випила кави з закладу неподалік. До тями вона прийшла вже зв’язаною у чужому будинку.

Як жінка рятувалася та добивалася справедливості – розповіла Анастасія Площинська, адвокатка ГО «Подільска правова ліга», на базі якої працює громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини у місті Хмельницький.

Тетяна стала жертвою викрадення та торгівлі людьми – злочину, коли одна людина використовує іншу, щоб отримати гроші для власної вигоди. Жінку тримали в нелюдських умовах: її прив’язували до батареї, їжу давали тільки з підлоги та постійно били. Злочинці змушували її брати на себе онлайн-кредити. Для цього їй доводилося підтверджувати особу. Якщо ж Тетяна цього не робила – її били.

Коли банк відмовився оформлювати їй черговий онлайн-кредит та заблокував її рахунок, зловмисники відвезли жінку до відділення банку для відновлення доступу. Мімікою Тетяна показала працівниці банку, що вона знаходиться в біді.

Працівниця банку помітила це й охорона викликала поліцію. Здавалося – Тетяна в безпеці. Проте в той же день поліція «передала» її зловмисникам. Після того жінку знову жорстоко побили: їй вибили зуби, позбавили можливості жувати, пошкодили внутрішні органи.

Через місяць Тетяні все ж вдалося втекти. У той вечір злочинці сильно напилися й забули її прив’язати. Вона пролізла через маленьку кватирку та дійшла до АЗС, де їй і надали медичну допомогу та викликали поліцію. Тетяна звернулася до кризового центру, проходила там лікування.

У суді інтереси жінки представляли юристи ГО «Подільска правова ліга», на базі якої працює громадська приймальня УГСПЛ. З таким запитом до них звернулися колеги з кризового центру: зустріч зі зловмисниками у суді Тетяні була протипоказана через сильні психологічні проблеми.

Після отримання вироку для злочинців у вигляді позбавлення волі, юристи почали підготовку до наступного етапу — компенсації завданої шкоди. Постійні погрози та залякування призвели до погіршення психічного здоров’я жінки, а через тілесні ушкодження вона втратила працездатність. Зараз Тетяна проходить лікування та психотерапію.

Справа тривала декілька місяців. За цей час адвокати допомогли зібрати докази та звернулися до суду з позовом про компенсацію моральної шкоди.

«Ми підтримали клієнтку на стадії апеляції та позову про відшкодування. Жінці було важко давати повторно усі пояснення в суді. Спогади повертали її до травматичних подій. Представляти інтереси клієнтки було важче морально: збирати інформацію та дізнаватися більше, які страждання людина пережила», – розповідає Анастасія Площинська, адвокатка.

Як підсумок – на користь клієнтки присудили компенсацію матеріальної шкоди в розмірі 78 520 грн, а також моральної — 110 000 грн. Але компенсацію жінка ще не отримала: зловмисники не мають майна, яке можна було б стягнути. Зараз Тетяні залишається звернутися до суду для визнання недійсним договору позики: це звільнить її від сплати кредитів, які на її ім’я взяли зловмисники.

Злочинці отримали вироки за викрадення, вимагання та завдання тілесних ушкоджень. Розгляд декількох справ триває надалі. У провадженні правоохоронних органів лишається справа, пов’язана з торгівлею людьми.

Джерело: Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)