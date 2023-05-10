Київські оперативники затримали підозрюваного в обкраданні американського волонтера

Зловмисник викрав рюкзак із технікою та медичним спорядженням у громадянина США, який від початку повномасштабного вторгнення навчає військовослужбовців тактичній медицині. Правоохоронці оперативно розшукали викрадене майно та повернули власнику.

До столичної поліції надійшла інформація про крадіжку рюкзака з вулиці Григорія Сковороди. За вказаною адресою для з’ясування усіх обставин була скерована слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі повідомив, що потерпілим виявився громадянин США, який від початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну, аби навчати військовослужбовців домедичній допомозі в умовах бойових дій:

«Ми з’ясували, що чоловік лише на кілька хвилин відволікся на розмову зі знайомим, залишивши рюкзак з медичним спорядженням та технікою поряд, а повернувшись до речей – не виявив їх. Завдяки злагодженим оперативним діям, із залученням працівників сектору кримінального аналізу, ми встановили ймовірного підозрюваного та розшукали викрадене майно. Як виявилось, порушник не встиг розпорядитися викраденим, залишивши речі у свого знайомого»

Поліцейські затримали 29-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що киянин неодноразово судимий за майнові злочини і лише два місяці тому повернувся з місць позбавлення волі.

«Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі», – додав Денис Сілочі.

Відділ комунікації поліції Києва