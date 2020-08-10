Приложение “Дій вдома”: выдумка хипстеров-сммщиков для оправдания существования целого министерства

Прилетел позавчера из Албании, где провел замечательную неделю в небольшой компании. Людей видел еще меньше, чем при моем изолированном образе жизни в Украине. Зато поплавали в отличном море и наелись дешевого сифуда.

Единственная большая толпа встретилась по прилету в Борисполе. Спасибо fastlane, где четыре человека и два метра между каждым.

По прилету — очередной карантинный маразм. Если прилетел из красной зоны (где заболевших даже меньше, чем в Украине) — надо идти на обсервацию. После Одессы не надо, после киевского метро без масок не надо, а по прилету из-за границы надо.

Как следствие — ментовское говно под названием “Дій вдома” ставить таки заставляют. То, что это полностью незаконная выдумка хипстеров-сммщиков для оправдания существования целого министерства — очевидно. Но меньше всего хотелось личного общения и даже промежуточных конфликтов с ментами. Кроме того, не скрою — не было интересно посмотреть, как оно работает.

Если коротко — работает ужасно. Мало того, что не понятно вообще ничего, так еще и постоянно глючит. Сколько времени у тебя есть на доехать — хз. Сколько времени на фото — хз. Какой радиус действия — хз. Почему иногда ничего не нажимается — хз. Нужно ли ночью отключать днд — хз.

Дальше — на выбор. Либо 14 дней обсервации либо сдать пцр-тест на ковид и если результат негативный, то обсервация снимается.

Тест можно сделать и в аэропорту, но там толпа и “база не работает, так как нет интернета”.

В итоге сдать можно в сертифицированных лабораториях. Как это сделать сидя дома — тоже не очевидно. Как оказалось, есть два способа — вызвать медсестру домой либо не активировать приложение сразу, поехать в лабораторию, сдать и включить только потом.

Мы поехали сами и в ближайшей к нам лаборатории заплатили 3600 грн за два мазка. Неплохой бизнес. Примерно 15000 евро с каждого самолета. Иностранные тесты, разумеется, не принимают.

Я наивно полагал, что когда тест негативный — то обсервация отключается автоматически, т.к. центры сертифицированные и подключены к базе. На самом же деле оказалось, что надо звонить в специальный колл-центр.

Получил негативный результат. Позвонил и получил прогнозируемый ответ державы в смартфоне:

“ВЫ ПОЗВОНИЛИ ВО ВНЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ОПЕРАТОРОВ НЕТ”.

В следующий раз по прилету это говно думаю ставить не буду. Ну а тесты — я их и так регулярно делаю. И уж точно не для этих дорвавшихся хипстеров или ментов.

P.S. Судя по общению с рядом знакомых — вся эта “Дій вдома” обычный фейк. Люди не активировали, удаляли, не отправляли фото — всем на все плевать.

Artur Orujaliev