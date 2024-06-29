Як військова намагалась купити квиток на потяг у спеціальних військових касах Укрзалізниці і що з того вийшло

Алла Бовт – професійна акторка. Грала у театрах «Постскриптум», Харківському академічному драматичному імені Тараса Шевченка. Під час Революції гідності і на початку російсько-української війни волонтерила. 2015-го пішла до Збройних сил, почавши свій шлях із солдата.

Зараз вона старший лейтенант ЗСУ та служить у зенітно-ракетних військах Командування Повітряних Сил ЗСУ. Отримавши направлення у відрядження вона спробувала купити квиток на потяг у спеціально виділених для цього військових касах. Що з цього вийшло читайте у її атмосферному дописі, який вона зробила на своїй сторінці у Фейсбук.

***

Прийшла ТЛГ.

– Їдеш у відрядження

– ➕

Їду на вокзал.

15:01

На вході смердючий дід з жирним підборіддям, у формі яка додає +500 до крутості «охорона».

– Прінцеса ти ета куда? Ні відіш трівога.

– Я взагалі то в військові каси, які під час тривоги працюють для військових.

15 хвилин кАчу зі Шреком і я всередині.

Крихітна підвальна кімната.

Військова каса N2.

– Доброго дня, в мене посвідчення про відрядження мені потрібен квиток

– Та што ж вас многа так, мне душна… білетав нет.

– Я в курсі. І приїхала в військову касу саме через те, що їх немає онлайн, а не понюхати сходами бомжів.

– Нє, ну я ні знаю, ну нєт білєтав, Лєначька Лєначька! Мнє душна!

4 каса.

– Доброго дня, я військова, мені потрібен квиток

– Вам треба замовити онлайн!

– Я замовляла, мою заявку обробили і не змогли допомогти.

– Подзвоніть на гарячу лінію!

Дзвоню. Слухаю як Укрзалізниця дякує військовим за звитягу. 15 хвилин нудотної одноманітної мелодії з кабаків часів 90-х. Далі просто шум. Два здоровезні близнюки за 40 в камуфляжних футболках:

– То мабудь РЕБ, ггг…

Дзвоню, слухаю, кінець звʼязку. Дзвоню, слухаю, кінець звʼязку. Дзвоню, дзвоню, дзвоню…

– Все запропоноване не працює, як мені виїхати у відрядження??

– Лєначька я щас в акно випригну!!!

Каса N2.

Каса N4.

Каса N2

Зробила ще 3 заявки з різними параметрами. Кисень майже скінчився, двері продовжують працювати на вхід.

Вентилятор штовхає мені в обличчя дивну густу суміш, яку я намагаюсь вдихати докладаючи для цього неабияких зусиль.

В сраку такі покупки, відсутність квитка краще за асфіксію.

Рву ручку на себе, в обличчя вдаряє запах шпал та скислих тряпок для підлоги.

– Ідіте в ваєнную камендатуру! – несеться навздогін

Два здоровезні близнюки в камуфляжних футболках залишаються насолоджуватись вайбом 90-х.

Три сходинки вгору.

Порожня зала кас в абсолютній тиші виглядає сюрно.

Десь на пероні – дін-дон…

Дзвінок під табличкою «Військова комендатура».

3 поверх.

– Доброго дня, у мене лист відрядження, як мені оформити документ щоб уїхати?

– Ой ну що ви, сьогодні ж пʼятниця, короткий день, коменданта вже немає.

– ЯК. МЕНІ. ПОЇХАТИ. У ВІДРЯДЖЕННЯ??

– Я нічим не можу вам допомогти, я просто черговий, я зовсім не опікуюсь цими питаннями. А подзвоніть на гарячу лінію?

….

– Який блять короткий день?? Де мені взяти той клятий квиток?? ВИ!!! ПОЯСНІТЬ МЕНІ!!! ДЕ МЕНІ ВЗЯТИ КВИТОК ЩОБ ПОЇХАТИ ПАРАБОТАТЬ!!!

*розводить руками, млосно усміхається

Не знайшовши, а ні відповіді на питання, а ні проїзний документ для відрядження виходжу з вокзалу.

18:30

Укрзалізниця дякує захисникам за звитягу!

З Днем Конституції.

***

Врешті після публікації в соцмережі й активного обговорення в коментарях з прокльонами Укрзалізниці й теганням керівництва, військовій видали таки квиток з вибаченнями.

“UPD: Років 15 тому це неможливо було навіть уявити, а сьогодні це стало реальністю і працює. Я дякую Oleksandr Pertsovskyi та Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia за реагування та допомогу. Я з квитком ” – оновила свій пост Алла.

Директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський вибачився у коментарі до цього допису Алли Бовт й зазначив:

“Передовсім щиро вибачаюсь! Неприпустимо, щоб ви втрачали так час та нерви. Якщо ще актуальна поїздка – напишіть мені, вирішимо ментально. Щодо системи: 1) https://services.uz.gov.ua/military – cпеціально цей сервіс запустили, щоб військовослужбовці могли і в останній момент мати доступ до квитків, постійно додаємо туди маршрути та напрямки. Сьогодні ~500 таких заявок оформлюється щодня. Будь ласка, киньте номер заявки, щоб ми розібрались, у чому стався збій, 2) Щодо роботи каси – як раз перевели її в цокольне приміщення, щоб працювала і під час тривог. Зробимо все можливе, щоб там було комфортне, а питання вирішувались”

Всі фото зі сторінки авторки у ФБ