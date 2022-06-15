Житомирянка стала жертвою колишнього хлопця, який на її документи набрав кредитів, а поліція не побачила злочину

З появою кредитних сервісів, в яких можна оформити мікропозик повністю в режимі онлайн, недоброчесним громадянам стало набагато простіше користуватися чужими паспортами. Річ у тому, що в більшості МФО для оформлення мікрокредиту на карту достатньо вислати свій ідентифікаційний код і паспортні дані. Іноді може вимагатися фотографія з паспортом в руках.

Але, часто навіть цю вимогу мікрокредитні організації ігнорують, а в поліції не дуже полюбляють займатись розслідуванням таких справ. Так сталось і з донькою нашої читачки, бойфренд якої, зумів без її згоди набрати кредитів по її документах, а поліція, по суті, не захотіла займатись цією справою.

Наводимо історію, яка розповіла нам читачка з Житомира:

Добрий день, шановна редакція «УК»! Прочитала вашу статтю про роботу Житомирської поліції, зокрема дізнавача Юлії Заінчковської. Це, мабуть, одна з кількох справ, які вона удостоїла своєю увагою.

Наша кримінальна справа відкрита ще на початку вересня 2021 року. Спочатку над нею «трудилася у поті чола» дізнавач Сагайдачна. Умудрилась, нічого не робивши, два рази закрити справу. Ми через суд відкривали її знову. Потім, після розмови з начальником, паном Даценком, справу передали Заінчковській. Не зробивши нічого вона її знову закрила. Ми відкрили через суд і подали скаргу у Головне управління. Не знаю, чи буде «шановна» дізнавач щось робити далі. У справі на винного ми вказали відразу, докази зібрали самі, хоча це мала робити дізнавач, долучили докази до справи з допомогою адвоката, бо у самих показання не брали.

Коротко про суть справи.

Колишній хлопець моєї дочки, маючи доступ до її документів оформляв кредити в МФО на її ім’я. Кредити вже перепродувались по кілька разів іншим компаніям. Дочка згоди на оформлення кредитів на неї не давала. На той момент вони проживали разом і в хлопця був доступ до її анкетних даних та телефона. Про борги дізналась, коли почали дзвонити з компаній. Як виявилося, хлопець кілька років в кредитах, грає в азартні ігри. 25.05.2021р дочка написала заяву у відділенні поліції що на Лесі Українки у Житомирі. Заяву брати не хотіли, але все ж прийняли. На момент подачі заяви сума кредитів становила майже 40 000 грн. З поліцією ми стикнулися вперше тому не знали всіх «нюансів».

Ми думали що це ж поліція, і все буде по закону. Але не тут то було. Через деякий час дочка знову звернулася в поліцію, щоб дізнатися про результат. Там дали просто відписку, що по телефону хлопця опитано, він підтвердив, що кредити брав, але потратив їх на мою дочку. І складу злочину вони не знайшли.

Через суд ми добилися внесення відомостей в ЄРДР. Надали виписки банку з рахунку потерпілої, де видно, що частина коштів надходила на рахунок і відразу перекидалась на рахунок підозрюваного, а частина зовсім не потрапляла на рахунок потерпілої. Також надали аудіозаписи, де підозрюваний визнає, що брав кредити. За весь цей час справу закривали ТРИ рази. Ми через суд знову відкривали. Зараз ми на постійній основі співпрацюємо з адвокатом, подали скаргу в Головне управління. Хоча справа проста і є всі докази. У січні я написала про цю справу в соцмережі, було дуже багато негативних відгуків про це відділення.

Справа про справжню роботу поліції, де поліція нічого не робить. Покажіть іншу сторону медалі, байдужість та ігнор поліції до простих громадян.

Світлана Мазур, читачка «УК»

Від «УК»:

У випадку виявлення факту укладення на ваше ім’я договору онлайн – кредиту необхідно дізнатися, в якій саме МФО взято кредит і яку суму ви начебто винні, та:

звернутися до МФО з вимогою надати завірені в установленому порядку копії кредитного договору, що має містити номер, дату укладення, реквізити кредитора, а також документів, які підтверджують, що саме ви укладали договір.

Крім того, варто зазначити у зверненні до МФО, що особисто ви ніяких кредитних договір з МФО не укладали, коштів не отримували (за наявності навести необхідні докази) та вимагаєте скасувати заборгованість, що начебто рахується за вами;