Пляжний сезон: наскільки безпечно занурюватися у хвилі замінованого Чорного моря

“Не уявляю себе без моря”

50-річний корінний одесит Олександр Яковцев з початку вторгнення жодного літа не пропустив купання в морі. Понад два роки він регулярно навідується на узбережжя, навіть якщо ті мають попереджувальні знаки про заборону. Чоловік зізнається, що добре обізнаний про мінну небезпеку і стежить за новинами, але в бажанні пірнути в воду під час літньої спеки собі відмовити не може. Для нього море — це невіддільна частина життя, яка приносить йому спокій та допомагає відновлювати здоров’я.

“Я з дитинства щоліта відпочиваю на пляжі та не усвідомлюю себе без цієї традиції. Поки я засмагаю, то сильно нагріваюся на сонці, тож охолонути мені допомагає море. Я нічого не боюся. Я — одесит, а море — місце моєї сили. Коли я заходжу у воду, то ніколи не думаю про те, що я можу втратити своє життя. Може, це мене і рятує“, — зізнається чоловік.

Кожен відпочинок Олександра закінчується вдало, однак його історія — радше щасливий виняток із правила. Таких відчайдух, як він, зустріти на пляжах Одещини можна з десяток. Усі вони одноголосно кажуть: “Нам не страшно. Бачите, ну ми ж тут, і поряд є люди, вони відпочивають, значить все добре. Якщо міна вибухне, то це доля”.

Проте, звісно, наражати себе та близьких на небезпеку чи ні — це про вибір, а не про долю.

“Усі заміновані узбережжя Одещини промарковані, там встановлені відповідні таблички. Однак, на жаль, люди ігнорують ці попередження й гинуть. Деякі думають, що якщо вони пройдуть кілька метрів вбік, то ситуація зміниться. Варто розуміти: є попереджувальна табличка, значить нею не треба нехтувати. Навіть якщо вона знаходиться в кількох метрів від місця, де відпочивальник вирішив покупатися. Це аж ніяк не означає, що ця зона, яку він обрав — безпечна. Бо біля кожного місця, де приблизно встановлена міна, поставити попереджувальний знак просто неможливо й так взагалі ніколи не роблять”, — зауважує експерт з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Він акцентує: попереджувальні знаки встановлюють на прибережних ділянках, маркуючи небезпечну зону, а не конкретне місце встановлення міни.

Чи справді все так погано?

Перші небезпечні знахідки почали виявляти на Одещині навесні 2022 року. Частину морських мін військовим та підрозділам ДСНС вдавалося знищити з дотриманням усіх норм безпеки, проте деякі здетонували неконтрольовано, руйнуючи прибережні будівлі. Зокрема у 2023 році на території Фонтанської сільської ради вибух міни пошкодив 27 житлових будинків.

Попри заходи безпеки та інформування людей про можливі ризики біля моря, спинити охочих позасмагати та поплавати не вдавалося. Ба більше, деякі попереджувальні таблички місцеві “розбирали на сувеніри” або написи про заборону змінювали на дозвіл. Не усвідомлюючи всієї серйозності ситуації мінної загрози, люди свідомо йшли на ризик, який в результаті не для всіх закінчувався вдало.

Перший трагічний випадок стався у березні 2022 року, коли двоє людей проігнорували попереджувальні знаки про небезпеку і під час заїзду на зону узбережжя підірвалися на авто. У червні того ж року в Грибівці на очах у своєї дружини, сина та товариша під час купання від вибуху загинув чоловік. Наступного місяця в курортному селищі Кароліно-Бугаз під час запливу в морі один з відпочивальників натрапив на вибухівку та помер, ще один чоловік отримав контузію. За кілька днів ще одному чоловікові під час купання відірвало голову.

Після численних випадків виявлення мін та смертей людей від 16 липня 2022 року начальник Одеської ОВА разом із командиром військової частини А2393 видав указ, яким заборонив перебування людей у пляжних зонах. Проте це ніяк не зупиняло хвилю відпочивальників, і вже в серпні в Затоці через вибух у воді загинули троє чоловіків і ще двоє людей отримали травми від детонування.

Чи є безпечне рішення?

У першій рік великої війни боротися із відпочивальниками намагались поліціянти, однак забезпечити їхнє постійне патрулювання вздовж усього узбережжя виявилося неможливим. Крім того, щойно вони покидали пляж, люди знов занурювалися у воду. Тож у травні 2023 року місцева влада почала напрацьовувати алгоритми з відкриття безпечних зон біля моря.

Військове керівництво надало місцевій владі свої рекомендації, за умови виконання яких пляжі могли стати безпечними. Тож навіть попри забруднення Чорного моря через підрив Каховської ГЕС та обстріли узбережжя, 12 серпня минулого року в Одесі офіційно дозволили купання на шести пляжах:

пляжі Калетон (єдиний пляж, відкритий офіційно й у 2024 році);

Інклюзивному пляжі;

муніципальному пляжі (район 14 Фонтану);

пляжі “Ікра”;

пляжі “Чайка”;

муніципальному пляжі (район 10 Фонтану).

Проте про початок курортного сезону в регіоні мови зовсім не було. Рішення про відкриття пляжів пояснювалося необхідністю у створенні безпечних зон для відпочинку, а також потребою в оздоровленні людей, військових та їхніх родин.

Оскільки безпечних пляжів відкрилося лише шість, то знайти на них вільне місце було ще тим завданням. Через це багато хто все ж йшов на “заборонені”, де ризик натрапити на міну був у рази вищий.

“Ви просто собі навіть уявити не можете ту кількість людей, яка туди (на безпечні пляжі, — ред.) приходила. Я вже мовчу про вихідні. Я спробував прийти на один з цих пляжів, але побачивши, що там яблуку ніде впасти, просто пішов на сусідній “небезпечний”. Там як на піску, так і у воді коло мене кілька метрів нікого не було, то це ж зовсім інша справа. Як можна відпочивати, коли в тебе всі на голові?“, — пригадує одесит Олександр Яковцев.

І хоча цьогоріч погода подарувала тепло одеситам ще у травні, офіційно перший та поки що єдиний пляж Калетон відкрився 8 червня. Поступово список безпечних зон біля моря планують розширити до 20, що втричі більше ніж минулого року. Їхня найбільша кількість буде в Одесі, решта — в Одеському та Ізмаїльському районах.

“Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів“, — зауважив на брифінгу голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як перевірити, чи пляж — безпечний?

Перед відкриттям безпечних пляжних зон, їх обстежують на наявність вибухових приладів спеціальні служби, зокрема військові та водолази. Окрім висновків комісії, ця ділянка має містити обмежену буями купальну зону, спостережно-рятувальний пост, засоби гучного мовлення, які сповіщатимуть про повітряну тривогу та укриття поблизу.

Якщо перелічені умови виконані, то пляж вважатиметься безпечним. Водночас на ньому застосовуватимуться певні правила для відпочивальників, а саме діятиме заборона на перебування там під час повітряної тривоги та під час шторму від двох балів.

“У Чорному морі наразі є два види мін — протидесантні та якірні. У них обох спільна мета — не дати ворожим кораблям та човнам досягти узбережжя. Перший вид мін встановлюється на глибині двох метрів і має штангу, яка перебуває під водою та при відхиленні на 10 градусів вибухає. Якірні ж міни встановлюються на глибині 10-15 метрів, тому люди навряд чи зможуть на них натрапити, бо просто пропливуть зверху. Єдине, що через шторм ці міни можуть зриватися з якоря та дрейфувати морем й припливати до берега. Через їхню плавучість їх можна помітити на поверхні води. Обидва види цих мін однаково небезпечні, вони переважно мають фугасну дію та завдають сильний гідроудар під час вибуху. Уявіть, якщо вони зупиняють корабель та човен, то як вони діятимуть на людину“, — пояснює експерт з безпеки.

Він додає, що попри міни у воді, купатися в морі цілком можливо — але лише на визначених владою пляжах. Завдяки спостережним пунктам з рятувальниками можна вчасно запобігати наближенню вибухонебезпечних предметів, що значно підвищує рівень безпеки для відпочивальників. Однак варто пам’ятати, що під час шторму наявність хвилелому не є бар’єром, який захистить на сто відсотків, оскільки течії та хвилі здатні перекидати міни навіть через нього. До того ж через удар об каміння та дно вони можуть неконтрольовано вибухати.

Отже, як відпочивати біля моря без ризику?

Експерт має три важливі поради:

Під час відпочинку біля моря необхідно обирати безпечні для цього ділянки — ті, що визначені такими місцевою владою. Знайти інформацію щодо пляжів можна у телеграм каналі голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Звертайте увагу на попереджувальні таблички “Обережно міни”. Якщо ви бачите таку табличку на узбережжі, це означає, що міни можуть бути будь-де у воді. Якщо ви помічаєте у воді предмет, схожий на міну, то маєте обов’язково покинути ту ділянку та зателефонувати за номером 101 або 102.

“Ну і якщо лунає тривога, не ігноруйте її. Російські військові обстрілюють Одесу балістичними ракетами, які долітають з Криму за лічені хвилини. Тому реагувати та переходити в укриття треба якнайшвидше. Якщо ж дотримуватися всіх цих простих правил, то відпочинок матиме щасливий кінець”, — підкреслює Ігор Резніченко.

Натомість якщо їх не дотримуватися, купання в Чорному морі та “заряд вітамінами” може в лічені секунди перетворитися на каліцтво або смерть.