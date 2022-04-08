Самое главное о всеобщей мобилизации: кого и когда призовут в армию во время войны

Хотя всеобщую мобилизацию президент Украины объявил более месяца назад — в день полномасштабного вторжения России, правила призыва все еще вызывают вопросы у украинских граждан. Тем более что режим военного положения вызвал манипуляции и свободную трактовку законодательства со стороны военкоматов и местной власти. Итак, Ассоциация юристов Украины отвечает на самые распространенные вопросы.

Что такое всеобщая мобилизация?

Всеобщая мобилизация — это пополнение Вооруженных сил Украины новыми военнослужащими по всей территории страны.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. В этот же день президент издал Указ №69/2022 «О всеобщей мобилизации», которым объявлено проведение всеобщей мобилизации.

Всеобщая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут исполнять воинский долг.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других воинских формирований Украины осуществляются в объемах, определенных мобилизационными планами, которые утверждаются Генеральным штабом ВСУ и сейчас являются секретными.

Сколько волн мобилизации, и на какой мы сейчас? Кто уже мобилизован и кто на очереди?

Резерв первой очереди — это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО).

Резерв второй очереди — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

По сообщениям ВСУ, прежде всего комплектование боевых частей проводили за счет резервистов первой очереди, а также резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве.

Такие категории граждан отправляли прямо в воинские части. Они не требовали дополнительной подготовки, их привлекли к выполнению задач по обороне государства.

В зависимости от мобилизационных потребностей вызывались также военнообязанные нужных специальностей вне резерва первой очереди.

15 марта 2022 года Командование СВ ВСУ сообщило о мобилизации военнообязанных, не относящихся к резервистам первой очереди, и других категорий. Прежде всего это резервисты второй очереди и лица, имеющие боевой опыт. Следовательно, Украина на второй волне мобилизации.

Мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, закончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв — другие граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений для призыва на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других воинских формирований исключительно в особый период.

Кто не подпадает под призыв?

Согласно статье. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

1) забронированные на период мобилизации и на военное время за органами, предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

2) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

3) работники правоохранительных или силовых органов;

4) признанные лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (со следующим прохождением военно-врачебной комиссии);

5) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели:

— на содержании которых находятся трое и больше детей в возрасте до 18 лет;

— лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

— лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

— лица, которые содержат совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

— лица, воспитывающие ребенка с тяжелыми заболеваниями;

— лица, на содержании которых находятся дети-сироты или дети в возрасте до 18 лет, лишенные родительской опеки;

— лица, занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

— лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

1) получатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования;

2) научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений общего среднего образования;

3) женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

a) военнослужащих;

b) работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции;

c) добровольческих формирований.

Согласно законопроекту №7209 (который после подписания президентом станет законом) добавляется новая категория лиц, которые освобождаются от мобилизации, а именно — женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу. То есть если у вас есть несовершеннолетний ребенок, а муж или жена уже проходят военную службу, то вас мобилизовывать уже не будут.

Что такое бронь на период мобилизации и военного времени?

В условиях военного положения органы государственной власти, а также банки и некоторые предприятия должны удовлетворять потребности Вооруженных сил и населения.

Военнообязанные из числа работников таких органов и предприятий могут подлежать бронированию сроком на 6 месяцев, в течение которых действует отсрочка от мобилизации.

Списки таких лиц составляет Министерство экономики (по заявкам профильных министерств) и согласовывает Министерство обороны. Бронирует военнообязанных водителей и работников железнодорожного транспорта Мининфраструктуры.

Отсрочка подтверждается соответствующей выпиской из приказа, который рассылается на военкоматы. Забронированные лица подлежат специальному воинскому учету.

В чем различие между всеобщей мобилизацией и контрактом и ТрО?

Законодательство Украины определяет разные виды военной службы:

— срочная военная служба;

— военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период;

— военная служба по контракту лиц рядового состава;

— военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

— военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты/кафедры/отделения военной подготовки;

— военная служба по контракту лиц офицерского состава;

— военная служба по призыву лиц офицерского состава;

— военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Различие между этими видами военной службы состоит в основании для начала прохождения военной службы, сроках ее прохождения и основании для увольнения.

К подразделениям ТрО относятся:

1) органы военного управления, воинские части Сил территориальной обороны ВСУ, укомплектованные в особый период военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом;

2) добровольческие формирования территориальных громад, которые комплектуются лицами, прошедшими отбор и заключившими контракт добровольца территориальной обороны.

Такие лица не являются военнослужащими и могут прекратить контракт в любой момент.

Кто должен вручать повестку? Как она должна выглядеть?

Вручить повестку может сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.

В повестке указываются:

— фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

— место работы лица;

— вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);

— дата, время и адрес, по которому необходимо явиться;

— предостережение о необходимых документах;

— название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

Повестка — это письменный документ, и законом не предусмотрено вручение повесток устно или другим образом без выдачи письменного документа.

Если есть ошибки в повестке в указании ФИО, законна/действительна ли она?

В ходе мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах. Повестка должна вручаться конкретному лицу. Место и время явки указаны в повестке.

Неправильное указание ФИО в повестке или неуказание даты явки снижают вероятность привлечения лица к ответственности, если оно по разным причинам не явилось по такой повестке. Поскольку сотрудники военкоматов и органов власти могут несознательно сделать ошибку, а защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины является обязанностью гражданина Украины, то все же следует явиться по указанному в повестке месту и уточнить, была ли это ошибочная повестка либо же гражданина действительно мобилизовали на защиту страны.

Где должна вручаться повестка? Бывает, что вручают на работе, на улице, и делают это представители сельских рад, почтальоны, а не люди из военкомата. И не по месту прописки. Как должен реагировать человек, каков алгоритм действий?

Законодательством не установлено место, где можно или нельзя вручить повестку.

Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, на блокпостах, на рабочем месте, в магазине. Но перед вручением повестки устанавливают личность военнообязанного. Вручить повестку может сотрудник ТЦКСП, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов. Во время вручения повестки лицо должно получить ее, расписаться о получении и в дальнейшем явиться в указанную дату по указанному месту.

Возможно ли вручение повестки по телефону?

Законодательством не предусмотрен вызов в военкомат по телефонной связи, поскольку лицо должно получить повестку лично, под подпись. Поэтому получение информации о призыве или приглашении в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.

В то же время в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает высший приоритет.

Это означает, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также может поступить сообщение о вызове по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.

Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.

Бывает, вручение повестки мотивируют тем, что при переносе военкомата в другое место пропала база, и теперь ее якобы собирают снова. Законно ли это?

Для обеспечения воинского учета в Украине функционирует Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это автоматизированная информационная телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывниках). Владельцем Реестра является Министерство обороны Украины, распорядителями — Генеральный штаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки Украины.

Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных, которая содержит персональные и служебные данные всех призывников, военнообязанных и резервистов.

24.02.2022 все государственные реестры были отключены для обеспечения кибербезопасности. После этого некоторые реестры возобновили работу, но с ограниченным функционалом.

Сейчас нет публичной информации о возобновлении работы Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

По инициативе местной власти, повестки вручают всем с отметкой «доброволец», а военкомат говорит, что уже нет мест. Как действовать в таком случае? Снимает ли это все льготы, которые лицо имело до призыва?

Повестка не должна содержать такую надпись.

Во время общей мобилизации лицо поступает на военную службу по призыву. Это является военной обязанностью и может не соответствовать добровольному желанию.

В то же время лицо может добровольно:

— начать другой вид военной службы: военную службу по контракту, в том числе в силах ТрО ВСУ;

— приобщиться к добровольческому формированию территориальной громады, подписав контракт добровольца ТрО, что не освобождает от прохождения военной службы в случае призыва.

Вызов повесткой для призыва на военную службу по контракту или для приобщения к добровольческому формированию территориальной громады не осуществляется.

Но такой вызов осуществляется для призыва на военную службу во время мобилизации. По вызову (повесткой) руководителя ТЦКСП вы должны явиться в определенное время по определенному адресу и выполнять законные распоряжения уполномоченного лица.

Если лицо призывного возраста — ВПЛ, обязано ли оно встать на учет, и в какой срок?

Получение статуса ВПЛ означает, что лицо сменило место жительства.

Призывники, военнообязанные и резервисты по прибытию на новое место жительства обязаны с момента получения статуса ВПЛ встать на воинский учет по новому месту жительства в течение семи дней.

Органы регистрации местожительства физических лиц информируют соответствующие территориальные центры комплектования о регистрации местожительства лица.

Кроме того, исполнительные органы сельских, поселковых и городских рад:

— выявляют призывников и военнообязанных, которые проживают на их территории и не находятся у них на воинском учете;

— берут таких призывников и военнообязанных на персонально-первичный учет;

— направляют в районные (городские) военные комиссариаты для взятия на воинский учет.

Какова ответственность за неявку в военкомат по вызову повесткой?

Судебная практика довоенного положения связывала ответственность именно с действиями/бездеятельностью гражданина после получения повестки, а не устного разговора.

Впрочем, если гражданин был проинформирован о необходимости явиться в военкомат каким-либо другим способом, кроме вручения повестки, надо иметь в виду, что ст. 337 Уголовного кодекса Украины говорит об уклонении от воинского учета после «предупреждения», сделанного руководителем ТЦКСП.

Следовательно, при наличии доказательств, даже устного предупреждения (полученной в надлежащем процессуальном порядке записи разговора, акта) от руководителя территориального центра комплектования, нельзя исключать риск привлечения к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100–8500 грн) или исправительных работ на срок до одного года.

Какая ответственность за уклонение от призыва?

Риски существенным образом повышаются, если гражданин получил повестку и по требованию явиться в ТЦКСП или воинскую часть для дальнейшей службы не явился.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если неявки носят постоянный характер, то действия гражданина будут расценены как уклонение от службы в армии. Тогда военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.

Как ВПЛ доказать непригодность, если все документы о состоянии здоровья остались в зоне активных боевых действий, а медкомиссии всем делают вывод «годен»?

Оценка годности к военной службе урегулирована приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 №402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины».

Медицинский осмотр включает изучение и оценку состояния здоровья и физического развития граждан на момент осмотра с целью определения степени годности к военной службе.

Каждого военнообязанного осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматолог, а по медицинским показаниям — и врачи других специальностей.

Военнообязанных, признанных непригодными к военной службе, повторно осматривают ВВК военных комиссариатов по месту проживания после обязательного обследования в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.

Таким образом, независимо от состояния здоровья, военнообязанный должен пройти медицинский осмотр. По результатам осмотра будет определена степень годности к военной службе.

Существующие медицинские документы могут помочь ВВК во время проведения медицинского осмотра учесть все обстоятельства и прийти к правильным выводам. В случае отсутствия медицинских документов необходимо предоставить всю информацию о состоянии своего здоровья для дальнейшей ее проверки.

В случае несогласия с выводом (постановлением) военно-врачебной комиссии региона о степени годности к военной службе его можно обжаловать в Центральной ВВК или в судебном порядке.

Кто будет отвечать за смерть такого призывника не от боевых действий, а из-за поверхностного вывода медкомиссии?

Для установления причин заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) военнослужащих проводится военно-врачебная экспертиза. В случае установления нарушений во время определения степени годности к военной службе ответственность несет лицо, которое их допустило. Это может быть врач — член призывной комиссии или другое лицо, допустившее нарушение.

Имеет ли право сельская рада вручать повестки на медосмотр?

Да. Ради обеспечения персонально-первичного учета призывников и военнообязанных исполнительные органы сельских, поселковых и городских рад оповещают призывников и военнообязанных и обеспечивают их своевременное прибытие.

Будет ли мобилизованный сразу отправлен на передовую?

Нет. Мобилизованных, которые не проходили военную службу, на первом этапе направляют для соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры.

Сейчас подготовка проходит по сокращенным срокам и составляет от 7 до 20 суток, в зависимости от сложности специальности.

После завершения подготовки военнослужащие отбывают для комплектования подразделений (воинских частей), в т.ч. тех, которые ведут боевые действия.

Общевойсковая подготовка делится на начальную и базовую.

Начальная подготовка осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей.

Базовая подготовка осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачу как в мирное, так и в военное время, в боевых условиях, и поспособствовать ему в получении первичных знаний, умений и навыков обращения с оружием и его применения; действий на поле боя (передвижение и ориентирование на местности); предоставления домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи); обращения с самодельными взрывными устройствами и формирования стойких морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины.

Если же вас направили на передовую без подготовки и навыков владения оружием, обратитесь на горячую линию Министерства обороны Украины и ВСУ по телефонам: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Для оперативного реагирования на нарушение необходимо назвать ФИО мобилизованного и номер воинской части, куда его направили.

Можно ли призывать предпринимателей разных групп, у которых есть наемные работники? Учитывается ли призыв власти к бизнесу поднимать экономику?

Можно. Во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут исполнять воинский долг.

Как попасть в ТрО?

Сейчас действует упрощенная процедура. Кандидатам надо иметь с собой только паспорт.

Командир добровольческого формирования принимает решение о зачислении в добровольческое формирование в течение 7 рабочих дней или предоставляет лицу обоснованный отказ в зачислении.

При этом документы, которые прилагаются к заявлению лица, могут быть присланы в электронном виде соответствующими центральными органами исполнительной власти и местными госадминистрациями.

Какие права и обязанности у добровольца?

Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Кроме того, на членов добровольческих формирований территориальных громад во время их участия в мероприятиях по подготовке добровольческих формирований, а также выполнения ими задач территориальной обороны распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад (которым предоставлен статус участника боевых действий) и непосредственно участвующие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, имеют право на назначение им досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Работникам, выполняющим государственные или общественные обязанности, выполнение которых, по действующему законодательству Украины, может приходиться на рабочее время, гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка.

Вместе с тем членство в добровольческом формировании не освобождает от обязанности прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Во время мобилизации добровольцы территориальной обороны, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе в военное время и имеют военно-учетную специальность, в случае необходимости призываются для комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ и других составляющих сил обороны по территориальному принципу.

Имеют ли ТрО и контрактники статус участника боевых действий?

Да. Порядок предоставления такого статуса определяется Кабинетом министров Украины.

Могут ли из одной ТрО перевести в другую, например с Западной Украины в зону активных боевых действий?

Такая возможность есть.

Задачи территориальной обороны выполняются вне районов ведения военных (боевых) действий. Но с целью наращивания сил и средств для стабилизации обстановки, а также в случае определения соответствующей зоны территориальной обороны районом ведения военных (боевых) действий воинские части Сил ТрО ВСУ, по решению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, могут быть привлечены к выполнению задач территориальной обороны вне границ своей зоны территориальной обороны.

Как мобилизованный должен доказать факт призыва работодателю?

Документом, который подтверждает призыв и прохождение военной службы военнослужащим, является военный билет, в котором в соответствующих разделах проставляются служебные отметки.

Также документами, подтверждающими призыв военнообязанных на военную службу во время мобилизации, могут быть справка о призыве военнообязанного на военную службу, выданная военным комиссариатом или воинской частью, а для резервистов — выписка из приказа или справка о зачислении в воинскую часть, которые выдает воинская часть. Указанные документы могут выдаваться также и семьям военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.

Если работник уволен с работы во время военной службы, какую ответственность несет работодатель?

Законодательством запрещено увольнять работника, призванного на военную службу или мобилизованного.

Нарушение этого положения может быть основанием для привлечения руководителя предприятия к ответственности по ст. 172 УК Украины «Грубое нарушение законодательства о труде».

Санкция статьи предусматривают штраф на сумму от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34–51 тыс. грн) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет.

Если во время службы работодатель прекратил начисление зарплаты, как взыскать долг?

Заработная плата начисляется мобилизованному работнику в том же порядке, что и до мобилизации. Если работодатель прекратил начисление зарплаты, работник может обратиться с жалобой к Гоструд, который проведет проверку, а также обратиться в суд с иском.

Источник: ZN.ua