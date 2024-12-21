Що треба перевірити, перш ніж донатити на ЗСУ: як відрізнити шахрайські збори від реальних

Підтримка Збройних Сил України важлива як ніколи. Та що робити з шахраями, які своїми діями зводять нанівець зусилля волонтерів? Mind розповідає, як зловмисники «розводять» українців, чим відрізняються шахрайські збори, та що робити, коли ваші кошти потрапили шахраям.

Типові ознаки шахрайства з донатами

Завдяки волонтерам військові отримують дрони, автівки, амуніцію, медичні засоби та багато корисних речей, без яких не обійтися на передовій. За даними консалтингової компанії «Делойт», 2023 року на підтримку ЗСУ донатили 92% українців. Тож факти, коли кошти потрапляють до кишені шахраїв, неабияк обурюють. Розповідаємо, як зловмисники видурюють гроші та на що звернути увагу, перед тим як задонатити кошти.

Не поспішайте донатити, якщо:

текст звернення занадто маніпулятивний. Шахрайські заклики про допомогу дуже емоційні та розраховані на те, щоб людина менше думала, а одразу перерахувала кошти. Просять це зробити терміново, бо часу вже не лишилось, треба «на вчора». Намагаються викликати відчуття сорому у людей, які в тилу. Проте справжні запити від військових часто нейтральні, без зайвих емоцій. Зверніть увагу на деталі. В зборі має бути інформація, на що саме збирають. Якщо це дрони, то які саме, хто збирає (номер бригади, відеозвернення бійців). Заклики на кшталт «Терміновий збір на Покровський напрямок», де з деталей є лише номер карти, свідчать, що вас намагаються обдурити. збір коштів проводиться на особисті картки. Збирати на «Монобанку» чи конверт «Привату» зручно, проте шахраї це роблять на картку. Перед тим як донатити, дізнайтесь, де ще фігурує ця картка. Для цього скопіюйте її номер та вставте в пошуковий рядок Google. Якщо ця сама картка зустрічається в інших зборах, не пов’язаних між собою, ви маєте справу з шахраями. вам пишуть у приватні повідомлення. Часто зловмисники просять поділитися збором на вашій сторінці або задонатити та дуже обурюються, якщо їм відмовляють. Жоден притомний волонтер не писатиме незнайомим людям в особисті. не мають жодних звітів. Зазвичай шахраї не мають звички ділитися звітами, бо їх не існує. Загалом у соцмережах зловмисників майже немає інформації, крім кількох особистих фото. Якщо звіти про збори є – перевірте, чи вони належать саме цій людині. Завантажте дані в пошук зображень Google, аби перевірити фотографії та скріншоти.

Також звертайте увагу на достовірність сторінок у соцмережах, з яких проводяться збори. Зловмисники створюють фейкові сторінки бригад, окремих військових та відомих пабліків.

Подібна історія трапилася з ТГ-каналом «Ніколаєвський Ваньок». Шахрай зробив точну копію каналу, яка дублювала повідомлення оригіналу. Збори зловмисник проводив на свої картки.

Найбільше краденого контенту зустрічається в Тік-Ток. Шахраї або маскуються під військових і знімають свої відоси у формі, або крадуть контент у військових з інших соцмереж.

Фейкові сторінки чи фейкові військові: це неодмінно треба перевіряти. Не полінуйтесь скористатися пошуком, аби знайти людину чи бригаду, яка проводить збір у соцмережах. Зазвичай на офіційних сторінках військових підрозділів є контактний телефон та електронна пошта. Якщо контактів нема і нічого крім зборів на сторінці не відбувається – можливо, ви натрапили на шахраїв. У центрі Києва псевдоволонтери збирають гроші «на ЗСУ», які зникають у невідому напрямку

Які ще бувають шахрайські схеми?

Розводять на кошти не лише донатерів, а й тих, хто безпосередньо проводить збір. Шахраї пропонують за вигідною ціною автівки, дрони, екофлоу чи інше обладнання. Іноді вони навіть виконують замовлення за ціною значно нижче ринкової. Проте наступного разу зникають разом із коштами.

Також відомі випадки, коли організаторам зборів телефонують начебто зі служби безпеки банку та вимагають дані про походження коштів на рахунку. В процесі діалогу зловмисники отримують інформацію, завдяки якій кошти з рахунку зникають. Здається, що на подібні маніпуляції люди мають реагувати належним чином. Тобто ні в якому разі не розголошувати закриту інформацію та згадати, що служба підтримки банку ніколи не телефонує клієнтам. Однак схема й досі працює.

Тут можна порадити лише одне, зберігати спокій та не забувати про критичне мислення.

Як донатити на ЗСУ безпечно?

Перевіряйте тих, кому донатите. Ви маєте право дізнатися більше про людину, яка збирає гроші, та знати, куди потрапляють кошти.

Як перевірити особу військового?

«Довіряй, але перевіряй» – ця порада актуальна за всіх часів. Особливо в цифрову епоху, коли в мережі можна знайти будь-яке зображення, скріни документів та багато іншого. Тож не завжди документ, що посвідчує особу є достатнім аргументом. Найкращий спосіб перевірити військового, який організував збір, – звернутися в частину. Так, це може зайняти певний час, але якщо ви дійсно хочете знати, з ким маєте справу, зробіть це.

Простіший шлях – проаналізувати сторінки людини в соцмережах і знайти спільних знайомих, до яких також можна звернутися.

Чому військовий квиток не є аргументом?

Якось авторка цієї статті ледь не перерахувала кошти військовому на лікування. В особисті чоловік написав, що лікується після поранення, отримує копійки від держави, яких не вистачає навіть на їжу. Він також надав військовий квиток та медичні довідки. Через спільних знайомих з’ясувалося, що особа вже півроку як самовільно залишила частину та перебуває в розшуку, зокрема і через те, що ошукує людей. І це не поодинокий випадок.

Шахрай Юрій Степанець писав в особисті відомим блогерам. Він представлявся командиром танка, надавав усі документи та просив про допомогу зі збором на дрони. Коли йому допомагали, псевдовійськовий, який виявився дезертиром, зникав разом із грошима. До слова, Степанець ошукав багатьох, але до поліції звернулася лише одна особа, завдяки якій його згодом затримали.

Як перевірити волонтера?

Волонтерів, які дійсно допомагають фронту, дуже багато. Але є й шахраї, завдяки яким закривати справжні збори для війська дедалі важче.

Ось, що варто зробити, перед тим як донатити:

знайдіть соцмережі волонтера та перегляньте, для кого саме і на що він збирає;

та перегляньте, для кого саме і на що він збирає; перевірте звітність за попередні збори . Не варто довіряти свої кошти людям, які не мають звітів, або ці звіти не відповідають витратам;

. Не варто довіряти свої кошти людям, які не мають звітів, або ці звіти не відповідають витратам; завантажте текст допису про збір у пошук . Якщо він слово в слово дублює інші дописи, звірте номери рахунків. Як ми вже писали вище, зловмисники можуть використовувати чужі відозвернення та тексти, але розміщати під дописом власні реквізити;

. Якщо він слово в слово дублює інші дописи, звірте номери рахунків. Як ми вже писали вище, зловмисники можуть використовувати чужі відозвернення та тексти, але розміщати під дописом власні реквізити; перевірте зображення через пошук зображень у Google, аби з’ясувати першоджерело.

Як перевірити благодійний фонд чи громадську організацію?

Зазвичай фонди та ГО мають офіційну реєстрацію, офіс, телефони, працівників, сайт зі звітами про роботу, відомостями про засновників та проєкти, якими займається організація.

Фейкові фонди, крім реквізитів, куди надсилати кошти, не мають нічого з вищезазначеного. До того ж такий «фонд» збирає донати на картку фізособи замість рахунку.

Не ок, якщо сайт рясніє граматичними помилками та стоковими фото, а контактні номери телефонів не відповідають. Не обмежуйтесь лише сайтом: знайдіть сторінки фонду в соцмережах. Підозріло виглядають щойно створені сторінки, які мають десятки тисяч підписників та лише кілька лайків під дописами.

Не так складно перевірити фонд через сервіс youcontrol.com.ua. Можливо, на ваш запит система видасть кілька різних фондів зі схожими назвами. Ваша задача знайти той, на який ви збираєтесь задонатити.

А ще зловмисники використовують фішингові сайти – копіюють сайт відомих фондів зі своїми реквізитами. Відрізнити підробку можна через домен. У 2022 році засновники фонду «Повернись живим» закликали перевіряти адресу сайту, перед тим як донатити. Оригінал сайту пишеться ось так: https://savelife.in.ua/. Фішинговий був таким http://savelife.net.ua/. Також зверніть увагу на те, що адреси шахрайських ресурсів часто не мають SSL-сертифікату і починаються з «http://».

Додамо, що фішингові сайти можуть викрадати особисті платіжні дані.

Вивчайте новини про фонд. Про офіційні фонди пишуть ЗМІ. Якщо таких новин немає, або вони фігурують на маловідомих ресурсах, це може свідчити про недоброчесність організації. Псевдоволонтер збирав гроші не на потреби українських військових, а собі у кишеню

Відповідальність за шахрайство та як покарати злочинців

Згідно статті 190 Кримінального кодексу України, шахраї можуть отримати штраф від 34 000 до 51 000 грн, громадські роботи тривалістю від 200 до 240 годин, виправні роботи до двох років або обмеження волі до трьох років. Повторне шахрайство або вчинене за попередньою змовою групою осіб карається штрафом від 51 000 до 68 000 грн, виправними роботами тривалістю 1–2 роки, обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Шахраї, що завдали збитки у великих розмірах, можуть бути покарані позбавленням волі на строк 3–8 років.

Зловмисники, які діяли групою або здійснили шахрайство в особливо великих розмірах, можуть сісти за ґрати на 5–12 років з конфіскацією майна.

Як діяти, щоб шахрая покарали?

Далеко не всі постраждалі від шахрайства звертаються до правоохоронців. І даремно. Адже чим більше людей це зробить, тим більше шансів відслідкувати та затримати злочинця.

Якщо ви зафіксували шахрайські дії в соцмережах, надішліть скаргу адміністрації. Якщо ж ви перевели кошти шахраям, зверніться до кіберполіції. Для цього зберіть чеки, квитанції з банку, скріни дописів про шахрайський збір, посилання на сайт чи соціальні мережі.

Ці документи, що підтверджують факт шахрайства, можна занести у відділення поліції або ж відправити на пошту Сервісної служби Кіберполіції: [email protected]. Звернення не є гарантією, що шахрая одразу знайдуть, але якщо взагалі не звертатися, то злочинець і надалі продовжить дурити людей.

Чому важливо донатити на ЗСУ?

Найбільше страждають через дії шахраїв саме ті, хто проводить справжні збори. Війна триває, зборів дедалі більше. Підтримуйте тих, кого знаєте, організовуйте дружні збори, критично оцінюйте будь-яку надану інформацію та робіть шахраїв відомими. Ваші донати – у ваших руках.

Автор: Євгенія Смерека

Джерело: Mind