«Спасибо, что не убили»: кто отвечает за безопасность в такси и междугородних поездках и как себя защитить

Машины с маркировкой популярных служб такси постоянно попадают в аварии, избивают пассажиров, сбивают на дорогах людей, неправильно паркуются и тому подобное. Не лучше ситуация и с сервисами междугородних перевозок.

В обоих случаях есть одна проблема: пассажиры, а иногда и сами водители фактически никак не защищены сервисами. Такие гиганты на рынке, как Uber, Uklon и Bolt, вообще существуют как информационные провайдеры, поэтому никакой ответственности за то, что происходит во время поездки, не несут. Журналистка издания Заборона Полина Вернигор рассказывает несколько историй пострадавших в результате таких поездок и объясняет, как вообще они регулируются законом.

Опасное такси

В августе этого года львовянка Юлиана Гукова отправила 11-летнюю дочь забрать посылки. Чтобы ребенок не шел сам по улице, мама решила вызвать ей такси, которое должно было бы отвезти девочку к почте и обратно. Машину заказывала через сервис Bolt, где отметила четкие адреса пунктов назначения и отправления.

Водитель прибыл, забрал ребенка и поехал в другую сторону. Девочка начала писать маме, что ее везут неизвестно куда, скинула скриншот с геолокацией. Она спрашивала у водителя, куда они едут, но тот игнорировал ее. Юлиана позвонила дочери и сказала дать трубку водителю. Тот просто отвернулся от телефона и продолжил молчать. Позже девочка рассказала, что водитель игнорировал голосовой навигатор, который ему указывал, куда ехать.

Когда они остановились на светофоре, девочка открыла дверь и выбежала из машины. Авто поехало дальше. Мама приехала забирать ребенка и сразу же набрала водителя, чтобы выяснить, почему он ехал по неправильной дороге и никак не реагировал на ее звонки и истерику дочери. Водитель ответил, что девочка, когда села в машину, назвала другой адрес.

«Это полная ахинея! Ведь когда вы садитесь в машину, водитель хорошо видит адрес направления. Вызвали полицию, все звонки водитель сбрасывает. Полиция звонит — телефон не в зоне», — рассказала Юлиана в фейсбуке.

Впоследствии женщина написала, что нашла еще одну маму, ребенка которой тот самый водитель пытался похитить по такой же схеме.

После публикации этой истории в одной из местных групп в фейсбуке мужчину по номеру телефона и марке машины нашли «неравнодушные львовяне». В соцсети выложили видео разговора с водителем. На этот раз он заявил, что не слышал, как девочка просила его ехать по указанной дороге, и вообще не понял, почему она сбежала.

В такие ситуации попадают и взрослые. 24-летняя Станислава Петлица как-то вызвала Uklon, чтобы доехать с работы домой. Водитель был приветлив, надел маску и всю дорогу разговаривал с пассажиркой. На вид ему было лет под 50, и никакой угрозы девушка от него не ожидала.

Он рассказывал разные прибаутки, и девушке было интересно — она поддерживала беседу. О личном не разговаривали. Когда авто подъехало к дому, водитель какое-то время не открывал дверь, потому что рассказывал историю из жизни. Когда Станислава вышла из машины, он вышел за ней.

«Водитель стал возле машины и сказал: «Вы там осторожнее, я буду следить, чтобы вас никто не похитил». Но, чувак, я об этом не просила. Однако ситуацию я списала на то, что он просто вышел подышать воздухом, поэтому не придала этому значения», — рассказывает Станислава Забороне.

Когда девушка пришла домой, то решила поставить водителю хорошую оценку в приложении и оставила отзыв и чаевые. После этого на ее номер телефона пришло сообщение: «Спасибо». Станислава подумала, что это не совсем уместно использовать номер для каких-то своих целей. Но решила просто промолчать.

На следующий день водитель начал писать ей в телеграме. Он спрашивал имя пассажирки, назвал свое. Еще сказал, что после ее отзыва о поездке обязан на ней жениться, и позвал встретиться. Станислава не понимала, что происходит, ведь водитель старше ее отца.

Девушка заблокировала номер надоедливого водителя всюду, где только можно было, заскринила сообщение и написала в поддержку Uklon.

«Нужно понять мое состояние: человек знает мое место работы, потому что он меня оттуда забирал. Знает, где я живу, потому что он меня туда привез. Я не хотела, чтобы у него был мой номер телефона. Меня это изрядно напугало, поэтому решила написать в службу такси. Там объяснили, что водитель действительно не должен был бы так себя вести, что даже если бы я что-то оставила в машине, он должен был бы вернуть это через службу поддержки, а не лично», — говорит девушка.

Все завершилось тем, что Станиславе позвонили из службы поддержки, сказали, что на этого водителя раньше не было жалоб и ему очень жаль, что так произошло. Его отстранили от вызовов Станиславы — это все. Напоследок девушка из службы поддержки сказала: «Вы же понимаете, так бывает, что мужчины хотят знакомиться».

Когда через несколько месяцев Станислава снова вызывала такси, увидела в приложении, что к ней едет тот самый водитель. Девушка отменила заказ и сделала вывод, что служба такси вообще никак не повлияла на ситуацию.

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Что говорит закон?

Сервисы вроде Uber, Uklon и Bolt законом никак не определены. Они предоставляют информационные услуги и фактически не отвечают за ненадлежащее поведение водителей, нарушение правил дорожного движения, несоответствие заказанных и фактических услуг и тому подобное. То есть реакция на какие-то критические ситуации со стороны «провайдеров» — скорее репутационные действия, чем что-то обязательное.

Как работают такие сервисы: любой водитель может присоединиться к программе, зарегистрироваться там и установить в своем смартфоне специальную программу. Когда вы вызываете такси в своем приложении, этот заказ автоматически рассылается нескольким водителям: кто первый согласится, тот его и забирает. На этом — конец полномочий «информационного провайдера».

Чтобы зарегистрироваться в программе Uber, Uklon и Bolt, необходимо отправить фотографию действующего водительского удостоверения с соответствующей категорией, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. Как видим, ни паспорта, ни медицинских справок не нужно. Также не проверяют сведения о штрафах и даже приговорах за нарушение правил дорожного движения.

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С водителем такие сервисы заключают публичный договор-оферту. Также договор предусмотрен и для пассажиров: когда вы регистрируетесь в приложении, то принимаете все правила сервиса. У самих же водителей может вообще не быть лицензии таксиста и статуса ФОПа, и, соответственно, они не будут платить налоги. Юристка Axon Partners Эмилия Курило говорит, что в идеале водители должны сами декларировать свои доходы, однако сейчас большинство водителей этого не делает.

Поэтому в этом случае вы как пассажир/ка не будете в статусе потребителя/ки. Но будете в этом статусе относительно информационных услуг, которые предоставляет сервис.

«Претензия может быть только в случае, если в приложении показывает одно фото водителя или марку и номер машины, а на вызов приезжает другой водитель на другой машине. Проблема в том, что водителя в системе регистрируют по представленным документам. То есть никак не отследить, будет работать по этой регистрации человек, которому принадлежат документы, или кто-то другой. Но, насколько я знаю, сервисы пытаются бороться с такой ситуацией. Однако на данный момент от этого никто не застрахован», — говорит Эмилия Курило.

Но теоретически можно предъявить претензии водителю, например, в случае аварии, произошедшей по его вине. Если суд признает таксиста виновным, вы можете получить компенсацию.

«Фактически, конечно, эти сервисы в таком случае не будут нести ответственности. Но огласка будет значительно больше, чем в ситуации, когда вас согласился подвезти водитель посреди улицы», — объясняет юристка.

Один на междугородной трассе

BlaBlaCar — популярный сервис для междугородних и межобластных поездок. Сейчас в Украине им пользуется более 8 миллионов человек. Там все устроено несколько по-другому: водитель регистрируется в приложении и планирует поездку из одной точки в другую, определяет цену за место в машине. Пассажир ищет в приложении поездки по выбранному направлению и выбирает из вариантов.

BlaBlaCar похож по деятельности на Uber, Uklon и Bolt, но, кроме рядовых водителей, там с недавних пор появилась возможность выбирать поездки с официальными перевозчиками. Официальные в этом контексте — это компании или физические лица-предприниматели, имеющие лицензию на перевозку. В этом случае сервис заключает с таким субъектом более юридически весомый договор. В таких поездках вы, конечно, лучше защищены. Однако большинство поездок на сервисе сейчас все же созданы не зарегистрированными перевозчиками, а рядовыми водителями.

Такие поездки — еще больший риск, чем поездки в пределах города. Ведь здесь ни водителей, ни пассажиров никак не проверяют, поэтому никогда не знаешь, с кем окажешься в одной машине за городом где-то среди лесов-степей. Недавно Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Дмитрию Голубю, которого в мае 2019 года приговорили к пожизненному заключению. Он вместе с еще одним пассажиром в апреле 2016 года сел в машину львовянина Тараса Познякова. Попутчики нашли друг друга именно через BlaBlaCar.

После этого и водитель, и автомобиль исчезли. Позже эту машину с другими номерами нашли в одном из районов Киева. В салоне были следы крови и пулевые отверстия, а в багажнике — испачканные глиной берцы. Познякова так и не нашли, но следствие пришло к выводу, что его убили.

Это, наверное, самая громкая и кровавая история в Украине, связанная с этим сервисом. Существует еще множество случаев менее трагических, но все же неприятных.

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Например, в октябре 2019-го Рита Дудина ехала из Запорожья в Киев. С собой везла пакеты с консервацией от бабушки. Билетов на поезд не было, поэтому она решила найти поездку через BlaBlaCar. Где-то в полночь машина должна была приехать в Киев. Девушка села на переднее сиденье. Вспоминает, что водитель произвел приятное впечатление, не возникало предчувствия, что что-то может случиться.

«И вот до Киева остается где-то 80 километров. Трасса пуста, за исключением нечастых фур и машин. Я боковым зрением замечаю, что пассажирка позади трясет водителя за плечо, еще секунда — и он кричит, выкручивает руль вправо. А справа фура. Мы задели ее правым боком, машина начала переворачиваться, и ее снесло в отбойник. Все происходило секунд десять», — вспоминает Рита в комментарии Забороне.

Пассажиров из опрокинутой машины вытаскивали другие водители. Какое-то время Рите пришлось буквально висеть на ремне безопасности, потому что авто упало на левую сторону. Девушка говорит, что в тот день каким-то чудом все остались живы. У водителя только царапина на лбу, у самой Риты — несколько осколков стекла в пальцах и синяк на бедре. Как потом оказалось, водитель заснул во время дороги.

На место приехала полиция, помогла забрать вещи из машины и нашла для пассажиров попутных водителей. За несколько дней Рита решила обратиться к сервису с жалобой.

«Но на сайте сервиса сказано, что они не несут ответственности за все, что с вами происходит в дороге. Тогда я поняла, что мне сильно повезло, что все закончилось именно так. Через несколько месяцев меня догнала фобия поездок по трассе в вечернее и ночное время. Каждый раз не могу даже моргнуть, всегда слежу за водителем через переднее зеркало. Я больше не могу определиться, быстро ли едет машина, потому что для меня в таких условиях она всегда едет слишком быстро», — рассказала Рита.

В неприятной ситуации с поездкой через BlaBlaCar оказался и наш контент-менеджер Павел Бишко. Недавно он ехал из Добромиля до Львова. На место встречи приехал водитель со своим товарищем. Товарищ курил в салоне, слушал громко музыку и время от времени разговаривал по телефону через аудиосистему в машине. Павел сидел у самой колонки, поэтому ему это изрядно мешало. Тогда он сделал замечание и попросил скрутить звук. На это товарищ водителя, как говорит Павел, «ненормативной лексикой инициировал принудительное покидание» автомобиля.

«Сначала они хотели высадить меня сразу посреди поля, но таки довезли до ближайшей заправки. Причем водитель, с которым я коммуницировал до этого, договаривался о поездке, вообще никак не реагировал на поведение товарища. Он просто молча остановил машину. Когда меня заставили выйти и я забрал из багажника свои вещи, товарищ водителя вспомнил об оплате и стал требовать деньги. Я ему отказал и ушел. Тогда он меня догнал и ударил ногой», — вспоминает Павел.

Павел остался один на заправке где-то под Самбором. После инцидента водитель удалил свое фото с профиля в приложении и натравил своих друзей на пост Павла в фейсбуке, где тот написал об инциденте. Далее он опубликовал у себя на странице пост-ответ, где говорил, что Павел был пьян и все сказанное против него — ложь.

Полиция не сразу взялась расследовать ситуацию. После того, как Павел написал обращение к правоохранителям, его пригласили составить заявление в районном отделении городка, вблизи которого все произошло. Следователь сказал, что до суда дело вряд ли дойдет и максимум, что может ожидать на нападающего и водителя, — административное наказание за мелкое хулиганство.

С BlaBlaCar Павлу позвонили уже после того, как пост в фейсбуке начали активно шерить (кстати, сейчас публикация заблокирована из-за жалоб друзей нападающего). В сервисе сказали, что водителя навсегда исключили из своей системы, и пообещали предоставить полиции все необходимые данные о других пассажирах и водителе.

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Как вообще должны реагировать такие сервисы на нарушения водителей?

Каких-то конкретных требований в законодательстве нет. Но все же, несмотря на возможные репутационные потери, сервисы должны обеспечивать пользователей безопасными услугами. Чаще всего под фейсбучными постами о ситуациях домогательства в такси, авариях с участием водителей таких сервисов или других некриминальных инцидентах популярные сервисы пишут о промокоде на следующую поездку. Этим они пытаются «удержать» клиента и немного «сгладить» впечатление от неудачной поездки.

Порой водителя могут отстранить от сервиса на несколько дней. Также есть вариант заблокировать конкретного водителя для конкретного пассажира, но, как видим на примере Станиславы, это не всегда работает исправно. В тяжелых случаях или если водитель постоянно получает временные отстранения его могут навсегда исключить из сервиса.

Заборона направила вопросы об условиях отбора водителей и реагировании на критические ситуации к популярным сервисам такси. Из всех на наши сообщения откликнулся только Bolt — там пообещали прислать ответ, но мы ее так и не получили.

Как себя защитить в таких поездках?

Эмилия Курило говорит, что смысла советовать вообще не пользоваться этими сервисами нет. Но стоит помнить, что только вы несете ответственность за вашу безопасность и в ваших интересах выйти живыми и целыми из машины.

Во-первых, следует контролировать, тот ли человек приехал на вызов, который указан в приложении. В этом случае, если в дороге что-то случится, доказать, что виноват конкретный человек, будет гораздо проще.

Во-вторых, обязательно фиксируйте все правонарушения. Если чувствуете, что «сейчас понесется», включайте камеру или диктофон на телефоне. Эти записи пригодятся в суде, если до этого дойдет.

В-третьих, носите с собой что-то, чем сможете защититься в случае домогательств. Конечно, перцовый или газовый баллончик в закрытом пространстве внутри автомобиля лучше не использовать — он может навредить прежде всего вам. Зато если в кармане будет условный шокер, это сможет в некоторых ситуациях вас спасти.

Автор: ПОЛИНА ВЕРНИГОР; ЗАБОРОНА