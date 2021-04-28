Стосується кожного: щодо яких доходів потрібно подавати річну декларацію до 30 квітня

У п’ятницю 30 квітня спливає термін подання податкових декларацій. Про що та як повинні розповісти українці податківцям, аби не отримати штраф? Декларування доходів стосується не лише державних службовців. Закон зобов’язує кожного громадянина щороку заповнювати і подавати податкові декларації.

Цей обов’язок поширюється навіть на іноземців, які отримують доходи на території України. 30 квітня – останній день подання декларації про доходи та майновий стан фізичних осіб за 2020 рік. Видання «Економічна Правда» пояснює, щодо яких доходів потрібно подавати річну декларацію, у яких випадках цього робити не потрібно, скільки треба сплатити державі та яке покарання чекає на тих, хто не подасть декларацію.

Хто подає декларації

«Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом», – вказано в статті 67 Конституції України. Безпосередньо порядок прописаний у статті 179 Податкового кодексу.

Проте більшість українців ніколи не замислювалася про виконання цього конституційного обов’язку. Річ у тім, що декларування для левової частки громадян проходить непомітно для них самих.

Так, обов’язок з подання декларації вважається виконаним, якщо людина отримувала доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків за депозитом або з продажу майна з нотаріальним посвідченням. У цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів (осіб або установ), які сплачують податки за них.

Податковими агентами є роботодавці, нотаріуси, банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди. Оскільки вони вже утримали податки з доходів громадян та сплатили їх, подавати декларацію не потрібно.

Якщо ж громадянин отримав гроші від іншої фізичної особи, компанії, свого роботодавця чи від здавання майна в оренду, і з цих коштів податків ніхто не заплатив, то подавати декларацію про доходи потрібно обов’язково.

Найпоширеніші випадки, які зобов’язують людину подавати декларацію, – отримання доходів від оренди майна, отримання подарунків або будь-яких інших матеріальних благ чи доходів (крім соціальних платежів).

Обов’язок з подання декларації мають і підприємці. ФОПи звітують податковій щоквартально і платять єдиний податок.

Люди, які провадять незалежну професійну діяльність (митці, репетитори, бухгалтери, юристи) і мають реєстрацію в податковій, щороку подають декларацію, сплачуючи податки з чистих доходів (доходи мінус витрати на провадження професійної діяльності).

Головною особливістю декларування доходів фізичними особами у 2020 році було продовження терміну подання звітності до 1 липня 2020 року. У 2021 році депутати також внесли деякі зміни в процес декларування, однак не стали продовжувати кінцевий термін подання декларації.

«З числа оподатковуваного доходу вилучили відшкодування фізичній особі моральної шкоди в розмірі, не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати (у 2020 році – не вище 18 892 грн), суми прощеного (анульованого) основного боргу фізичної особи за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості», – розповідає старший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери» Алла Скрипник.

З яких ще доходів треба платити податки

Доходи в сільському господарстві

На початку квітня стало відомо, що українцям, які мають понад 2 га землі та продають вирощені на ній продукти, потрібно подавати декларації і сплачувати з таких доходів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

При цьому разом з декларацією до податкової необхідно подавати довідку про наявність землі, яку має видати сільська або селищна рада.

Якщо людина має менше землі, то доходи від проданого врожаю податком не обкладаються, і подавати декларацію в такому випадку не треба.

Потрібно подавати декларацію і платити податок, якщо протягом року людина продавала продукти тваринництва. Звільняються від декларування та оподаткування продажі цих продуктів на суму до 50 мінімальних зарплат на рік.

Тобто якщо у 2020 році людина продала яєць та молока на суму до 236,15 тис грн, то подавати декларацію не треба. Однак є нюанс. Аби не платити податки та не декларувати доходи від продажу м’яса, молока чи яєць, потрібно мати довідку про те, що платник податків самостійно вирощує цю продукцію.

Цю довідку видають сільська чи селищна рада в довільній формі. Якщо її немає, то всі доходи від продажу мають декларуватися та оподатковуватися на загальних підставах (обкладатися ПДФО та військовим збором).

Ще одна неприємна новина для селян: обов’язок подавати декларацію виникає в разі отримання доходів від здавання землі в оренду або емфітевзис фізособі. Такі платежі слід відобразити в річній декларації і сплатити з них податки.

Якщо ж ділянку орендує юридична особа, то вона стає податковим агентом. У такому випадку власнику землі подавати декларацію про доходи не потрібно.

У повсякденному житті

Обов’язок подати декларацію та сплатити податки виникає у випадку, якщо особі пробачили борг чи анулювали кредит не в межах процедури банкрутства.

«Якщо кредитор пробачив фізособі борг, то додаткових виплат за фактом такого прощення здійснено не було, проте фізособа все одно зобов’язана відобразити суму прощеного боргу в розмірі, що перевищує 25% мінімальної заробітної плати (для 2020 року – понад 1 180,75 грн. – ЕП), у податковій декларації.

Аналогічний обов’язок виникає, якщо щодо відповідного боргу фізичної особи сплив строк позовної давності», – зазначає Скрипник. Декларувати потрібно не лише доходи, отримані в Україні, а й закордонні. Останні можна зменшити. Перший випадок – якщо Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з країнами, де були отримані доходи. Другий – якщо в цих країнах вже були сплачені податки з таких доходів.

Якщо ці дві умови виконуються, то розмір доходу, з якого вираховуватимуться податки, можна зменшити на суму сплачених за кордоном податків.

Загалом обов’язок подавати декларацію виникає при отриманні будь-яких доходів, навіть хабарів – таку норму містить стаття 164 Податкового кодексу.

Де знайти бланки декларації та як їх подавати

Декларацію про майновий стан можна знайти на сайті податкової або в електронному кабінеті платника податків. Аби ввійти у свій кабінет, потрібно завчасно подбати про оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Якщо ЕЦП немає, то декларацію потрібно подавати у відділення податкової за місцем реєстрації. Там можна отримати безкоштовні бланк декларації та консультацію податківців. Під час карантину відділення можуть не приймати громадян, тоді декларацію потрібно завчасно надіслати поштою.

Приклади оформлення декларацій можна знайти на сайті податкової.

Там же є інформація про рахунки для сплати податків. Потрібно обрати свій регіон, скачати реквізити рахунків для сплати податків до державного бюджету і в таблиці обрати рядок «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Скільки та коли потрібно платити

Ставка податку на доходи фізосіб в Україні становить 18%. Крім них, державі потрібно ще сплатити 1,5% військового збору. Разом податки становлять майже п’яту частину доходів за минулий рік. Оскільки це може бути доволі значна сума, то для того, аби її назбирати, платнику податків даються три місяці.

Граничний термін сплати податків за підсумками декларування – 1 серпня.

Що буде, якщо не подати декларацію

За порушення законодавства – неподання або невчасне подання декларації – держава може покарати штрафом. Щоправда, його розмір становить лише 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1 020 грн.

Набагато серйозніші наслідки для платника податків будуть у разі, якщо він не подасть податкової декларації і ним зацікавиться податкова. Податківці можуть викликати людину для позапланової документальної перевірки.

Якщо перевірка виявить, що людина мала подавати декларацію та сплатити податок, однак не зробила цього, то податкова сама розрахує податкове зобов’язання і випише штраф: 10-25% від нарахованих податковою зобов’язань (залежно від того, чи умисно людина ухиляється від виконання обов’язку).

Якщо протягом трьох років ситуація повториться, і податкова виявить, що особа повторно умисно не подала декларацію, то розмір штрафу сягне 50% від нарахованих податковою зобов’язань.

Крім батога, податкова передбачила й пряник: податкову знижку (повернення частини сплачених податків). Так вона заохочує людей декларувати доходи. Аби отримати знижку, потрібно заповнити та подати декларацію. Термін подання такої декларації за 2020 рік спливає 31 грудня 2021 року.

Чи подають українці декларації

Декларації податковій подає велика кількість громадян. За даними ДПС, до 1 квітня 2021 року, тобто за місяць до кінцевої дати подання декларацій, перед податковою відзвітували 172 тис громадян. Для порівняння: у 2020 році декларації про доходи за 2019 рік подали 572 тис українців.

До 1 квітня 2021 року українці задекларували 29,2 млрд грн доходів, з яких вони заплатять 658,7 млн грн ПДФО та 97,2 млн грн військового збору. Про доходи понад 1 млн грн повідомили 2,5 тис осіб, понад 100 млн грн – 19 осіб.

Декларації для отримання податкової знижки подали 42 тис українців, які намагаються повернути собі з бюджету загалом 137 млн грн.

Податкові пільги й знижки для громадян: хто може отримати кошти та як скористатися правом

Платити менше податків, не маючи офшорних рахунків чи зв’язків у податковій, – реально. Кожен може законно зменшити суму податкових відрахувань або отримати від держави частину сплачених раніше податків. Як працюють податкові пільги й знижки і що потрібно зробити, аби їх отримати?

Податки, які ми платимо

Якщо громадянин отримує зарплату офіційно, то він повинен знати, що майже ⅕ місячного доходу у нього забирає держава. 18% від зарплати сплачуються у вигляді податку на доходи фізосіб (ПДФО), які йдуть до державного (25%) та місцевих бюджетів (75%). Ще 1,5% утримуються для сплати військового збору, який у серпні 2014 року ввели як тимчасовий податок, проте досі не скасували.

У підсумку на кожного робітника, який має ставку 10 тис грн, роботодавець фактично витрачає 12 200 грн, а працівник на руки отримує 8 050 грн. Таким чином, податкові відрахування становлять 4 150 грн.

Окремий податок за кожного найманого працівника платить роботодавець. Мова йде про 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ). Ці кошти через спеціальні фонди йдуть на виплати з безробіття чи тимчасової втрати працездатності.

Не дивно, що роботодавці часто намагаються ухилитися від податків із зарплати, адже так можна, не зменшуючи власних витрат на працівника, мотивувати його більшою винагородою. Найпоширенішими методами ухилень є виплата частини зарплати в конверті та використання спрощеної системи оподаткування.

У першому варіанті працівник оформляється на мінімальну зарплату 5 тис грн і ще 5 тис грн отримує готівкою. Це дозволяє зменшити податкові витрати роботодавця на 2 075 грн, доплатою яких можна мотивувати працівника.

У другому варіанті працівник реєструється як ФОП і сам сплачує 5% з доходу у вигляді єдиного податку та ЄСВ з мінімальної зарплати (1 100 грн). Це зменшує податкове й адміністративне навантаження на роботодавця, який при офіційному працевлаштуванні сам повинен платити всі відрахування.

Однак ці методи нелегальні. Використовуючи їх, роботодавець та працівник ризикують отримати проблеми із законом та штрафи. Якщо буде доведено, що роботодавець частково виплачує заробітну плату «в конверті», його чекає штраф у розмірі 50 тис грн (десять мінімальних зарплат).

Проте існують легальні методи зниження податків: податкова соціальна пільга (ПСП) та податкова знижка. Вони дозволяють економити громадянам сотні і навіть тисячі гривень на податках без будь-яких проблем із законом.

Податкова соціальна пільга

Словосполучення «податкова пільга» зазвичай асоціюється з олігархічними бізнесами, які сплачують до бюджету «копійки» порівняно із своїми реальними оборотами. Однак право на отримання пільг мають і звичайні громадяни.

Податкова соціальна пільга – це можливість зменшити базу оподаткування ПДФО, тобто заплатити податок лише з частини зарплати. Розмір пільги залежить від прожиткового мінімуму для працездатної особи (2 102 грн на місяць) і категорії: 50% (1 051 грн), 75% (1 576,5 грн) або 100% (2 102 грн).

ПСП має недолік: отримати її може лише людина з дуже маленькою зарплатою. У 2020 році це громадяни, зарплата яких до оподаткування не перевищує 2 940 грн на місяць. Оскільки офіційна зарплата не може бути меншою 5 тис грн, ПСП в розмірі 50% мають право скористатися ті, хто працюють на неповну ставку.

Що виграє такий працівник?

Якщо людина працює на пів ставки від мінімальної зарплати (2 500 грн), то замість 450 грн ПДФО з неї вираховуватимуть 260,8 грн. Щомісячна економія незначна – 189 грн, але за рік буде 2 270 грн – ще один місячний дохід.

Обмеження за доходом, до якого застосовується ПСП, може бути більшим для певних категорій працівників. Претендувати на пільгу 50% мають право ті, хто утримують двох і більше дітей віком до 18 років. Тоді 2 940 грн потрібно помножити на кількість дітей, які перебувають на утриманні працівника.

Приклад. Оклад особи, яка утримує трьох дітей, становить 10 тис грн. Якщо працівник скористається правом на ПСП, то замість 1 800 грн з нього вираховуватимуть 1 232,5 грн. Економія за рік становитиме 6,8 тис грн.

Хто має право на отримання 75% податкової соціальної пільги

✔ Одинокі матір або батько, вдова (вдівець), опікун або піклувальник – на кожну дитину віком до 18 років.

✔ Особи, які утримують дитину з інвалідністю, – на кожну дитину віком до 18 років.

✔ Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ліквідатори її наслідків (перша або друга категорії).

✔ Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнктоми (особи, зараховані до вищого військового навчального закладу для здобуття ступеня доктора філософії).

✔ Особи з інвалідністю першої або другої груп.

✔ Особи, яким присуджена довічна стипендія як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.

✔ Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Приклад. Оклад вдівця, який утримує п’ятьох неповнолітніх дітей, становить 14 тис грн. Якщо він скористається правом на пільгу, то замість 2 520 грн з нього щомісяця вираховуватимуть 1 101 грн. Економія за рік становитиме 16 788 грн.

Хто має право на отримання 100% податкової соціальної пільги

✔ Герої України, Радянського союзу, Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової слави, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу».

✔ Учасники бойових дій під час Другої світової війни або ті, хто в той час працював у тилу, інваліди першої та другої груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

✔ Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, визнані репресованими чи реабілітованими.

✔ Насильно вивезені з СРСР під час Другої світової війни до держав, які воювали з СРСР або були окуповані Німеччиною та її союзниками.

✔ Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Попри незначні розміри економії та обмежений розмір зарплат, до яких може застосовуватися пільга, у 2019 році ПСП отримали 1,52 млн українців. За даними Державної податкової служби, за перше півріччя 2020 року за податковою пільгою звернулося понад 1,22 млн осіб.

Для отримання пільги слід написати заяву на ім’я роботодавця (державним службовцям подавати таку заяву не потрібно) і надати низку документів. Пільгу можна отримати лише за одним місцем роботи, а в багатодітних сім’ях за нею може звернутися лише один з батьків. ПСП не поширюється на військовий збір.

Пільга дає можливість зменшити суму ПДФО відразу після написання заяви на ім’я роботодавця. Це її безумовна перевага перед податковою знижкою.

Податкова знижка

Податковою знижкою може скористатися набагато більше громадян, адже вона не обмежується розміром зарплати. Податкова знижка – це право повернути частину сплаченого ПДФО. Таке право з’являється після подання річної податкової декларації, тож доведеться контактувати з податковою службою.

Податкова знижка дозволяє повернути ПДФО, сплачений за такі послуги.

✔ Плата за навчання в українському університеті, дитсадку, школі, ПТУ, закладі позашкільної освіти за себе, дітей, чоловіка, дружину, батьків.

✔ Придбання житла в іпотеку (розмір прив’язаний до суми сплачених відсотків за кредитом).

✔ Благодійні внески неприбутковим організаціям (не більше 4% від річного доходу платника податків).

✔ Лікування себе або родичів першого ступеня спорідненості (чоловік, дружина, діти, батьки), зокрема придбання протезів, донорських компонентів, життєво необхідних ліків.

✔ Сплата внесків до недержавного пенсійного фонду, на пенсійний депозитний рахунок у банку або за договором страхування життя.

✔ Державні послуги з усиновлення дитини.

✔ Переобладнання автомобіля на споживання біопалива або скрапленого газу.

✔ Оренда житла (лише для переселенців).

Наприклад, за 2019 рік дохід громадянина у вигляді зарплати становив 180 тис грн. У тому ж році він сплатив 40 тис грн за навчання дитини в університеті.

Щоб скористатися знижкою, йому до 31 грудня 2020 року потрібно заповнити декларацію про доходи за 2019 рік і подати до податкової служби документи (копії контракту та квитанцій про сплату коштів), у яких слід вказати ім’я платника податків, призначення платежу, назву університету.

Протягом 60 днів податкова повертає ПДФО з доходів, що пішли на оплату навчання дитини, тобто 18% від 40 тис грн або 7,2 тис грн.

Аналогічно податкова знижка працює при встановленні газового обладнання. Якщо громадянин у 2019 році встановив на своє авто ГО за 15 тис грн, то, подавши декларацію до кінця 2020 року, має право повернути 2,7 тис грн.

Скористатися податковою знижкою за витратами, зробленими у 2019 році, можна лише протягом 2020 року. Для податкової знижки і податкової соціальної пільги є низка обмежень.

1. Максимальний розмір знижки не може перевищувати доходи за звітний період, тобто витрати на послуги не можуть бути вищі за річну зарплату.

2. Для отримання компенсації за сплачені проценти за користування кредитом їх суму множать на спеціальний коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення 100 (мінімальна загальна площа житла) на площу придбаного в іпотеку житла.

Якщо громадянин у 2019 році придбав в іпотеку квартиру площею 60 кв м і заплатив за користування кредитом 10 тис грн процентів, то у 2020 році має право отримати податкову знижку з 16 666 грн, тобто отримає 3 тис грн.

Такий підхід, за задумом авторів, повинен стимулювати купівлю житла невеликої площі. Чим більша площа придбаної в іпотеку квартири, тим меншою буде знижка. Так, при купівлі квартири площею 120 кв м і сплаті 10 тис грн відсотків можна отримати знижку з 8,3 тис грн. На руки вийде 1,5 тис грн.

3. Податкова знижка на медичні послуги не поширюється на оплату абортів (крім тих, які стали наслідком зґвалтування), оплату послуг косметичної хірургії, протезування зубів, операції із зміни статі, лікування венеричних захворювань (крім СНІДу), а також тютюнової чи алкогольної залежності.

4. Отримати податкову знижку за страхування у недержавному пенсійному фонді чи за сплату страхових внесків за договорами страхування життя можна у сумі, що не перевищує 2 940 грн на місяць.

Хоча право на отримання податкової знижки виникає часто, користується ним невелика кількість українців. За даними ДПС, у 2019 році податкову знижку отримали 147,3 тис українців. Держава компенсувала їм 323,8 млн грн. До 21 вересня 2020 року 102,2 тис осіб отримали 271,6 млн грн податкової знижки.

Найчастіше українці звертаються за податковою знижкою у зв’язку з оплатою навчання. У 2019 році таких було 113,4 тис осіб або 77%. Ці громадяни отримали 251,4 млн грн. У 2020 році держава компенсувала 216,3 млн грн плати за контрактну форму навчання 77,4 тис українців.

Про право вимагати в держави повернення 18% від сплачених за контракт в університеті коштів знають не всі українці. У 2018-2019 навчальному році на контрактній формі навчання у вітчизняних ВНЗ навчалося близько 800 тис студентів. За податковою знижкою звернувся лише кожен сьомий з них.

Крім податкових пільг та знижок платники податків, що мають дітей, можуть отримати ще й компенсацію за послуги няні. Програму «муніципальна няня» в Україні запустили у січні 2019 року. У її межах держава компенсує частину витрат на догляд за дитиною до трьох років, якщо батьки дитини працюють.

Розмір компенсації – один прожитковий мінімум для дитини до шести років (1 650 грн). У вересні компенсацію в межах цієї програми отримують 34,6 тис осіб. Запланований обсяг таких компенсацій на 2020 рік – 268,8 млн грн.