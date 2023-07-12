Адвокати-зрадники в Криму досі діють за українськими свідоцтвами, а Національна асоціація на це не реагує

Тоді як Росія переслідує низку українських захисників у Криму за їхню професійну діяльність, деякі українські адвокати беруть участь у політиці колонізації окупованих територій або сприяють слідчим ФСБ у репресіях щодо громадян України.



Прикметно, що попри наявність у публічній площині інформації про грубі порушення адвокатської етики, вони досі залишаються членами Національної асоціації адвокатів України, є присутніми в реєстрі українських адвокатів, а їхні адвокатські свідоцтва є дійсними з погляду України.

У матеріалі наводимо докази порушення адвокатської етики на прикладі одного із захисників-перевертнів, а також розповідаємо, хто ще з українських адвокатів активно допомагає окупаційній владі чинити кривосуддя і як на це реагує Національна асоціація адвокатів України (НААУ).

Українській правозахисній спільноті та державним органам України вдалося зафіксувати, за різними оцінками, до 180 громадян України, яких Росія незаконно переслідує в межах кримінальних справ. Це кримчани, які перебувають під слідством або відбувають терміни, зокрема, за підтримку територіальної цілісності України, за те, що чинили спротив тимчасовій окупації або вели діяльність на захист прав людини. І це лише ті кейси, які публічно відомі.

Низка правозахисних організацій з початку окупації фіксує численні порушення стандартів справедливого правосуддя в незаконно створених на півострові “судах” та судах на території Росії.

Серед порушень правозахисники вирізняють, зокрема, принцип рівності сторін. Цей принцип є частиною справедливого судового розгляду, що визначений у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ст. 6) та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (ст. 14).

Ці документи зобов’язують держави, які їх ратифікували, гарантувати, щоб протягом усього процесу обидві сторони мали право розраховувати на однакове ставлення в суді та використання однакових правових та процесуальних інструментів як за законом, так і на практиці.

Ще у 2018 році Центр прав людини ZMINA оприлюднив доповідь, у якій на прикладі восьми кримінальних справ правозахисники показали систематичні порушення стандартів справедливого судочинства, зокрема презумпції невинуватості, рівності сторін та гласності.

Правозахисники вказують, що в тимчасово окупованому Криму є адвокати, які співпрацюють з окупаційними слідчими на шкоду своїм клієнтам. У такий спосіб вони порушують не лише міжнародні стандарти адвокатської етики, а й українські.

Адвокат Олег Глушко vs бранець Кремля Асан Ахтемов

Серед таких осіб – адвокат Глушко Олег Володимирович. Цей український захисник веде індивідуальну адвокатську діяльність у Сімферополі згідно з рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим від 2005 року. Глушко потрапив у фокус правозахисників після того, як його призначили адвокатом затриманого представниками ФСБ ексжурналіста кримськотатарської газети “Авдет” та учасника громадської організації “Nefes” Асана Ахтемова. Це резонансна політично вмотивована справа, у межах якої росіяни також затримали після участі в установчому саміті Кримської платформи першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Асан Ахтемов

Силовики незаконного “управління ФСБ республіки Крим” увірвалися в помешкання Асана Ахтемова в Сімферополі 3 вересня 2021 року о 23:30. Йому одягнули на голову пластикову маску, наручники та вивезли в невідомому напрямку. Російські силовики протягом доби незаконно утримували громадянина України в підвальному приміщенні. У цей час його катували: знущалися, били, погрожували вбивством, катували струмом. А після цього помістили на карантин, щоб медики не зафіксували слідів катувань.

Так співробітники ФСБ домагалися, щоб Асан Ахтемов обмовив себе і зізнався в співучасті в підриві газопроводу в тимчасово окупованому селі Перевальне. Ахтемов заявив, що всі ці незаконні методи слідчих дій відбувалися за присутності та участі Глушка, якого на запит співробітників ФСБ призначили захисником.

Переміщена до Києва Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя порушила кримінальне провадження через незаконне позбавлення волі та катування п’ятьох громадян України на ТОТ Криму.

Політв’язень скаржився на тортури окупаційним органам. Утім, до прикладу, “орган військово-слідчого комітету” окупованого Криму ухвалив постанову про відмову в порушенні кримінальної справи після того, як відібрав свідчення в Олега Глушка.

Олег Глушко

Відповідно до “постанови УФСБ про оплату послуг захисника”, яке є в розпорядженні видання ZMINA, Глушко отримав за співучасть у цій кримінальній справі (у період з 4 до 10 вересня 2021 року) 13 150 рублів.

Правозахисники вказують також, що, коли справу передали до Південного окружного військового суду російського міста Ростова-на-Дону, Глушко під час допиту його як свідка приховав інформацію про злочинні дії силовиків ФСБ та сприяв тому, щоб вони уникнули відповідальності за скоєні злочини. Ба більше, тоді він сприяв тому, щоб суд відмовив у визнанні неприпустимим доказом свідчень, які з Ахтемова “вибили” катуваннями, що відбувалися в його присутності.

“Медведчуківські методи”

Видання ZMINA також має у своєму розпорядженні протокол судових засідань цієї кримінальної справи. З нього випливає, що сам Асан Ахтемов ініціював допит свідка, уродженця Узбекистану Олега Глушка, який відбувся 11 серпня 2022 року.

Глушко своєю чергою в окупаційному “суді” розповів, що в день затримання політв’язнів, 4 вересня, він пив каву в “Чайній крамниці” на бульварі Франка, де розташоване незаконне “управління ФСБ республіки Крим”, і спостерігав за, як він назвав, “спектаклем”. Так він іменував спонтанну акцію кримських татар, які вимагали від окупаційної влади під управлінням ФСБ розкрити місце перебування затриманих громадян України. Як відомо, у попередні роки траплялися випадки, коли незаконно затримані окупаційною владою кримчани зникали безвіcти. Тоді ж, за його словами, спостерігаючи за “спектаклем”, він отримав доручення в цій кримінальній справі.

Публікуємо уривки цього допиту:

Політв’язень Асан Ахтемов: Чи були ви (у день затримання. – Ред.) черговим адвокатом?

Свідок Олег Глушко: Це вирішує адвокатська палата .

Ахтемов: Як ви були залучені співробітниками ФСБ, якщо не були черговим?

Глушко: Я вже відповів. Мене допустила адвокатська палата на підставі доручення.

Ахтемов: До кого ви були допущені?

Глушко: Справу вів Дмітрій Китаєв, старший – Віталій Власов. Ми з тобою разом сиділи біля Китаєва.

Ахтемов: Коли ви прибули до ФСБ?

Глушко: До 12-ї години.

Ахтемов: Де я був?

Глушко: Без поняття.

***

Ахтемов: Що я сказав під час конфіденційного спілкування?

Глушко: Що визнаєш провину в повному обсязі та просиш нікого не допускати з Меджлісу, тому що твоїй дружині погрожують. Ми розмовляли в кабінеті в слідчого.

Ахтемов: Вам відомо, де я перебував у період із 3 вересня?

Глушко: Ні.

Ахтемов: Вам відомо, які слідчі дії проводилися зі мною в зазначений період?

Глушко: Ні.

Ахтемов: Вам відомо, коли саме я був фактично затриманий?

Глушко: Ні, нецікаво. Визнання провини, каяття – все це було. Все розповів, хто куди возив та що пропонував.

Ахтемов: Власов один зі мною проводив слідчі дії?

Глушко: Ні.

Ахтемов: Чому зі мною проводили слідчі дії кілька слідчих, вас це цікавило?

Глушко: Ні, це їхнє право.

Ахтемов: Хто проводив моє процесуальне затримання?

Глушко: Не пригадую.

Ахтемов: Хто складав протокол затримання?

Глушко: Не пригадую.

У скарзі до Федеральної палати адвокатів Російської Федерації, копія якої є в розпорядженні видання ZMINA, Асан Ахтемов розповів, що він звертався до Глушка з проханням про захист під час катувань ФСБ, але ці звернення Глушко ігнорував. Ба більше, український адвокат постійно вмовляв його дати завчасно підготовлені ФСБ “зізнавальні свідчення”, а згодом уже й сам долучився до погроз, заявивши, що, якщо не виконуватиме їхніх вимог, його далі катуватимуть. Водночас він додав: “Така система, а як ти хотів?”

***

Ахтемов: Ви цікавилися, чи є в мене адвокат за згодою?

Глушко: Так, я сказав, що на тебе чекають, але ви просили, щоб захищав я, та відмовилися від адвокатів. Це було того ж дня.

Ахтемов: Ви цікавилися, чи застосовувалися до мене недозволені методи?

Глушко: Цікавився, казав, що болить шлунок і не можеш поїсти. Ти був нормальний та адекватний.

Ахтемов: Чому під час давання свідчень я складно вимовляв фрази через зневоднення та пошкодження ротової порожнини?

Глушко: Все було нормально, я не помічав порушень.

Ахтемов: Як захисник ви вважаєте, що припустимо таке слідство – без відпочинку, сну та їжі?

Глушко: В екстрених ситуаціях припустимо.

Ахтемов: То була екстрена ситуація?

Глушко: Це було бажання підзахисного.

Ахтемов: Які слідчі дії проводилися зі мною з 3 до 4 вересня?

Глушко: Допити, очна ставка, перевірка свідчень на місці. Це все було ваше бажання.

Асан Ахтемов

Асан Ахтемов розповів колегії російських окупаційних суддів під час засідання, що про незалежного адвоката Азаматова, якого залучили до його захисту рідні, він довідався в будівлі “управління ФСБ” спочатку від Глушка, який заявив, що Айдер Азаматов стоїть під входом до будівлі. В цей момент слідчий Власов з погрозами казав Ахтемову, щоб він не смів писати відмову від адвоката за призначенням ФСБ. Свою відмову від послуг Глушка потерпілий написав, коли опинився в безпеці, 13 вересня 2021 року.

***

Ахтемов: Я особисто звертався до вас (під час очної ставки. – Ред.) із проханням припинити застосування до мене фізичного тиску, який застосовували співробітники ФСБ у вашій присутності?

Глушко: До мене не звертався. Він усе спокійно пояснював.

***

Ахтемов: Вам відомо роз’яснення федеральної палати про неприпустимість подвійного захисту?

Глушко: Відомо.

Ахтемов: Вам було відомо про те, що під будівлею ФСБ перебував мій адвокат за згодою Айдер Азаматов?

Глушко: Гадки не мав.

Ахтемов: Вам не повідомляли, що я маю адвоката за угодою?

Глушко: Ні. Мені Азаматов повідомив за день, що він є вашим захисником, а казки про те, що мені був скерований ордер на WhatsApp, – це неправда. Я не маю цього месенджера. У мене є суміщений пристрій з телефоном мого брата. Коли я перебуваю на слідчих діях, усе надходить йому. Я не міг побачити, що там надійшло.

Ахтемов: Номер телефону +7978 711 47 38 ваш?

Глушко: Так.

Ахтемов: Коли вам стало відомо про наявність адвоката за згодою?

Глушко: Через день після обрання запобіжного заходу.

Ахтемов: Ви вживали заходів щодо зв’язку з Азаматовим Айдером та з’ясування, чи здійснюється ним захист на підставі угоди?

Державний обвинувач: Прошу зняти це питання, оскільки свідок щойно пояснив, коли йому стало відомо про наявність адвоката за угодою.

Суддя, що головує: Це питання знято. Після 6 вересня ви зв’язувалися з адвокатом Азаматовим?

Глушко: Немає потреби.

Адвокат Айдер Азаматов

Ахтем Ахтемов ставив такі питання, оскільки пункт 6 положення Федеральної палати адвокатів від 27 вересня 2013 року “Про подвійний захист” забороняє участь адвоката за призначенням у захисті людини, якщо в неї є адвокат за угодою.

***

Ахтемов: Чи повідомлялося вами з 5 по 8 вересня до Адвокатської палати Криму про те, що адвокат Азаматов вживає заходів, щоб представляти мої інтереси на підставі угоди?

Глушко: Я не зобов’язаний повідомляти нікуди.

Ахтемов: Вами повідомлялося?

Глушко: Гадки не маю, мені слідчий повідомив, що є інший адвокат.

***

Ахтемов: 6 вересня під час обрання запобіжного заходу ви були моїм адвокатом за призначенням?

Глушко: Так.

Ахтемов: Чому ви не зв’язувалися з моїми родичами для отримання документів, які б підтверджували можливість обрати мені м’якший запобіжний захід – домашній арешт?

Глушко: Ви мене про це не просили.

Ахтемов: Я маю на увазі, що під час обрання запобіжного заходу, під час подання клопотання про обрання м’якшого запобіжного заходу суд цікавиться документами на домоволодіння, характеристиками з місця реєстрації, згодою членів сім’ї – чому адвокат цим не цікавився? У мене немає юридичної освіти, і я не знаю, які документи для цього потрібні. Номер телефону моїх родичів був у розпорядженні адвоката Глушка, і він, як мій захисник, повинен був виконати таку процедуру. Ви хоча б спробували зателефонувати моїм родичам?

Глушко: Вони були присутні в приміщенні суду.

Ахтемов: Ви мене хоч раз відвідували?

Глушко: Немає потреби.

***

Ахтемов: Між мною та вами є цивільний спір?

Глушко: Ні.

Ахтемов: Стосовно вас за моєю заявою порушено кримінальну справу чи дисциплінарне провадження?

Глушко: Ні.

Ахтемов: Ви давали свідчення правоохоронним органам щодо провадження щодо мене слідчих дій?

Глушко: Так, давав, пояснив, що жодних тортур до вас не застосовувалося.

Ахтемов: Яке ви мали право давати правоохоронним та слідчим органам (свідчення. – Ред.) про обставини провадження щодо мене слідчих дій?

Глушко: Я зобов’язаний дати пояснення, чи я був учасником цих дій, адвокатська таємниця мною не порушується. Приїхав військовий слідчий, щоб у мене з’ясувати, чи був присутній я під час застосування тортур, я відповів, що не був присутній. Я не давав жодних відомостей, які становлять адвокатську таємницю.

Ахтемов: Вам відомо про мої звернення як щодо вас, так і стосовно співробітників ФСБ через насильство, застосування фізичної сили для обмовлення себе та своїх близьких?

Глушко: Це ваше право, відомо про звернення. До речі, про це Чубаров (Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. – Ред.) говорив, передайте йому привіт, хоча я сам передам.

Ставлячи ці запитання Асан Ахтемов хотів показати суду, що дії Глушка суперечать роз’ясненням Федеральної палати адвокатів РФ та ст. 56 Кримінально-процесуального кодексу. У них ідеться, що якщо адвокат припинив участь як захисник у кримінальній справі, то його можна викликати для допиту лише в питаннях дотримання встановленої законом процедури процесуальних дій за участю довірителя. Крім того, необхідність надання таких свідчень адвокат має обговорити зі своїм підзахисним та враховувати його думку.

***

Ахтемов: Які свідчення ви давали стосовно мене?

Глушко: Я відповів на запитання, жодних свідчень не давав.

Ахтемов: Вам була відома моя позиція та причини для вашого допиту?

Глушко: На підставі вашої заяви про те, що співробітниками ФСБ застосовувалися до вас тортури і я був під час цього присутній.

Ахтемов: Чому ви це не з’ясовували?

Глушко: Мені не потрібно з’ясовувати.

Ахтемов: Ви повідомляли до Адвокатської палати республіки Крим про те, що вас викликають до Військового слідчого комітету для опитування у зв’язку із заявою про застосування щодо мене недозволених заходів?

Глушко: Ні.

Ахтемов: Я вам давав дозвіл давати щодо мене якісь свідчення?

Глушко: Пояснень щодо тебе я не даю, я тільки даю свідчення щодо себе.

Під час допиту в суді свідка Глушка ознайомили зі скриншотами його листування з адвокатом Асана Ахтемова за угодою Айдером Азаматовим. Утім, на це Глушко ще раз розповів, що через переадресацію дзвінків та повідомлень доступ до його WhatsApp має його брат Сергій у Львові і що в цей час сам Олег Глушко перебував на слідчих діях у будівлі незаконного “управління ФСБ”.

Лабораторія цифрової безпеки в коментарі ZMINA повідомила, що у WhatsApp немає переадресації. До листувань та телефонних дзвінків отримати доступ можливо лише через прослуховування, зараження телефона шкідливим програмним забезпеченням.

Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України, Олег Глушко є чинним адвокатом України. Дослідивши матеріали кримінальної справи, правозахисники, які співпрацюють з Центром прав людини ZMINA, дійшли висновків, що Глушко діяв без дотримання Правил адвокатської етики, затверджених з’їздом адвокатів України 2017 року. Вони вбачають ймовірні порушення ним низки положень, зокрема:

Положень пунктів 2 та 4 статті 8 “Пріоритет інтересів клієнта” – зневага до інтересів клієнта та порушення права свободи вибору клієнтом захисника своїх прав.

Статті 48 Правил, що стосуються дотримання принципу незалежності та пріоритетності інтересів клієнта у відносинах адвоката з органами досудового розслідування, адміністративної юрисдикції та іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. Згідно з цією статтею у відносинах як з органами досудового розслідування, адміністративної юрисдикції, так і з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування адвокат повинен виявляти принциповість у відстоюванні інтересів клієнта та за згодою клієнта оскаржувати незаконні дії посадових осіб або органів, які перешкоджають виконанню доручення, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Правозахисники також вважають, що Глушко порушив міжнародні стандарти, відображені в Основних положеннях про роль адвокатів. Адже пункти 13 та 14 цих положень передбачають:

консультування клієнта про його права та обов’язки з роз’ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта;

надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;

надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах;

дотримання прав людини й основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом, зобов’язання діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм;

лояльність адвоката до інтересів свого клієнта.

Політв’язень Ахтемов скаржився на адвоката Глушка до окупаційної палати адвокатів, але та систематично відмовлялася розглядати його заяви, зокрема через такі обґрунтування, як “неможливо верифікувати відправника” та “саме звернення подав не той суб’єкт оскарження”. Заяву бранця Кремля “палата” розглянула, лише коли Асан Ахтемов надіслав скаргу до Федеральної палати адвокатів Російської Федерації і просив її об’єктивно розглянути його заяву, утім скаргу Федеральна палата не розглянула, а переслала звернення Ахтемова до окупаційної палати. Та ж у діях Глушка не побачила порушень російського законодавства про адвокатську діяльність, адвокатури та кодексу професійної етики.

У своєму зверненні до Федеральної палати Ахтемов просив надіслати запит про графік чергувань Олега Глушка в “терористичних справах”.

“Тоді відразу стане очевидним, що графіка чергувань Глушка взагалі не існує. Його викликають співробітники УФСБ, коли потрібно, щоб, як з мене, “вибити” потрібне зізнання і потім сказати, що “права були дотримані”, “в обвинуваченого був захист”, – йдеться в скарзі бранця Кремля.

Графік чергувань на момент затримання Ахтемова розміщено на сторінці “адвокатської палати республіки Крим”. У ньому немає адвоката Олега Глушка, як і в оприлюдненому через місяць списку адвокатів безоплатної правової допомоги. Заархівовано файли на випадок видалення їх із сайту “палати”.

Правозахисниця та експертка Коаліції “Україна. П’ята ранку” Дар’я Свиридова вважає, що професійна асоціація України мала б надати оцінку діям українського адвоката.

“Звичайно, в цьому випадку діям адвоката на шкоду клієнту мала б бути надана оцінка. Проте з початком окупації фактично припинили діяльність і рада адвокатів, і Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) в Криму. Тож імовірне порушення правил адвокатської етики мало б стати предметом оцінки Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) та публічної позиції національної асоціації. Бо ж за законом та своїм статутом професійна асоціація серед іншого забезпечує високий професійний рівень адвокатів України та підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві”, – сказала в коментарі ZMINA правозахисниця після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Відсутність реакції української адвокатури

Олег Глушко – не єдиний приклад негативного впливу окупації РФ на ситуацію в адвокатурі півострова та якості надання правового захисту потерпілим від переслідувань Росії. Проблеми з кримською адвокатурою тривають з початку військової операції Росії із захоплення півострова.

Незалежні адвокати на півострові вкрай важливі для наших співгромадян в умовах окупації, щоб захистити їхні права під час систематичних міжнародних злочинів Російської Федерації. Також нерідко саме незалежні адвокати є єдиним джерелом інформації про політичних бранців Кремля в окупації, бо попри все вони домагаються доступу до них у місцях несвободи.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правозахисники констатують посилення переслідування Кремлем незалежних кримських адвокатів. Заклики до країни-агресора припинити тиск на адвокатів оприлюднювали як українська правозахисна спільнота, так і міжнародні організації. До прикладу, нідерландська організація “Lawyers for lawyers” закликала Росію відновити Назіму Шейхмамбетову, Лілі Гемеджи та Рустему Камільову їхні ліцензії на ведення адвокатської діяльності.

Серед кричущих випадків переслідувань українських адвокатів правозахисники вирізняють незаконні арешти адвокатки й заслуженої юристки України Еміне Авамілєвої, адвоката й лауреата Міжнародної правозахисної премії від Front Line Defenders Еміля Курбедінова та адвоката Айдера Азаматова. Їх окупаційні адміністрації звинуватили в начебто порушенні громадського порядку та пропаганді екстремізму чи публічному демонструванні атрибутики або символіки екстремістських організацій.

Іншою проблемою, яка впливає на належний захист прав українців на півострові, є робота українських адвокатів на ФСБ. Адже окремі українські адвокати півострова долучилися, як стверджують правозахисники, до реалізації політики Росії щодо колонізації українського Криму та до створення й керівництва в умовах окупації органів адвокатського самоврядування “адвокатської палати республіки Крим” та такої ж у м. Севастополі.

Так, до прикладу, українська адвокатка Олена Андріївна Канчи очолює це формування з березня 2017 року. У минулі роки серед українських адвокатів “президентами адвокатської палати республіки Крим” були Павлова Марина Аскольдівна (померла 2017 року. – Ред.), Анатолій Володимирович Жерновий та Юлія Іванівна Марчук.

Олена Канчі, Юлія Марчук, Анатолій Жерновий

Крім того, за даними досліджень Української Гельсінської спілки з прав людини та Регіонального центру прав людини, за час тимчасової окупації Криму на територію півострова незаконно перемістилися щонайменше 102 російських адвокати із 42 суб’єктів РФ. Це 10,2% загальної кількості чинних адвокатів в українському Криму, як повідомляють окупаційні ресурси.

Під керівництвом цих адвокатів “адвокатська палата” ухвалювала юридичні рішення про зарахування адвокатів-колонізаторів до складу цих палат, чим порушила ст. 49 Женевської конвенції IV та п. 4 ст. 85 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Серед іншого російські громадяни-адвокати на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя порушують вимоги статей 4 та 59 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, і “президенти палати адвокатів” брали участь у порушенні українського законодавства.

Також Канчі та Жерновий допомагали окупаційній владі впроваджувати юридичне поле в українському Криму.

Робоча нарада за підсумками роботи так званого “головного управління мін’юсту Росії в республіці Крим та Севастополі” за участю міністра юстиції РФ Олександра Коновалова, серпень 2015 року

На території України кожен адвокат за законодавством зобов’язаний бути членом Національної асоціації адвокатів України, яка, зокрема, веде реєстр адвокатів, видає адвокатські свідоцтва та виконує обов’язки з їхнього захисту.

За дев’ять років російсько-української війни на момент публікації цієї статті НААУ на її офіційних ресурсах не оприлюднювала жодних повідомлень чи позиції щодо переслідувань українських адвокатів та перешкоджання їхній професійній діяльності в тимчасово окупованому Криму, хоча це її обов’язок за міжнародними стандартами та законодавством України. Раніше Рух “ЧЕСНО” оприлюднив матеріал, у якому описав значний вплив на НААУ з боку кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Адже цей орган суддівського самоврядування очолює Лідія Ізовітова, яку юристи називають соратницею та подругою Медведчука.

Керівниця НААУ Лідія Ізовітова

За весь цей час НААУ спромігся ухвалити лише рішення 2019 року, яке дозволяє кримським адвокатам не платити членських внесків та підтверджує незастосування санкцій за порушення кримськими адвокатами обов’язків щодо підвищення кваліфікації.

Також на офіційних ресурсах ВКДКА чи НААУ немає повідомлень чи рішень з оцінюванням співпраці окремих українських адвокатів з ФСБ та на предмет інших порушень ними правил адвокатської етики та їхніх дій чи бездіяльності, що створювали несприятливі умови для виконання професійних обов’язків у Криму або призвели до грубих порушень прав наших громадян, які потерпають від переслідувань окупантів.

Автор: Микола Мирний

Джерело: Центр прав людини ZMINA