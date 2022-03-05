Чому армія путіна воює переважно мотлохом перетворючись у ще більший мотлох

Наш викладач розвідки в універі казав: «Нікому не вірте, хлопці, на війні брешуть всі!». «Дід» був начальником розвідки 40-ї армії в Афганістані, тому ми вірили сказаному старим генералом. І я задумався, можливо, десь у лісах Нечорнозем’я РФ таки захована ще одна армія, вся така модна й сучасна, суцільно з професіоналів? І якось мені недобре стало.

Потрощена техніка ворога

Був у нас в ЛАУ начальник кафедри розвідки, полковник комплекції борця греко-римського стилю, з важким поглядом з-під брів. Він якось окремо тримався від решти училищного офіцерства навіть у присутності генерала, начальника ЛАУ, був відсторонено зверхній.

У нас він нічого не викладав, але час від часу заходив до аудиторій, тоді нам всім (хто не спав, звісно) ставало незатишно, наче в наметі на полігоні буржуйка згасла. І було в нас багато занять, коли ми по кілька годин обраховували дані «засічок» та малювали на міліметрівці великомасштабний планшет, наносячи цілі, аналізуючи виниклу картину.

Остання точка на маршруті…

Воєнні ж що вигадали? Зробили логаріфмічну лінійку вагою з півкіло, скрутили її колом і обізвали СТМ («счислитель», а по-нашому – обчислювач топогеодезичний механічний), люта річ, важка, холодна і ніфіга незрозуміла. Я ці заняття не любив. Нудно. Нединамічно.

Начальником штабу дивізіону я став через 5 років після випуску, фактично з отриманням капітанських погонів. І тут мені відкрилася істина: кафедра артрозвідки ЛАУ навчила мене ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ РОБОТІ. Як із розкиданих пазлів скласти картинку поля бою.

виведений з ладу танк агресорів

Потім я прочитав «Акваріум» Віктора Суворова і зрозумів, що не треба мати купу грифованих документів, щоб зрозуміти ворожі наміри, побачити те, що від тебе противник приховує. Далі були дві академії, диплом на цю тему, коротше – розвиток. Ще років за 15 з’явився Христо Грозєв з Billingkat і модний термін OSINT (open sources intelligence, розвідка відкритих джерел). Ось і вирішив я покопатися в усьому цьому. Відштовхнувся від так званої «Мапи ЦРУ», котра 15.01 цього року показувала присутність біля наших кордонів 40 БТГр:

Північ, напрям дій – Київ:

Орловсько-Воронезький ОН: 12 БТГр, зокрема для нарощування зусиль з території Білорусі – 2 БТГр 2-ї мсд; у резерві – 3 БТГр (76, 98 та 106 вдд); у м. Клинці – 2 БТГр 144-ї мсд; в оперативному резерві – 5 БТГр в м. Єльня.

Північний Схід, напрям дій – Харків: у Воронезькій обл. – 8 БТГр 4-ї тд та 3-ї мсд.

Схід, напрям дій – Мелітополь: Донецький ОН, ДНР/ЛНР та Ростовська обл. – 15 БТГр: сепари – 6 БТГр, 3 БТГр від 150-ї та 20-ї мсд; резерв – м. Темрюк 1 БТГр 810-ї обрмп.

Південь, напрям дій – Мелітополь: Кримський ОН: 12 БТГр від 22-ї АК; для нарощування зусиль – 6 БТГр: від 58-ї та 49-ї армій.

У складі угруповання вторгнення могло бути: до 40 БТГр (танкових – 16, мотострілецьких – 24), що мають 736 танків, 1152 БМП, 864 САУ та РСЗВ та 33,6 тис. солдатів та офіцерів.

У подальшому угруповання було нарощено до 53 БТГр (19 танкових та 34 мотострілецьких), котрі мали у своєму складі 929 танків, 1588 БМП, 1158 САУ та РСЗВ та 45,4 тис. солдатів та офіцерів.

«Укроборонпром» повідомляє, що уже почав ремонтувати трофейну техніку, фото ілюстративне

Далі аналітик препарує ці цифри як студент-медик – жабу.

Виходить таке:

Сухопутні війська ЗС РФ мають чисельність 280000 та організовані в 10 дивізій, 118 бригад та 4 воєнні бази. Матимемо на увазі 73 бригади, котрі не ведуть бій, тобто не ходять в атаку (ракетні, зв’язку, РХБЗ, РЕБ, зрбр, розвідувальні, інженерні, МТЗ та воєнної поліції), кулеметно-артилерійську дивізію та дивізію на Курильських островах, котрі точно не приїдуть сюди. На всі 73+2 та тих, хто має боронити запорєбрік в інших місцях, припаде десь 60%, тобто нам лишається щось із 100–110 тисяч бійців. Відкинемо 4 академії, 8 військових вишів, 4 військові бази за кордоном, штаби та установи тилу, то лишиться тисяч 65кщо70. Раз 45 тисяч уже в нас, залишається близько 20–25. Зауважимо, що все це шапіто укомплектовано персоналом відсотків на 80.

По озброєнню: забезпеченість має бути відсотків 75–80, з них справного – 80–90, з усього цього новітніх зразків (по Шойгу) – 70%. Загалом спроможні їздити і стріляти одночасно 60–70%, з них новітніх зразків – 40–50%. На наших теренах присутні від наявного у РФ десь до половини танкопарку, парку ББМ, десь так само по САУ та РСЗВ.

Сухій залишок такий: у противник ще є 15–20 тисяч бійців, 400–450 танків, щось із 1300 ББМ. Утім знову ж таки є одне АЛЕ: в Україні ВЖЕ присутні ВСІ дивізії СВ ЗС РФ, більшість зазнала втрат, а деякі сформовані ними БТГр розгромлені до стану неможливого відновлення боєздатності. СВ ЗС РФ ще спроможні генерувати нові сили, але вони будуть не кращі за своєю навченістю та боєздатністю.

Полишена ворогом техніка

Що може з цього приводу пояснити Пенсіонінформбюро?

— не розслаблятися, боротьба триває;

— найбільш боєздатні сили противника або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан;

— БМД, що сьогодні догорають у Бучі і під Гостомелем, – оперативний резерв північного угруповання ворога (98-ї вдд, котру ми ще 2014-го били під Луганським аеропортом, зокрема львівський десант у рукопашних двобоях, та 106-ї вдд), тобто йде така п’янка, коли останній огірок ворогом вже порізано.

З приємного:

— невимовно потішила піхота кошового отамана Сірка, котра обнулила мегасуперпуперелітну Кантемирівську дивізію; вітаю комбрига із Зіркою Героя України – цілком заслужене визнання;

— нормально так під Черніговом та під Києвом від наших оборонців отримала і не меш елітна Таманська дивізія, що розкидала людей і техніку між нашими фортецями аж на 150 км.

Знищений танк армії РФ, ілюстративне фото з відкритих джерел

З неприємного: важка обстановка на півдні

За старими методичками можуть у Херсоні створити черговий ХНР (особисто сподіваюся, що буде створено Хєр_На_Рило). Передумови до цього створюються. Мелькнула інфа про підвезення через Крим кримінальників з подальшим їхнім випусканням «на вільні хліба» в напрямку на Миколаїв та Одесу, тобто створюватиметься осередок кримінальної нестабільності. Дуже розраховую на пильність українців та майстерність ТрО і сил безпеки.

МОРАЛЬ:

Іншої армії з іншими контрактниками в РФ немає, ми перемололи до половини всього боєздатного (Пентагон каже, що в операцію вкинуто 90% наявних сил і засобів створеного минулого року угруповання, а формування іншого не спостерігається; врахуємо тут же, що те, що було на Далекому Сході, в Забайкаллі і за Уралом, вже тут, а решта там – склади і бази, а їх ще треба розгорнути).

Напружимось ще трохи, агресор виснажений, 2–3 доби – і час гнати ворога якнайдалі.

Автор: Віктор Кевлюк; Defense Express

Прошу не вважати мої цифри і висновки істиною в останній інстанції, це я так, щось намагаюся пояснити собі у присутності друзів.